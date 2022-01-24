УКР
Швеція не планує надавати озброєння Україні на тлі загрози нападу РФ

Швеція не планує надавати озброєння Україні на тлі загрози нападу РФ

Через суворі правила експорту зброї Швеція не має наміру постачати її до України на тлі загрози нападу РФ. А також не планує подавати заявку на членство в НАТО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Еспресо", про це пише Goteborgs-Posten..

Як заявила міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде перед зустріччю міністрів ЄС у Брюсселі, зі шведської сторони поставка зброї до України не планується.

"У нас дуже суворі правила щодо експорту зброї, тому для нас це неактуально. Але ми підтримуємо Україну у багатьох відношеннях, насамперед через дуже високий рівень допомоги в галузі реформ, які ми вважаємо одними з найважливіших", - заявила Лінде.

Читайте також: Зеленський обговорив із прем'єром Швеції Андерссон безпекову ситуацію та двосторонню співпрацю

Крім того, за її словами Швеція поки не планує подавати заявку на членство в НАТО.

"В даний час ми дійсно не збираємося подавати заявку на членство в НАТО. Такого питання на порядку денному зараз немає", - підкреслила Лінде і додала, що Швеція і Фінляндія є близькими партнерами НАТО.

Як повідомлялося раніше, США доправили в Україну 80 тонн зброї, Велика Британія надасть Україні два протимінні кораблі та озброєння для них, а Країни Балтії передадуть протитанкові ракети Javelin та зенітні ракети Stinger.

Також нагадаємо, що Канада розглядає можливість надання озброєння Україні, а Чехія вже заявила про готовність постачати основну та найдефіцитнішу зброю української армії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Швеція посилює військову готовність: Активність РФ "відхиляється від звичайної картини"

хйло, як рентген проявляє гандонів: дойчі, шведи, хто далі?
показати весь коментар
24.01.2022 13:22 Відповісти
Зброї не нададуть, але різко підтримають морально. Охрєнєть.
показати весь коментар
24.01.2022 13:24 Відповісти
А які до шведів взагалі притензії ? вони навіть не в нато, вони нічого не блокують, просто ігнорують цей конфлікт.
показати весь коментар
24.01.2022 13:24 Відповісти
Якщо не в НАТО, то не треба нічого пиз..ти. А то враження, що обісралися,- це надихає *****. Це, якщо комусь не зрозуміло
показати весь коментар
24.01.2022 13:29 Відповісти
Бо її запитали про це жірналісти перед сустрічю де це обговорбватиметься разом з іншими союзниками. А все інше, то ваше особисте сприйняття, краще з цим прауцюйте
показати весь коментар
24.01.2022 13:40 Відповісти
Вы слишком просто понимаете сказанное,
Не надо так сильно переживать
показати весь коментар
24.01.2022 14:51 Відповісти
Так, звичайно, німці козли і все таке.
Але дивіться:
- їхній командувач ВМС бовкнув дурницю про Україну - звільнили.
Наш клоун 20 років про Україну говорив дурню - і ідіоти обрали його презЕдентом.
(КиївМіськБудда)

Німецькі воїни!
Ваше командування зрадило вас!
Переходьте на сторону ЗСУ!
Наш союз - тверда запорука перемоги над спільним ворогом!
Це - шлях до щасливого наступного життя всіх народів Європи!
(Сихів)

