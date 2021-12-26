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Нова правляча коаліція Німеччини обмежить експорт зброї, - глава МЗС Бербок

Нова правляча коаліція Німеччини обмежить експорт зброї, - глава МЗС Бербок

За останні 9 днів при владі колишній уряд ФРН схвалив експорт зброї на майже 5 млрд євро. Нова глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що нинішня правляча коаліція посилить критерії експорту зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

У ФРН цим питанням займається Міністерство економіки на чолі з віцеканцлером Робертом Габеком, проте багато років дискують про те, що його було б доцільно передати на розгляд Міністерству закордонних справ. За словам Бербок, ця тема стосується не лише економіки, а й питання зовнішньої політики, прав людини та міжнародних відносин.

"Ми як коаліція дали чітко зрозуміти, що уважно вивчимо політику у галузі експорту озброєнь, яка існувала останніми роками. Тому ми працюємо над законом про контроль над експортом озброєнь, який прояснить, на підставі яких критеріїв повинні видаватися дозволи", - розповіла вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба про блокування Берліном постачання зброї Україні: Ми цілком можемо вирішити це питання на переговорах

Так, соціал-демократи, "зелені" та вільні демократи планують обмежити експорт до країн за межами ЄС та НАТО. Як пише видання, зараз для видачі дозволів експорту зброї з Німеччини є лише політичні рекомендації.

Напередодні стало відомо, що уряд колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель за останні дев’ять днів своєї роботи схвалив поставки озброєння за кордон на суму майже 5 мільярдів євро. Понад 4 мільярди євро припали на Єгипет - країну, яку критикують за порушення прав людини та втручання у конфлікти у Лівії та Ємені.

Як повідомлялося, за даними німецького видання Bild, ексканцлерка ФРН Ангела Меркель блокувала постачання Україні великокаліберних снайперських гвинтівок Barrett M82 і комплексів протидії БПЛА EDM4S-UA каналами НАТО.

Також читайте: Серед країн НАТО немає єдиної позиції щодо військової допомоги Україні та надання озброєнь, - Зеленський

Автор: 

Німеччина (7326) зброя (7436) Анналена Бербок (455)


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Топ коментарі
+30
Клятий Порошенко ще Цемаха віддав кацапам, та зірвав операцію по "вагнерівцям".
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26.12.2021 20:21
+23
Отрабатывать бабло от ***** надо!
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26.12.2021 20:05
+21
Де ви зебіли беретеся. Останнім часом повилазили. Хоть щось написати аби не мовчки.
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26.12.2021 20:28
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Отрабатывать бабло от ***** надо!
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26.12.2021 20:05 Відповісти
А цемгіано було до чого.. Саме меркель блокувала поставку зброї Україні а коаліція заборону зняла.. І меркель дала зброю Єгипту.. Союзнику москалів в Лівії
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27.12.2021 02:51 Відповісти
Как будто они и сейчас не запрещают, уроды.
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26.12.2021 20:10 Відповісти
А мы не будем носить штаны "Адидас".
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26.12.2021 20:35 Відповісти
Ты еще скажи что на бутылке не будешь сидеть
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26.12.2021 21:05 Відповісти
Як не дивно, але шМеркель надавала зброю курдам!!!, тобто, по суті, незаконним групам. що боролися проти урядів визнаних Німеччиною країн. В той самий час шМеркель забороняла продавати Україні навіть "тактичні_шкарпетки", а не те, що зброю.
-----------------
Наберіть: ...німецькі гранатомети для курдів Іраку...
або: ...Німеччина надає зброю іракським курдам...
==================================
Ця сволота лише на словах пацифістська і то лише тоді, коли за цей "пацифізм" заплачено.

