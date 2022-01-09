Херсонщина переведена у "помаранчеву" зону, решта областей - у "жовтій", - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на 9 січня у Херсонській області встановлений "помаранчевий" рівень епіднебезпеки, решта областей залишаються у "жовтій" зоні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Також в Херсонській області перевищено динаміку рівня госпіталізацій - 78,6% при показнику 50%. При цьому в області рівень захворюваності становить 65 при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення. Рівень госпіталізацій на Херсонщині становить 26,9 при показнику 60 на 100 тис. населення.
Станом на 8 січня рівень захворюваності по країні становив 151 на 100 тис. населення при визначеному індикаторі 75 на 100 тис. осіб.
У Києві рівень захворюваності - 357 на 100 тис. осіб, і є найвищим в країні.
Після столиці найвищий рівень захворюваності зафіксовано в Полтавській області - 222 на 100 тис. населення, а також Черкаській - 203 на 100 тис. населення.
Рівень госпіталізацій по країні станом на 8 січня становив 26,2 при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення. В Києві рівень госпіталізацій - 22,1.
Загалом цей показник не перевищено в жодному регіоні.
Завантаженість ліжок із киснем по країні на 8 січня становила 21,5% при визначеному показнику в 65%, в Києві - 16,3%.
Показник завантаженості ліжок з киснем не перевищено в жодному регіоні України.
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на Херсонщине самый низкий уровень заболеваемости
при госпитализированых 10 человеках на следующий день госпитализируют 8 человек то прирост будет 80% и нужно ввести оранжевый карантин
а если при госпитализированых 1000 человек и на следующий день госпитализируют 100 то прирост будет всего 10% и далеко до нормы 50%
Количество вакцинированых в ОП,ВР Украины и в МОЗ засекречен но еще ни один не подох а народ по сводкам дохнет как мухи.Разве не стоит такой аномалией заинтересоваться?