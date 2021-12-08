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Цели России по Украине станут понятнее в ближайшие дни, - Белый дом

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Цели России по Украине станут понятнее в ближайшие дни, - Белый дом

Администрация США считает, что в ближайшие дни появится больше ясности по поводу намерений РФ в отношении Украины.

Об этом заявил во вторник советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В ближайшие дни будет понятнее, какой выбор они сделали", - сказал он на брифинге, добавив, что в данном случае для США "важны поступки, а не слова".

Читайте также: Из оборонного бюджета США убрали новые санкции против "Северного потока -2", но увеличили расходы на военную помощь Украине

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ сегодня президент США Джо Байден провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Разговор длился более двух часов. Байден сообщил Путину, что США поддерживают территориальную целостность Украины и готовы ввести против РФ жесткие экономические санкции в случае усиления ее агрессии. Путин, в свою очередь, рассказал Байдену о том, как сильно Россия желает гарантий того, что Украина не вступит в НАТО.
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Топ комментарии
+16
очень ценное заявление..... А через месяц они станут еще более яснее, чем найближчими днями, а через год - так вообще зашибись какими ясными...
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07.12.2021 23:44
+10
Доречі, Селліван - це предствник путінського лоббі. Точніше, тих ідей, що треба тому дозволяти все, що він бажає, та разом з ним дружити проти Китаю...
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07.12.2021 23:47
+8
Ідіотизм
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07.12.2021 23:43
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Ідіотизм
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07.12.2021 23:43 Ответить
От не фарт((( Що не женЙа- то або недалеке, або провокатор...
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08.12.2021 00:11 Ответить
очень ценное заявление..... А через месяц они станут еще более яснее, чем найближчими днями, а через год - так вообще зашибись какими ясными...
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07.12.2021 23:44 Ответить
гы. а то типа не ясно було.
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07.12.2021 23:44 Ответить
Этот Саллиаан тупой или прикидывается? Это чудо живёт в своей паралельной реальности
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07.12.2021 23:45 Ответить
Не. Просто он из группы "путин ферштейн".
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08.12.2021 01:05 Ответить
Доречі, Селліван - це предствник путінського лоббі. Точніше, тих ідей, що треба тому дозволяти все, що він бажає, та разом з ним дружити проти Китаю...
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07.12.2021 23:47 Ответить
Джон Керри из той же оперы . Вся байденовская администрация набор трусов и непрофессионалов .
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08.12.2021 02:52 Ответить
Дайте ПДЧ в июле! это будет по зубам удар камунякам похлеще блокады кубы
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07.12.2021 23:51 Ответить
Иван Иван 31509c93То ти пишеш своїм, на рашку?
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08.12.2021 00:07 Ответить
Луиза Чкалова@luiza4kaLova_

"Мы говорили о мерах, равноценных полноценной изоляции России от мировой финансовой системы со всеми последствиями для российского бизнеса и народа", - сказала Нуланд.
Нуланд добавила, что санкции в отношении России будут вводить поэтапно.
Ну вдруг раха начнет открытое вротжение, то будут поэтапно вводить санкции: За Чернигов попробуют перекрыть СП2, за Житомир отменят обмен валют, за Львов - отключат свифт.
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08.12.2021 00:04 Ответить
Скорее за Чернигов обеспокоенность, за Житомир озабоченность, за Львов - глубокая озабоченность и ожидание большей ясности по поводу намерений рф относительно польши
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08.12.2021 00:25 Ответить
Лаптеногое, вы уже обосрались, вместе со своим ******
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08.12.2021 00:56 Ответить
Цілі лаптєрейху відомі вже багато років.
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08.12.2021 00:18 Ответить
Прощай немытая Рассея!
Страна без чести, без мозгов,
Страна дебилов и воров.
С твоим ущербно-слезным гимном,
С извечным поиском врагов.
С тупою завистью и злобой
Ко всем, кто лучше и умней.
Живи с рашистами, попробуй.
Но дай мне жить в Стране моей.
Бери с собой тулуп вонючий.
И петушиный герб в гавне.
Иди ты на … в жопу е…й.
Коль там комфортнее тебе.
Быть может за стеною НАТО
Сокроюсь я от ваших вшей.
Когда-то и тебе подарит
Бог счастье вникнуть в смысел слов:
Что ненависть не созидает,
А созидает лишь Любовь.
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08.12.2021 00:20 Ответить
а армии на границе ни о чем не говорят...
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08.12.2021 00:27 Ответить
О чем тогда по телесвязи говорили ?
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08.12.2021 00:36 Ответить
О том, шо плешивое, на самом деле *****!
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08.12.2021 00:57 Ответить
https://********************.com/download/file.php?id=338&sid=03274497693c3d4e7609edc8f0c724b0
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08.12.2021 02:50 Ответить
Бутылка не жмёт? Или ты швабру предпочитаешь?
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08.12.2021 02:56 Ответить
https://twitter.com/i/status/1372979205026242566
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08.12.2021 03:02 Ответить
А ты чмо с бутылки уже встало? Кормилец, или тебя даги кормят, сзади?)
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08.12.2021 00:58 Ответить
идиоты
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08.12.2021 01:11 Ответить
73% Насiления
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08.12.2021 05:19 Ответить
РАБссия сожрала Приднестровье,Абхазию,Ю.Осетию,Крым,Белорусь,Армению,кусок Донбасса...,единственное что неясно...когда нажрутся Крысы КГБшные чужих земель и зачем они им...,США чужие земли не интересуют...кормить стадо чужих баранов себе дороже... Американцы не дураки...
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08.12.2021 06:15 Ответить
Цели Рашки не меняются последние лет 500. Но это сложно американцам понять.
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08.12.2021 06:37 Ответить
Почитайте хоч один підручник з історії України, там ці цілі давно прописані і нічого за сотні років не змінилось.
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08.12.2021 07:37 Ответить
*****, тут наши дети ********** каждый день едят, ты хочешь чтобы они их ели только на Новый год.
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08.12.2021 08:16 Ответить
Честно говоря,на месте Х@йла выбрал бы войну. Территории при тебе ,американцам нос утёр, рф мировой лидер,санкции через год снимите. Терять такой рынок ********** не будут.
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08.12.2021 09:12 Ответить
Т.е. Лукашенко идиот, и проболтался?
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08.12.2021 09:35 Ответить
Цели их ясны - захват Украины!
А вот методы всегда разные. От покупки Киева у поляков до завоевания и внутреннего переворота.
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08.12.2021 09:40 Ответить
 
 