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Інженерну групу "Арей" змусили повністю переробити документацію по БМПВ "Вавілон" через вживання слова "мастило", а не "олива", - ЗМІ

Інженерну групу

Для прийняття роботи по БМПВ "Вавілон" скликали кілька комісій, які не зафіксували жодного порушення.

Про це йдеться в матеріалі "ZN.ua" "Технології зриву державного оборонного замовлення", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що отримавши документи про завершення чергового етапу щодо "Вавилона", у Міноборони, замість того, аби негайного розпочати наступний, через два тижні вирішили створити окрему комісію для повторного прийняття роботи.

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"Десятьох військових членів комісії, на тлі жорсткого карантину, стягнули з Києва, Чернігова, Харкова, Маріуполя, Дніпра. Комісія, не виявивши жодної вади, повторно прийняла роботи, склала позитивний акт і подала в Міноборони, де він валявся до кінця 2020 року. Чому валявся? Очевидно, для того, аби "Арей" подумав над підвищенням ціни бронесталі і переглянув свою позицію щодо (не)використання чепковських елементів динамічного захисту", - йдеться в матеріалі.

Журналісти зазначають, що оскільки дослідно-конструкторську роботу (ДКР) "Вавилон" не вдалося зірвати руками членів комісії, в Департаменті військово-технічної політики і розвитку озброєння та військової техніки (ВТП РОВТ) Міністерства оборони України терміново змінили куратора ДКР "Вавилон".

"Ним став В. Снісаренко — колишній заступник начальника харківського військового представництва, яке контролює Харківське конструкторське бюро машинобудування (ХКБМ) і "Завод ім. В. Малишева". Одні кажуть, що новий куратор — кум одного з керівників цих підприємств, інші — що просто близький друг. Куратор під позивним "Кум" розпочав своє кураторство з розрахунком на те, що в "Ареї" — не фахівці з десятками років досвіду в танкобудуванні, а "твари дрожащие", - зазначається в повідомленні.

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"Виконані роботи "Арея" приймали понад 20 уповноважених осіб, і в їхніх актах не зафіксовано жодного порушення. Однак це не завадило новопризначеному куратору висунути свої "претензії". Зацініть їхню грунтовність: конструкторську документацію "Арей" має повністю переробити, бо, на особисту думку "Кума", слід вживати терміни "моторна олива" замість "моторне мастило" і "підшипник" замість "вальниця". "Арей" делікатно пояснив лінгвістичну профанацію — термін "мастило" вживається в наказах Міноборони, у рішеннях Верховного суду України, в постановах Кабміну, а термін "вальниця" застосовується на виконання вимог відповідного ДСТУ", - продовжили в матеріалі.

Також, йдеться в матеріалі, іншим листом Снісаренко на пару з Шостаком запропонували "у якості виробника дослідного зразка" залучити ДП "Завод ім. В. Малишева". Попри те, що ДП "Завод ім. В. Малишева" перебуває у стані банкрутства із заборгованістю 2 млрд грн, а Закон категорично забороняє розміщувати державні оборонні замовлення на підприємствах-банкрутах.

Також читайте: Розробка БМПВ "Вавілон" зупинена через те, що роботи здавали без хабарів та "відкатів", - інженерна група "Арей"

Автор: 

Міноборони (7455) зброя (7512) Держоборонзамовлення (62)