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26.12.2021 21:28 Відповісти
коментар відмічено як спам
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26.12.2021 20:14 Відповісти
Клятий Порошенко ще Цемаха віддав кацапам, та зірвав операцію по "вагнерівцям".
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26.12.2021 20:21 Відповісти
Та ще скотиняка вугiллям торгував.
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26.12.2021 20:46 Відповісти
Де ви зебіли беретеся. Останнім часом повилазили. Хоть щось написати аби не мовчки.
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26.12.2021 20:28 Відповісти
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26.12.2021 20:31 Відповісти
Не кожний зебіл може мовчати, частина усвідомлюють, що саме вони накоїли, розуміють що не мають нияких шансів це виправити, тому йдуть до "широкого дискурсу" про споконвічне питання "що робити".
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26.12.2021 20:37 Відповісти
ВДАВИТИСЯ
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26.12.2021 20:58 Відповісти
Хтось кубло розворушив.
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26.12.2021 21:30 Відповісти
Намагання зебілів звинувати когось іншого в тому, що вони насрали собі в штани цілком зрозуміле, - це такий собі "ескапізм", бігство від реальності... В іншому випадку, - тре визнавати, що вони кретини, які не здатні завязати собі шнурки без стрононньої допомоги...
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26.12.2021 23:05 Відповісти
не здивуюсЯ..! у мокши гугл поломался?
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26.12.2021 20:42 Відповісти
І не дивуйся! Україна винувата,бо посміла замість капітуляції дати в харю камраду володимиру.
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26.12.2021 21:00 Відповісти
У Харкові є розробки єлектромагнітної зброї яка здатна виводити з ладу не тільки безпілотники, але й винищувачі на низьких висотах. І не треба нам ніяка німетчина.
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26.12.2021 20:16 Відповісти
це поки що фантастика...в амерів вже є рельсотрони..і що?
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26.12.2021 20:23 Відповісти
Вони тобі звітують?
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26.12.2021 21:32 Відповісти
В Харькове и центрифуги на x00g для тестирования улов и блоков маневрирующих ракет... были, когда то давно. А сейчас в Харькове есть только клон гепы терехов и бесплатный зоопарк с музыкальным фонтаном.
Особенно интересно послушать про вывод из стоя "винищувачив на низьких висотах".
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26.12.2021 20:31 Відповісти
в парке лавочки установили в парке и метро ...- списали десяток лямов и купили деткам квартиры - но пипл хавает - все для них...
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26.12.2021 20:40 Відповісти
На самом деле построили намного больше Вы просто не в курсе, ибо нужно жить в Харькове 25-30 лет минимум, что бы знать детали
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26.12.2021 20:46 Відповісти
детали знал гЭпа - а сейчас вдова и дети ...
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26.12.2021 21:00 Відповісти
Вы своим коментарием еще раз подтвердили, что вы не в курсе реалий Харькова
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26.12.2021 21:06 Відповісти
а где я утверждал что я истина последней инстанции ....- да возможно я и не "дышу " Харьковом ...- мне и моих Черновцов хватает ...( в харькове был последний раз лет 30 ть назад) ....- но точно знаю и понимаю что Сингапурского чуда там нет )))
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27.12.2021 09:24 Відповісти
Потужності ще не вистачає на більше.
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26.12.2021 22:51 Відповісти
Цьогоріч зеленський вкрав 1\3 бюджету про які розробки взагалі мова ?
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26.12.2021 20:42 Відповісти
Надо ему по морде дать.
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26.12.2021 20:49 Відповісти
розробники електромагнітної зброї вивели з ладу "мудрий нарід" низькими частотатами, який обрав спочатку бандюка Януковоща, а потім Беніного шута гороховохо...
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26.12.2021 23:10 Відповісти
Куда уж больше усиливать, если и так НИХЕРА НЕ ПРОДАЮТ?!!
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26.12.2021 20:18 Відповісти
Рано чи пізно і німчуракам хтось так підсере...
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26.12.2021 20:24 Відповісти
причому не продають уже проплачене
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26.12.2021 20:21 Відповісти
Тесла та оранжировка на шого "Цедрика" ....
супер)))- а нмаки завше кацапам прислуговували ...

Tesla привітала всіх із Різдвом світловим шоу під рок-обробку «Щедрика»
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26.12.2021 20:31 Відповісти
"Щедрика" ))
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26.12.2021 20:31 Відповісти
Так приятно в это время года всюду слышать Украинский Щедрик. И каждый год рассказываю американцам происхождение этой песенки.
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26.12.2021 20:56 Відповісти
+++
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26.12.2021 20:58 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ZdSYHUNgitI Оркестр військово-повітряних сил США виконав "Щедрик" (поздравление Украины с Рождеством в прошлом году)
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26.12.2021 21:14 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=_xJZ5ulg3C4 Щедрик різними мовами світу Ч.1

