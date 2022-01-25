Інженерну групу "Арей" змусили повністю переробити документацію по БМПВ "Вавілон" через вживання слова "мастило", а не "олива", - ЗМІ
Для прийняття роботи по БМПВ "Вавілон" скликали кілька комісій, які не зафіксували жодного порушення.
Про це йдеться в матеріалі "ZN.ua" "Технології зриву державного оборонного замовлення", інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що отримавши документи про завершення чергового етапу щодо "Вавилона", у Міноборони, замість того, аби негайного розпочати наступний, через два тижні вирішили створити окрему комісію для повторного прийняття роботи.
"Десятьох військових членів комісії, на тлі жорсткого карантину, стягнули з Києва, Чернігова, Харкова, Маріуполя, Дніпра. Комісія, не виявивши жодної вади, повторно прийняла роботи, склала позитивний акт і подала в Міноборони, де він валявся до кінця 2020 року. Чому валявся? Очевидно, для того, аби "Арей" подумав над підвищенням ціни бронесталі і переглянув свою позицію щодо (не)використання чепковських елементів динамічного захисту", - йдеться в матеріалі.
Журналісти зазначають, що оскільки дослідно-конструкторську роботу (ДКР) "Вавилон" не вдалося зірвати руками членів комісії, в Департаменті військово-технічної політики і розвитку озброєння та військової техніки (ВТП РОВТ) Міністерства оборони України терміново змінили куратора ДКР "Вавилон".
"Ним став В. Снісаренко — колишній заступник начальника харківського військового представництва, яке контролює Харківське конструкторське бюро машинобудування (ХКБМ) і "Завод ім. В. Малишева". Одні кажуть, що новий куратор — кум одного з керівників цих підприємств, інші — що просто близький друг. Куратор під позивним "Кум" розпочав своє кураторство з розрахунком на те, що в "Ареї" — не фахівці з десятками років досвіду в танкобудуванні, а "твари дрожащие", - зазначається в повідомленні.
"Виконані роботи "Арея" приймали понад 20 уповноважених осіб, і в їхніх актах не зафіксовано жодного порушення. Однак це не завадило новопризначеному куратору висунути свої "претензії". Зацініть їхню грунтовність: конструкторську документацію "Арей" має повністю переробити, бо, на особисту думку "Кума", слід вживати терміни "моторна олива" замість "моторне мастило" і "підшипник" замість "вальниця". "Арей" делікатно пояснив лінгвістичну профанацію — термін "мастило" вживається в наказах Міноборони, у рішеннях Верховного суду України, в постановах Кабміну, а термін "вальниця" застосовується на виконання вимог відповідного ДСТУ", - продовжили в матеріалі.
Також, йдеться в матеріалі, іншим листом Снісаренко на пару з Шостаком запропонували "у якості виробника дослідного зразка" залучити ДП "Завод ім. В. Малишева". Попри те, що ДП "Завод ім. В. Малишева" перебуває у стані банкрутства із заборгованістю 2 млрд грн, а Закон категорично забороняє розміщувати державні оборонні замовлення на підприємствах-банкрутах.
Будь ласка, зачекайте...
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кое-кто из Днепра его от души поздравляли !
(24 января 1979 года)
но тем не менее !!! поздравляем !!!!!!!
Щось не віриться. В ******** умовах таке редаґування зайняло б хвилини.
Видається, що Цензор (або блаЗЄнські) хоче просто дискредитувати впровадження усталеної термінології українською.
В ней нельзя нажать Replace и за минуту поменять одно слово на другое.
И после любой замены весь процесс приемки запускается по новой.
Я перестал системно пользоваться украинским языком именно потому, что увидел, как легко кошерные саботажники обувают украиноговорящих.
1) Інженерну групу "Арей" змусили повністю переробити документацію по БМПВ "Вавілон" через вживання слова "мастило", а не "олива"
2) Документи, без яких виготовлення БМПВ "Вавілон" неможливе, вже більше року лежать в Міноборони, через що новітнього зразка важкої бронетехніки досі немає
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То які такі в біса проблеми? В заміні слова чи в чомусь иншому? Що Ви мені тут намагаєтеся довести? Знайдіть якусь студентку та їй просторікуйте про глобальні проблеми.
І буде багато співпадінь.
Стефанчук заявив- Армія почекає, Збройним силам наразі не потрібні додаткові 50 млрд грн
https://prm.ua/popry-evakuatsiiu-inozemnykh-dyplomativ-i-tryvohu-zakhodu-vlada-ne-bachyt-potreby-u-zbilshenni-biudzhetu-dlia-minoborony/
так что просто изменить два-три слова не получиться - переделывать придется всю !!!
про зміни в технічну документацію (які можуть потягнути час і затримати випуск)
мабуть щось таки змінилося на краще - якщо так швидко все вирішується...
