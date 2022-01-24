Швеція не планує надавати озброєння Україні на тлі загрози нападу РФ
Через суворі правила експорту зброї Швеція не має наміру постачати її до України на тлі загрози нападу РФ. А також не планує подавати заявку на членство в НАТО.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Еспресо", про це пише Goteborgs-Posten..
Як заявила міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде перед зустріччю міністрів ЄС у Брюсселі, зі шведської сторони поставка зброї до України не планується.
"У нас дуже суворі правила щодо експорту зброї, тому для нас це неактуально. Але ми підтримуємо Україну у багатьох відношеннях, насамперед через дуже високий рівень допомоги в галузі реформ, які ми вважаємо одними з найважливіших", - заявила Лінде.
Крім того, за її словами Швеція поки не планує подавати заявку на членство в НАТО.
"В даний час ми дійсно не збираємося подавати заявку на членство в НАТО. Такого питання на порядку денному зараз немає", - підкреслила Лінде і додала, що Швеція і Фінляндія є близькими партнерами НАТО.
Як повідомлялося раніше, США доправили в Україну 80 тонн зброї, Велика Британія надасть Україні два протимінні кораблі та озброєння для них, а Країни Балтії передадуть протитанкові ракети Javelin та зенітні ракети Stinger.
Також нагадаємо, що Канада розглядає можливість надання озброєння Україні, а Чехія вже заявила про готовність постачати основну та найдефіцитнішу зброю української армії.
Не надо так сильно переживать
Але дивіться:
- їхній командувач ВМС бовкнув дурницю про Україну - звільнили.
Наш клоун 20 років про Україну говорив дурню - і ідіоти обрали його презЕдентом.
(КиївМіськБудда)
Німецькі воїни!
Ваше командування зрадило вас!
Переходьте на сторону ЗСУ!
Наш союз - тверда запорука перемоги над спільним ворогом!
Це - шлях до щасливого наступного життя всіх народів Європи!
(Сихів)
Треба якось німців сповістити, що пакт Молотова-Рібентропа вже не дійсний, не треба його дотримуватись.
з кожною годиною твої контури оприявнюються дедалі чіткіше...
бо вона є центр геополітичного рішення:
довкола нас просто на очах кристалізується нова система сил у світі
Германии нужно дать по носу (в прямом и переносном)
Швеція експортер зброї