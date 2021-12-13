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Зеленський про 1000 грн за вакцинацію: Доручив додати можливість придбання ліків для категорії 60+

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Зеленський про 1000 грн за вакцинацію: Доручив додати можливість придбання ліків для категорії 60+

Сьогодні, 13 грудня, президент України Володимир Зеленський обговорив з урядовцями умови державної програми "єПідтримка". Кожен українець чи українка, які отримали дві дози вакцини проти COVID-19, зможуть витратити 1 тис. гривень, забезпечену державою.

Про це написав у фейсбуці глава держави Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Це простий і конкретний шлях підтримати і людей, і бізнес – через людей. Насамперед ті галузі економіки, які найбільше постраждали від карантинних обмежень. Креативний сектор – театри, музеї, кіно. А також транспортну сферу – авіацію та залізницю. Як результат – завдяки цьому українці молодшого віку матимуть приємний стимул, щоб ухвалити рішення про вакцинацію", - зазначив він.

"За кілька тижнів після того, як я запропонував цю програму, додано й технічно опрацьовано ще дві суттєві опції для її розширення. Поки що дві. Перша: "єПідтримка" включатиме й купівлю книжок. Це великий плюс для нашого книговидавництва та книжкових крамниць. Також це додає програмі аудиторію – людей середнього і старшого віку. Але соціальна основа програми має бути ще ширшою", - додає Зеленський.

На його переконання, друга опція враховує інтереси тих українців, які більше за інших потребують державної підтримки.

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Крім того, Зеленський зазначив, що доручив уряду забезпечити, щоб громадяни у віці 60+ могли використати 1 тис. гривень від держави за соціальними напрямками, зокрема на купівлю ліків. Механізми мають бути напрацьовані протягом тижня, а використання – вже з січня.

"Хочу окремо зазначити, щоб розвіяти передбачувані страшилки від телевізійних "ванг" і "нострадамусів": "єПідтримка" буде повністю забезпечена фінансово. А діятиме вона достатньо часу, щоб кожен міг скористатися своєю тисячею", - резюмував президент. 

Зеленський про 1000 грн за вакцинацію: Доручив додати можливість придбання ліків для категорії 60+ 01
Зеленський про 1000 грн за вакцинацію: Доручив додати можливість придбання ліків для категорії 60+ 02

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+21
А почему тупо пенсионерам не кинуть на пенсионную карточку эту 1000 гривен? Пусть потратят как хотят. Для многих и еда лекарство - мясо не ели годами
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13.12.2021 15:31
+17
соизволил выдать 1000 с налогов этих же холопов..
- что бы холопы кричали - "Любо, любо!"
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13.12.2021 15:28
+14
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13.12.2021 15:25
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13.12.2021 15:25 Відповісти
Звідки дибілу Зє про таке знати? Його все влаштовує. Хоча ні, не все. Не подобається, що не всі журналісти жопу лижуть.
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13.12.2021 15:53 Відповісти
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13.12.2021 15:25 Відповісти


