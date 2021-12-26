Нова правляча коаліція Німеччини обмежить експорт зброї, - глава МЗС Бербок
За останні 9 днів при владі колишній уряд ФРН схвалив експорт зброї на майже 5 млрд євро. Нова глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що нинішня правляча коаліція посилить критерії експорту зброї.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
У ФРН цим питанням займається Міністерство економіки на чолі з віцеканцлером Робертом Габеком, проте багато років дискують про те, що його було б доцільно передати на розгляд Міністерству закордонних справ. За словам Бербок, ця тема стосується не лише економіки, а й питання зовнішньої політики, прав людини та міжнародних відносин.
"Ми як коаліція дали чітко зрозуміти, що уважно вивчимо політику у галузі експорту озброєнь, яка існувала останніми роками. Тому ми працюємо над законом про контроль над експортом озброєнь, який прояснить, на підставі яких критеріїв повинні видаватися дозволи", - розповіла вона.
Так, соціал-демократи, "зелені" та вільні демократи планують обмежити експорт до країн за межами ЄС та НАТО. Як пише видання, зараз для видачі дозволів експорту зброї з Німеччини є лише політичні рекомендації.
Напередодні стало відомо, що уряд колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель за останні дев’ять днів своєї роботи схвалив поставки озброєння за кордон на суму майже 5 мільярдів євро. Понад 4 мільярди євро припали на Єгипет - країну, яку критикують за порушення прав людини та втручання у конфлікти у Лівії та Ємені.
Як повідомлялося, за даними німецького видання Bild, ексканцлерка ФРН Ангела Меркель блокувала постачання Україні великокаліберних снайперських гвинтівок Barrett M82 і комплексів протидії БПЛА EDM4S-UA каналами НАТО.
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Ця сволота лише на словах пацифістська і то лише тоді, коли за цей "пацифізм" заплачено.
Особенно интересно послушать про вывод из стоя "винищувачив на низьких висотах".
супер)))- а нмаки завше кацапам прислуговували ...
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https://www.youtube.com/watch?v=XdX5zGbvF1M Щедрик різними мовами світу Ч.2
А мы думали шо ему з бодуна.
Теперь эта австрийская бабка одна из главных в кацапском Газпроме.
Вы думаете стакан на половину пустой? Неа, он полный, но на половину.
Денежные ребята своего смотрящего ввели в "кацапский" Газпром. Гутарять шо там крысятничать начали и долю урезать пытаются. Суверенитет он такой.
3 раза посмотрел...
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3210121782641198&id=100009302244961&__cft__[0]=AZVcCYK22PqQWra48WQ7uGRbU09BBHEHjjk3wL44MNRqYColD1CroHmceYD5JRRNhTdhnDsH8-FpJnsdDnJ-********************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R
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