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ГБР зарегистрировало уголовное производство по поводу служебной халатности руководства Нацгвардии, - Сухачев

сухачев,сухачов

Должностные лица Главного управления Национальной гвардии Украины в условиях особого периода халатно относились к военной службе при организации мер по охране важных государственных объектов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"ГБР проводит весь комплекс мер по установлению не только обстоятельств преступления, но и проведет тщательное расследование условий, из-за которых оно стало возможным. Нужно выявить все детали, которые могли привести к трагедии, чтобы предотвратить ее повторение в будущем", - заявил директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев.

По его словам, должностные лица Главного управления Национальной гвардии Украины в условиях особого периода небрежно относились к военной службе при организации мер по охране важных государственных объектов, объектов критической инфраструктуры, органов госвласти.

"А также обеспечение несения службы на этих объектах военнослужащими подчиненных частей оперативно-территориальных управлений Национальной гвардии Украины. Предварительная квалификация: халатное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст.425 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Днепре 20-летний солдат расстрелял сослуживцев из автомата.

Пятеро военнослужащих погибли, пять ранены.

Стало известно, что парня зовут Артемий Рябчук, он является призывником из Измаила.

Позже военнослужащего задержали в Днепропетровской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о стрельбе в Днепре: Ожидаю полного информирования обо всех обстоятельствах, кадровые выводы должны быть сделаны в ближайшее время

Автор: 

Днепр (4437) стрельба (3266) Национальная гвардия (2153) ГБР (3032) Сухачев Алексей (57)


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Топ комментарии
+11
Молодцы, быстро! По Вагнергейту уже год толку ноль.
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27.01.2022 11:23
+5
А провадження буде на того хто призначав таке керівництво НГУ?
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27.01.2022 11:25
+3
Боротьба із вітряними млинами. Таке було, є і буде. До тих пір, поки відірвані від суспільства особи чоловічої статі будуть жити окремо у казармах, чи то в камерах тюрми, такі ексцеси будуть.
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27.01.2022 11:28
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Молодцы, быстро! По Вагнергейту уже год толку ноль.
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27.01.2022 11:23 Ответить
Та тут усе відпрацьовано із совдепівських часів. Таких бігуни були кожен день, хоча вбивали не так часто, можливо раз на тиждень. Якщо біг без зброї, намагалися піймати силами самої частини і не доводити до розголошення
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27.01.2022 11:44 Ответить
У нас до присяги на срочке (2015г) было 3 "лыжника" на 7 рот. Без стволов, правда. Ловили, после присяги уже не бегали. Но когда через год стали "дедами", были самыми отбитыми.
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27.01.2022 12:00 Ответить
От бачите. А я при совдепі служив. Приблизно теж саме. Іще двох із зашморгів (з тренчика) вийняли. По дурці списали. Обидва російської не розуміли, от їх і довели. Єдина різниця з Вами у тому, що за родом служби приходилося кожен день читати секретні телеграми про усі подібні події у Радянській армії. Вони розсилалися по усім частинам. Тому час служби начитався, і зараз мене нічим не здивуєш
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27.01.2022 12:10 Ответить
Служил в Старычах (Львовская обл) , но не центральной части а Гвардейском
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27.01.2022 12:01 Ответить
А провадження буде на того хто призначав таке керівництво НГУ?
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27.01.2022 11:25 Ответить
Боротьба із вітряними млинами. Таке було, є і буде. До тих пір, поки відірвані від суспільства особи чоловічої статі будуть жити окремо у казармах, чи то в камерах тюрми, такі ексцеси будуть.
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27.01.2022 11:28 Ответить
А що ви пропонуєте?
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27.01.2022 11:31 Ответить
Рецепти уже давно відомі і досліджені. Соціалізація військовослужбовців, психологи, церква, мінімум казарми.
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27.01.2022 11:40 Ответить
Ага, сказочнік, ще маркітантку забув.
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27.01.2022 11:57 Ответить
почему бы и нет. Проститутки - спасение для мужиков, живущих холостяками. И моряков и солдат.
И вообще индивидуальную проституцию давно пора узаконить. сейчас это тупо кормушка для ментов и сутенеров.
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27.01.2022 13:35 Ответить
Спасибо, нам уже навязывали церковь, я специально на те дни в караул шел или другой наряд - на рождество, пасху и т. д. чтобы не видеть этого маразма средневекового.
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27.01.2022 12:03 Ответить
Ну, не усі, як ви атеїсти
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27.01.2022 12:14 Ответить
Религия - дело добровольное. Навязывать ее не стоит, а даже построение на плацу с обязательным выслушиванием капелана, опрыскиванием водой и целованием креста (фу, антисанитария) - это лишнее.
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27.01.2022 12:24 Ответить
Ну, тут я не суддя. Коли я служив, капеланів не було, були політпрацівники
Але для віруючих, перед боєм сповідь, причастя, м"яко кажучи, бажані.
Щодо віруючих та атеїстів, знаю один приклад, коли Лікарня швидкої ніяк не могла справитися із пияцтвом шоферів. Почали брати через місцеву парафію якоїсь з сект. Проблеми щезли, водії тверезі, машини помиті та справні.
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27.01.2022 12:39 Ответить
Гарна охорона,себе перестріляли.Арт .склади мабуть такі ж охороняли.
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27.01.2022 11:30 Ответить
Это т.н. "дело" и есть саботаж - прямое следствие странного заказного амока. Я так понимаю, что теперь охрана от нацгвардии будет полность парализована, находясь "под следствием".
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27.01.2022 11:36 Ответить
ДБР это просто совок, который выполняет задание совка зеленского.
После смены власти эту структуру либо ликвидировать, либо уволить всех и формировать заново.
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27.01.2022 11:53 Ответить
Все тоже заметили, что ГБР под видом каких-то странных расследований любит к тстратегическим предприятиям присасываться? Я так полагаю, что они и всякие секретные докумееты конечно под этим соусом запрашивают, мол, следстиве разберётся. Случай с клистронами ничему никого не научил.
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27.01.2022 12:46 Ответить
А кто обявлял в Украине особый период?Где есть такой указ Президента?Зе просто очень занятый и между Буковелем и днюхой просто руки для нужд страны не доходят.
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27.01.2022 11:53 Ответить
Читав, що фігурант характеризувався позитивно, бесіди з психологом проходив. Начебто все норм. Тому мені здається, що солдат це міг зробити по ідеологічним причинам латентного зрадника, наприклад несприйняття України, нанесення їй максимальної шкоди. Ну, як військові зрадники з СБУ, Національної гвардії, флоту в Криму чи Донбасу ... А тут іще зовнішня передвоєнна обстановка посприяла. Мотив: вбивати "ворогів", усіх без розбору. Він же і одну жінку вбив, другу тяжко поранив.
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27.01.2022 11:59 Ответить
У нас через одне місце проходять психолога