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Топ коментарі
+48
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25.01.2022 14:52
+21
У когось у голові не вистачає мастила,оливи,або кпепки...А насправді у когось зовсім не вистачає розуму,або воно гнида та зрадник...
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25.01.2022 14:55
+11
314дараси є скрізь..(
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25.01.2022 14:52
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25.01.2022 14:52 Відповісти
это было вчера)))
кое-кто из Днепра его от души поздравляли !
(24 января 1979 года)
но тем не менее !!! поздравляем !!!!!!!
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25.01.2022 15:41 Відповісти
Вітаю генерале, здоров'я Вам, ратних подвигів і довгая літа.
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25.01.2022 16:44 Відповісти
314дараси є скрізь..(
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25.01.2022 14:52 Відповісти
Це теж шкідництво, прикрите "патріЙОтизмом"...
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25.01.2022 14:54 Відповісти
Нажаль улюбленцям 73% за Буковелями на це ніколи звертати увагу.
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25.01.2022 18:37 Відповісти
ПаРашкинцы оценят заботу "Кума" о них...
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25.01.2022 14:54 Відповісти
У когось у голові не вистачає мастила,оливи,або кпепки...А насправді у когось зовсім не вистачає розуму,або воно гнида та зрадник...
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25.01.2022 14:55 Відповісти
Думаю там в основе генофонд.
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25.01.2022 15:12 Відповісти
ніяких "або"...
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25.01.2022 18:21 Відповісти
Далі буде. Це тільки початок.
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25.01.2022 14:58 Відповісти
блаЗЄнські, звісно, покидьки, але.
Щось не віриться. В ******** умовах таке редаґування зайняло б хвилини.
Видається, що Цензор (або блаЗЄнські) хоче просто дискредитувати впровадження усталеної термінології українською.
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25.01.2022 14:58 Відповісти
Крім того очевидно що така заміна, якщо вона була, це просто привід для саботажу.
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25.01.2022 15:02 Відповісти
редагування так ,а нова перевірка , комісія і т.д. - місяці
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25.01.2022 15:03 Відповісти
А комісія, яким боком до редагування.
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25.01.2022 16:46 Відповісти
Комісія, не виявивши жодної вади, повторно прийняла роботи, склала позитивний акт і подала в Міноборони, де він валявся до кінця 2020 року
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25.01.2022 15:04 Відповісти
До чого тоді в статті акцентувати увагу на словах олива/мастило?
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25.01.2022 15:06 Відповісти
НАДА.
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25.01.2022 16:47 Відповісти
Чувак, ты вообще не представляешь себе что такое "конструкторская документация" и даже в каком виде она передается от исполнителя к заказчику.
В ней нельзя нажать Replace и за минуту поменять одно слово на другое.
И после любой замены весь процесс приемки запускается по новой.
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25.01.2022 15:16 Відповісти
Добродію, я працюю ІК. І знаю важливість коректної термінології. І не треба тут наполягати на глобальній проблемі.
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25.01.2022 15:19 Відповісти
Тем хуже, потому что сразу видно, что нет понимания какой объём работ и какая задержка по времени будет в итоге из за замены слова-синонима.
Я перестал системно пользоваться украинским языком именно потому, что увидел, как легко кошерные саботажники обувают украиноговорящих.
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25.01.2022 15:30 Відповісти
Добродію, ось Вам два повідомлення з Цензора:

1) Інженерну групу "Арей" змусили повністю переробити документацію по БМПВ "Вавілон" через вживання слова "мастило", а не "олива"

2) Документи, без яких виготовлення БМПВ "Вавілон" неможливе, вже більше року лежать в Міноборони, через що новітнього зразка важкої бронетехніки досі немає
-------------------------------
То які такі в біса проблеми? В заміні слова чи в чомусь иншому? Що Ви мені тут намагаєтеся довести? Знайдіть якусь студентку та їй просторікуйте про глобальні проблеми.
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25.01.2022 15:37 Відповісти
Проблема у тому, що є саботаж на багатьох рівнях, включно з Міноборони, а ви навіть не можете осягнути такий дуже простий стан речей. Про те, як на цей саботаж мотивуються співробітники я навіть не почну вам розказувати. Ви трохи розумніший ніж Зеленський, але цього для продовження розмови недостатньо.
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25.01.2022 16:03 Відповісти
Всі мають буть занесені в Миротворець. Рано чи пізно списки КДБ, агентів впливу ФСБ та їх прихвстней буде відкрито.
І буде багато співпадінь.
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25.01.2022 15:00 Відповісти
твари просто хотят откат с разрабов. хотя, в принципе, что мешает откатчику быть гебовским тихарем
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25.01.2022 15:03 Відповісти
та не відкат ,а саботаж озброєння армії
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25.01.2022 15:04 Відповісти
я сказал, откат. что ему мешает быть одновременно и саботажем?_____________Очевидно, для того, аби "Арей" подумав над підвищенням ціни бронесталі і переглянув свою позицію щодо (не)використання чепковських елементів динамічного захисту", - йдеться в матеріал
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25.01.2022 15:07 Відповісти
А Стрефанчук заявив:

