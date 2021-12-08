Цілі Росії щодо України стануть зрозумілішими найближчими днями, - Білий дім

Адміністрація США вважає, що найближчими днями з'явиться більше ясності щодо намірів РФ відносно України.

Про це заявив у вівторок радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Найближчими днями буде зрозуміліше, який вибір вони зробили", - сказав він на брифінгу, додавши, що в даному випадку для США "важливі вчинки, а не слова".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні президент США Джо Байден провів переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. Розмова тривала понад дві години. Байден поінформував Путіна, що США підтримують територіальну цілісність України та готові запровадити проти РФ жорсткі економічні санкції в разі посилення її агресії. Путін, у свою чергу, розказав Байдену про те, як сильно Росія прагне гарантій того, що Україна не вступить до НАТО.

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