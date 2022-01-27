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ДБР зареєструвало кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Нацгвардії, - Сухачов

сухачев,сухачов

Службові особи Головного управління Національної гвардії України в умовах особливого періоду недбало ставилися до військової служби під час організації заходів охорони важливих державних об’єктів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"ДБР проводить весь комплекс заходів щодо встановлення не лише обставин злочину, а й проведе ретельне розслідування умов через які він став можливим. Потрібно виявити всі деталі, які могли призвести до трагедії, щоб унеможливити її повторення у майбутньому", - заявив директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов.

За його словами, службові особи Головного управління Національної гвардії України в умовах особливого періоду недбало ставилися до військової служби під час організації заходів охорони важливих державних об’єктів, об’єктів критичної інфраструктури, органів держвлади.

"А також забезпечення несення служби на цих об’єктах військовослужбовцями підпорядкованих частин оперативно-територіальних управлінь Національної гвардії України. Попередня кваліфікація: недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 425 КК України). Санкція статі передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до семи років", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у Дніпрі 20-річний солдат розстріляв товаришів по службі з автомата.

П'ятеро війсковослужбовців загинули, п'ятьох поранено.

Стало відомо, що хлопця звати Артемій Рябчук, він є призовником із Ізмаїла.

Пізніше військовослужбовця затримали у Дніпропетровській області.

Читайте: Зеленський про стрілянину в Дніпрі: Очікую повного інформування про всі обставини, кадрові висновки повинні бути зроблені найближчим часом

Автор: 

Дніпро (3295) стрілянина (1793) Національна гвардія (1564) ДБР (3540) Сухачов Олексій (61)