Стефанчук заявив- Армія почекає, Збройним силам наразі не потрібні додаткові 50 млрд грн

https://prm.ua/popry-evakuatsiiu-inozemnykh-dyplomativ-i-tryvohu-zakhodu-vlada-ne-bachyt-potreby-u-zbilshenni-biudzhetu-dlia-minoborony/
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25.01.2022 16:06 Відповісти
а если Арей в документах поставят автозамену слов и по-новому распечатают, до чего еще этот "кум" дое...бется? и где же все оравшие про свинарчюков?________________________Куратор під позивним "Кум" розпочав своє кураторство з розрахунком на те, що в "Ареї" - не фахівці з десятками років досвіду в танкобудуванні, а "твари дрожащие"
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25.01.2022 15:01 Відповісти
нет... не все так просто... тех.документация это такой головняк и там столько подписей по-новой придется собрать (а подписи не просто"собрать" некоторые изучают-рассматривают-думают)
так что просто изменить два-три слова не получиться - переделывать придется всю !!!
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25.01.2022 15:44 Відповісти
Два дні на виправлення, два дні на перевірку, два тижні на перезатвердження. Ось і весь головняк. Аби по3.14здіти.
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25.01.2022 16:51 Відповісти
Ви це авторитетно заявляєте? колись с таким стикались??
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25.01.2022 17:17 Відповісти
Про Що САМЕ? Про зміни, до документації чи до того, що саме ЦЕ може затримати випуск?
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25.01.2022 17:21 Відповісти
воно одне з одним зв"язано...
про зміни в технічну документацію (які можуть потягнути час і затримати випуск)
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25.01.2022 17:27 Відповісти
Ну то поясніть дію цего "пов'язано", а краще весь причинно наслідковий зв'язок, якщо ви його знаєте.
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25.01.2022 17:31 Відповісти
я мав колись справу з технічною документацією....і колись переробляли її ...і на це віитратили не один день і не два... (якщо в документаціїї 5 сторінок - то можливо за 2 дні ви шось і зробите...)
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25.01.2022 17:37 Відповісти
Я маю справу з розробкою, виробництвом і продажем не колись, а зараз. Тож давайте прояснимо питання в яку саме документацію потрібно внести редакційні, як на мою думку, зміни? Експлуатаційну(ІЕ), конструкторську, технологічну...... А потім я вам поясню, ЯК ЦЕ РОБИТЬСЯ І ВПРОДОВЖ ЯКОГО ЧАСУ І ЧИ МОЖЕ ЦЕ ВПЛИНУТИ НА ПРИЙОМКУ АПАРАТУ. ТА НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ЙОГО ВИРОБНИЦТВО І ЕКСПЛУАТАЦІЮ.

