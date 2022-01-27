ДБР зареєструвало кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Нацгвардії, - Сухачов

Службові особи Головного управління Національної гвардії України в умовах особливого періоду недбало ставилися до військової служби під час організації заходів охорони важливих державних об’єктів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"ДБР проводить весь комплекс заходів щодо встановлення не лише обставин злочину, а й проведе ретельне розслідування умов через які він став можливим. Потрібно виявити всі деталі, які могли призвести до трагедії, щоб унеможливити її повторення у майбутньому", - заявив директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов.

За його словами, службові особи Головного управління Національної гвардії України в умовах особливого періоду недбало ставилися до військової служби під час організації заходів охорони важливих державних об’єктів, об’єктів критичної інфраструктури, органів держвлади.

"А також забезпечення несення служби на цих об’єктах військовослужбовцями підпорядкованих частин оперативно-територіальних управлінь Національної гвардії України. Попередня кваліфікація: недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 425 КК України). Санкція статі передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до семи років", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у Дніпрі 20-річний солдат розстріляв товаришів по службі з автомата.

П'ятеро війсковослужбовців загинули, п'ятьох поранено.

Стало відомо, що хлопця звати Артемій Рябчук, він є призовником із Ізмаїла.

Пізніше військовослужбовця затримали у Дніпропетровській області.

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