браво автору !!!!
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13.12.2021 15:35 Відповісти
барин
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13.12.2021 15:25 Відповісти
соизволил выдать 1000 с налогов этих же холопов..
- что бы холопы кричали - "Любо, любо!"
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13.12.2021 15:28 Відповісти
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13.12.2021 15:37 Відповісти
Так деякі холопи вже кричать - нафуй їм теє треба...
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13.12.2021 17:33 Відповісти
закарпатским сигаретоносцам через карпаті фартануло, они налогов не платят. мля, а я налоги плачу, но шмурдло не колю и прекрасно из дома рабоатаю и мне не дадут тіщщу, кака я без нее)))
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13.12.2021 16:34 Відповісти
Баран.
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13.12.2021 16:05 Відповісти
А почему тупо пенсионерам не кинуть на пенсионную карточку эту 1000 гривен? Пусть потратят как хотят. Для многих и еда лекарство - мясо не ели годами
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13.12.2021 15:31 Відповісти
десятилетиями не ели мясо блд..
- они же тупого внучонка Зелю и выбрали себе в начальники, а до этого крепкого хозяйственника Яныка, а до этого...
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13.12.2021 15:42 Відповісти
Пока при Порохе не запретили филиал ФСБ в Украине - КПУ - дружно голосовали за Симоненина.
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13.12.2021 15:49 Відповісти
против НАТО и этих биндер...
промытые мозги одним словом..
Моя покойная бабушка пример, у которой из 7 детей после -2х Голодоморов выжила она одна с братом..
Сталин был хороший! - Бандера бандит и против народа - Хрущев валюнтарист и похерил всю дисциплину... - но ее понять можно, умерла до перестройки еще..
А эти , имея всю инфу топят страну в говне от выборов к выборам..
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13.12.2021 16:00 Відповісти
КПУ запретили? Запретили. Полегчало?
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13.12.2021 17:08 Відповісти
Полегчало. Меньше вашего дерьма стало. Еще-бы РПЦУ запретили -- еще легче дышалось бы.
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13.12.2021 18:38 Відповісти
Вашего это чьего, болезный? Если коммуняк, так это чмошники. Янык мурло отсидевшее. Порох ворюга со стажем. ЗЕбил... ну этот нарик и в Африке ЗЕбил... А ты-то, из под кого.... служивый?
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13.12.2021 22:49 Відповісти
Я наверное вас удивлю, но Украина - это всё еще совок. Как и при бабульках и при дедульках.
Переход от совка в цивилизованный мир лежит через судебную реформу.
Переход считается осуществлённым не тогда когда об этом отрапортует власть, а когда реальный уровень доверия народа к судам будет достаточно высокой и бесспорной.
Судебная реформа это законы, правоохранители и суды. Весь комплекс должен работать как часы и гарантировать справедливость в стране.
Суды и только суды гарантируют безопасность капитала.
Не власть. Не Петя и не Вова. Только суды.
Когда уровень доверия народа к судам будет высокий в страну хлынут потоки инвестиционных денег. В мире триллионы долларов ищут куда бы вложиться.
А цивилизованую страну с капиталом нужно будет защищать. Это НАТО, в которое примут со скоростью звука.
Без судебной реформы Украина это совок, который не может быть в однлм ряду с цивилизованными государствами с реализованым судебным правом.
Совок это мессия в виде Пети, Вовы или Васи, которые на своё личное усмотрение выбирают кому закон, а кого отмазать. Выбирают кому хлебать с корыта, а кому жить на одну зарплату.
В цивилизованом государстве никто бы лично по своему хотению не остановил бы платёж за зеленую энергию, никому бы в голову не пришёл маразм с инвестнянями ( зачем если есть суд), не пришло бы в годову потратить десяток миллионов на бессмысленные покатушки на вертолете ( могли бы подать в суд на растрату) и так далее.
На сегодня ни Петя, ни Вова не провели судебную реформу. Видно ощущать себя лично вождем нврода приятно, но это совок.
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13.12.2021 19:40 Відповісти
Какой народ, такая и власть. Увы.
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13.12.2021 21:12 Відповісти
Как раз для того, что бы не потратили. Даже если у пенсионера есть смартфон, в "Дії" бумажный паспорт не регистрируется. Нужно оформлять ID-Картку. А это не только очереди, но и 400 грн. заплати.
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13.12.2021 16:07 Відповісти
Конечно пенсионеры не будут играть в эту игру ,каждые 10 лет менять ID- картку.
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13.12.2021 16:14 Відповісти
Со Svetом : благодаря кому пенсии , как и зарплатьі , и сбережения украинцев внезапно разом потеряли более 300% покупательной способности ? Я назову только одну фамилию - "лучший банкир Европьі" Лерка Гонтарева (Сатановская). Вторую фамилию попробуйте угадать с трех раз!
А за возможность покупать лекарства пенсионерам - респект Президенту !
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13.12.2021 17:17 Відповісти
Ну вообще-то у нас как бы война и переориентация рынков, но недоразвитые продолжают винить во всем Гонтареву. То, что благодаря Гонтаревой Украина даже нынешний кризис прошла относительно мягко, клоуны как бы не замечают. Кстати какие сбережения обесценила Гонтарева? Те что хозяин твоего преЗедента вывел из Украины?
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13.12.2021 19:54 Відповісти
за ковідну тисячу навіть ліків купити не можна, а якщо дозволять то тільки людям старше 60 років. нормально.
всі остальні в театр, хором, з піснею.
на крайняк в оперу.
народу саме цього не вистачає.
все остальне в нормі, навіть в шоколаді.
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13.12.2021 15:34 Відповісти
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13.12.2021 15:39 Відповісти
спасибо тебе, ЗЕ-лячка !
завтра разрешишь на свою тысчу и хлебушку купить ?
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13.12.2021 15:34 Відповісти
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13.12.2021 15:34 Відповісти
Чому я не можу перевести ці ж гроші, скажімо, на потреби дитячого будинку чи будинку пристарілих?
