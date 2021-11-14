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ЄБРР може припинити роботу в Україні через блокування Кабміном виплати боргу інвесторам в "зелену" енергетику, - Аслунд

ЄБРР може припинити роботу в Україні через блокування Кабміном виплати боргу інвесторам в

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) може припинити роботу в Україні через дії Кабінету Міністрів з розподілом коштів, які залучалися через "зелені" єврооблігації для виплати боргів інвесторам у відновлювану енергетику.

Про це заявив економіст Андерс Аслунд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК Україна.

"Скінчено, це обман. І особливо я не розумію, як Європейський банк реконструкції та розвитку далі може працювати в Україні після цього", - сказав Аслунд.

За його словами, через дії уряду, в Україні буде колапс із залученням іноземних інвестицій, оскільки в останні роки інвестиції приходили тільки в сектор зеленої енергетики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна остаточно втратить довіру в світі, якщо не припинить блокувати виплати коштів по "зелених" єврооблігаціях, - Фурса

"Практично іноземних інвестицій в Україні немає. І це означає, що дуже низьке економічне зростання в Україні", - додав Аслунд.

Нагадаємо, ввечері 13 листопада уряд заблокував виплату 19,3 млрд гривень боргу інвесторам в "зелену" енергетику. Ці кошти надали іноземні банки в якості "зелених" єврооблігацій. Одним з таких банків був ЄБРР.

За твердженням директора держпідприємства "Гарантований покупець", уряд намагався незаконно вплинути на розподіл цих коштів.

Автор: 

ЄБРР (884) Кабмін (14060) Аслунд (31) Зелений тариф (420)


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Топ коментарі
+20
"вывсеврете!"(с)шмыгаль
"ивестиции - зашкаливают, инвесторы (особенно с Омата и Катара) - стоят толпами, каждый день по 100500 мильярдов долларов - и это только к обеду!"(с)шмыгаль
"асланд - врётЬ!"(с)зеленский

"Практично іноземних інвестицій в Україні немає. І це означає, що дуже низьке економічне зростання в Україні", - додав Аслунд.
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14.11.2021 19:46
+16
"У 1991-1994 роках Ослунд був старшим науковим радником економічних реформ уряду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD Єльцина -https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80 Гайдара . Після цього в 1994-1997 рр. він працював економічним радником президента України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%BC%D0%B0 Леоніда Кучми , а пізніше в 1998-2004 рр. - радником президента https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Киргизстану https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D1%94%D0%B2 Аскара Акаєва ...У https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 році ввійшов в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%96_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Експертну раду при Міністерстві економіки України .Член наглядової ради банку https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE&action=edit&redlink=1 Кредит-Дніпро ,https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81_%D0%9E%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%B4#cite_note-:0-2 [2] який належить https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктору Пінчуку ."

Все що треба знати про незаангажовану та еспертну оцінку цього фахівця. Мабуть ще й у ахмєтки на півставки підпрацьовує.
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14.11.2021 19:53
+13
самое время что бы Гундосик запилил видео про бизнес-няню..
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14.11.2021 19:43
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Шмыгаль ау.
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14.11.2021 19:43 Відповісти
"вывсеврете!"(с)шмыгаль
"ивестиции - зашкаливают, инвесторы (особенно с Омата и Катара) - стоят толпами, каждый день по 100500 мильярдов долларов - и это только к обеду!"(с)шмыгаль
"асланд - врётЬ!"(с)зеленский