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25.01.2022 18:01 Відповісти
дуже добре що ви зараз маєте з цим справу...
мабуть щось таки змінилося на краще - якщо так швидко все вирішується...
ми колись задовбались зі зміною в конструкторських документах (пояснювальних записках.. здається без зміни в кресленні...чи ні - не пригадаю)
в пояснювальних записках - саме переклад технічних термінів на українську і затверждення і согласування маловживаних і специфічних слів і словосполучень... теж намучило)
та це дійсно було дуже давно))))... в минулому віці ))))...на рубежі Незалежності і сссру
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25.01.2022 18:34 Відповісти
Ми починали вчитись, нажаль, на своїх помилках. Тільки через два рази на третій почали узгоджувати глосарій, стандарти, згідно яких повинна проводитись розробка, прийомка, виробництво, випробування виробів. Треба сказати, що з (14-15) року, розробник сам має право вирішувати, на які стандарти йому опиратись і чи, взагалі, брати до уваги, хоч якісь, а може розробляти свої.... Такі справи.
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26.01.2022 00:07 Відповісти
а ты точно прочитал новость и понял в чем там суть?
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26.01.2022 13:32 Відповісти
А чому запитуєш?
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26.01.2022 14:13 Відповісти
я понимаю что дело так или иначе будет долгое, особенно если "кум" так захочет. я о том, что новую документацию распечатать не проблема, это при совке пришлось бы нагрузить сизифовым трудом машинисток. к чему дое..бутся в след.раз?
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26.01.2022 13:31 Відповісти
Технічна олива це рідке мастило, маємо чистий саботаж.
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25.01.2022 15:09 Відповісти
"Технічна олива" це нонсенс, олива і не буває іншою. P.S. Вчіть українську!
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25.01.2022 15:17 Відповісти
Олива - рід рослин родини маслинових
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25.01.2022 15:41 Відповісти
при всій моїй повазі :

***
термінів ОЛІЯ, ОЛИВА, МАСЛО та МАСТИЛО

Терміни ОЛІЯ, ОЛИВА, МАСЛО й МАСТИЛО часто плутають і використовують як синоніми, але це не те саме. Звернімося до словника й нормативної документації окремих галузей.

http://sum.in.ua/ Академічний тлумачний словник української мови (1970-1980 рр.) дає такі визначення цих термінів:

http://sum.in.ua/s/olija ОЛІЯ
1. Рідка жирова речовина, яку добувають з деяких рослин (переважно з їх насіння або плодів)
2. спец. Олійна фарба
3. заст. Мастило

http://sum.in.ua/s/olyva ОЛИВА
1. Вічнозелена субтропічна рослина родини маслинових з їстівними плодами, з яких одержують харчову і технічну олію; маслина
2. Нижчий ґатунок олії, який добувається з плодів цього дерева гарячим пресуванням і використовується для освітлення (перев. у лампадах), для змащування чого-небудь і т. ін.
3. заст., рідко Мастило

http://sum.in.ua/s/maslo МАСЛО
1. Харчовий продукт, який виробляють збиванням вершків або сметани
2. спец. Жирова речовина, яку видобувають із мінеральних речовин
3. техн. Те саме, що мастило (знач. 1)

http://sum.in.ua/s/mastylo МАСТИЛО
1. техн. Жирова речовина для змащування поверхонь тертя механізмів і деталей машин; масло (знач. 3)
2. розм. Те саме, що мазь (знач. 1)

Тобто, за тлумачним словником:
- олія - це жирова речовина рослинного походження;
- масло - харчовий продукт із молока тварин і жирова речовина мінерального походження;
- мастило - жирова речовина для змащування;
- олива - застаріле слово для вживання в такому контексті.

Словник фіксує стан мови на певний момент, але її розвиток триває. І термін олива, яким колись позначали оливкову олію, використовувану для технічних цілей (для спалювання в лампадах), і тривалий час не вживали, повернувся в ******* українську мову та використовується нині на позначення технічних продуктів.

Про це свідчить, зокрема, ДСТУ 3437-96 «Нафтопродукти. Терміни та визначення». За цим стандартом, олива (mineral oil) - це суміш високомолекулярних нафтових вуглеводнів, що використовується в техніці як мастильний, електроізоляційний, консерваційний матеріал та робоча рідина. Стандарт виділяє мастильну, моторну, трансмісійну, компресорну, антикорозійну оливи тощо.

ДСТУ 3437-96 визначає мастило (grease) як пластичний матеріал, який являє собою структуровану загусником оливу, застосовувану для зменшення тертя, консервації виробів та герметизації ущільнень, і виділяє органічне, неорганічне, вуглеводневе, антифрикційне, консерваційне, ущільнювальне мастила тощо.