Треба якось німців сповістити, що пакт Молотова-Рібентропа вже не дійсний, не треба його дотримуватись.
показати весь коментар
24.01.2022 13:25 Відповісти
Цікаво, що Рібентроп - єдиний страчений за вироком Нюрнбернзського трибуналу, який не був військовим. Чи не тому радянська сторона наполягала на його страті, що він занадто багато знав про той пакт?
показати весь коментар
24.01.2022 13:30 Відповісти
Он был далеко не единственным гражданским. Достаточно навскидку вспомнить Розенберга и Штрейхера
показати весь коментар
24.01.2022 13:36 Відповісти
Я говорю именно про Нюрнбергский процесс. Среди тех, если не ошибаюсь, 10 казнённых (включая Геринга, который получил приговор, но успел отправиться в ад самостоятельно), единственный гражданский - Рибентроп.
показати весь коментар
24.01.2022 13:40 Відповісти
Кстати, про Розенберга - он не выглядит гражданским.
показати весь коментар
24.01.2022 13:42 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Bundesarchiv_Bild_183-1985-0723-500,_Alfred_Rosenberg.jpg Вот ссылка на фото:
показати весь коментар
24.01.2022 13:42 Відповісти
Нет, уже не уверен. Рибентроп тоже в похожем мундире. Не знаю, прошу прощения.
показати весь коментар
24.01.2022 13:49 Відповісти
И Молотова надо было расстрелять за преступный сговор с Риббентропом ...
показати весь коментар
24.01.2022 13:48 Відповісти
о дівний новий мір!

з кожною годиною твої контури оприявнюються дедалі чіткіше...
показати весь коментар
24.01.2022 13:22 Відповісти
але Україна зараз детермінує цей новий контур,
бо вона є центр геополітичного рішення:
довкола нас просто на очах кристалізується нова система сил у світі
показати весь коментар
24.01.2022 13:28 Відповісти
мдаа.. поэтому "Грипены" никто не покупает..
показати весь коментар
24.01.2022 13:23 Відповісти
Оно им самим скоро пригодится.
показати весь коментар
24.01.2022 13:23 Відповісти
Швеція і Фінляндія близькі партнери НАТО,а ми виходить халявщики?
показати весь коментар
24.01.2022 13:24 Відповісти
Коли читаєш такі новини, то помічаєш, що це більше схоже на "виправдовування" своєї поведінки.
показати весь коментар
24.01.2022 13:24 Відповісти
О, ну вже Швеція погана, бо не буде чинити так, як хочеться вам, Галино.
показати весь коментар
24.01.2022 13:24 Відповісти
шведе реально неправі бо зараз йдеться не лише про війну двох народів , а й про битву дикунства і мороку з цивілізацією і світлом! Тому Швеція як цивілізована країна повинна не ховати голову в пісок , а допомогати нам принаймні зброєю.
показати весь коментар
24.01.2022 14:06 Відповісти
Можливо, Швеція і не права (ну це з вашої позиції, але не з позиції Швеції), але було б дуже добре в коментах не ображати на такому лайливому, недостойному рівні країни, які нам не подобаються? Ми можемо дискутувати, обмінюватися думками на форумах, але цивілізовано. Але якими вже словами та матюччям не обзивають Німеччину, Австрію, Францію, а зараз вже Швецію. Ви десь чули щоб в нашому МЗС почали кидатися словесним лайном в ті країни, які діють не так як нам хочеться. Ні, старається донести свою думку, переконати. А що робимо в цей час ми, звичайні громадяни? А ми стараємося якнайдошкульніше обізвати. Повірте, це не викличе розуміння в тих країнах. Навпаки, якщо нам співчували, то читаючи таке, скажуть, та ну їх цих дикунів. От я і написала Галині.
показати весь коментар
24.01.2022 15:46 Відповісти
Швеция и так норм помогает. NLAW - тому пример.
показати весь коментар
25.01.2022 14:58 Відповісти
Усі памятники Петруші першому протерли ?
показати весь коментар
24.01.2022 13:25 Відповісти
От дивіться, я голосувала за Порошенка, бо в Зеленському я не вбачала проукраїнського президента. Та я в ньому взагалі лідера не вбачала. А ще я розуміла, що не можна довіряти своє життя в державі людині, яка не те що погано вміє керувати, вона взагалі не тямить, що це таке. Але пишу для вас, якщо під керуванням Зеленського держава зможе себе захистити від агресії. зможе побороти корупцію, врешті решт побудує нормальну судову систему. Ну хоча би перший пункт. То я куплю портрет Зеленського і буду кожен день стирати з нього пил і молитися на нього кожен день.
показати весь коментар
24.01.2022 15:30 Відповісти
Не сотвори себе кумира, Сестро. Навіть якщо тебе .....
показати весь коментар
30.01.2022 09:57 Відповісти
Кумир в мене один - Бог. А на Зеленського буду молитися (маю на увазі дякувати і вибачатися) за те, що була дуже проти його кандидатури. Але тільки в тому разі, якщо мої побажання будуть виконані.
показати весь коментар
30.01.2022 13:37 Відповісти
не нужно киздеть, шведы наши самые искренние друзья, вместе с поляками; это Германия приказала шведам не передавать вооружение, у шведов много немецкого вооружения.

