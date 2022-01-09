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Новини Коронавірус і карантин
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Херсонщина переведена у "помаранчеву" зону, решта областей - у "жовтій", - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 9 січня у Херсонській області встановлений "помаранчевий" рівень епіднебезпеки, решта областей залишаються у "жовтій" зоні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Також в Херсонській області перевищено динаміку рівня госпіталізацій - 78,6% при показнику 50%. При цьому в області рівень захворюваності становить 65 при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення. Рівень госпіталізацій на Херсонщині становить 26,9 при показнику 60 на 100 тис. населення.

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Херсонщина переведена у помаранчеву зону, решта областей - у жовтій, - МОЗ 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всі області України - у "жовтій" зоні епіднебезпеки, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 8 січня рівень захворюваності по країні становив 151 на 100 тис. населення при визначеному індикаторі 75 на 100 тис. осіб.

У Києві рівень захворюваності - 357 на 100 тис. осіб, і є найвищим в країні.

Після столиці найвищий рівень захворюваності зафіксовано в Полтавській області - 222 на 100 тис. населення, а також Черкаській - 203 на 100 тис. населення.

Рівень госпіталізацій по країні станом на 8 січня становив 26,2 при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення. В Києві рівень госпіталізацій - 22,1.

Загалом цей показник не перевищено в жодному регіоні.

Завантаженість ліжок із киснем по країні на 8 січня становила 21,5% при визначеному показнику в 65%, в Києві - 16,3%.

Показник завантаженості ліжок з киснем не перевищено в жодному регіоні України.

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карантин (18172) МОЗ (5393) коронавірус (19923)


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Вот так постепенно "помаранчеві" зоны становятся "зеленими".
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09.01.2022 11:14 Відповісти
дебильный карантин, дебильный МОЗ Украины
на Херсонщине самый низкий уровень заболеваемости

при госпитализированых 10 человеках на следующий день госпитализируют 8 человек то прирост будет 80% и нужно ввести оранжевый карантин
а если при госпитализированых 1000 человек и на следующий день госпитализируют 100 то прирост будет всего 10% и далеко до нормы 50%
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09.01.2022 11:22 Відповісти
Вы не понимаете сути.Если у вас достаточно оборудованного коечного фонда и врачей при нем,оранжевую не введут.Просто власть Херсонщины сопли жует .Именно власть.Харьков имея избыток ковидных врачей и фонда практически не входил в красную зону и оранжевую..У нас народ веселится напропалую.Все работает.ТРЦ,парки,рестораны,кафе итд.
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09.01.2022 11:43 Відповісти
Ну что,побалывались в праздники а теперь у власти есть все основания заганять всех дебилов снова в клетки карантина вплоть до красного.
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09.01.2022 11:50 Відповісти
P.S. Интересный в Украине КОВИД.Видимо благосклонен к Украине.Если надвигаются государственные или религиозные праздники так он сразу отступает,а как только заканчиваются то принимается уничтожать простой народ с новой силой.
Количество вакцинированых в ОП,ВР Украины и в МОЗ засекречен но еще ни один не подох а народ по сводкам дохнет как мухи.Разве не стоит такой аномалией заинтересоваться?
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09.01.2022 11:55 Відповісти
Какова карантина? Да всем насрать на него
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09.01.2022 12:16 Відповісти
Да,народу уже насрать.А вот руководителям нет,чем больше народ в стойле тем легче ним управлять.
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09.01.2022 12:20 Відповісти
 
 