ГБР зарегистрировало уголовное производство по поводу служебной халатности руководства Нацгвардии, - Сухачев

Должностные лица Главного управления Национальной гвардии Украины в условиях особого периода халатно относились к военной службе при организации мер по охране важных государственных объектов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"ГБР проводит весь комплекс мер по установлению не только обстоятельств преступления, но и проведет тщательное расследование условий, из-за которых оно стало возможным. Нужно выявить все детали, которые могли привести к трагедии, чтобы предотвратить ее повторение в будущем", - заявил директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев.

По его словам, должностные лица Главного управления Национальной гвардии Украины в условиях особого периода небрежно относились к военной службе при организации мер по охране важных государственных объектов, объектов критической инфраструктуры, органов госвласти.

"А также обеспечение несения службы на этих объектах военнослужащими подчиненных частей оперативно-территориальных управлений Национальной гвардии Украины. Предварительная квалификация: халатное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст.425 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Днепре 20-летний солдат расстрелял сослуживцев из автомата.

Пятеро военнослужащих погибли, пять ранены.

Стало известно, что парня зовут Артемий Рябчук, он является призывником из Измаила.

Позже военнослужащего задержали в Днепропетровской области.

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