Принагідно зазначимо, що в нормативних документах (як-от вищезгаданий ДСТУ 3437-96, ДСТУ 4226:2003 «Мастильні матеріали, індустріальні оливи та споріднені продукти (клас L). Класифікація. Група Х (мастила)», ДСТУ ISO 8681:2002 «Нафтопродукти та матеріали мастильні. Загальна класифікація», ДСТУ 3464-96 «Авіаційні палива, мастильні матеріали, технічні рідини. Терміни та визначення») використовується термін мастильні матеріали (а не змащувальні матеріали).

Відповідне вживання цих термінів, особливо в технічному контексті, можна вважати за доцільне.

Отже, перекладаючи з англійської, радимо використовувати такі терміни:

oil
- олія (жирова речовина рослинного походження)
- олива (технічний продукт мінерального чи синтетичного походження)
- нафта, олійна фарба, (риб'ячий) жир (у відповідному контексті)
grease - мастило, жир
butter - масло
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25.01.2022 15:49 Відповісти
Дякую за повагу. Ваш допис підтверджує моє зауваження абсолютно.
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25.01.2022 16:03 Відповісти
Вичерпно, хоча Є місце для дискусії, але точно немає причин для саботажу, тому що ВНЕСЕННЯ ЗМІН В ДОКУМЕНТАЦІЮ, тим більше редакційних правок, ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА, ЯКА НЕ ЗУПИНЯЄ ні експлуатації, ні виробництва, ні розробки, ні випробувань.
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26.01.2022 14:16 Відповісти
Ні не носенс. Є олива рослина, Є олива рідина, харчовий продукт, що виробляють з з оливи-рослини. Її ще називають ОЛІЯ, але це - синонім. А є технічні оливи - рідини для змащування поверхонь, що труться. Мастило - загвльна назва рдких і не рідких мастил. Наприклад графітове мастило аж ніяк не можна назвати графітове оливо
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25.01.2022 16:59 Відповісти
"Арей" делікатно пояснив лінгвістичну профанацію - термін "мастило" вживається в наказах Міноборони, у рішеннях Верховного суду України, в постановах Кабміну, а термін "вальниця" застосовується на виконання вимог відповідного ДСТУ", - продовжили в матеріалі
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26.01.2022 13:33 Відповісти
Вочевидь, за цією, так званною, делікатністю приховується дещо інше. Можливо, це - небажання називати речі своїми іменами, здирників - здирниками, а можливо своє латентне українофобство. З цієї статті це - не зрозуміло.
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26.01.2022 14:24 Відповісти
"Ним став В. Снісаренко - колишній заступник начальника харківського військового представництва, яке контролює Харківське конструкторське бюро машинобудування (ХКБМ) і "Завод ім. В. Малишева"
слід вживати терміни "моторна олива" замість "моторне мастило"
Узнаю "лингвистику" харьковского рагуля. Интересно какая у него была "предыдущая фамилия"? Избранные почуяли "родной" генофонд у власти и забыли, что "оливами" можно и подавиться, особенно теми, что с медной кожурой, свинцовой мякотью и стальной косточной.
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25.01.2022 15:11 Відповісти
тодi нe рогуля а кугута.
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25.01.2022 15:28 Відповісти
Та ні шановний, кугут це той кого 73% обрали. А цей все ж рогуль, і відчуваю що кошерний.
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25.01.2022 15:40 Відповісти
кугут - тe сам що рогуль лишe на схiднiй Украiнi. на схiднiй Украiнi рогуль нe в ходу.
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25.01.2022 19:52 Відповісти
а *********** обрали як рогулi так i кугути.
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25.01.2022 20:09 Відповісти
Так ви, шановний, за лінгвістику чи за озброєну армію? Якщо ворог буде у вашій хаті, то вам лінгвістика вже ворога знадобиться. Буде вам вже МАСЛО. Не сподобається МАСЛО, ... а по харЕ?
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25.01.2022 18:21 Відповісти
Є стандарти для технічної документації, треба їх дотримуватись. І справді, між мастилом і оливою велика різниця, якщо хто українською не розуміє, то кацапською це "смазка" та "машинное масло". P.S. Вчіть українську!
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25.01.2022 15:15 Відповісти
Ну тогда значит верховный суд и министерство обороны должны тоже все документы переделать.
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25.01.2022 15:21 Відповісти
Просто-вчіть-українську-мову. А то дивно якось - людина з прізвищем Гуменюк пише кацапською.
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25.01.2022 15:24 Відповісти
У тебя есть шанс бесконечно совершенствовать стандарты технической документации и в итоге бесконечно писать мемуары блискавичною українською мовою у таборі десь під Магаданом.
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25.01.2022 15:45 Відповісти
Не лякай кацапе, будемо і савєршенстваватца, і таких, як ти на ліхтарях вивішувати, якщо тест на "спідницю, паляницю...." не пройдете.
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25.01.2022 17:37 Відповісти
Вішати будеш на БМПВ чи як звичайно .... на стільчіку з гвинтівок Мосіна? Доки ви будете граматику вчити разом, москалі ваші університети голими руками захоплють. Ось так, академіку.
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25.01.2022 18:25 Відповісти
