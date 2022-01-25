Інженерну групу "Арей" змусили повністю переробити документацію по БМПВ "Вавілон" через вживання слова "мастило", а не "олива", - ЗМІ

Для прийняття роботи по БМПВ "Вавілон" скликали кілька комісій, які не зафіксували жодного порушення.

Про це йдеться в матеріалі "ZN.ua" "Технології зриву державного оборонного замовлення", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що отримавши документи про завершення чергового етапу щодо "Вавилона", у Міноборони, замість того, аби негайного розпочати наступний, через два тижні вирішили створити окрему комісію для повторного прийняття роботи.

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"Десятьох військових членів комісії, на тлі жорсткого карантину, стягнули з Києва, Чернігова, Харкова, Маріуполя, Дніпра. Комісія, не виявивши жодної вади, повторно прийняла роботи, склала позитивний акт і подала в Міноборони, де він валявся до кінця 2020 року. Чому валявся? Очевидно, для того, аби "Арей" подумав над підвищенням ціни бронесталі і переглянув свою позицію щодо (не)використання чепковських елементів динамічного захисту", - йдеться в матеріалі.

Журналісти зазначають, що оскільки дослідно-конструкторську роботу (ДКР) "Вавилон" не вдалося зірвати руками членів комісії, в Департаменті військово-технічної політики і розвитку озброєння та військової техніки (ВТП РОВТ) Міністерства оборони України терміново змінили куратора ДКР "Вавилон".

"Ним став В. Снісаренко — колишній заступник начальника харківського військового представництва, яке контролює Харківське конструкторське бюро машинобудування (ХКБМ) і "Завод ім. В. Малишева". Одні кажуть, що новий куратор — кум одного з керівників цих підприємств, інші — що просто близький друг. Куратор під позивним "Кум" розпочав своє кураторство з розрахунком на те, що в "Ареї" — не фахівці з десятками років досвіду в танкобудуванні, а "твари дрожащие", - зазначається в повідомленні.

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"Виконані роботи "Арея" приймали понад 20 уповноважених осіб, і в їхніх актах не зафіксовано жодного порушення. Однак це не завадило новопризначеному куратору висунути свої "претензії". Зацініть їхню грунтовність: конструкторську документацію "Арей" має повністю переробити, бо, на особисту думку "Кума", слід вживати терміни "моторна олива" замість "моторне мастило" і "підшипник" замість "вальниця". "Арей" делікатно пояснив лінгвістичну профанацію — термін "мастило" вживається в наказах Міноборони, у рішеннях Верховного суду України, в постановах Кабміну, а термін "вальниця" застосовується на виконання вимог відповідного ДСТУ", - продовжили в матеріалі.

Також, йдеться в матеріалі, іншим листом Снісаренко на пару з Шостаком запропонували "у якості виробника дослідного зразка" залучити ДП "Завод ім. В. Малишева". Попри те, що ДП "Завод ім. В. Малишева" перебуває у стані банкрутства із заборгованістю 2 млрд грн, а Закон категорично забороняє розміщувати державні оборонні замовлення на підприємствах-банкрутах.

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