Ну і в частині могли довести

Ну якщо там дідовщина довела, і це була помста. То після першої вбитої людини. Для нього всі були на одне обличчя.....
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27.01.2022 12:30 Ответить
Я не вбивав, але із тих випадків, про які мені довелося читати, то Ви, на мій погляд, не праві. Вбивають кривдників. А тут усіх підряд ...
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27.01.2022 12:44 Ответить
когда планка падает - убивают как раз всех подряд.
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27.01.2022 13:37 Ответить
бред сумасшедшего.
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27.01.2022 13:36 Ответить
А главнокомандующий писюнист у нас будет как всегда не при чем?
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27.01.2022 11:59 Ответить
гарно звучить. службова недбалість.
я б назвав злочинна халатність, а це зовсім друге.
у нас закони для своїх та чужих.
вкрав свиню на фермі---ворюга---3 роки хімії
наніс державі збиток на мільйони доларів, неправомірна вигода, халатність.
домашній арешт-----відпочивай і думай скільки кому дати
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27.01.2022 12:01 Ответить
Надо вам в НГУ на ответственную должность.
У вас точно не будет ни одного психопата из 60.000 штата НГУ.
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27.01.2022 12:20 Ответить
может подождем выводы следаков?
потом обсудим.....
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27.01.2022 12:51 Ответить
То студенты летчики - халатность , теперь ЮЖМАШ- какой колхоз!!! Столько ребят - а у вас все халатность!
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27.01.2022 12:09 Ответить
Скоро проти тебе дебіла відкриють.
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27.01.2022 12:19 Ответить
 
 