Вішати будемо в людних місцях з табличками "мацкаль", "косаб", "ватнік"..
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25.01.2022 18:50 Відповісти
А не дивно було коли Табачник який володів українською досконало, підтримував українофобію в уряді Яника? А рлсійськомовні фронтовики ЗСУ теж для тебе люди другого сорту? Ви, вишиватники, вже дістали- у вас замість реальних справ у всьому винен російськомовний коментатор
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25.01.2022 22:49 Відповісти
Повинні, а мо й ні? Дивлячись ЩО було предметом їх розгляду.
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25.01.2022 18:54 Відповісти
За лексичними нормами української мови, масло - вершкове, олія - рослинна, мастило або олива - жирова речовина для змазування поверхонь тертя механізмів. Отже, правильно казати заміна мастила (рідше - оливи) в двигунах.
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25.01.2022 15:16 Відповісти
Це мені нагадує як недавно в світі подій в Казахстані, на телеканалі "НАШ" допитували одного казаха на мові а він її не розумів. А ведучі такі - вибачте, у нас закон.
Любить в мене дружина дивитись цього російського лібераста Варламова... І він там обурювався з цього маразму. А насправді свідомої дискредитації України професійними українофобами...
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25.01.2022 15:17 Відповісти
Кто-то явно свои деревянные рубли отрабатывает - лишь бы украинская армия не получила вооружение, суки.
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25.01.2022 15:17 Відповісти
Хорошая, перспективная машина которую явно саботируют из-за поребрика. Этому чепкову и его "куму" надо прикладом рыло начистить.
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25.01.2022 15:22 Відповісти
Ідіоти...Це ж очевидне гальмування прцоесу...
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25.01.2022 15:27 Відповісти
Вони натякають, якщо згадано про мастило, то треба підмастити на лапу, а інакше олива і роки очікування.
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25.01.2022 15:32 Відповісти
Путинская кротоферма работает...
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25.01.2022 15:32 Відповісти
І в чому проблема переробити, а по-суті просто, замінити в документації мастило на оливи та "підшипник" на "вальниці". Чергова спроба дискредитувати мовний закон. З яких пір порушення Верховним Судом та МО технічної термінології Є виправданням для інших таких же порушників української мови. Безумовно цей "мовний конфлікт" - лише привід, але в такому контексті поданий, що ТЕЖ дискредитує мовни закон. Пишу Це зі знанням справи, тому що до моїх обов'язків входить написання таких інструкцій, правда, для гвинтокрилів. І там - вибір невеликий, альбо пишеш косабської, альбо пробиваєш стіну лобом, доводячи знизу і аж до "Державної авіаційної службаи України", що "руль направленія" це - стерно, "підшипник" на "вальниці"......і т.д.
Що ж стосується "Арея", впевнений, можливо і потрібно доводити його ТТХ іншими, нелінгвістичними, методами. І тим більше, не підігрувати в цьому провокаторам зі слуг чи,просто, косабських *********.
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25.01.2022 15:37 Відповісти
До того ж ці оливи, чи мастила мають свої торгові марки, ДСТУ і тому подібне і їх ніяк не переплутаєш.
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25.01.2022 16:03 Відповісти
Ще у 15 році танки з ремонту після малишева треба було перебирати, бо там часто як не ганчірка у повітрязабірнику, то якесь сміття у мастилі. У підсумку танки майже одразу виходили з ладу. Вони вже давно саботують Україну.
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25.01.2022 15:39 Відповісти
Как я и говорил что предатели и саботажники у тебя за спиной гораздо опаснее врага по ту линию фронта.
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25.01.2022 15:45 Відповісти
Это уже диверсия- даже не саботаж
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25.01.2022 22:43 Відповісти
У макитрі у вальницях не вистачає мастила (оливи). Або олів'є.
Зелені тварюки не хочуть озброювати нашу армію - Путін образиться.
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25.01.2022 16:03 Відповісти
А они документацию вручную на ватмане чертят? В современном электроннодокументном мире поменять везде "мастыло" на "олыва" не есть большая проблема...
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25.01.2022 16:48 Відповісти
Та ото ж і я про те саме. Довше писати інструкцію про те, як ЦЕ виконати ніж, просто, зробити самому. Я розумію, що пан мав на увазі "чєлавєчєскій фактор", він,власне, про це і пише, але то, вже - саботаж і юрисдикція прокурорів, СБУ, дбр.....
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26.01.2022 00:19 Відповісти
Ручне управління розробками нових зразків військової техніки з боку Міноборони триває вже 30 років, хоча Кабінет Міністрів розпорядженням від 01.07.2009 № 756 схвалив Концепцію створення національної системи розроблення та поставлення на виробництво озброєння, військової і спеціальної техніки. Відповідно до Концепції Уряд тричі вносив на розгляд Верховної Ради законопроекти про створення і виробництво озброєння, вйськової і спеціальної техніки (№№ 7520, 2420а, 7389).