"Практично іноземних інвестицій в Україні немає. І це означає, що дуже низьке економічне зростання в Україні", - додав Аслунд.
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14.11.2021 19:46 Відповісти
Аслунд не має жодного відношення до прийняття рішень в керівництві ****. Аслунд є керівником фонду який за кредитні кошти нав'язує нам обладнання європейських виробників, яке в десятки разів дорожче за українське! Тому думка Аслунда заангажована і не має відношення до реальності!
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14.11.2021 21:45 Відповісти
зебіл, твоя думка заангажована та немає ніякого відношення до реальності: при зеЛохе офшорном - НОЛЬ інвестицій в Україну, особливо - з Оману та Катару)
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15.11.2021 10:42 Відповісти
73% молодцы
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14.11.2021 19:43 Відповісти
Как зеленые огурцы. 73% воды, белок для формирования мозга вообще отсутствует.
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14.11.2021 19:55 Відповісти
самое время что бы Гундосик запилил видео про бизнес-няню..
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14.11.2021 19:43 Відповісти
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14.11.2021 20:16 Відповісти
Гнать этот проэт зеленой энергетики сраной метлой с Украины.Какие выплаты с доходом простых смертных и какая энергетика?
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14.11.2021 19:44 Відповісти
не напрягайся! тебе в ПТУ об этом не рассказывали.
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14.11.2021 19:45 Відповісти
после пту как раз ты,посколько писать коменты-твой зароботок
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14.11.2021 19:48 Відповісти
мой сосед через 2 дома спилил у себя в саду летом все деревья и засадил площадь солнечными панелями - взял в долг денег на проект под гарантии государства о безусловных выплатах за генерацию
- завтра спрошу о его самочувствии..
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14.11.2021 19:49 Відповісти
Что такое государство?Это народ.Эту херню просунул Ахметка,но никак не народ.Когда то МММ был и рухнул,поэтому,кто успел,тот заработал
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14.11.2021 19:57 Відповісти
Чикспах, закусывать надо когда на украинских сайтах гадишь. Предыдущий собеседник тебе не объяснил что для тебя ПТУ означает "Пошел Трезветь Утырок".
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14.11.2021 20:02 Відповісти
Годная байка о соседе. Поздравляю вас совравши.
6 человек поставившие "лайки" не в курсе темы? Подсказка.
Место расположения панелей. Сад рубить не было нужды.
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15.11.2021 07:48 Відповісти
А сад рубати не було нужди коли панелі монтувати на даху будинку. Я монтував на своєму городі.
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15.11.2021 09:12 Відповісти
Я на своєму городі спиляв одне дерево, побудував за свої кошти сонячну міністанцію і забув, що таке контролери по електроенергії. Надлишое виробленої від сонця електроенергію продаю державі. Що тут поганого? Таких десятки тисяч в Україні. Я думаю краще використовувати сонце чим закупляти на московії дороге вугілля і електроенерагію в Білорусі.
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15.11.2021 09:10 Відповісти
как посмотреть
у нас в Днепр.области целые поля много гектаров богатого чернозема, где еще недавно пшеница росла заставлены этими панелями..
- проезжаешь мимо и жалко землю, которая могла бы давать рекордные урожаи..
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15.11.2021 09:16 Відповісти
Звичайно, це великі сонячні станції юридиної особи. Можливо такі великі дільниці видяляти на СЕС непотрібно. Наскільки мені відомо, то землі сільськгосппризначення не виділяються на такі забудови, але землі, які неефективні для вирощування врожаю - виділяються. Чому не давати простим людям будувати міністанції на своїх ділянках? Хай будують і хай заробляють собі якісь гроші і одночасно допомагають державі виплутатися з пут московії.
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15.11.2021 09:54 Відповісти
да пускай заробляют люди - я не против, только не за счет остальных, не за счет ядерной энергетики цена на которую ниже в разы..
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15.11.2021 09:57 Відповісти
Так, ядерна енергетика має покривати частину "зеленої", коли через 2-3, а точніше 4 роки "зелена" енергетика буде така сама в ціні, як "теплова" і нам не потрібно буде закупляти вугілля і газ, а збільшувати кількість СЕС. Потрібно пройти цей періол і назавжди відмовитися від великої кількості російського газу і вугілля.
