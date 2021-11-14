ЄБРР може припинити роботу в Україні через блокування Кабміном виплати боргу інвесторам в "зелену" енергетику, - Аслунд
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) може припинити роботу в Україні через дії Кабінету Міністрів з розподілом коштів, які залучалися через "зелені" єврооблігації для виплати боргів інвесторам у відновлювану енергетику.
Про це заявив економіст Андерс Аслунд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК Україна.
"Скінчено, це обман. І особливо я не розумію, як Європейський банк реконструкції та розвитку далі може працювати в Україні після цього", - сказав Аслунд.
За його словами, через дії уряду, в Україні буде колапс із залученням іноземних інвестицій, оскільки в останні роки інвестиції приходили тільки в сектор зеленої енергетики.
"Практично іноземних інвестицій в Україні немає. І це означає, що дуже низьке економічне зростання в Україні", - додав Аслунд.
Нагадаємо, ввечері 13 листопада уряд заблокував виплату 19,3 млрд гривень боргу інвесторам в "зелену" енергетику. Ці кошти надали іноземні банки в якості "зелених" єврооблігацій. Одним з таких банків був ЄБРР.
За твердженням директора держпідприємства "Гарантований покупець", уряд намагався незаконно вплинути на розподіл цих коштів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"ивестиции - зашкаливают, инвесторы (особенно с Омата и Катара) - стоят толпами, каждый день по 100500 мильярдов долларов - и это только к обеду!"(с)шмыгаль
"асланд - врётЬ!"(с)зеленский
"Практично іноземних інвестицій в Україні немає. І це означає, що дуже низьке економічне зростання в Україні", - додав Аслунд.
- завтра спрошу о его самочувствии..
6 человек поставившие "лайки" не в курсе темы? Подсказка.
Место расположения панелей. Сад рубить не было нужды.
у нас в Днепр.области целые поля много гектаров богатого чернозема, где еще недавно пшеница росла заставлены этими панелями..
- проезжаешь мимо и жалко землю, которая могла бы давать рекордные урожаи..
Все що треба знати про незаангажовану та еспертну оцінку цього фахівця. Мабуть ще й у ахмєтки на півставки підпрацьовує.
с какого х.ра народ (работяги, пенсионеры и т.п.) должны выплачивать миллиарды за явный обман "зелёная энергетика"? Закрывать атомные электростанции и платить в 10 раз больше на приобретение замков Ахметовым? Вреда природе эта "зелёная энергетика" несёт в сотни раз больше (если посчитать затраты на изготовление и утилизацию средств для этой "зелёной энергетики").
А быдлу по телевизору втюхали мантру - оно и визжит...
-Зел. енергетика из Украины не уйдёт просто так, даже если вы её будите выгонять палками.
Это Европа, детка...
Знакомый в руководстве харьковского политеха говорит шо им прекратили финансирование и возобновить обещают не раньше чем через два месяца и то это под вопросом.