Питання чому і кому вигідно, щоб законопроекти не були прийняті? - потребує окремого дослідження.
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25.01.2022 17:10 Відповісти
За Зеленського на дороги витратили в 10 разів більше, ніж на забезпечення армії, що воює, - "Наші гроші". ІНФОГРАФІКА Джерело:
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25.01.2022 18:05 Відповісти
Причому дороги не для техніки ЗСУ. Для російської. Бо для своєї в 2021 тендери на закупівлю палива провели тільки в серпні, Карл! А в листопаді 70% тендерів скасували.
Палива лишилось 30% від потреби. В такий-то час!
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25.01.2022 22:42 Відповісти
Я уже писал сто раз - система так устроена, что если начать оформлять документацию для тендера 1 января, то провести его возможно только через пол-года. И это в случае, если всё пройдёт вообще идеально (чего в реальности не бывает). Соответственно тендер на 2022 нужно начинать готовить не позднее августа 2021.....
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26.01.2022 10:57 Відповісти
Якось воно дивно. Може це "консерва", котрій наказали - зупинити будь-якою ціною. В ссср би цих недоумків розстріляли за саботаж.
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25.01.2022 18:05 Відповісти
Ну, хто ще не вірить, що Кроти та Казачки сидять в ОП? А може й біля Зеленського? І нашіптують йому, нашіптують ... про велике будівництво. Гроші в землю. Армія без техніки. Зеленський з рейтингом чи без, ще невідомо. Велике будівництво багато голосів не накосить. А ось Кроти з Козачками нашкодять по самі .... яйця.
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25.01.2022 18:18 Відповісти
Рыги в ЗЕленой шкуре у власти если кому- то еще не ясно.

А на счет "чепковських елементів динамічного захисту" - Имеется в виду один паркетный генерал Чепков, который навязывает Арею включить его личную разработку в бюджет БМП, а за отказ это делать- создавал препятствия несколько лет
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25.01.2022 22:40 Відповісти
гм... смазка и масло, кагбэ, разные вещи.
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26.01.2022 08:35 Відповісти
ага.
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26.01.2022 14:03 Відповісти
 
 