ГБР зарегистрировало уголовное производство по поводу служебной халатности руководства Нацгвардии, - Сухачев
Должностные лица Главного управления Национальной гвардии Украины в условиях особого периода халатно относились к военной службе при организации мер по охране важных государственных объектов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"ГБР проводит весь комплекс мер по установлению не только обстоятельств преступления, но и проведет тщательное расследование условий, из-за которых оно стало возможным. Нужно выявить все детали, которые могли привести к трагедии, чтобы предотвратить ее повторение в будущем", - заявил директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев.
По его словам, должностные лица Главного управления Национальной гвардии Украины в условиях особого периода небрежно относились к военной службе при организации мер по охране важных государственных объектов, объектов критической инфраструктуры, органов госвласти.
"А также обеспечение несения службы на этих объектах военнослужащими подчиненных частей оперативно-территориальных управлений Национальной гвардии Украины. Предварительная квалификация: халатное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст.425 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет", - говорится в сообщении.
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И вообще индивидуальную проституцию давно пора узаконить. сейчас это тупо кормушка для ментов и сутенеров.
Але для віруючих, перед боєм сповідь, причастя, м"яко кажучи, бажані.
Щодо віруючих та атеїстів, знаю один приклад, коли Лікарня швидкої ніяк не могла справитися із пияцтвом шоферів. Почали брати через місцеву парафію якоїсь з сект. Проблеми щезли, водії тверезі, машини помиті та справні.
После смены власти эту структуру либо ликвидировать, либо уволить всех и формировать заново.
Ну і в частині могли довести
Ну якщо там дідовщина довела, і це була помста. То після першої вбитої людини. Для нього всі були на одне обличчя.....
я б назвав злочинна халатність, а це зовсім друге.
у нас закони для своїх та чужих.
вкрав свиню на фермі---ворюга---3 роки хімії
наніс державі збиток на мільйони доларів, неправомірна вигода, халатність.
домашній арешт-----відпочивай і думай скільки кому дати
У вас точно не будет ни одного психопата из 60.000 штата НГУ.
потом обсудим.....