Затверджено перелік компаній, в яких можна буде витратити "тисячу Зеленського", - Мінекономіки
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Аби скористатися "тисячею для вакцинованих", українці можуть згенерувати віртуальну банківську картку в застосунку "Дія", а також отримати реальну картку у банків-партнерів програми "єПідтримка".
Про це телеканалу "Дом" повідомив директор департаменту регуляторної політики та підприємництва Міністерства економіки Олександр Палазов, передає Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що ідеологія програми "єПідтримка" включає дві основні цілі. Перша - фінансова допомога найбільш уразливим категоріям бізнесу, що постраждали від карантинних обмежень. Друга - стимулювання населення до вакцинації.
"Тобто фінансова допомога надається підприємцям шляхом стимулювання попиту. Людина отримує безкоштовну послугу, а бізнес отримує гроші від держави", - пояснив Палазов.
За його словами, стосовно "вакцинальної тисячі" до громадян є кілька вимог. Громадянин має бути повнолітній, вакцинований двома дозами, зареєстрований у додатку "Дія" (де згенерований його "зелений" сертифікат).
"Людина заходить у додаток, вибирає цю послугу, відкриває віртуальний рахунок у банку. Тобто "Дія" переадресовує на банк-партнер, який підписав з "Дією" договір. Протягом короткого часу цей рахунок відкривається, і відбувається підтвердження. Після цього людині більше нічого не потрібно робити. Вона очікує повідомлення, що заявку прийнято, а потім, що гроші прийшли на її карту. І вона йде розраховуватися у зазначені компанії, види бізнесу, передбачені постановою Кабміну", - розповів представник Мінекономіки.
Він додав, що банківську картку можна відкрити у додатку "Дія" віртуально, а можна звернутися до банків, "і отримати цю картку заздалегідь".
"Також буде опція отримати тверду, тобто невіртуальну карту. Це вже залежатиме від банку, який пропонуватиме свої послуги", - уточнив Палазов, зазначивши, що перелік компаній, які беруть участь у "вакцинальній тисячі", уже затверджено.
"Затверджено список MCC-кодів (MCC, Merchant Category Code). Це банківський інструмент, який прив'язується до термінала компанії, і він підтверджує, що компанія здійснює саме ту діяльність, до якої прив'язаний МСС-код. Наприклад, якщо це кінотеатр, то за цим кодом через POS-термінал можна перевірити - якщо він має такий код, значить, він здійснює свою діяльність з трансляції кінофільмів", - підсумував Палазов.
Будь ласка, зачекайте...
Под нажимом государственного пресса трещит финансовая база и Лейбедева, и Пьятницы, и владельцев музыкальной лжеартели «Там бубна звон».(с)
С ДЛБ все поняли, это как раз характеризует найвелычнишого говноралиссимуса, а ЩЬЬ - прошу заменить оператора. Тоже относится к ЗЕленой шмаркле, давно пора.
Делать все равно было больше нечего, потому что все уже было сделано. Впервые за 30 лет субъектность Украины достигла высшей точки за всю историю страны. Джерело: https://censor.net/ua/r3304362
Українці зможуть відкрити цифрову картку єПідтримка за два кліки у Приват24
Українці, які мають «зелений» COVID-сертифікат у застосунку Дія, зможуть відкрити спеціальну цифрову картку єПідтримка для зарахування державної допомоги. Це можна буде зробити за кілька кліків у мобільному банку Приват24.
Як повідомив ПриватБанк, для оформлення такої картки у Приват24 треба зайти у вкладку «Гаманець», натиснути меню «Додати» та вибрати картку єПідтримка. Після підписання заяви на відкриття картки залишиться натиснути кнопку, щоб відправити дані в Дію.
Для зарахування суми допомоги з 19 грудня достатньо в мобільному застосунку Дія подати заяву на отримання 1000 грн, вибрати номер картки для виплати допомоги та надати згоду на обробку персональних даних згідно із законом.
За умовами програми, картка єПідтримка діятиме 4 місяці з дня отримання коштів.
Отримувач допомоги може витратити її на безготівкову оплату послуг у сферах культури, фізичної культури і спорту, внутрішніх пасажирських перевезень залізничним та авіаційним транспортом, а також для придбання книжок у книжкових магазинах на території України.
ну чтобы знать конкретное литсо... кому точно помогает вовина/тыща)))))
Это серьёзно ?
За кого они считают людей - за полных идиотов ?
Он со своего счёта раздаёт деньги, или все таки с казны страны ???
Какую услугу?
1. Зробити перелік по регіонах тих закладів і компаній (які мають право на надання даного виду послуг і отримання коштів) які найбільше допомагають армії і волонтерам.
2. Запостити по всіх соцмережах заклик щоб люди витрачали цю свою 1000 тільки в цих закладах.