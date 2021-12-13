Зеленський про 1000 грн за вакцинацію: Доручив додати можливість придбання ліків для категорії 60+

Сьогодні, 13 грудня, президент України Володимир Зеленський обговорив з урядовцями умови державної програми "єПідтримка". Кожен українець чи українка, які отримали дві дози вакцини проти COVID-19, зможуть витратити 1 тис. гривень, забезпечену державою.

Про це написав у фейсбуці глава держави Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Це простий і конкретний шлях підтримати і людей, і бізнес – через людей. Насамперед ті галузі економіки, які найбільше постраждали від карантинних обмежень. Креативний сектор – театри, музеї, кіно. А також транспортну сферу – авіацію та залізницю. Як результат – завдяки цьому українці молодшого віку матимуть приємний стимул, щоб ухвалити рішення про вакцинацію", - зазначив він.

"За кілька тижнів після того, як я запропонував цю програму, додано й технічно опрацьовано ще дві суттєві опції для її розширення. Поки що дві. Перша: "єПідтримка" включатиме й купівлю книжок. Це великий плюс для нашого книговидавництва та книжкових крамниць. Також це додає програмі аудиторію – людей середнього і старшого віку. Але соціальна основа програми має бути ще ширшою", - додає Зеленський.

На його переконання, друга опція враховує інтереси тих українців, які більше за інших потребують державної підтримки.

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Крім того, Зеленський зазначив, що доручив уряду забезпечити, щоб громадяни у віці 60+ могли використати 1 тис. гривень від держави за соціальними напрямками, зокрема на купівлю ліків. Механізми мають бути напрацьовані протягом тижня, а використання – вже з січня.

"Хочу окремо зазначити, щоб розвіяти передбачувані страшилки від телевізійних "ванг" і "нострадамусів": "єПідтримка" буде повністю забезпечена фінансово. А діятиме вона достатньо часу, щоб кожен міг скористатися своєю тисячею", - резюмував президент.



