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вакцина (3528) виплати (484) Мінекономрозвитку (369) Дія (450)

Затверджено перелік компаній, в яких можна буде витратити "тисячу Зеленського", - Мінекономіки

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Затверджено перелік компаній, в яких можна буде витратити

Аби скористатися "тисячею для вакцинованих", українці можуть згенерувати віртуальну банківську картку в застосунку "Дія", а також отримати реальну картку у банків-партнерів програми "єПідтримка".

Про це телеканалу "Дом" повідомив директор департаменту регуляторної політики та підприємництва Міністерства економіки Олександр Палазов, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що ідеологія програми "єПідтримка" включає дві основні цілі. Перша - фінансова допомога найбільш уразливим категоріям бізнесу, що постраждали від карантинних обмежень. Друга - стимулювання населення до вакцинації.

"Тобто фінансова допомога надається підприємцям шляхом стимулювання попиту. Людина отримує безкоштовну послугу, а бізнес отримує гроші від держави", - пояснив Палазов.

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За його словами, стосовно "вакцинальної тисячі" до громадян є кілька вимог. Громадянин має бути повнолітній, вакцинований двома дозами, зареєстрований у додатку "Дія" (де згенерований його "зелений" сертифікат).

"Людина заходить у додаток, вибирає цю послугу, відкриває віртуальний рахунок у банку. Тобто "Дія" переадресовує на банк-партнер, який підписав з "Дією" договір. Протягом короткого часу цей рахунок відкривається, і відбувається підтвердження. Після цього людині більше нічого не потрібно робити. Вона очікує повідомлення, що заявку прийнято, а потім, що гроші прийшли на її карту. І вона йде розраховуватися у зазначені компанії, види бізнесу, передбачені постановою Кабміну", - розповів представник Мінекономіки.

Він додав, що банківську картку можна відкрити у додатку "Дія" віртуально, а можна звернутися до банків, "і отримати цю картку заздалегідь".

"Також буде опція отримати тверду, тобто невіртуальну карту. Це вже залежатиме від банку, який пропонуватиме свої послуги", - уточнив Палазов, зазначивши, що перелік компаній, які беруть участь у "вакцинальній тисячі", уже затверджено.

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"Затверджено список MCC-кодів (MCC, Merchant Category Code). Це банківський інструмент, який прив'язується до термінала компанії, і він підтверджує, що компанія здійснює саме ту діяльність, до якої прив'язаний МСС-код. Наприклад, якщо це кінотеатр, то за цим кодом через POS-термінал можна перевірити - якщо він має такий код, значить, він здійснює свою діяльність з трансляції кінофільмів", - підсумував Палазов.
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Топ коментарі
+34
Это даже не обсуждается.

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10.12.2021 13:44
+22
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10.12.2021 13:39
+21
Почему деньги из бюджета, т.е. и мои деньги, которые я всю жизнь туда отдаю, получает только гражданин Украины, зарегистрированный в "Дие"? У нас что, по Конституции положено регистрироваться в "Дие"? Или при рождении выдается смартфон с приложением и это обязательство гражданина?
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10.12.2021 13:50
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Можна сходити на вечір 95 кварталу..
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10.12.2021 13:33 Відповісти
Купить спочатку бабусі смартфон.
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10.12.2021 13:36 Відповісти
- есть галстук "Мечта ударника", толстовка-гладковка, гипсовая статуэтка "Купающаяся колхозница" и дамские пробковые подмышники "Любовь пчел трудовых".

Под нажимом государственного пресса трещит финансовая база и Лейбедева, и Пьятницы, и владельцев музыкальной лжеартели «Там бубна звон».(с)
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10.12.2021 15:17 Відповісти
А можно пропить?
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10.12.2021 14:05 Відповісти
А, прошу прощения, в жопу зебилу можно штуку воткнуть? Спроашиваю, чисто как поклонник сериала
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10.12.2021 14:19 Відповісти
Им, жоооппоорожденным штука войдет и мелочью, ..
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10.12.2021 14:37 Відповісти
"жоппоорожденным"-не возражаете, я воспользуюсь?
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10.12.2021 14:48 Відповісти
не брезгуете? и не тратьтесь на киву - пакуйте его силосом
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10.12.2021 15:05 Відповісти
№1. Студія 95й Квартал?
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10.12.2021 13:34 Відповісти
Это даже не обсуждается.

