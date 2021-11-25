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ОБСЄ (1837) Цимбалюк Михайло (6)

Росія поводиться, як СРСР перед війною з Фінляндією, - Україна в ОБСЄ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Росія поводиться, як СРСР перед війною з Фінляндією, - Україна в ОБСЄ

Нарощування Росією сил на кордоні та антиукраїнська істерія в РФ про нібито підготовку України до війни нагадує сценарій "Майнільської провокації", яка була використана керівництвом СРСР як формальний привід для початку радянсько-фінської війни 1939 року.

Як передає Цензор.НЕТ, з посиланням на Укрінформ, про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні.

"Триваюче небажання Росії продовжувати дипломатичний і політичний діалог викликає занепокоєння щодо справжніх намірів її військової діяльності у прикордонних районах. Різке збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на лінії зіткнення викликає особливе занепокоєння в української сторони та наших міжнародних партнерів", - заявив у своєму виступі український посол.

Він вказав на те, що загальна чисельність збройних сил РФ на українському напрямку наразі перевищує 93 тис. військовослужбовців. При цьому, російське командування продовжує нарощувати бойову готовність своїх двох армійських корпусів на тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей, чисельність яких становить 35,5 тис. осіб під командуванням російських генералів і офіцерів.

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"Водночас ми спостерігаємо сплеск російської дезінформації та нову хвилю хибних звинувачень на адресу України у нібито підготовці військової провокації в напрямку Донбасу чи Криму", - зазначив Цимбалюк.

Він додав, що з російського боку вже навіть пішли абсурдні погрози. На цьому тлі український дипломат вказав на заяву секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева про те, "в Україні може спалахнути будь-якої миті".

"Символічно, що російське керівництво висуває ці безглузді звинувачення на адресу України напередодні річниці "Майнільської провокації". 26 листопада 1939 року біля радянського села Майніла було вбито кілька радянських прикордонників. Радянський Союз влаштував цю "операцію під чужим прапором" як привід, щоб "легітимізувати" початок так званої Зимової війни. Добре відомий сценарій повертається до вжитку", - заявив очільник української місії в ОБСЄ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російська Федерація нарощує військову присутність на окупованих землях Луганщини та Донеччини, - ОБСЄ

У світлі останніх подій дипломат поінформував присутні делегації країн-учасниць про заяву глави МЗС Дмитра Кулеби про те, що Україна не планує наступальної військової операції на Донбасі і залишається відданою політико-дипломатичному розв’язанню конфлікту.

З історії відомо, що на тлі антифінської пропагандистської кампанії 26 листопада 1939 стався так званий "Майнільський інцидент" – начебто на ділянці кордону поблизу села Майніла радянські військовослужбовці були обстріляні фінською артилерією, в результаті чого декілька солдатів загинуло, а декілька зазнали поранень. Фінський уряд заперечив факт обстрілу радянської території і запропонував спільно провести розслідування інциденту. Однак Москва відмовилася, а невдовзі оголосила, що більше не вважає себе зв'язаною умовами радянсько-фінської угоди про взаємний ненапад.

Через кілька днів, 29 листопада 1939 року, СРСР розірвав із Фінляндією дипломатичні відносини, а 30-го радянські війська одержали наказ перейти радянсько-фінський кордон і розпочати бойові дії. Офіційно війна так і не була оголошена. 14 грудня 1939 року, за розв’язання війни проти Фінляндії, СРСР виключили з Ліги Націй.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна в ОБСЄ: Росія демонструє готовність до військового вторгнення

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Топ коментарі
+9
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25.11.2021 22:17
+8
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25.11.2021 22:17
+8
Доки по телебаченню звучить россійска псячий "язик", доки на території України діє російска недоцерква, доки депутати розмовляють російською а чиновники в найбіднішій країні європі їздять на лексусах Україна не може себе називати незалежною країною!
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25.11.2021 22:27
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В параше вовсю разгоняется деза о введении военного положения в Украине с 01.12.2021 на 2 месяца. Видать, крепко Зеле-Дерьмаку-Козырю-Тимофееву яйки прищемили. Надо отвлечь...
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25.11.2021 22:10 Відповісти
Чого, тема ця і українськими депутатами обговорюєттся і телебаченням бродить. І взагалі, реально це.
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25.11.2021 22:14 Відповісти
Реально совсем другое. А зепутаты с Зелей и с парашей отсосут. И именно 1 декабря.
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25.11.2021 22:22 Відповісти
Есть ещё такая подлость Гондурашки: её "историками" скрывается, что СССР в своё время, находясь под контролем московских шовинистов, подобных тем, которые гадят миру и сейчас, хищнически напал на Финляндию, и вёл с ней войну с осени 1939 по весну 1940 года. Малочисленные финны защищались как могли, но кроме всего прочего это позволило гитлеровскому режиму раскрутить истерию ненависти в своей стране по отношению к красному агрессору, что в итоге вылилось во вторжение Германии в СССР в июне 1941 года. Так началась война на восточном фронте, для неё причиной были действия СССР. Иначе московские бандиты продолжали бы присылать гитлеровцам сырьё, как это было всё время после подписания пакта Молотова-Риббентроппа, раздела Польши и совместного парада советских-фашистских войск в Бресте в 1939 году, когда уже было известное многое о людоедской сущности гитлеровцев.
А Финляндия сейчас, отделившись от Ср"шки ещё в 1918 году, - одна из самых развитых и благополучных стран мира
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25.11.2021 23:01 Відповісти
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25.11.2021 22:13 Відповісти
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25.11.2021 22:16 Відповісти
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25.11.2021 22:17 Відповісти
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25.11.2021 22:17 Відповісти
Хельсинки восени 39 року.

