Швеція не планує надавати озброєння Україні на тлі загрози нападу РФ

Через суворі правила експорту зброї Швеція не має наміру постачати її до України на тлі загрози нападу РФ. А також не планує подавати заявку на членство в НАТО.

Як заявила міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде перед зустріччю міністрів ЄС у Брюсселі, зі шведської сторони поставка зброї до України не планується.

"У нас дуже суворі правила щодо експорту зброї, тому для нас це неактуально. Але ми підтримуємо Україну у багатьох відношеннях, насамперед через дуже високий рівень допомоги в галузі реформ, які ми вважаємо одними з найважливіших", - заявила Лінде.

Крім того, за її словами Швеція поки не планує подавати заявку на членство в НАТО.



"В даний час ми дійсно не збираємося подавати заявку на членство в НАТО. Такого питання на порядку денному зараз немає", - підкреслила Лінде і додала, що Швеція і Фінляндія є близькими партнерами НАТО.

Як повідомлялося раніше, США доправили в Україну 80 тонн зброї, Велика Британія надасть Україні два протимінні кораблі та озброєння для них, а Країни Балтії передадуть протитанкові ракети Javelin та зенітні ракети Stinger.

Також нагадаємо, що Канада розглядає можливість надання озброєння Україні, а Чехія вже заявила про готовність постачати основну та найдефіцитнішу зброю української армії.

