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Пенсіонери у майбутньому зможуть отримати "економічний паспорт", - "слуга народу" Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

Пенсіонери у майбутньому зможуть отримати

У майбутньому дія "економічного паспорта" може розширитися на пенсіонерів. На думку голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, особи похилого віку старше 70-80 років повинні мати базовий дохід, оскільки у них немає можливості додаткових заробітків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю Арахамії виданню "Інтерфакс-Україна".

"Звичайно, є за що цю ініціативу (про "економічний паспорт". - Ред.) критикувати. Наприклад, вона поширюється на дітей 2019 року народження, а не на всіх дітей. Але логіка наша проста: з якогось моменту треба починати, а потім цю ініціативу розширювати як на інших дітей, так і на пенсіонерів", - заявив він.

При цьому Арахамія додав, що у людей похилого віку, особливо старше 70-80 років, взагалі немає можливості додаткових заробітків. Саме тому "їм треба отримувати безумовний базовий дохід".

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Крім того, глава фракції впевнений, що ідею з "економічними паспортами" ніхто не ризикне з часом скасувати.

"Ніхто цього не зробить, тому що це буде політичне самогубство - забрати гроші у дітей. Навіть якщо буде криза економічна. Уявляєте, якщо чотирьом мільйонам виборців, у мільйона дітей яких на рахунках лежать накопичені державою кошти, прийти і сказати: "я у вас забираю ці гроші або переполовинюю". Неможливо таке буде зробити", - резюмував він.

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Нагадаємо, 6 грудня Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд парламенту  законопроєкт "Про економічний паспорт". Наступного дня вже було відомо, що перші виплати очікуються у 2036 році, вони будуть на рівні 10 тис. дол. 
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Топ коментарі
+10
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20.12.2021 12:36
+9
если доживут....
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20.12.2021 12:31
+9
смішна ця бібізянка.
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20.12.2021 12:32
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если доживут....
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20.12.2021 12:31 Відповісти
Це він про своє майбутнє, майбутнє та майбутнє слуг урода.
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20.12.2021 12:35 Відповісти
-Ипполит Матвеевич сперва делал знаки молча, а потом даже осмелился попискивать. (с)
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20.12.2021 12:37 Відповісти
Ну да, у пенсионеров такое огромное будущее, особенно у 70-80-летних. Цинизм зашкаливает.
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20.12.2021 15:19 Відповісти
Сначала детям, родившимся после 2019года, выплатят через 18 лет, а потом и пенсионерам, которым в 2019 было 70-80 лет
Гениально)))
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20.12.2021 15:50 Відповісти
году в 2521...
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20.12.2021 12:32 Відповісти
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20.12.2021 12:36 Відповісти
смішна ця бібізянка.
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20.12.2021 12:32 Відповісти
смешные его избиратели.
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20.12.2021 12:34 Відповісти
В зоо сегодня день открытых клеток?
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20.12.2021 12:33 Відповісти
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20.12.2021 12:34 Відповісти
Молодцы! Наконец то власть думает о людях . И это случилось впервые
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20.12.2021 12:39 Відповісти
слухати та вірити базіканню Зелі та його телемасовки - це себе не поважати..
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20.12.2021 12:39 Відповісти
А за шо це такі привілеї від держави дітям народженим у 2019 році? Тому що в 2019 клоун став президентом?
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20.12.2021 12:42 Відповісти
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20.12.2021 12:44 Відповісти
Да что вы слушаете это чучело, через три месяца о нем уже забудут.
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20.12.2021 12:48 Відповісти
почему 70-80 летние не могут иметь приличного дохода? да уже сегодня по сёлах можно найти кучу за 80летних SAP- админов, как дедулек так и бабулек, работающих у западных партнёров на удалёнке. и их число будет только расти, в соответствии с последними тенденциями смычки киева и села, а также связанного с этим роста сельского населения ))
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20.12.2021 12:57 Відповісти
ну і жарти в тої мавпи...
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20.12.2021 13:05 Відповісти
тут даже не прямой подкуп избирателей, а обещание (!) этого прямого подкупа. "многие верят" (тм)
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20.12.2021 13:07 Відповісти
Обещать не значит жениться.....
Тебя ведь арашка в будущем точно не будет.....
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20.12.2021 13:17 Відповісти
Бесплатный гроб...
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20.12.2021 13:18 Відповісти
на том свете
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20.12.2021 13:58 Відповісти
Так це ж було! В багаьох ще збереглись страховки на дітей,облігації,сберкнижки!
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20.12.2021 14:18 Відповісти
От бабушки остались облигации 50-х годов. Наверное, мы уже миллиардеры.
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20.12.2021 15:22 Відповісти
Какая мерзость!
В открытую - пообещаем пенсионерам светлое будущее, чтобы они за нас голосовали!
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20.12.2021 17:02 Відповісти
 
 