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10.12.2021 13:44 Відповісти
А що так жідєнько, убоге? Чи то все, вже нема чим срати? Просрались зебуїни, одна жижа залишилась...
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10.12.2021 14:46 Відповісти
Прийдется обратиться к ******** что-бы порахував.
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10.12.2021 14:34 Відповісти
А кому зебилы еще могут обратиться? Сами не в состоянии из-за тупизны, остается только к ******** и подобным, на большее у них нет мозгов.
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10.12.2021 14:59 Відповісти
№2. Ресторан Велюр ?
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10.12.2021 13:57 Відповісти
😀 понятно...значит ФОП в маленьком книжном магазине не получит ни шиша...
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10.12.2021 13:35 Відповісти
А чому магазини секондхенду не будуть включені у список? Чи такі магазини якраз на коні.
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10.12.2021 13:38 Відповісти
Уважно читаэмо текст - там зазначено , що платіжні банківські термінали, які встановлені і в книжкових магазинах мають МСС код, за яким банк перевіряє, чи зареєстрована за ним категорія продаж книжок.... якщо так - то дасть можливість розплатитися зеленською тисячою!
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10.12.2021 13:44 Відповісти
а от якщо підприємницька діяльність здійснюється какртками приват-банку то тут буде облом... легалізуйтеся!
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10.12.2021 13:46 Відповісти
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10.12.2021 13:39 Відповісти
У радиолюбителей есть еще код ДЛБ и ЩЬЬ.
С ДЛБ все поняли, это как раз характеризует найвелычнишого говноралиссимуса, а ЩЬЬ - прошу заменить оператора. Тоже относится к ЗЕленой шмаркле, давно пора.
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10.12.2021 15:03 Відповісти
...руководство государства перебралось в ведомственный спортзал, чтобы полюбоваться там выдающейся физической формой самого влиятельного мирового лидера современности.

Делать все равно было больше нечего, потому что все уже было сделано. Впервые за 30 лет субъектность Украины достигла высшей точки за всю историю страны. Джерело: https://censor.net/ua/r3304362
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10.12.2021 13:45 Відповісти
Зайшов тільки що до привату - ще немає картки такої... як же вже 300 000 осіб вдалося відкрити картки зазделегідь? Приват пише з цього приводу

Українці зможуть відкрити цифрову картку єПідтримка за два кліки у Приват24

Українці, які мають «зелений» COVID-сертифікат у застосунку Дія, зможуть відкрити спеціальну цифрову картку єПідтримка для зарахування державної допомоги. Це можна буде зробити за кілька кліків у мобільному банку Приват24.

Як повідомив ПриватБанк, для оформлення такої картки у Приват24 треба зайти у вкладку «Гаманець», натиснути меню «Додати» та вибрати картку єПідтримка. Після підписання заяви на відкриття картки залишиться натиснути кнопку, щоб відправити дані в Дію.

Для зарахування суми допомоги з 19 грудня достатньо в мобільному застосунку Дія подати заяву на отримання 1000 грн, вибрати номер картки для виплати допомоги та надати згоду на обробку персональних даних згідно із законом.

За умовами програми, картка єПідтримка діятиме 4 місяці з дня отримання коштів.

