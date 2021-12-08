Цели России по Украине станут понятнее в ближайшие дни, - Белый дом
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Администрация США считает, что в ближайшие дни появится больше ясности по поводу намерений РФ в отношении Украины.
Об этом заявил во вторник советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"В ближайшие дни будет понятнее, какой выбор они сделали", - сказал он на брифинге, добавив, что в данном случае для США "важны поступки, а не слова".
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ сегодня президент США Джо Байден провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Разговор длился более двух часов. Байден сообщил Путину, что США поддерживают территориальную целостность Украины и готовы ввести против РФ жесткие экономические санкции в случае усиления ее агрессии. Путин, в свою очередь, рассказал Байдену о том, как сильно Россия желает гарантий того, что Украина не вступит в НАТО.
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"Мы говорили о мерах, равноценных полноценной изоляции России от мировой финансовой системы со всеми последствиями для российского бизнеса и народа", - сказала Нуланд.
Нуланд добавила, что санкции в отношении России будут вводить поэтапно.
Ну вдруг раха начнет открытое вротжение, то будут поэтапно вводить санкции: За Чернигов попробуют перекрыть СП2, за Житомир отменят обмен валют, за Львов - отключат свифт.
Страна без чести, без мозгов,
Страна дебилов и воров.
С твоим ущербно-слезным гимном,
С извечным поиском врагов.
С тупою завистью и злобой
Ко всем, кто лучше и умней.
Живи с рашистами, попробуй.
Но дай мне жить в Стране моей.
Бери с собой тулуп вонючий.
И петушиный герб в гавне.
Иди ты на … в жопу е…й.
Коль там комфортнее тебе.
Быть может за стеною НАТО
Сокроюсь я от ваших вшей.
Когда-то и тебе подарит
Бог счастье вникнуть в смысел слов:
Что ненависть не созидает,
А созидает лишь Любовь.
А вот методы всегда разные. От покупки Киева у поляков до завоевания и внутреннего переворота.