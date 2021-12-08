Цели России по Украине станут понятнее в ближайшие дни, - Белый дом

Администрация США считает, что в ближайшие дни появится больше ясности по поводу намерений РФ в отношении Украины.

Об этом заявил во вторник советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В ближайшие дни будет понятнее, какой выбор они сделали", - сказал он на брифинге, добавив, что в данном случае для США "важны поступки, а не слова".

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ сегодня президент США Джо Байден провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Разговор длился более двух часов. Байден сообщил Путину, что США поддерживают территориальную целостность Украины и готовы ввести против РФ жесткие экономические санкции в случае усиления ее агрессии. Путин, в свою очередь, рассказал Байдену о том, как сильно Россия желает гарантий того, что Украина не вступит в НАТО.