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13.12.2021 15:35 Відповісти
Відповім із сарказмом.
Тому що ці галузі "не постраждали" від карантинних обмежень, і розпилять цю тисячу зовсім не ті люди, яких для цього призначили.
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13.12.2021 16:07 Відповісти
Да здравствует найвеличніший підер **********! Ура нашей Бубочке!
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13.12.2021 15:37 Відповісти
- Не Вова, не звезди! Концерт - так концерт, - сказал дед Вася, одел сапоги на босу ногу и поехал в столичный собес занимать очередь за билетами.....
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13.12.2021 15:42 Відповісти
А не могло бы это зеленое чмо предусмотреть возможность пожертвовать эту 1000 на ВСУ, бо за вэликим крадивныцтвом наш верховный говнокомандующий вообще за армию забыл
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13.12.2021 15:44 Відповісти
там миллиарды 1.5% го военного сбора от дохода идут в никуда, если бы они все шли в ВСУ...
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13.12.2021 17:50 Відповісти
щось вже день кінчається
а зі Слуг Народнихолігархів ще ніхто не викинув
якогось коника.....Неподобство..
А може після вихідних ще в коматозі...?
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13.12.2021 15:46 Відповісти
А чому не можна їх витрати на туалетний папір? Дуже дивна логіка в нашого ПреЗедента, може він ще скаже що в кіно ходити тільки на фільми з його участю або купляти ліки в аптеках його друзів... Якщо дав гроші, то не питай куди і на що їх люди витратять, бо в кожного свої потреби. Комусь кіно, а комусь і хліба не вистачає...
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13.12.2021 15:52 Відповісти
Можна подумати, що люди старше 50 чи 40 років не купують ліки і не оплачують комунальні послуги!
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13.12.2021 15:52 Відповісти
Как же у гнусавого мерзкого лживого Подгорает!!!
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13.12.2021 15:54 Відповісти
К пенсам подлизывается. Молодец, нада второй срок!
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13.12.2021 15:57 Відповісти
За комунальні послуги хай люди заплатять цією подачкою.
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13.12.2021 16:00 Відповісти
Почему не на армию? Это самое необходимое финансирование сегодня!
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13.12.2021 16:09 Відповісти
аптеки бабла поднимут!
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13.12.2021 16:09 Відповісти
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13.12.2021 16:11 Відповісти
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13.12.2021 16:14 Відповісти
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13.12.2021 16:32 Відповісти
Лекарство сейчас не каждый может купить . И не важно столько лет человеку. И если люди просят лекарство или жкх , то это не из за хорошей жизни.
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13.12.2021 16:17 Відповісти
слуги народу з цією тисячею як дурень з скляним прутнем, з відомого афоризму. хоча якщо мета була піар, не важливо, "чорний" чи "білий", то вона досягнута.
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13.12.2021 16:28 Відповісти
блин...блин... как жеж жаль что не успели легализовать марихуану.... ведь можно ж было бы потратить эту вовынутыщщу на это лекарство ...да?... но нет....)))))))
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13.12.2021 16:30 Відповісти
Старые люди, которые не ходят далеко, не могут получить вакцину, так как реклама 800, 60.20.19 -- полная профонация, где крутят советы по уходу и больше ни чего. Ваши данные запишут и скажут -" Ждите звонка"
А звонка и не будет. Данные получены , вот всё.
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13.12.2021 16:41 Відповісти
Ця 1000 - це не гроші, бо їх не можна витратити за власним бажанням, на свої власні потреби.
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13.12.2021 16:42 Відповісти
Ну да, после вакцинации на лекарства будет уходить гораздо больше
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13.12.2021 16:53 Відповісти
Можно было расщедриться и на лиц с инвалидностью.
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13.12.2021 16:57 Відповісти
Введены новые льготы для уколотых.
Им теперь можно переходить улицу на красный свет, заплывать за буйки, стоять под грузом, касаться оголенных проводов и лазать под вагонами. Ведется разработка новых и новых льгот. Будут объявлены дополнительно.
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13.12.2021 17:02 Відповісти
В дупу собі засунь. Що на цю срану тисячу, з наших же налогів, купити можна буде? Коли ця падло в аптеках була? А отримати карточку у банку. Поки пройдеш усі процедури, то і покупати не буде кому. А пафосу і піз..жа, як то, гнида із своєї кишені дало.
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13.12.2021 17:06 Відповісти
Что б получить эту тысячу,моей тёще нужно купить смартфон,установить Дию,обучить им пользоваться.
Но самое сложное объяснить ей, так в чем плюс этого всего.
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13.12.2021 17:07 Відповісти
Ну добре, діджиталізація так діджиталізація. Але:
Чому лише через Дію в застосунку, а на порталі - ні?
Чому лише зелений внутрішній сертифікат, а міжнародний - ні?
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13.12.2021 17:26 Відповісти
В родном городе Зеленского медики вышли на митинг - требуют выплатить зарплату


В понедельник, 13 декабря сотрудники 16-й городской больницы Кривого Рога вышли на митинг по вопросу задержки выплаты заработной платы.
По словам медработников, они уже три месяца не получают выплаты за лечение пациентов с коронавирусом - за сентябрь деньги выплатили частично, а за октябрь и ноябрь выплат не было. К тому же в этом году врачи ещё ни разу не получали премии и выплаты на оздоровление.
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13.12.2021 17:41 Відповісти
Да шоб ты, падло ЗЕленое, подавилось своей виртуальной тысячей.

Нормальный самодостаточный украинец проживет без подачек от этого ватного ублюдка.
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13.12.2021 21:07 Відповісти
 
 