Нова правляча коаліція Німеччини обмежить експорт зброї, - глава МЗС Бербок

За останні 9 днів при владі колишній уряд ФРН схвалив експорт зброї на майже 5 млрд євро. Нова глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що нинішня правляча коаліція посилить критерії експорту зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

У ФРН цим питанням займається Міністерство економіки на чолі з віцеканцлером Робертом Габеком, проте багато років дискують про те, що його було б доцільно передати на розгляд Міністерству закордонних справ. За словам Бербок, ця тема стосується не лише економіки, а й питання зовнішньої політики, прав людини та міжнародних відносин.

"Ми як коаліція дали чітко зрозуміти, що уважно вивчимо політику у галузі експорту озброєнь, яка існувала останніми роками. Тому ми працюємо над законом про контроль над експортом озброєнь, який прояснить, на підставі яких критеріїв повинні видаватися дозволи", - розповіла вона.

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Так, соціал-демократи, "зелені" та вільні демократи планують обмежити експорт до країн за межами ЄС та НАТО. Як пише видання, зараз для видачі дозволів експорту зброї з Німеччини є лише політичні рекомендації.

Напередодні стало відомо, що уряд колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель за останні дев’ять днів своєї роботи схвалив поставки озброєння за кордон на суму майже 5 мільярдів євро. Понад 4 мільярди євро припали на Єгипет - країну, яку критикують за порушення прав людини та втручання у конфлікти у Лівії та Ємені.

Як повідомлялося, за даними німецького видання Bild, ексканцлерка ФРН Ангела Меркель блокувала постачання Україні великокаліберних снайперських гвинтівок Barrett M82 і комплексів протидії БПЛА EDM4S-UA каналами НАТО.

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