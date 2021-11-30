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Вакцинація третьою дозою орієнтовно розпочнеться у січні-лютому, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Вакцинація третьою дозою орієнтовно розпочнеться у січні-лютому, - Ляшко

В Міністерстві охорони здоров'я прогнозують, що вакцинація третьою дозою може розпочатись на початку 2022 року.

Про це в інтерв'ю BBC News Україна заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Орієнтовно ми очікуємо, що це (вакцинація третьою дозою. - Ред.) буде січень-лютей 2022 року", - сказав голова МОЗ.

"Якщо українці масово підуть і зроблять перше щеплення, у нас будуть першим щепленням вакциновані принаймні 60% або двома дозами 50%, я як міністр охорони здоров’я відразу ухвалю рішення і запустимо бустерне вакцинування", - додав Ляшко.

За словами міністра, в Україні вистачає препаратів як для бустерної вакцинації, так і для ревакцинації ще двома дозами у разі потреби.

"Ми наближаємось до того, що за два-три тижні в України двома дозами буде вакциновано 40% дорослого населення. Але в нас завдання - 70%", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що МОЗ розгляне питання третьої дози COVID-вакцини після вакцинації понад 50% населення.

А згодом Ляшко заявив, що необхідно мати 70% щепленого населення.

Дещо пізніше голова МОЗ зазначив, що в Україні будуть вводити бустерну (третю) дозу вакцини тоді, коли принаймні один раз щеплення від коронавірусу отримають щонайменше 60% дорослого населення.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+14
Сейчас набегут и объяснят , что ты жив и пишешь только благодаря уколам
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30.11.2021 18:13
+13
Не моё, но в тему

«Третья доза усиливает иммунитет, поэтому после четвёртой вы уже защищены. Когда 80% жителей получат пятую дозу, ограничения можно будет смягчить, потому что шестая доза останавливает размножение вируса и не даёт ему распространяться. Мы спокойны и верим, что седьмая доза решит наши проблемы, и у нас нет никаких оснований бояться восьмой дозы. Клинические исследования девятой дозы доказали, что антитела сохраняются стабильнее после десятой дозы. Одиннадцатая доза гарантирует, что не будет новых мутаций, поэтому нет повода критиковать идею о двенадцатой дозе…»
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30.11.2021 18:50
+12
Огласите весь список, пжалста, когда будет четвёртая, пятая и т. д. дозы.
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30.11.2021 17:59
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Огласите весь список, пжалста, когда будет четвёртая, пятая и т. д. дозы.
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30.11.2021 17:59 Відповісти
не все третью переживут...
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30.11.2021 18:04 Відповісти
Не моё, но в тему

«Третья доза усиливает иммунитет, поэтому после четвёртой вы уже защищены. Когда 80% жителей получат пятую дозу, ограничения можно будет смягчить, потому что шестая доза останавливает размножение вируса и не даёт ему распространяться. Мы спокойны и верим, что седьмая доза решит наши проблемы, и у нас нет никаких оснований бояться восьмой дозы. Клинические исследования девятой дозы доказали, что антитела сохраняются стабильнее после десятой дозы. Одиннадцатая доза гарантирует, что не будет новых мутаций, поэтому нет повода критиковать идею о двенадцатой дозе…»
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30.11.2021 18:50 Відповісти
Може, зрозумів, в яку халепу попав сам?
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30.11.2021 18:17 Відповісти
То есть первые две вакцинации до жопы ?
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30.11.2021 18:10 Відповісти
Сейчас набегут и объяснят , что ты жив и пишешь только благодаря уколам
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30.11.2021 18:13 Відповісти
Врачи говорят обычно так.
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30.11.2021 18:24 Відповісти
"Дівчина вакцинується від Covid-1819".
Картина невідомого французького художника XIX століття.
Шо, антіваксєри? - Шах, і мат!

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30.11.2021 18:51 Відповісти
Така гарна дівчина ,а вже ваксерунка.
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30.11.2021 21:20 Відповісти
Да нет конечно. Как можно без первых двух получить ТРЕТЬЮ?
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30.11.2021 19:02 Відповісти
странно. то доказывали, как маски эфективны, теперь до 3ей дошли
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30.11.2021 18:12 Відповісти
Дык, и маски надо по две носить, особенно на улице. Зима!
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30.11.2021 18:23 Відповісти
А бустерную забыл
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01.12.2021 06:05 Відповісти
Огласите весь список пожалуйста😂😄
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30.11.2021 18:13 Відповісти
Ну то яка ж тоді зараз повна вакцинація,про яку зі всюди кричать? Це питання і до вас форумчани.Поясніть,як може таке бути.Це схоже на обман.
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30.11.2021 18:24 Відповісти
Буде і четвертий укол.
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30.11.2021 18:30 Відповісти
Против нового штама вируса вакцины вообще не эффективны.срочно варят новую.и все это до сраки. Не кололся и не буду. Нефиг дерьмо в себя заливать.
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30.11.2021 18:37 Відповісти
Так це ж само собою...наступна у квітні травні...
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30.11.2021 18:48 Відповісти
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30.11.2021 19:05 Відповісти
Він вже відкрито говорить нам про "завдання" вколоти 70%...
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30.11.2021 19:13 Відповісти
 
 