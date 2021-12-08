Цілі Росії щодо України стануть зрозумілішими найближчими днями, - Білий дім
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Адміністрація США вважає, що найближчими днями з'явиться більше ясності щодо намірів РФ відносно України.
Про це заявив у вівторок радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Найближчими днями буде зрозуміліше, який вибір вони зробили", - сказав він на брифінгу, додавши, що в даному випадку для США "важливі вчинки, а не слова".
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні президент США Джо Байден провів переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. Розмова тривала понад дві години. Байден поінформував Путіна, що США підтримують територіальну цілісність України та готові запровадити проти РФ жорсткі економічні санкції в разі посилення її агресії. Путін, у свою чергу, розказав Байдену про те, як сильно Росія прагне гарантій того, що Україна не вступить до НАТО.
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"Мы говорили о мерах, равноценных полноценной изоляции России от мировой финансовой системы со всеми последствиями для российского бизнеса и народа", - сказала Нуланд.
Нуланд добавила, что санкции в отношении России будут вводить поэтапно.
Ну вдруг раха начнет открытое вротжение, то будут поэтапно вводить санкции: За Чернигов попробуют перекрыть СП2, за Житомир отменят обмен валют, за Львов - отключат свифт.
Страна без чести, без мозгов,
Страна дебилов и воров.
С твоим ущербно-слезным гимном,
С извечным поиском врагов.
С тупою завистью и злобой
Ко всем, кто лучше и умней.
Живи с рашистами, попробуй.
Но дай мне жить в Стране моей.
Бери с собой тулуп вонючий.
И петушиный герб в гавне.
Иди ты на … в жопу е…й.
Коль там комфортнее тебе.
Быть может за стеною НАТО
Сокроюсь я от ваших вшей.
Когда-то и тебе подарит
Бог счастье вникнуть в смысел слов:
Что ненависть не созидает,
А созидает лишь Любовь.
А вот методы всегда разные. От покупки Киева у поляков до завоевания и внутреннего переворота.