Германии нужно дать по носу (в прямом и переносном)
показати весь коментар
24.01.2022 13:25 Відповісти
Немцы ждут на беженцев.. и они их получат, когда начнется война ..
показати весь коментар
24.01.2022 13:50 Відповісти
Шведам-друзі доводять що вони друзі саме в біді,справжні друзі-в справжній біді...Колись можливо ви це зрозумієте...
показати весь коментар
24.01.2022 13:25 Відповісти
ЕС пусть действуют как сами считают нужным. Но об их прошлых действиях нужно помнить, когда те придут в Украину со своей "зеленой" энергетикой, отменой моратория на экспорт леса, вмешательством в кадровые назначения и так далее.
показати весь коментар
24.01.2022 13:27 Відповісти
Хіба Швеція вже не надала нам протитанкові засоби через Британію? Так, напряму відмовляють, але ж вони могли, так само як німці заборонити, але цього не зробили...
показати весь коментар
24.01.2022 13:29 Відповісти
Бедная женщина думает, что когда ***** начнёт бомбить Европу, мусульманские иммигранты не должны почувствовать падение либидо
показати весь коментар
24.01.2022 13:30 Відповісти
циничные шлендры...
показати весь коментар
24.01.2022 13:34 Відповісти
Був би в Швеціі зараз Карл12й, той би не тільки зброю продавав Україні, а ще й з флангу рефам зайшов.
показати весь коментар
24.01.2022 13:35 Відповісти
Був би в Укріїни гетьман, а не през
показати весь коментар
24.01.2022 13:45 Відповісти
Бла-бла-бла . Мы за дружбу,мы за мир. Остальное нам ни к чему.
показати весь коментар
24.01.2022 13:38 Відповісти
нейтралитет он такой
показати весь коментар
24.01.2022 13:39 Відповісти
Чехия дает Украине бесплатно 152 мм снаряды ... Средства на закупки вооружения потратили на дороги .. или просто разворовали.. ********** и Помет уже приуныли .. видя помощь Запада Украине
показати весь коментар
24.01.2022 13:58 Відповісти
Як срати почали… Нічого. Історія вас не забуде, задньоприводні.
показати весь коментар
24.01.2022 13:56 Відповісти
Швеция уже тоже хочет в НАТО. Бункерный Членоликий в ****..
показати весь коментар
24.01.2022 14:00 Відповісти
Як мінімум не блокували передачу своєї зброї - і на цьому дякую
показати весь коментар
24.01.2022 15:01 Відповісти
це все до дупи....
показати весь коментар
24.01.2022 15:24 Відповісти
Надати не нададуть, а продати можуть.
Швеція експортер зброї
показати весь коментар
24.01.2022 16:06 Відповісти
Ну, шведов еще понять можно. У них у самих ситуация шаткая. Орки тоже почти под боком и в НАТО они не состоят.
показати весь коментар
24.01.2022 16:20 Відповісти
что немцы, что шведы - один менталитет.....
показати весь коментар
24.01.2022 17:35 Відповісти
К слову, гранатомет NLAW - это совместное шведско-британское изделие. SAAB делает к нему гранаты и прочие механизмы. Так что тут не совсем все однозначно
показати весь коментар
25.01.2022 14:55 Відповісти
Швецію не треба докоряти. Це занадто. Вони до військових блоків не мають ніякого відношення. Навпаки треба домагатись союзу Швеція-Польща-Україна, як у давні часи, коли московія шведів тіснила з історичних земель вікінгів. Зараз Ленинградская область.
показати весь коментар
30.01.2022 10:00 Відповісти
 
 