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Топ коментарі
+11
Молодцы, быстро! По Вагнергейту уже год толку ноль.
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27.01.2022 11:23
+5
А провадження буде на того хто призначав таке керівництво НГУ?
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27.01.2022 11:25
+3
Боротьба із вітряними млинами. Таке було, є і буде. До тих пір, поки відірвані від суспільства особи чоловічої статі будуть жити окремо у казармах, чи то в камерах тюрми, такі ексцеси будуть.
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27.01.2022 11:28
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Молодцы, быстро! По Вагнергейту уже год толку ноль.
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27.01.2022 11:23 Відповісти
Та тут усе відпрацьовано із совдепівських часів. Таких бігуни були кожен день, хоча вбивали не так часто, можливо раз на тиждень. Якщо біг без зброї, намагалися піймати силами самої частини і не доводити до розголошення
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27.01.2022 11:44 Відповісти
У нас до присяги на срочке (2015г) было 3 "лыжника" на 7 рот. Без стволов, правда. Ловили, после присяги уже не бегали. Но когда через год стали "дедами", были самыми отбитыми.
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27.01.2022 12:00 Відповісти
От бачите. А я при совдепі служив. Приблизно теж саме. Іще двох із зашморгів (з тренчика) вийняли. По дурці списали. Обидва російської не розуміли, от їх і довели. Єдина різниця з Вами у тому, що за родом служби приходилося кожен день читати секретні телеграми про усі подібні події у Радянській армії. Вони розсилалися по усім частинам. Тому час служби начитався, і зараз мене нічим не здивуєш
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27.01.2022 12:10 Відповісти
Служил в Старычах (Львовская обл) , но не центральной части а Гвардейском
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27.01.2022 12:01 Відповісти
А провадження буде на того хто призначав таке керівництво НГУ?
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27.01.2022 11:25 Відповісти
Боротьба із вітряними млинами. Таке було, є і буде. До тих пір, поки відірвані від суспільства особи чоловічої статі будуть жити окремо у казармах, чи то в камерах тюрми, такі ексцеси будуть.
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27.01.2022 11:28 Відповісти
А що ви пропонуєте?
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27.01.2022 11:31 Відповісти
Рецепти уже давно відомі і досліджені. Соціалізація військовослужбовців, психологи, церква, мінімум казарми.
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27.01.2022 11:40 Відповісти
Ага, сказочнік, ще маркітантку забув.
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27.01.2022 11:57 Відповісти
почему бы и нет. Проститутки - спасение для мужиков, живущих холостяками. И моряков и солдат.
И вообще индивидуальную проституцию давно пора узаконить. сейчас это тупо кормушка для ментов и сутенеров.
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27.01.2022 13:35 Відповісти
Спасибо, нам уже навязывали церковь, я специально на те дни в караул шел или другой наряд - на рождество, пасху и т. д. чтобы не видеть этого маразма средневекового.
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27.01.2022 12:03 Відповісти
Ну, не усі, як ви атеїсти
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27.01.2022 12:14 Відповісти
Религия - дело добровольное. Навязывать ее не стоит, а даже построение на плацу с обязательным выслушиванием капелана, опрыскиванием водой и целованием креста (фу, антисанитария) - это лишнее.
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27.01.2022 12:24 Відповісти
Ну, тут я не суддя. Коли я служив, капеланів не було, були політпрацівники
Але для віруючих, перед боєм сповідь, причастя, м"яко кажучи, бажані.
Щодо віруючих та атеїстів, знаю один приклад, коли Лікарня швидкої ніяк не могла справитися із пияцтвом шоферів. Почали брати через місцеву парафію якоїсь з сект. Проблеми щезли, водії тверезі, машини помиті та справні.
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27.01.2022 12:39 Відповісти
Гарна охорона,себе перестріляли.Арт .склади мабуть такі ж охороняли.
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27.01.2022 11:30 Відповісти
Это т.н. "дело" и есть саботаж - прямое следствие странного заказного амока. Я так понимаю, что теперь охрана от нацгвардии будет полность парализована, находясь "под следствием".
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27.01.2022 11:36 Відповісти
ДБР это просто совок, который выполняет задание совка зеленского.
После смены власти эту структуру либо ликвидировать, либо уволить всех и формировать заново.
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27.01.2022 11:53 Відповісти
Все тоже заметили, что ГБР под видом каких-то странных расследований любит к тстратегическим предприятиям присасываться? Я так полагаю, что они и всякие секретные докумееты конечно под этим соусом запрашивают, мол, следстиве разберётся. Случай с клистронами ничему никого не научил.
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27.01.2022 12:46 Відповісти
А кто обявлял в Украине особый период?Где есть такой указ Президента?Зе просто очень занятый и между Буковелем и днюхой просто руки для нужд страны не доходят.
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27.01.2022 11:53 Відповісти
Читав, що фігурант характеризувався позитивно, бесіди з психологом проходив. Начебто все норм. Тому мені здається, що солдат це міг зробити по ідеологічним причинам латентного зрадника, наприклад несприйняття України, нанесення їй максимальної шкоди. Ну, як військові зрадники з СБУ, Національної гвардії, флоту в Криму чи Донбасу ... А тут іще зовнішня передвоєнна обстановка посприяла. Мотив: вбивати "ворогів", усіх без розбору. Він же і одну жінку вбив, другу тяжко поранив.
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27.01.2022 11:59 Відповісти
У нас через одне місце проходять психолога

Ну і в частині могли довести

Ну якщо там дідовщина довела, і це була помста. То після першої вбитої людини. Для нього всі були на одне обличчя.....
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27.01.2022 12:30 Відповісти
Я не вбивав, але із тих випадків, про які мені довелося читати, то Ви, на мій погляд, не праві. Вбивають кривдників. А тут усіх підряд ...
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27.01.2022 12:44 Відповісти
когда планка падает - убивают как раз всех подряд.
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27.01.2022 13:37 Відповісти
бред сумасшедшего.
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27.01.2022 13:36 Відповісти
А главнокомандующий писюнист у нас будет как всегда не при чем?
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27.01.2022 11:59 Відповісти
гарно звучить. службова недбалість.
я б назвав злочинна халатність, а це зовсім друге.
у нас закони для своїх та чужих.
вкрав свиню на фермі---ворюга---3 роки хімії
наніс державі збиток на мільйони доларів, неправомірна вигода, халатність.
домашній арешт-----відпочивай і думай скільки кому дати
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27.01.2022 12:01 Відповісти
Надо вам в НГУ на ответственную должность.
У вас точно не будет ни одного психопата из 60.000 штата НГУ.
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27.01.2022 12:20 Відповісти
может подождем выводы следаков?
потом обсудим.....
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27.01.2022 12:51 Відповісти
То студенты летчики - халатность , теперь ЮЖМАШ- какой колхоз!!! Столько ребят - а у вас все халатность!
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27.01.2022 12:09 Відповісти
Скоро проти тебе дебіла відкриють.
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27.01.2022 12:19 Відповісти
 
 