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Завтра на Чернігівщині - день жалоби за загиблими у ДТП під Брусиловом

Новини Цензор.НЕТ Події

Завтра на Чернігівщині - день жалоби за загиблими у ДТП під Брусиловом

8 грудня у Чернігівській області оголошено днем жалоби за загиблими у ДТП під Брусиловом.

Про це йдеться у розпорядженні голови ОДА № 1080 від 7 грудня 2021 року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА.

Нагадується, що сьогодні уранці на Чернігівщині сталася страшна автотроща. Маршрутний автобус із пасажирами, що рухався з Борзни у Чернігів, зіткнувся з фурою поблизу с. Брусилів.

"Трагедія забрала життя тринадцяти людей. Ще семеро у тяжкому стані перебувають з травмами у лікарнях Чернігова", - йдеться у повідомленні.

У пам’ять про загиблих на території області будуть приспущені державні прапори на будівлях органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій. Усім установам і організаціям незалежно від форми власності рекомендовано цього дня скасувати розважальні заходи.

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Як повідомлялось, 7 грудня близько 7:55, поблизу с. Брусилів, Чернігівського району, на автошляху Н-27 Чернігів-Грем'яч, сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом "Чернігів-Сосниця", внаслідок чого 13 людей загинули.

За даними МВС, водій вантажівки, порушивши правила дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення з маршрутним автобусом.

Автор: Ірина Дашківська
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Водій вантажівки...крапка.
Понабирали по оголошенням.
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07.12.2021 15:53 Відповісти
надо бы и по всей стране объявить, 13 человек сразу погибли, это кошмар просто...
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07.12.2021 16:04 Відповісти
Царство небесне загиблим.
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07.12.2021 16:04 Відповісти
А зеленого придурка з міністром мвс немає жалоби - головне на постах гаї перевіряти то, і викиди на авто....
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07.12.2021 16:12 Відповісти
И никто не напишет, что точно такие же трагедии могут в любой момент случиться в любой точке Украины, даже в Киеве: водители находятся за рулем по 10-12 часов, рабочая неделя по 6-7 рабочих дней. Водители маршруток в Киеве выезжают на линию в 6-00, а смена у них заканчивается в 22-00 - 23-00. Большинство устроены на минималку, то есть, доплата в конвертах. Странно, при наличии всяких СБУ, НАБУ, ДБР, КГГА, налоговых и прочего коррумпированного мусора этого беспредела в стране никто не видит. Может, это уже и не страна вовсе?
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07.12.2021 16:22 Відповісти
если тебе платят всю з.п в белую, значит ты работаешь в гос. структуре)))) это правда
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07.12.2021 17:48 Відповісти
Думаю, это хорошая идея, я об этом подумал, но не так подробно, как вы moto x3m
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08.12.2021 13:34 Відповісти
 
 