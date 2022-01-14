НАТО та Україна найближчими днями підпишуть угоду про посилення кіберспівробітництва, - Столтенберг
Генсек НАТО Єнс Столтенберг рішуче засудив кібератаки на уряд України. Він також повідомив, що найближчими днями НАТО та Україна підпишуть угоду про посилення кіберспівробітництва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт Альянсу.
Столтенберг зазначив, що НАТО вже багато років тісно співпрацює з Україною, допомагаючи посилити її кіберзахист.
"Кіберексперти НАТО в Брюсселі обмінюються інформацією зі своїми українськими колегами щодо поточної шкідливої кібердіяльності. Експерти союзників у країні також підтримують українську владу на місцях. Найближчими днями НАТО та Україна підпишуть угоду про посилення кіберспівробітництва, включаючи доступ України до платформи обміну інформацією про шкідливі програми НАТО. Рішучу політичну та практичну підтримку НАТО України буде продовжено", - повідомив генсек Альянсу.
Нагадаємо, що в ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, Міносвіти та інші.
На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру.
При цьому, як зазначає СБУ, контент сайтів не був змінений, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, не сталося.
У Держспецзв'язку назвали назвали атаку найпотужнішою за останні чотири роки.
Будь ласка, зачекайте...
як би тільки нас, вони б виразили стурбованість і ч
Інспірована "кібератака" була лише приводом для цього
2. Речь о Чебурашкином интернете в Украине никогда не шла, это в рашке об этом либералы на каждом углу кричали и кричат (иногда чтобы знать что происходит внутри нашего врага слушаю подкасты эха мацквы). Ещё такой «аналог чебурнета, о котором мечтает фсб рашки, есть у Ким Чен Ына в сев. Корее, только внутри страны и все сайты с идеями Чучхе, без выхода в мировую сеть.
3. Вот именно при таких атаках из вне, в рашке всегда начинаются дебаты о страшной необходимости введения этого самого Чебурнета. Ольгинский троллей содержит повар путлера пригожин. Отсюда и мои выводы. Слабенький тролль этот ахванасий и украинских реалий не знает!
4. Понял мою «дедукцию» и убедил ли я тебя???
2) Мене анітрохи не цікавить "пронос міслєй" чергового конченого купірованого бота.
3) Навчись спочатку спілкуватись українською мовою, мавпо, і лише потім встромляй свого дзьоба на українські ресурси
Так что же,теперь и Украина сможет пользоваться вредоносными программами НАТО или только распознавать свой/чужой?