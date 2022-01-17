Уряд Німеччини продовжить політику попередньої влади щодо зброї для України, - Шольц
Федеральний уряд Німеччина продовжить політику попередників щодо надання Україні оборонного озброєння.
Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланям на Укрінформ.
"Не можна нехтувати пересуванням військ уздовж українського кордону. Вони є масштабними і становлять загрозу суверенітету України", - сказав німецький канцлер. Шольц акцентував на важливості в цій ситуації робити все можливе для недопущення військової інтервенції та заявив, що Європа очікує від Росії кроків у напрямку деескалації.
Німецький політик зазначив, що за допомогою процесів ОБСЄ було зроблено все, аби забезпечити взаємне визнання недоторканності кордонів у Європі. Йдеться про повагу суверенітету та територіальної цілісності кордонів. "Ніхто не буде знову гортати підручники з історії та дивитися, де раніше проходили кордони", - заявив Шольц.
Чіткий меседж, який уряд у Німеччині посилає разом з союзниками в ЄС і НАТО: будь-яка військова інтервенція, будь-яка загроза цілісності України за допомогою військового вторгнення матиме високу економічну та політичну ціну, наголосив канцлер ФРН. Але, додав він, метою є запобігти такому розвитку, адже "постраждають усі".
На запитання, чи не планує федеральний уряд змінити свою позицію і надати Україні оборонне озброєння, Шольц відповів, що його уряд продовжуватиме політику, "яку мудро започаткувала попередня влада".
На запитання про долю газопроводу "Північний потік-2" в разі подальшої агресії Росії глава німецького уряду не відповів зовсім.
Шольц сказав, що ФРН разом з Францією намагаються "вдихнути життя" в Нормандський формат і "підтримати європейську силу" в процесі деескалації, та заявив, що Іспанія працюватиме з ними разом на цьому шляху.
Як повідомлялось раніше, за даними німецького видання Bild, ексканцлерка ФРН Ангела Меркель блокувала постачання Україні великокаліберних снайперських гвинтівок Barrett M82 і комплексів протидії БПЛА EDM4S-UA каналами НАТО.
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Эти свиньи всё у Моксвы перенимали.
Концлагеря они у Сралина научились - и то не смогли со Сралиным сравниться по размаху...
Так же как кацапы украли историю и имя Руси, искали у себя арийскую кровь - та нет там её - истоки ариев - Украина (зав.кафедрой генетики Кембриджа).
В общем немецкие свиньи - это ученики и подельники московских свиней.
истоки ариев - Украина
что немцы что моск@ли одинаковы! потомки варваров! Похоже Меркель обеспечила своим отпрыскам безбедное существование лет так 100 или 300... только почему ветка газопровода пришла напрямую в Германию?!! Да и санкции не сильно поддерживают против России...И вопрос а что там в офшорах у нее на счетах и недвижимости остается открытым. Вопросы для внешней разведки.
Германія - кацапський гнійник у Європі!
Та,й, вся євроспільнота!!!
Нам будут помогать только в том случае, если ИМ это будет выгодно.
Дипломат уверен, что из-за отказа считаться интересы Киева часто игнорируются Берлином. Посол похвалил работу дипломатов в ФРГ, которые «смогли мощно заявить» о себе. Именно из-за этого, добавил Мельник, немецкая элита и «журналистский бомонд» знают о существовании Украины.
Мельник считает, что Германия в любой момент может перестать считаться с Украиной. «Думаю, что в этом - наша главная недоработка последних 30 лет: мы еще не удосужились заявить о себе как о великой культурной европейской нации», - добавил он. Посол считает, что Украина не получила «политического признания». По мнению Мельника, Киев сейчас вынужден нести «военную дипломатию».
А, не, все как всегда.
Не то что б шредеревская сволота могла исправится, но смазать очко и пустить себя по кругу всего за 3 месяца - это рекорд!
Принимаю ставки, когда немецкие зелёные переобуются и начнут кричать, что газ и нефть - это экологично! До весны или все же на годик их хватит...
Надо бойкотировать немецкие товары в Украине и обьяснять в фб всем кто знает немецкий почему украинцы пошли на бойкот.