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15.11.2021 10:19 Відповісти
только суд Линча!
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14.11.2021 19:44 Відповісти
Всем монополистам!
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14.11.2021 20:34 Відповісти
Когда эту жопу одобрило наше сраное правительсвтво,вопрос был один!!!Когда это дело бабахнет))
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14.11.2021 19:45 Відповісти
Кидайте в спам неадекватов с никами букв и циферок
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14.11.2021 19:47 Відповісти
так ты подходишь
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14.11.2021 19:51 Відповісти
В спам так в спам , сам попросил 😉
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14.11.2021 19:52 Відповісти
Ты,адекват,мабуть,не в курсе откуда в никах буковки и циферки?
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14.11.2021 19:56 Відповісти
У выборцев нашего великого???))
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14.11.2021 19:59 Відповісти
Если ты адекват,то поинтересуйся откуда в никах буковки и циферки-а то выглядишь как-то не очень
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14.11.2021 20:04 Відповісти
С нариками уже не чикаются... А шо вы хотели от ничего не производящих дыкунiв... Не удивлюсь вскоре новости о досрочных.
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14.11.2021 19:48 Відповісти
Политика украинских властей по финансовому шантажу инвесторов в возобновляемую энергетику выгодна Путину, который является ярым противником "зеленой" энергетики.- 05.07.21 Политика Украины против "зеленой" энергетики выгодна Путину.
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14.11.2021 19:48 Відповісти
Основний зелений інвестор у нас Ахметов, а гроші від нього йдуть в РФ друзям ху...ла тому не несіть чуж...
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14.11.2021 19:57 Відповісти
Основний зелений інвестор у нас Ахметов, -это точно?/ а гроші від нього йдуть в РФ друзям ху...ла- А от ху...ла снова Ахметову (Ахметов купил виллу за 200 млн евро. Сын Ахметова приобрел виллу в Швейцарии почти за 2 млрд гривен)-это тоже точно?/ Политика Украины против "зеленой" энергетики выгодна Путину-Это неправда?
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14.11.2021 20:09 Відповісти
Навіщо Ви пишете неправду. Основні потужності "зеленої" енергетики виробляють українці, які на дахах своїх будинків і своїх городах, за свої кошти побудувати СЕС до 30 кВт. і їх більше десятка тисяч. Звичайно є станції більше потужні, які побудовані Ахметовим та іншими бізнесменами. Крім "сонячної" є ще "вітрова" і все це добре для України. Проти "зеленої" енергетики виступає росія, бо їй нікуди буде продавати своє вугілля, газ, мазут.
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15.11.2021 09:21 Відповісти
Ну да,вместо выплат и вооружения мы должны Ахметке отвалить лярдов
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14.11.2021 20:03 Відповісти
Таки да. Долги отдают только трусы.
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14.11.2021 20:20 Відповісти
Какие нах долги?Этот закон пропихнул ахметка через своих людей в раде
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14.11.2021 20:25 Відповісти
Голосовавшие за подобные законы,должны сидеть
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14.11.2021 20:26 Відповісти
"У 1991-1994 роках Ослунд був старшим науковим радником економічних реформ уряду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD Єльцина -https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80 Гайдара . Після цього в 1994-1997 рр. він працював економічним радником президента України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%BC%D0%B0 Леоніда Кучми , а пізніше в 1998-2004 рр. - радником президента https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Киргизстану https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D1%94%D0%B2 Аскара Акаєва ...У https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 році ввійшов в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%96_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Експертну раду при Міністерстві економіки України .Член наглядової ради банку https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE&action=edit&redlink=1 Кредит-Дніпро ,https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81_%D0%9E%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%B4#cite_note-:0-2 [2] який належить https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктору Пінчуку ."

