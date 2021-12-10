Затверджено перелік компаній, в яких можна буде витратити "тисячу Зеленського", - Мінекономіки

Аби скористатися "тисячею для вакцинованих", українці можуть згенерувати віртуальну банківську картку в застосунку "Дія", а також отримати реальну картку у банків-партнерів програми "єПідтримка".

Про це телеканалу "Дом" повідомив директор департаменту регуляторної політики та підприємництва Міністерства економіки Олександр Палазов, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що ідеологія програми "єПідтримка" включає дві основні цілі. Перша - фінансова допомога найбільш уразливим категоріям бізнесу, що постраждали від карантинних обмежень. Друга - стимулювання населення до вакцинації.

"Тобто фінансова допомога надається підприємцям шляхом стимулювання попиту. Людина отримує безкоштовну послугу, а бізнес отримує гроші від держави", - пояснив Палазов.

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За його словами, стосовно "вакцинальної тисячі" до громадян є кілька вимог. Громадянин має бути повнолітній, вакцинований двома дозами, зареєстрований у додатку "Дія" (де згенерований його "зелений" сертифікат).

"Людина заходить у додаток, вибирає цю послугу, відкриває віртуальний рахунок у банку. Тобто "Дія" переадресовує на банк-партнер, який підписав з "Дією" договір. Протягом короткого часу цей рахунок відкривається, і відбувається підтвердження. Після цього людині більше нічого не потрібно робити. Вона очікує повідомлення, що заявку прийнято, а потім, що гроші прийшли на її карту. І вона йде розраховуватися у зазначені компанії, види бізнесу, передбачені постановою Кабміну", - розповів представник Мінекономіки.

Він додав, що банківську картку можна відкрити у додатку "Дія" віртуально, а можна звернутися до банків, "і отримати цю картку заздалегідь".

"Також буде опція отримати тверду, тобто невіртуальну карту. Це вже залежатиме від банку, який пропонуватиме свої послуги", - уточнив Палазов, зазначивши, що перелік компаній, які беруть участь у "вакцинальній тисячі", уже затверджено.

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"Затверджено список MCC-кодів (MCC, Merchant Category Code). Це банківський інструмент, який прив'язується до термінала компанії, і він підтверджує, що компанія здійснює саме ту діяльність, до якої прив'язаний МСС-код. Наприклад, якщо це кінотеатр, то за цим кодом через POS-термінал можна перевірити - якщо він має такий код, значить, він здійснює свою діяльність з трансляції кінофільмів", - підсумував Палазов.