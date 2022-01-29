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Узгодження законопроєктів, передбачених Мінськими угодами, не означає обов'язкового прямого діалогу України з ОРДЛО, - Костін

Узгодження законопроєктів, передбачених Мінськими угодами, не означає обов'язкового прямого діалогу України з ОРДЛО, - Костін

Узгодження законопроєктів, передбачених Мінськими угодами, не означає обов'язкового прямого діалогу України з представниками ОРДЛО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив виконувач обов'язків першого заступника глави української делегації в Тристоронній контактній групі Андрій Костін.

"Так, Мінські угоди містять позицію, що низка проєктів законів має узгоджуватися в ТКГ. Один із них уже перебував на узгодженні – це проєкт закону Про внесення змін до закону Про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО України. Зокрема, зміни, пов'язані з необхідністю внесення так званої формули Штайнмаєра в текст законопроєкту. Ми проводили таку роботу. На жаль, ця робота була заблокована іншими учасниками консультацій. Вони не хочуть це робити, і це дуже дивна позиція, оскільки вони відмовляються робити те, що безпосередньо передбачено Комплексом заходів з виконання Мінських угод", – заявив Костін, коментуючи підсумки зустрічі радників лідерів нормандської четвірки в Парижі.

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За його словами, Україна готова в рамках ТКГ погоджувати законопроєкти, передбачені Мінськими угодами, однак питання полягає в самій процедурі узгодження.

"Питання в тому, що таке узгодження, який його механізм і результат. На ці запитання немає відповідей в Мінських угодах. Зараз ми працюємо над цим. Це дуже важливий елемент переговорного процесу, і тут буде вкрай важливою, на мій погляд, активна позиція ОБСЄ, оскільки узгодження – це доволі загальна фраза, і кожен може її розуміти по-своєму", – сказав він.

Водночас, як зазначив Костін, "всі розмови, до яких підштовхують представники РФ щодо узгодження документів, не передбачених Мінськими угодами, являють собою підвищення ставок в переговорному процесі з боку РФ і є безперспективними".

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"Ми чітко поділяємо два процеси: обговорення та узгодження. Будь-який переговорний процес передбачає обговорення дуже різних питань, але не обов'язково передбачає узгодження", – повідомив він.

"Спроба представників Росії, як хтось говорить, схилити, опустити до рівня прямого діалогу з ОРДЛО – це спроба, по суті, перевернути саму суть переговорного процесу, зняти з себе відповідальність. Це навіть не просто спроба представити себе посередником, а спробувати зробити так, щоб всі з цим погодилися, а потім сказати: почекайте, а за що санкції? Ця тактика всім зрозуміла, ми відверто з ними на цю тему говоримо. Всі спроби РФ цю ситуацію переформатувати саме таким способом безперспективні та безрезультатні. Ми на це не підемо. Тільки формат ТКГ, нормандський формат або інші міжнародно-дипломатичні формати, де буде присутня і Україна, і РФ є для нас прийнятними. У рамках цих форматів ми зможемо продовжувати роботу з мирного врегулювання ситуації на Донбасі", – зазначив співрозмовник.

Відповідаючи на запитання про двотижневу паузу перед наступною зустріччю радників лідерів нормандського формату в Берліні, Костін відповів, що вона необхідна для підготовки в рамках домовленостей і просування у тих чи інших елементах, зокрема стосовно всього гуманітарного блоку, а також пов'язана з графіками всіх представників переговорного процесу.

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Як повідомлялося, 26 січня за підсумками зустрічі радників лідерів нормандського формату в Парижі заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації Дмитро Козак заявив, що до нової зустрічі в Берліні українська сторона має дати відповідь на письмові пропозиції представників самопроголошених республік з гуманітарних, політичних та безпекових питань, які було внесено понад рік тому на розгляд у ТКГ, а також на запропонований ними законопроєкт про особливий порядок місцевого саморегулювання і поправки до Конституції України в частині децентралізації. Водночас Козак повідомив, що українська сторона нібито попросила два тижні, щоб "обміркувати цю ситуацію".