Все що треба знати про незаангажовану та еспертну оцінку цього фахівця. Мабуть ще й у ахмєтки на півставки підпрацьовує.
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14.11.2021 19:53 Відповісти
Тобто такий експерт як і пресловутий Бірч?
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14.11.2021 20:08 Відповісти
Я не знаю, що то за тваринка.
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14.11.2021 20:14 Відповісти
Еспертизу зросту Антоненка "робив".
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14.11.2021 20:25 Відповісти
Украина живет на транши и при этом развивает зеленую энергетику.Чтото здесь неправильно
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14.11.2021 20:01 Відповісти
Транши дают в том числе за развитие зелёной энергетики.
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14.11.2021 22:28 Відповісти
Новини як снігова лавина, накривають Зелену владу
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14.11.2021 20:01 Відповісти
По делу вагнеровцев будет последним гвоздем в гроб
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14.11.2021 20:04 Відповісти
"Вагнеровці" то вчорашній день. Розслідування про злиття інформації таємної тюрми-катівні в ОРДЛО, яку мали захопити наші спецпризначенці -бомбі. ГРУ провели "легенду-гру", по якій виманили на підконтрольну нам територію "Палича" і використовуючи його свідчення мали визволити всіх полонених і затримати злочинців, в тому числі із ФСБ. Але мудрий нарід вибрав зрадників і ворогів України і від них поступила команда на затримати всіх наших спецпризначенців, розсекретити операцію і вже через 2 роки ГРУ перекинули "палича" для СБУ, зірвавши цю операцію. Такі наші керівники державою. То хтось думає, що вони будуть розвивати "зелену енергетику"? Звичайно ні, бо це не вигідно шакалу ху@лу. Можливо я щось пропустив і на компанії Зе на московії наложили санкції?
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15.11.2021 09:32 Відповісти
Блокувати потрібно державі,бо в зеленій енергетиці монополія відомого всім олігарха.
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14.11.2021 20:04 Відповісти
Зеленую энергетику нужно полностью закрыть.Потому,как на доходы простых гражден ее не потянуть
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14.11.2021 20:06 Відповісти
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14.11.2021 20:07 Відповісти
класс
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14.11.2021 20:17 Відповісти
А няня-это Беня.
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14.11.2021 20:30 Відповісти
это лучше чем няня... это бабушка)))))
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14.11.2021 20:33 Відповісти
При всей нелюбви к зе-клоунам, но