ми колись задовбались зі зміною в конструкторських документах (пояснювальних записках.. здається без зміни в кресленні...чи ні - не пригадаю)
в пояснювальних записках - саме переклад технічних термінів на українську і затверждення і согласування маловживаних і специфічних слів і словосполучень... теж намучило)
та це дійсно було дуже давно))))... в минулому віці ))))...на рубежі Незалежності і сссру
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термінів ОЛІЯ, ОЛИВА, МАСЛО та МАСТИЛО
Терміни ОЛІЯ, ОЛИВА, МАСЛО й МАСТИЛО часто плутають і використовують як синоніми, але це не те саме. Звернімося до словника й нормативної документації окремих галузей.
http://sum.in.ua/ Академічний тлумачний словник української мови (1970-1980 рр.) дає такі визначення цих термінів:
http://sum.in.ua/s/olija ОЛІЯ
1. Рідка жирова речовина, яку добувають з деяких рослин (переважно з їх насіння або плодів)
2. спец. Олійна фарба
3. заст. Мастило
http://sum.in.ua/s/olyva ОЛИВА
1. Вічнозелена субтропічна рослина родини маслинових з їстівними плодами, з яких одержують харчову і технічну олію; маслина
2. Нижчий ґатунок олії, який добувається з плодів цього дерева гарячим пресуванням і використовується для освітлення (перев. у лампадах), для змащування чого-небудь і т. ін.
3. заст., рідко Мастило
http://sum.in.ua/s/maslo МАСЛО
1. Харчовий продукт, який виробляють збиванням вершків або сметани
2. спец. Жирова речовина, яку видобувають із мінеральних речовин
3. техн. Те саме, що мастило (знач. 1)
http://sum.in.ua/s/mastylo МАСТИЛО
1. техн. Жирова речовина для змащування поверхонь тертя механізмів і деталей машин; масло (знач. 3)
2. розм. Те саме, що мазь (знач. 1)
Тобто, за тлумачним словником:
- олія - це жирова речовина рослинного походження;
- масло - харчовий продукт із молока тварин і жирова речовина мінерального походження;
- мастило - жирова речовина для змащування;
- олива - застаріле слово для вживання в такому контексті.
Словник фіксує стан мови на певний момент, але її розвиток триває. І термін олива, яким колись позначали оливкову олію, використовувану для технічних цілей (для спалювання в лампадах), і тривалий час не вживали, повернувся в ******* українську мову та використовується нині на позначення технічних продуктів.
Про це свідчить, зокрема, ДСТУ 3437-96 «Нафтопродукти. Терміни та визначення». За цим стандартом, олива (mineral oil) - це суміш високомолекулярних нафтових вуглеводнів, що використовується в техніці як мастильний, електроізоляційний, консерваційний матеріал та робоча рідина. Стандарт виділяє мастильну, моторну, трансмісійну, компресорну, антикорозійну оливи тощо.
ДСТУ 3437-96 визначає мастило (grease) як пластичний матеріал, який являє собою структуровану загусником оливу, застосовувану для зменшення тертя, консервації виробів та герметизації ущільнень, і виділяє органічне, неорганічне, вуглеводневе, антифрикційне, консерваційне, ущільнювальне мастила тощо.
Принагідно зазначимо, що в нормативних документах (як-от вищезгаданий ДСТУ 3437-96, ДСТУ 4226:2003 «Мастильні матеріали, індустріальні оливи та споріднені продукти (клас L). Класифікація. Група Х (мастила)», ДСТУ ISO 8681:2002 «Нафтопродукти та матеріали мастильні. Загальна класифікація», ДСТУ 3464-96 «Авіаційні палива, мастильні матеріали, технічні рідини. Терміни та визначення») використовується термін мастильні матеріали (а не змащувальні матеріали).
Відповідне вживання цих термінів, особливо в технічному контексті, можна вважати за доцільне.
Отже, перекладаючи з англійської, радимо використовувати такі терміни:
oil
- олія (жирова речовина рослинного походження)
- олива (технічний продукт мінерального чи синтетичного походження)
- нафта, олійна фарба, (риб'ячий) жир (у відповідному контексті)
grease - мастило, жир
butter - масло
слід вживати терміни "моторна олива" замість "моторне мастило"
Узнаю "лингвистику" харьковского рагуля. Интересно какая у него была "предыдущая фамилия"? Избранные почуяли "родной" генофонд у власти и забыли, что "оливами" можно и подавиться, особенно теми, что с медной кожурой, свинцовой мякотью и стальной косточной.
Любить в мене дружина дивитись цього російського лібераста Варламова... І він там обурювався з цього маразму. А насправді свідомої дискредитації України професійними українофобами...
Що ж стосується "Арея", впевнений, можливо і потрібно доводити його ТТХ іншими, нелінгвістичними, методами. І тим більше, не підігрувати в цьому провокаторам зі слуг чи,просто, косабських *********.
Зелені тварюки не хочуть озброювати нашу армію - Путін образиться.
Питання чому і кому вигідно, щоб законопроекти не були прийняті? - потребує окремого дослідження.
Палива лишилось 30% від потреби. В такий-то час!
А на счет "чепковських елементів динамічного захисту" - Имеется в виду один паркетный генерал Чепков, который навязывает Арею включить его личную разработку в бюджет БМП, а за отказ это делать- создавал препятствия несколько лет