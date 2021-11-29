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Новини Політика України
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Бутусов Юрій (1968) Арестович Олексій (239)

Журналістка Дуцик про справу Бутусова: Президента накручують та штовхають на хибний шлях, проблеми зі свободою слова наростають, як снігова куля

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Журналістка Дуцик про справу Бутусова: Президента накручують та штовхають на хибний шлях, проблеми зі свободою слова наростають, як снігова куля

Заклики низки представників влади, як от Арестовича, дати оцінку діям Бутусова Комісії журналістській етиці абсолютно маніпулятивними

Про це у Facebook повідомила блогерка, заслужена журналістка України, членкиня Ради з питань свободи слова та захисту журналістів Діана Дуцик, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, заклики низки представників влади, як от Арестовича, дати оцінку діям Юрія Бутусова Комісії журналістській етиці абсолютно маніпулятивні.

"Зараз я висловлюю особисту позицію, яка не є офіційною позицією КЖЕ. Маніпулятивні вони з наступних причин: ситуація уже вийшла з площини етики і стала політичною, оскільки порушена кримінальна справа. Я вважаю цю справу тиском на журналіста і тиском на свободу слова. КЖЕ могла б розглянути відео Бутусова та саму ситуації, якби не було кримінальної справи і до нас звернулися б за роз'ясненнями щодо такої практики в умовах війни", - зазначила Дуцик.

Вона наголосила, що розгляд ситуації суто в етичній площині неможливий.

"Ми можемо по-різному ставитися до Бутусова чи до його дій. Але я точно знаю, ми входимо в складний період, коли проблеми зі свободою слова наростають, як сніговий ком. І вони вже несуть загрозу для безпеки країни. Мені дуже прикро, що влада не розуміє цього, і окремі представники накручують президента та штовхають його по хибному шляху. Історія показує, що це завжди погано закінчувалося для країни", - підсумувала Дуцик.

28 листопада ДБР розпочало кримінальне провадження через вказане відео. Як уточнили у відомстві згодом: "Ніякої "справи" проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення. ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження".

Міноборони через опублікований Бутусовим ролик розпочало перевірку "фактів можливого порушення посадовими особами службових обов’язків та правил поводження зі зброєю".

Також читайте: ДБР працює на задоволення внутрішніх амбіцій президента та його команди, - нардеп "Голоса" Рудик

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Топ коментарі
+16
Ага... Президента накручують.... Если оно дебильное и набрало себе в команду хитрожопых кацапов то это не накручивают, это закономерный итог.
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29.11.2021 11:26
+14
Знову "сцарь хороший- бояре плохие". Трохи набридло вже
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29.11.2021 11:30
+8
Взрослая тетя, а элементарных вещей не знает - кондом не накручивают, его надевают
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29.11.2021 11:43
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Ага... Президента накручують.... Если оно дебильное и набрало себе в команду хитрожопых кацапов то это не накручивают, это закономерный итог.
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29.11.2021 11:26 Відповісти
у нього нeмає знань набрати iнших
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29.11.2021 11:28 Відповісти
У него нет желания набирать других. Поэтому оно набирает себе подобных.