с какого х.ра народ (работяги, пенсионеры и т.п.) должны выплачивать миллиарды за явный обман "зелёная энергетика"? Закрывать атомные электростанции и платить в 10 раз больше на приобретение замков Ахметовым? Вреда природе эта "зелёная энергетика" несёт в сотни раз больше (если посчитать затраты на изготовление и утилизацию средств для этой "зелёной энергетики").

А быдлу по телевизору втюхали мантру - оно и визжит...
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14.11.2021 20:19 Відповісти
это Европа. Европейские благо, без европейских "закидонов", получить невозможно. Украинцам придётся платить за дорогую энергию- платить и экономить(возможно вернуться к лампадам и свечкам).
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14.11.2021 20:24 Відповісти
А Зелю никто не просил закрывать атомные станции.
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14.11.2021 20:29 Відповісти
Пугалки. Блеф.
-Зел. енергетика из Украины не уйдёт просто так, даже если вы её будите выгонять палками.
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14.11.2021 20:19 Відповісти
Понятно,она уйдет только с зеленым кодлом,ахметкиным,кломойским,фирташем.Но посколько это влажные мечты-следовательно с зеленой энергетикой никак не справиться
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14.11.2021 20:31 Відповісти
Ви чітко виділили коло осіб, яким "зелена енергетика" в Україні не потрібна - це Ахметов, який тримає шахти і йому потрібно продавати вугілля, це Коломойський, якому потрібно закупляти російське вугілля і маніпулювати на цінах на своїх феросплавних заводах і при закупці для них електроенергії, Це Фірташ, якому потрібно продавати російський газ і ще забулися написати про путіна, якому потрібно продавати в Україну газ, вугілля і мазут. Якраз їм "зелена енергетика" стоїить поперек горла.
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15.11.2021 10:00 Відповісти
Помним, как требовали разрешить экспорт леса кругляка из Украины. Меркальтийные рассматривают Украину как африканскую страну. Они как будто не знают какими деньгами рассчитывается государство с такими хитрыми "инвесторами". Народные эти деньги, а не из кармана какого-то бизнесмена.
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14.11.2021 20:20 Відповісти
А какой тогда толк от зеленых инвестиций, если от них одни убытки?
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14.11.2021 20:21 Відповісти
Экология- выбросы в атмосферу, озоновый слой, глобальное потепление. Но точно- не проблемы живущих людей.
Это Европа, детка...
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14.11.2021 20:26 Відповісти
Глобальное потепление?Озоновый слой?Но не будьте таким дураком,климат на планете зависит только от здезды под названием Солнце.И никак на него не повлиять.Динозавры вымерли от того что пердели много или не пердели вообще)))
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14.11.2021 20:36 Відповісти
От солнца исходят лучи, которые падают на землю. Проходя через слои атмосферы земли. Как формируются эти слои? И есть ли возникшие за счёт жизнедеятельности человека? Вопрос в сопротивлении Земли и испарении. Выбросы с Земли, не могут не влиять на эти процессы. Но я не о проблемах богатых, а напротив....
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14.11.2021 22:55 Відповісти
Выбросы с действующего вулкана больше всей промышленности
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14.11.2021 20:38 Відповісти
А Шмыгаль так распинался про инвестиции, так распинался, аж очи вылазили. И шо, всё пшик? Опять ЗЕ!шобла обгадилась?
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14.11.2021 20:22 Відповісти
Інвестиції є, американці побудують ******* АЕС, але тільки з новими технологіями- "дозволяючими" шкоду для екорлогії (А ++++++.......до нескінченності)
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14.11.2021 20:33 Відповісти
**** не для того створений, щоб відпускати країни з боргової кабали....
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14.11.2021 20:30 Відповісти
Коли подадуть на Україну в суд і заставлять виплатити за «зелену енергію», тоді й побачим хто правий
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14.11.2021 20:34 Відповісти
Кто?Папа римский?
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14.11.2021 20:56 Відповісти
В этой теме аферисты ,не более.Инвесторы прекрасно понимали на что идут,поэтому можно послать все претензии большую дупу
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14.11.2021 20:58 Відповісти
Бабулей обмэль. Шас режут шо только могут.
Знакомый в руководстве харьковского политеха говорит шо им прекратили финансирование и возобновить обещают не раньше чем через два месяца и то это под вопросом.
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14.11.2021 20:35 Відповісти
Вsдробля гроші ахметки.
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14.11.2021 20:35 Відповісти
"Зелена енергія" у період максимального споживання, тобто після заходу сонця, чомусь нічого не генерує.
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14.11.2021 20:48 Відповісти
Должно быть в квитанции за электроэнергию два пункта по зеленому тарифу и обычному,кто заплатит по зеленому-теми деньгами и оплачивайте по преступным законам
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14.11.2021 20:52 Відповісти
А інвестори з Оману? Ну шо, Аслунд?
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14.11.2021 21:00 Відповісти
Почему в Украине "зеленый" тариф называют самым дорогим в Европе? Все просто. В 2019 году его средний размер составлял 15 евроцентов (4 грн/кВт-ч). Это в три раза больше, чем в Германии и в два - чем в Узбекистане, https://www.facebook.com/ICTVchannel/videos/2284216448344980/ утверждал на одном из эфиров глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКГ https://file.liga.net/persons/gerus-andrey Андрей Герус .
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14.11.2021 21:04 Відповісти
Як заявило оте чмо Аслунг "В останні роки інвестиції йдуть лише в зелену енергетику" Процент прибутку зашкалює на доїнні довірливих укрів?
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14.11.2021 21:06 Відповісти
Ребяты, будущее человечества не в солнечных зайчиках и ветряных мельницах времён Дон Кихота. Через 100 лет люди не будут использовать химические источники/накопители энергии от слова вообще. Будущее только в ядерной энергетике.
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14.11.2021 21:18 Відповісти
Ще можливо привозити з Аракісу меланж. Робити батареї.
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14.11.2021 21:24 Відповісти
Я не смотрел ещё кино. Оно уже вышло?
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14.11.2021 21:43 Відповісти
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14.11.2021 22:40 Відповісти
Не большая беда... зеленые инвесторы ни#ера конкурентного не производят, кроме электричества по таким ценам на которые нет реальных потребителей в Украине и все государство налогоплательщики должны брать в долг что им заплатить... если они у#бут, для реального сектора экономики будет только лучше.
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14.11.2021 21:40 Відповісти
Еще один эХсперд от Ахметова намекает отдайте рыжему гудку деньги и стращает ****, к оторому он имеет отношение как морская свинка к морю.
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14.11.2021 22:10 Відповісти
Пан Віталій знає, що зебілам і різному там насєлєнію подобається, коли посилають нах... олігарха "рижого" Ахметова, яи ще когось олігарха і підбурюють під правильні ніби дії уряду на відмову повертати борги. Але річ в тім, що частка Ахметова в цій програмі невелика, тут мова йде за іноземних інвесторів, які вложити сюди мільярди і яких Зеля-Беня хочуть "кинути". І як собі пан Віталій розуміє "наїзд" прем'єра Шмигаля і "кидок" свого шефа Ахметова? Я там вище писав, що велика частка виготовлення електроенергії в Україні нажежить простим громадянам, які побудували на своїх городах і дахам і за свої кошти міні станції.
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15.11.2021 09:48 Відповісти
Рыжий гудок занялся зелёной энергетикой?
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14.11.2021 22:30 Відповісти
 
 