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25.11.2021 23:01 Відповісти
30 ноября 1939 года СССР вероломно и хищнически напал на Финляндию.
Сначала были приграничные бои, но вскоре СССР начал бомбить финские города, на Хельсинки было сброшено 359 бомб.
Кроме того, со дня подписания пакта Молотова-Риббентропа 23 августа 1939 года СССР осуществлял масштабные поставки различного сырья в Германию, что способствовало росту экономики страны и усилению гитлеровского режима.
Впоследствии нападение СССР на Финляндию было использовано гебельсовской пропагандой для раскручивания истерии ненависти к "красным оккупантам, что вылилось в нападение Германии на СССР 22 июня 1941 года для наказания "усатого агрессора".
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25.11.2021 23:16 Відповісти
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25.11.2021 22:17 Відповісти
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25.11.2021 22:19 Відповісти
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25.11.2021 22:25 Відповісти
Доки по телебаченню звучить россійска псячий "язик", доки на території України діє російска недоцерква, доки депутати розмовляють російською а чиновники в найбіднішій країні європі їздять на лексусах Україна не може себе називати незалежною країною!
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25.11.2021 22:27 Відповісти
Ну у меня lexus 470 купил за 14000 $ Б/У я не депутат ,а строитель ,так что лексус тут не при делах ,ты видимо с бугатти и мазерати перепутала У ДЕПУТАТОВ ТАЧКИ ПО ПОЛ ЛЯМА и все они миллионеры долларовые как минимум
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26.11.2021 00:57 Відповісти
ну нарешті хтось почитав історію .
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25.11.2021 22:54 Відповісти
«Самое время обсудить Украину»: Собчак обвинила Скабееву в наплевательском отношении к трагедии на шахте в Кузбассе.
Ксения Собчак обрушилась с критикой на одиозную, хамоватую пропагандистку Скабееву.
Собчак обвинила Скабееву в том, что даже в день трагедии с гибелью горняков на шахте в Кузбассе эфир вечернего политического шоу был посвящен исключительно Украине. «Трагедия на Кузбассе? "Россия-1": Самое время обсудить Украину и Гордона!» - возмутилась Собчак по поводу похабного поведения известной украинофобки и хабалки - Скабеевой, которая разжигает межнациональную рознь с путинского зомбоящика
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25.11.2021 23:03 Відповісти
В Срашке правители имеют собственное население как последних пидо'рков, а оно только повизгивает по-холуйски при этом, находясь на положении понукаемого, зомбированного стада, хамоватого и обозлённого на весь мир.
Ботоксный фюрер Путлер и его хамоватые вертухаи в своих корыстных интересах подсаживают сейчас русских на иглу фашистской пропаганды
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25.11.2021 23:05 Відповісти
То, что сейчас происходит с Рашкой - это ситуация, когда большие деньги достаются хамоватым Шариковым, они начинают вести себя по-хулигански. От России сейчас смердит фашистской вонью. Понятно, что нынешняя мафиозно-клептократическая кремлёвская власть подсаживает сейчас русских на иглу фашистской пропаганды, для русских эта пропаганда вполне удобоварима, так как у них менталитет сформировался давно фашистский, ксенофобский, шовинистический, ведь когда их правители грабили веками другие народы, нижестоящим русским тоже что-то перепадало
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25.11.2021 23:12 Відповісти
А в Украине сейчас не Шариковы при власти?
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26.11.2021 03:27 Відповісти
Срашка - это гнилая клоака, от которой смердит хамоватой, ксенофобской вонью.
Ботоксный фюрер Путлер - это патологический лжец, подлец, вор, мошенник, убийца, но это гибридный мошенник, а свои убийства он совершает чужими руками
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25.11.2021 23:13 Відповісти
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26.11.2021 01:07 Відповісти
https://youtu.be/Arz69b49qG0...реальные потери РККА в Финской войне...,тихий ужОс...вояки блин
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26.11.2021 06:58 Відповісти
 
 