Отримувач допомоги може витратити її на безготівкову оплату послуг у сферах культури, фізичної культури і спорту, внутрішніх пасажирських перевезень залізничним та авіаційним транспортом, а також для придбання книжок у книжкових магазинах на території України.
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10.12.2021 13:48 Відповісти
а есть компания которая разобьет эту тысячу по гривне в металле и затолкает ее зеле в отсек ручного управления?
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10.12.2021 13:49 Відповісти
Пусть засунет эту тысячу себе в жопу.
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10.12.2021 13:49 Відповісти
Он только слово срака понимает.
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10.12.2021 13:51 Відповісти
Почему деньги из бюджета, т.е. и мои деньги, которые я всю жизнь туда отдаю, получает только гражданин Украины, зарегистрированный в "Дие"? У нас что, по Конституции положено регистрироваться в "Дие"? Или при рождении выдается смартфон с приложением и это обязательство гражданина?
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10.12.2021 13:50 Відповісти
в Дию можно зайти і з компютера... як сгенеровати сертифікат так і користуватися банківською карткою... чому ні? на сайті цензору з чогось можливість писати є?
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10.12.2021 13:52 Відповісти
Порівняли сайт Цензора і додаток Дія! На сайті я з власної волі і не за мої кошти він розроблявся, сайт не вимагає від мене всі мої дані і не манипулює мною на виборах. А в Дію мене змушують входити, щоб отримати свої (тобто бюджетні) кошти, є вакцинація, є громадянство України - все, умови виконано. Законом не передбачено членство у Дії. Повинна бути альтернатива, і з першого дня. Це - злочин, поділяти на Дієвіків і решту.
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10.12.2021 14:03 Відповісти
тобто ви вважаєте, що ті дурні, що накупили сертифікатів по 5 000 грн теж повинні її отримати ? В більшості людей похилого віку бабафони - з застарілими андроїдами.. та що казати, в мене теж застаріла ленова з 4 андроїдом... не дію не приват непідтримує.. але ж це не біда, коли є в другої половинки яблуко погризине, або в внуків та правнуків...
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10.12.2021 14:09 Відповісти
Це все персональне. І не в тому справа, у людини потрібна бути свобода вибору, а не марширування по колу під нагайку. Мені Вас жаль.
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10.12.2021 14:17 Відповісти
У людей старшего поколения может и не быть компуктера, а тем более смартфона и "сгенерировать сертификат" для этих людей, которых море, непонятные вещи и они и не должны во всём этом разбираться. Неужели это не ясно?
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10.12.2021 14:04 Відповісти
Посмотреть кино, концерт, почитать книжку миожно на компьютере бесплатно.. Зачем бюджет ные деньги тратить непонятно на что.
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10.12.2021 14:06 Відповісти
не ві книги однаково корисні....для когось камасутра буде відкриттям, для когось якісь сторінки історії, або технічна література... Так, більшість книжок можна скачати, але, вважаю, що треба поважати працю авторів.... Доречі, а чи є запобіжник не купувати російські книги, російських видань? От де діра - майже більшість книг російських видань та авторів!
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10.12.2021 14:13 Відповісти
російські книжки принципово не купую! росія окупант!
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10.12.2021 14:14 Відповісти
80летним найдут другой способ и другие цели.
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10.12.2021 13:57 Відповісти
Вы тоже, как и солнцеликий, гордитесь за то, что будет в будущем? А 40-летним можно альтернативу уже в настоящее время? Или у нас в стране 18-79 летние - все члены Дии?
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10.12.2021 14:07 Відповісти
Якщо уважно прочитати написане, то тут явно вбачається таке явище як відкат. Новою владою, після Зеленського що до цієї махінації буде відкрито що до Зеленського ще одну чергову кримінальну справу.
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10.12.2021 13:58 Відповісти
а хорошо бы после каждой такой кампании в списке... в скобочках писать чьё это счастье)))
ну чтобы знать конкретное литсо... кому точно помогает вовина/тыща)))))
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10.12.2021 13:58 Відповісти
От чого Ви знущаєтесь над IQ циркового пуделя?! Його обрали завезені мексиканці?
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10.12.2021 14:02 Відповісти
Игорь Валерьевич придумает еще вам и не такое МММ.....
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10.12.2021 14:04 Відповісти
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10.12.2021 14:06 Відповісти
Разрушить свою генетику в обмен на возможность сходить в кино ?
Это серьёзно ?
За кого они считают людей - за полных идиотов ?
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10.12.2021 14:10 Відповісти
Да.
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10.12.2021 14:43 Відповісти
"Тисяча Зеленського": виплати за вакцинацію можна використати на внутрішні перельоти МАУ(с) *****...
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10.12.2021 14:12 Відповісти
По заголовку заинтересовался, вошёл а тут - везде жопа, жопа в общем полная жопа Предупреждать же надо, что это сайт жопошников. Тьфу - вонфет
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10.12.2021 14:13 Відповісти
"Генерировать" какие-то виртуальные коврижки на условиях коррупционного правительства могут только полные дегенераты.
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10.12.2021 14:14 Відповісти
Утвержден перечень компаний - которым вы должны отнести эту 1000.
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10.12.2021 14:21 Відповісти
Тысяча зеленского ????

Он со своего счёта раздаёт деньги, или все таки с казны страны ???
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10.12.2021 14:29 Відповісти
Приятно, когда государство заботится о сознательных гражданах.
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10.12.2021 14:42 Відповісти
Человек заходит в приложение, выбирает эту услугу, открывает виртуальный счет в банке. Источник: https://censor.net/ru/n3304497
Какую услугу?
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10.12.2021 14:42 Відповісти
Где взял неЛох эту «тысячу»? Заработал в кабаке Голубая устрица ..играя членом на рояле ?
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10.12.2021 14:55 Відповісти
Велике крадивныцтво 2.0 в Дии
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10.12.2021 14:59 Відповісти
Серед списку є МАУ. Ну хто б сумнівався, що бєняфіціар і тут нагріється.
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10.12.2021 15:08 Відповісти
"я вам ваше, вам же и подгоню"
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10.12.2021 16:04 Відповісти
Озвучьте сумму отката для включения своей компании в список. Может еще кто подтянется к осчастливленным.
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10.12.2021 16:07 Відповісти
Или в список включают только слуг и "неолигархов", типа Каломойского и Ахметова?
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10.12.2021 16:09 Відповісти
Що потрібно зробити на мою думку:

1. Зробити перелік по регіонах тих закладів і компаній (які мають право на надання даного виду послуг і отримання коштів) які найбільше допомагають армії і волонтерам.
2. Запостити по всіх соцмережах заклик щоб люди витрачали цю свою 1000 тільки в цих закладах.
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10.12.2021 16:17 Відповісти
Ох и нае..лово)) Даже рыги сейчас смотрят на это все с открытыми ртами))
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10.12.2021 16:20 Відповісти
Так где, млять, перелик?
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10.12.2021 16:33 Відповісти
Сегодня тысячей можно только жопу вытереть.
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10.12.2021 16:56 Відповісти
 
 