Яркий пример патия ЗЕ СН - сборище извращенцев, подонков и наркоманов.
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29.11.2021 12:16 Відповісти
тупиш! чи можe нeандeрталeць хотiти смартфон? нe можe бо про його снування вiн нi слухом нi духом. так i Зe нe можe хотiти того про що нeвєдає
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29.11.2021 13:39 Відповісти
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Кто оно Президент Украины - оно???
А ты ваще кто??? Перец!
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29.11.2021 12:08 Відповісти
в основном там G2 а после идут кацапы
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29.11.2021 12:15 Відповісти
Знову "сцарь хороший- бояре плохие". Трохи набридло вже
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29.11.2021 11:30 Відповісти
если по такой терминологии то царь у на нынче или Беня или Ермак а Вовка он так престолодержатель . временно исполняющий обязанности царя
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29.11.2021 12:05 Відповісти
вова як був шутом так i зостався
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29.11.2021 13:53 Відповісти
Як можна штовхнути на хибний шлях істоту що там все життя пасеться?
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29.11.2021 11:40 Відповісти
Взрослая тетя, а элементарных вещей не знает - кондом не накручивают, его надевают
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29.11.2021 11:43 Відповісти
Как говорится " не нужно иметь врагов, когда имеешь таких друзей ( советчиков)". Кто посоветовал гражданину президенту проводить именно сейчас пресс конференцию,( на фоне не утихающих скандалов "вагнергейта" и дня рождения Ермака,) да еще расписал ему манеру общения с журналистами, идиотские ответы ( на предполагаемые вопросы), сенсацию о перевороте с участием одного ФСБшника и трех бывших ментов с приплетением к этому Ахметова , а еще и возбуждение дела против Бутусова, а потом еще( на фоне всего этого) в среду выступление в Раде. Не.. у него точно в ближнем окружении враги ( при чем лично его). потому что такого преднамеренного слива патрона даже трудно представить.Каждый следующий шаг, действие только ухудшает позицию. Как в шахматах " цугцванг"
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29.11.2021 11:45 Відповісти
да не накручивают его а нанюхивают
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29.11.2021 12:03 Відповісти
Этот президент сам лживая собака
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29.11.2021 12:05 Відповісти
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Президент Украины не собака!!!! Он президент!!! Собаку ты в зеркале увидишь - но это лишь отражение , а его не существует!!!! Поэтому ты провоктор!!!
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29.11.2021 12:14 Відповісти
Это ты как выяснил,кто тебя надоумил? Лично мне это никакой не президент,просто ***** из под ногтей,как и ты )
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29.11.2021 12:19 Відповісти
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Тут я с тобой согласен !!!Для тебя лично я может и х...ня , но тут разговор не о тебе!!! Ты же не в одиночестве дро...чишь, а в большой компании!!!!
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29.11.2021 12:22 Відповісти
Тебя бы вообще полагалось хорошенько откиздячить ногами и железной трубой,и таких полудурков как ты,которые навязали клоуна уклониста украинцам в президенты.Так вы вместо того,чтоб молча сидеть и сожалеть,еще и что-то ************ себе решили тут.
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29.11.2021 12:29 Відповісти
Ну во первых я голосовал за Порошенко !!! И меня тут целая армия полиции в Днепре хотела привлечь за то ,что я поставил свой бус перед АТБ с портретом Порошенко в день голосования!!! Еще я Танцевал на крыше буса с Американским флагом!!! Переживал сильно!!! Так мне хотелось ,что бы Порох победил!!!!
НО!!!!!! Случилось так ,как случилось и уверен Пан Порошенко держал все под контролем!!! Предателю он бы точно власть не передал!!!!
******....ить меня можно , но мы тут не мышцами играем , а мысли пишем!!!Труба не причем!!!!
На фронте порядок, путин не в Киеве, Америка помогает!!! В чем у тебя проблема?????
Проблема, что Савик с Гордоном и с Бутусовым и парни из Силы и Чести или Ахметов - недоволен???? Так при чем тут мы????Пусть идут в суд!!!!
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29.11.2021 12:39 Відповісти
Так ты бы сразу сказал,что просто сумасшедший со справкой,я бы говорил с тобой лаяльней. ))
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29.11.2021 12:47 Відповісти
Я не знаю !!! У психиатра был , в военкомате признан годен- может они ошибаются , а тебе виднее? Смотри сам !!!! Но я проверялся!!! Голова от жопы ничем особо не отличается, поэтому проверяю периодически все!!!!
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29.11.2021 12:53 Відповісти
Это видимо клинический случай вызванный новым штаммом. Выпей полтаблетки анальгина от головы,а вторую от жопы.И не защищай малоросов предателей.
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29.11.2021 13:01 Відповісти
Я привился файзером обе дозы!!! В Днепре красная зона , у меня магазин - иначе закроют!
Я не защищаю предателей, я 40 лет прожил в РФ!!! Служил в первую Чеченскую в ФСБ , потом еще в разных структурах!! Я знаю , что такое разведка и что такое провокация!!!
Когда я приехал и получил гражданство , в военкомате я все рассказал про себя!!! И встал на учет , без этого паспорт не получишь!!!
Я не хочу ругаться с вами из - за Бутусова, Гордона или Савика!!!!
Я не буду ругаться с вами!!!!! Бутусов - не в себе !!!!! Парни тут что то не так!!!!!
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29.11.2021 13:09 Відповісти
Вот откуда твоё раболепие перед властью. Ты сначала навязывал оккупацию Ичкерии,а теперь мазу тянешь за малороса капитулянта.
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29.11.2021 13:18 Відповісти
а когда уже будут футболки про "недорогеньких"?
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29.11.2021 12:07 Відповісти
йому давали свободу слова на пресконференції, і шо воно намололо?
свобода слова заважає нюхати кокс
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29.11.2021 12:08 Відповісти
Президента накручують та штовхають...

Да-да-да. Бубочка очень добрая и безобидная. Просто его окружают злые и нехорошие люди.

Не надо ля-ля. ЗЕ сам по себе тупой, мелкий мстительный гандон.
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29.11.2021 12:13 Відповісти
Ок...зекрысу толкают...так нахрена президент ,которого все толкают!!!???
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29.11.2021 12:14 Відповісти
А кто такая Дуцик ? Наш дворник Петр Васильевич тоже жизнью не доволен . А надо было учиться ....
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29.11.2021 12:15 Відповісти
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Та припиніть ви надувать муху до розмірів слона. Ви шановні журналісти не всі а половина, точно втратили головний принцип своєї професії - правда. Ви перекручуєте все і вся і так як вигідно. Вводити в оману громадян України перекрученими і без доказними новинами. Вас давно пора притягнути до відповідальності за брехню звісно тільки тих хто бреше, а то ви втратили землю під ногами від свободи слова до такої міри що багато хто з вас навіть не бояться писати брехню навіть коли знаєете що це дійсно брехня. Тому що сієте то і пожинайте.
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29.11.2021 12:17 Відповісти
ZE kak eta igrushka -valchok , vse jevo talkajut nakruzhivajut , a on vsjo krutitsa -vertitsja ...
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29.11.2021 13:29 Відповісти
ПРЕЗИДЕНТА НАКРУЧИВАЮТ !!!- ПРЕЗИДЕН В ВАННОЙ!!! ПРЕЗИДЕНТОМ ПРАВИТ ЕРМАК!!! ПРЕЗИДЕНТУ НУЖНО МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ!!!

а может элите надо думать КАК законно избавиться от этого Буратино?
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29.11.2021 13:39 Відповісти
Президент же у нас не инвалид, чтобы его толкать. Он сам идет на все, что делает. Не надо кивать на лакеев, он сам за все отвечает. Страна катится в пропасть с его подачи. Ничего не подготовили летом для нормальной зимы. Отношение к специалистам во всех институциях государства просто отвратительное. Не говоря уже об отношении к журналистам и вообще к людям, они для них ничто.
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29.11.2021 13:40 Відповісти
 
 