Журналістка Дуцик про справу Бутусова: Президента накручують та штовхають на хибний шлях, проблеми зі свободою слова наростають, як снігова куля
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Заклики низки представників влади, як от Арестовича, дати оцінку діям Бутусова Комісії журналістській етиці абсолютно маніпулятивними
Про це у Facebook повідомила блогерка, заслужена журналістка України, членкиня Ради з питань свободи слова та захисту журналістів Діана Дуцик, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, заклики низки представників влади, як от Арестовича, дати оцінку діям Юрія Бутусова Комісії журналістській етиці абсолютно маніпулятивні.
"Зараз я висловлюю особисту позицію, яка не є офіційною позицією КЖЕ. Маніпулятивні вони з наступних причин: ситуація уже вийшла з площини етики і стала політичною, оскільки порушена кримінальна справа. Я вважаю цю справу тиском на журналіста і тиском на свободу слова. КЖЕ могла б розглянути відео Бутусова та саму ситуації, якби не було кримінальної справи і до нас звернулися б за роз'ясненнями щодо такої практики в умовах війни", - зазначила Дуцик.
Вона наголосила, що розгляд ситуації суто в етичній площині неможливий.
"Ми можемо по-різному ставитися до Бутусова чи до його дій. Але я точно знаю, ми входимо в складний період, коли проблеми зі свободою слова наростають, як сніговий ком. І вони вже несуть загрозу для безпеки країни. Мені дуже прикро, що влада не розуміє цього, і окремі представники накручують президента та штовхають його по хибному шляху. Історія показує, що це завжди погано закінчувалося для країни", - підсумувала Дуцик.
28 листопада ДБР розпочало кримінальне провадження через вказане відео. Як уточнили у відомстві згодом: "Ніякої "справи" проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення. ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження".
Міноборони через опублікований Бутусовим ролик розпочало перевірку "фактів можливого порушення посадовими особами службових обов’язків та правил поводження зі зброєю".
Будь ласка, зачекайте...
Яркий пример патия ЗЕ СН - сборище извращенцев, подонков и наркоманов.
А ты ваще кто??? Перец!
НО!!!!!! Случилось так ,как случилось и уверен Пан Порошенко держал все под контролем!!! Предателю он бы точно власть не передал!!!!
******....ить меня можно , но мы тут не мышцами играем , а мысли пишем!!!Труба не причем!!!!
На фронте порядок, путин не в Киеве, Америка помогает!!! В чем у тебя проблема?????
Проблема, что Савик с Гордоном и с Бутусовым и парни из Силы и Чести или Ахметов - недоволен???? Так при чем тут мы????Пусть идут в суд!!!!
Я не защищаю предателей, я 40 лет прожил в РФ!!! Служил в первую Чеченскую в ФСБ , потом еще в разных структурах!! Я знаю , что такое разведка и что такое провокация!!!
Когда я приехал и получил гражданство , в военкомате я все рассказал про себя!!! И встал на учет , без этого паспорт не получишь!!!
Я не хочу ругаться с вами из - за Бутусова, Гордона или Савика!!!!
Я не буду ругаться с вами!!!!! Бутусов - не в себе !!!!! Парни тут что то не так!!!!!
свобода слова заважає нюхати кокс
Да-да-да. Бубочка очень добрая и безобидная. Просто его окружают злые и нехорошие люди.
Не надо ля-ля. ЗЕ сам по себе тупой, мелкий мстительный гандон.
а может элите надо думать КАК законно избавиться от этого Буратино?