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НАТО (6210) хакер (1334) атака (315) Столтенберг Єнс (1595)

НАТО та Україна найближчими днями підпишуть угоду про посилення кіберспівробітництва, - Столтенберг

НАТО та Україна найближчими днями підпишуть угоду про посилення кіберспівробітництва, - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг рішуче засудив кібератаки на уряд України. Він також повідомив, що найближчими днями НАТО та Україна підпишуть угоду про посилення кіберспівробітництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт Альянсу.

Столтенберг зазначив, що НАТО вже багато років тісно співпрацює з Україною, допомагаючи посилити її кіберзахист.

"Кіберексперти НАТО в Брюсселі обмінюються інформацією зі своїми українськими колегами щодо поточної шкідливої ​​кібердіяльності. Експерти союзників у країні також підтримують українську владу на місцях. Найближчими днями НАТО та Україна підпишуть угоду про посилення кіберспівробітництва, включаючи доступ України до платформи обміну інформацією про шкідливі програми НАТО. Рішучу політичну та практичну підтримку НАТО України буде продовжено", - повідомив генсек Альянсу.

Також читайте: "Найпотужніша атака за останні чотири роки": у Держспецзв’язку повідомили, що від дій хакерів постраждали близько 70 сайтів. ВIДЕО

Нагадаємо, що в ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, Міносвіти та інші.

На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру.

При цьому, як зазначає СБУ, контент сайтів не був змінений, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, не сталося.

У Держспецзв'язку назвали назвали атаку найпотужнішою за останні чотири роки.
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Топ коментарі
+9
Правильно, але спочатку треба прибрати придурка мінцифри.
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14.01.2022 16:08
+6
НАТО-черговий респект...
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14.01.2022 16:15
+4
це тому що остання атака хакерів, безпосекали бередньо стосується їх особисто.
як би тільки нас, вони б виразили стурбованість і ч
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14.01.2022 16:10
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Правильно, але спочатку треба прибрати придурка мінцифри.
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14.01.2022 16:08 Відповісти
це тому що остання атака хакерів, безпосекали бередньо стосується їх особисто.
як би тільки нас, вони б виразили стурбованість і ч
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14.01.2022 16:10 Відповісти
и каим образом атака на госсайты Украины навредила им?
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15.01.2022 12:55 Відповісти
НАТО-черговий респект...
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14.01.2022 16:15 Відповісти
А НАТО візьме під контроль у виборче втручання вови у можливі свої вибори у ДІЇ ?
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14.01.2022 16:35 Відповісти
Так бубочка ж всі секрети фєдєрастам злиє…
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14.01.2022 16:49 Відповісти
Зустрічайте Чебурнет в Україні.
Інспірована "кібератака" була лише приводом для цього
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14.01.2022 17:04 Відповісти
Инспирированная кем? Раз уже сказал А то говори и Б. Чебурнет это у вас на рашке и в кндр, в остальных странах всё нормально…. Слабенько кацап ахванасий, слабенько,….не дорабатываешь, пригожин тебе не заплатит.
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15.01.2022 10:46 Відповісти
ты хоть примерную цепочку мыслей приведи, которая тебя привела к такому выводу. Вот каак оно у тебя в голове родилось?
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15.01.2022 12:57 Відповісти
1. Имя Афанасий для Украины не характерно.
2. Речь о Чебурашкином интернете в Украине никогда не шла, это в рашке об этом либералы на каждом углу кричали и кричат (иногда чтобы знать что происходит внутри нашего врага слушаю подкасты эха мацквы). Ещё такой «аналог чебурнета, о котором мечтает фсб рашки, есть у Ким Чен Ына в сев. Корее, только внутри страны и все сайты с идеями Чучхе, без выхода в мировую сеть.
3. Вот именно при таких атаках из вне, в рашке всегда начинаются дебаты о страшной необходимости введения этого самого Чебурнета. Ольгинский троллей содержит повар путлера пригожин. Отсюда и мои выводы. Слабенький тролль этот ахванасий и украинских реалий не знает!
4. Понял мою «дедукцию» и убедил ли я тебя???
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15.01.2022 13:18 Відповісти
1) Імбецил, ти дійсно гадаєш що - це типове україньске ім'я? ))
2) Мене анітрохи не цікавить "пронос міслєй" чергового конченого купірованого бота.
3) Навчись спочатку спілкуватись українською мовою, мавпо, і лише потім встромляй свого дзьоба на українські ресурси
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15.01.2022 15:12 Відповісти
Мій висновок - я був правий! На іншу реакцію кацапських тролів я й не сподівався… І останнє - краще бути Sharl, ніж Афанасієм ще й начебто у Британії….
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15.01.2022 17:56 Відповісти
...включая доступ Украины к платформе обмена информацией о вредоносных программах НАТО.Источник:
Так что же,теперь и Украина сможет пользоваться вредоносными программами НАТО или только распознавать свой/чужой?
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14.01.2022 17:19 Відповісти
Здається у Столтенберга залізні яйця. ....йло засумував .... Так прорахувався.
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14.01.2022 17:39 Відповісти
 
 