Україна почала відновлювати авіатранзит над чорноморським регіоном, - Мінінфраструктури

Держава розпочала відновлення авіатранзиту над Чорним морем після втрат, які цей напрямок зазнав за попередні роки.

Про це заявив у Facebook міністр інфраструктури Олександр Кубраков за підсумками форуму "Велике будівництво: авіація та туризм", передає Цензор.НЕТ.

"Ми повертаємо транзит над Чорним морем. Завдяки гнучкій тарифній політиці та постійній комунікації з бізнесом, інтенсивність польотів в Південній частині повітряного простору України зросла втричі. У цілому ж, позитивна динаміка відновлення повітряного руху в зоні відповідальності України перевищує середньоєвропейський показник", - навів дані очільник Мінінфраструктури.

Крім цього, Україна посилює авіаційні зв’язки з Європейським Союзом. Так, було підписано угоду про спільний авіапростір з ЄС, відому як "другий безвіз". Україна також стала повноправною частиною Спільної системи маршрутних зборів Євроконтролю, що дозволить впровадити європейські стандарти у галузі аеронавігації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна та Польща планують запустити надшвидкісні поїзди між столицями, - міністр інфраструктури Кубраков

"Ми відкриваємо для себе багатомільйонний ринок потенційних туристів з ЄС. Щодня кількість та регулярність рейсів між Україною та ЄС зростає", - розповів Кубраков.

Він також нагадав, що в рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" стартувало створення українського державного перевізника, який отримав назву Українські національні авіалінії (UNA).

"Наразі ми вже маємо підтвердження економічної доцільності створення нової компанії від наших французьких консультантів. Уже розроблено бізнес-план проєкту", - зазначив міністр.

Новостворена компанія вже має перше державне фінансування, незабаром запрацює команда запуску і вже у 2022 році планується здійснити перший рейс.

Читайте також: Кубраков анонсував масштабні зміни у залізничній галузі: За два роки ми вже не впізнаємо "Укрзалізницю"

Як пояснив заступник голови ОП Кирило Тимошенко, поява національної авіакомпанії підсилить увесь ринок авіаперевезень в Україні.

"Для України національний авіаперевізник – це наш держаний суверенітет у небі. Можливість діяти незалежно у будь-яких критичних ситуаціях. Згадати хоча б ситуацію, коли через Covid-кризу закривалися кордони і в лічені дні треба було повернути на Батьківщину десятки тисяч українців", - наголосив Тимошенко.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський повідомив, що "Велике будівництво" найближчими роками оновить авіахаби у понад десяти міст України, а також створить нові аеропорти у східних областях та на Закарпатті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські авіакомпанії нарівні з "Укрзалізницею" готові конкурувати за можливість оплати квитків із виплат вакцинованим громадянам, - Мінінфраструктури