https://www.youtube.com/watch?v=XdX5zGbvF1M Щедрик різними мовами світу Ч.2
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26.12.2021 21:20 Відповісти
Столько раз слушала массу версий, но послушаю снова) Нравится!
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26.12.2021 21:29 Відповісти
Там в конце второй части - арабскою. Вот это - разрыв шаблона
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26.12.2021 21:30 Відповісти
Круто! Очень необычно)
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26.12.2021 21:38 Відповісти
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27.12.2021 10:35 Відповісти
Нас училка истории (в 80-х) уверяла, шо Черчель пил чай без заварки и сахара.
А мы думали шо ему з бодуна.
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26.12.2021 20:56 Відповісти
В историческом плане к старой Европе в любом случае придет белый пушистый лис. Вопрос лишь в том, будет ли это чечено-бурят Ваня, или азиат Ахмет. Европа как колыбель цивилизации умерла в результате WWII.
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26.12.2021 20:58 Відповісти
Помните пляски путлера на "свадьбе" с австрийской старухой Кляйснер ?
Теперь эта австрийская бабка одна из главных в кацапском Газпроме.
Вы думаете стакан на половину пустой? Неа, он полный, но на половину.
Денежные ребята своего смотрящего ввели в "кацапский" Газпром. Гутарять шо там крысятничать начали и долю урезать пытаются. Суверенитет он такой.
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26.12.2021 22:06 Відповісти
очень интересное видео
3 раза посмотрел...

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3210121782641198&id=100009302244961&__cft__[0]=AZVcCYK22PqQWra48WQ7uGRbU09BBHEHjjk3wL44MNRqYColD1CroHmceYD5JRRNhTdhnDsH8-FpJnsdDnJ-********************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R
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26.12.2021 20:48 Відповісти
З цієї усієї херні один висновок-щоб мати зброю треба її самому розробляти.Тоді похер на німчурак і їм подібних. але нахера? в нас є класний клавішний ударник хером по піаніно. Красти бабло і нюхати кокс це ж так весело....Нафіга йому зброя?
**** поверніть Пастора з Порохом!!! 73 % ЗЕбілоїдів та ЗЕнедоумків щоб вас усіх грім побив !!! Насрали і собі і усім нормальним українцям на 5 років наперед!
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26.12.2021 20:51 Відповісти
Германия только нарушая сакции только Рашке оборудование продает и в окупированный крым. Ну и сидите там со своими мигрантами. Закрытость лучший путь к деградации. Турция и Южная Корея своими разработками завоюют рынок на всем континенте.
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26.12.2021 20:58 Відповісти
Поставляли кацапні через *******...
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26.12.2021 21:02 Відповісти
В сбитых российских БПЛА на Донбассе используются немецкие двигатели, - CAR (фото)

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26.12.2021 21:07 Відповісти
Действуют по принципу :"От нашей доброты надорвете животы".
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26.12.2021 21:14 Відповісти
5 миллиардов от Меркель ушли Бомбиле?.Видно пригрела себе денежное местечко в монопольках бомбилы.
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26.12.2021 21:37 Відповісти
Німецька якість на рівні, хто б сперечався. Але є не менш якісні та більш доступніші системи озброєння.
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26.12.2021 21:51 Відповісти
Ну это понятно, собьют наши военные беспилотник рашки а там двигатель Made in Germany.
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26.12.2021 22:08 Відповісти
Да там и министр обороны (Лампрехт из SPD) не лучше в этом вопросе=>сказала, что после выхода из Афганистана» нужно сделать «выводы» прежде чем предпринимать какие-либо шаги/решения……
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26.12.2021 22:26 Відповісти
Фріци під час віни з Чечньою поставили кацапам зброї, побудували навчальні центри на сотні мільйонів. А нам, для оборони, після всіх рішень міжнародних організацій, що ми жертва нападу, заборонили продаж оборонного озброєння. Ось така демократія, та рівність у фріців.
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26.12.2021 23:15 Відповісти
Треба з Роні Баретом персонально домовлятися - він завжди був на боці тих хто веде боротьбу за свободу і права людини - не відмовить
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27.12.2021 01:01 Відповісти
Є тільки одне "но" - Роні відкатів не бере
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27.12.2021 01:02 Відповісти
за останні 9 днів своєї каденціі меркель уклала договорів на продаж зброї аж на 5 млд зелених , з них 4 млд з египтом ... цікаво ******** будуть платити цибулєю , або як за МІСТРАЛІ РУБЛЯМИ !!!!!
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27.12.2021 09:15 Відповісти
 
 