Зеленський про 1000 грн за вакцинацію: Доручив додати можливість придбання ліків для категорії 60+
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Сьогодні, 13 грудня, президент України Володимир Зеленський обговорив з урядовцями умови державної програми "єПідтримка". Кожен українець чи українка, які отримали дві дози вакцини проти COVID-19, зможуть витратити 1 тис. гривень, забезпечену державою.
Про це написав у фейсбуці глава держави Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Це простий і конкретний шлях підтримати і людей, і бізнес – через людей. Насамперед ті галузі економіки, які найбільше постраждали від карантинних обмежень. Креативний сектор – театри, музеї, кіно. А також транспортну сферу – авіацію та залізницю. Як результат – завдяки цьому українці молодшого віку матимуть приємний стимул, щоб ухвалити рішення про вакцинацію", - зазначив він.
"За кілька тижнів після того, як я запропонував цю програму, додано й технічно опрацьовано ще дві суттєві опції для її розширення. Поки що дві. Перша: "єПідтримка" включатиме й купівлю книжок. Це великий плюс для нашого книговидавництва та книжкових крамниць. Також це додає програмі аудиторію – людей середнього і старшого віку. Але соціальна основа програми має бути ще ширшою", - додає Зеленський.
На його переконання, друга опція враховує інтереси тих українців, які більше за інших потребують державної підтримки.
Крім того, Зеленський зазначив, що доручив уряду забезпечити, щоб громадяни у віці 60+ могли використати 1 тис. гривень від держави за соціальними напрямками, зокрема на купівлю ліків. Механізми мають бути напрацьовані протягом тижня, а використання – вже з січня.
"Хочу окремо зазначити, щоб розвіяти передбачувані страшилки від телевізійних "ванг" і "нострадамусів": "єПідтримка" буде повністю забезпечена фінансово. А діятиме вона достатньо часу, щоб кожен міг скористатися своєю тисячею", - резюмував президент.
Будь ласка, зачекайте...
браво автору !!!!
- что бы холопы кричали - "Любо, любо!"
- они же тупого внучонка Зелю и выбрали себе в начальники, а до этого крепкого хозяйственника Яныка, а до этого...
промытые мозги одним словом..
Моя покойная бабушка пример, у которой из 7 детей после -2х Голодоморов выжила она одна с братом..
Сталин был хороший! - Бандера бандит и против народа - Хрущев валюнтарист и похерил всю дисциплину... - но ее понять можно, умерла до перестройки еще..
А эти , имея всю инфу топят страну в говне от выборов к выборам..
Переход от совка в цивилизованный мир лежит через судебную реформу.
Переход считается осуществлённым не тогда когда об этом отрапортует власть, а когда реальный уровень доверия народа к судам будет достаточно высокой и бесспорной.
Судебная реформа это законы, правоохранители и суды. Весь комплекс должен работать как часы и гарантировать справедливость в стране.
Суды и только суды гарантируют безопасность капитала.
Не власть. Не Петя и не Вова. Только суды.
Когда уровень доверия народа к судам будет высокий в страну хлынут потоки инвестиционных денег. В мире триллионы долларов ищут куда бы вложиться.
А цивилизованую страну с капиталом нужно будет защищать. Это НАТО, в которое примут со скоростью звука.
Без судебной реформы Украина это совок, который не может быть в однлм ряду с цивилизованными государствами с реализованым судебным правом.
Совок это мессия в виде Пети, Вовы или Васи, которые на своё личное усмотрение выбирают кому закон, а кого отмазать. Выбирают кому хлебать с корыта, а кому жить на одну зарплату.
В цивилизованом государстве никто бы лично по своему хотению не остановил бы платёж за зеленую энергию, никому бы в голову не пришёл маразм с инвестнянями ( зачем если есть суд), не пришло бы в годову потратить десяток миллионов на бессмысленные покатушки на вертолете ( могли бы подать в суд на растрату) и так далее.
На сегодня ни Петя, ни Вова не провели судебную реформу. Видно ощущать себя лично вождем нврода приятно, но это совок.
А за возможность покупать лекарства пенсионерам - респект Президенту !
всі остальні в театр, хором, з піснею.
на крайняк в оперу.
народу саме цього не вистачає.
все остальне в нормі, навіть в шоколаді.
завтра разрешишь на свою тысчу и хлебушку купить ?
Тому що ці галузі "не постраждали" від карантинних обмежень, і розпилять цю тисячу зовсім не ті люди, яких для цього призначили.
а зі Слуг Народнихолігархів ще ніхто не викинув
якогось коника.....Неподобство..
А може після вихідних ще в коматозі...?
А звонка и не будет. Данные получены , вот всё.
Им теперь можно переходить улицу на красный свет, заплывать за буйки, стоять под грузом, касаться оголенных проводов и лазать под вагонами. Ведется разработка новых и новых льгот. Будут объявлены дополнительно.
Но самое сложное объяснить ей, так в чем плюс этого всего.
Чому лише через Дію в застосунку, а на порталі - ні?
Чому лише зелений внутрішній сертифікат, а міжнародний - ні?
В понедельник, 13 декабря сотрудники 16-й городской больницы Кривого Рога вышли на митинг по вопросу задержки выплаты заработной платы.
По словам медработников, они уже три месяца не получают выплаты за лечение пациентов с коронавирусом - за сентябрь деньги выплатили частично, а за октябрь и ноябрь выплат не было. К тому же в этом году врачи ещё ни разу не получали премии и выплаты на оздоровление.
Нормальный самодостаточный украинец проживет без подачек от этого ватного ублюдка.