Згідно з Мінськими угодами, Верховна Рада має ухвалити закон "Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", закон, що забороняє переслідування і покарання осіб, які брали участь у конфлікті на сході країни, нову Конституцію, що передбачає в ролі ключового елемента децентралізацію (з урахуванням особливостей окремих районів Донецької та Луганської областей, узгоджену з представниками цих районів).

Автор: 

перемовини (3007) Донбас (22357) Костін Андрій (267)


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Топ коментарі
+34
формула штангенциркуля уже подается беней как победа)
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29.01.2022 18:02 Відповісти
+34
если не называть прямые переговоры прямыми переговорами, то это не прямые переговоры.
шах и мат, зебилы. третий год основа внутренней политики - откровенное враньё
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29.01.2022 18:04 Відповісти
+32
нікому не здається що зелень готує подарунок путіну?
бо мова йде про якісь зміни в самоврядуванні ордло
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29.01.2022 18:07 Відповісти
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От жеж **** продажна...
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29.01.2022 21:31 Відповісти
Ніякої "формули швайнмаєра" нема в мінських угодах... Цю хрєнь пообіцяв путєну вліпити туди бєнін макак, у паріжику...
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29.01.2022 21:33 Відповісти
вы не переживайте, это не то, что вы подумали, это совсем не зрада, это совсем другое ...
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29.01.2022 21:50 Відповісти
ЗЕшоблу в отставку!!!! ЗЕчмо импичмент заработал уже на полном основании
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29.01.2022 21:51 Відповісти
я правильно понял - выпустили какого-то пингвина холерного?, чтобы он проблеял нарратив определенный и на реакцию посмотреть? плохая идея...
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29.01.2022 23:30 Відповісти
...это просто означает , что зелеколаборанты не стремятся сбросить с Украины ярмо минской капитуляции , а ищут как бы в это ярмо поглубже влезть...
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30.01.2022 12:02 Відповісти
продовжують зраду шоколадного бариги
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30.01.2022 12:32 Відповісти
Виконання мінського т.з. договорняка путлера і шоколадного бариги з т.з. формулою швайнмаєра лише визнає наявність якогось громадянського конфлікту в ОРДЛО шляхом надання державних функцій і повноважень окремій області унітарної держави, руйнування верховенства права через законодавчу відмову від невідворотності покарання за вчинені злочини.
Інакше це є виконанням ультиматуму путлєра про федералізацію України шляхом надання автономії на вимогу агресора, який окупував ОРДЛО.
В кожному з випадків - це виконання умов капітуляції.
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30.01.2022 12:44 Відповісти
Так чего ж тьІ пид.... принялся верещишь о вьІполнении етих договоренностей.
Порошенко подписал Минские договоренности под угрозой окупации УкраиньІ, когда у нас армия бьІла обессилена и под давлением Франции и Гермаании.
Но он же умудрился не виполнять их.
Так какого х.. теперь решили их вьІполнять, что обстановка сейчас хуже чем во время Иловайска или Дебальцева?
Так нет.
Армия сейчас намного сильнее, украинцьІ готовьІ воевать и записьІваются в резерв. Оружия у нас теперь много. Почему теперь сливать страну? Что жить спокойно под кацапским протекторатом денежньІм мешкам и проходимцам захотелось и дальше воровать?
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30.01.2022 13:20 Відповісти
парашенко пропхнув закон про особливий статус ОРДЛО, навіть майже вніс зміни в Конституцію про федералізацію України, якщо ти забув. Це так він умудрился?
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30.01.2022 13:29 Відповісти
Мінські угоди, це інструмент стримування фєдєрастів. Вся справа в тому - в чиїх руках той інструмент. Зараз він в руках ватного ****** - бєніної макаки, яку обрали піввареникові довпойопи…
дай до рук тупої блондинки болгарку - що станеться???
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30.01.2022 14:14 Відповісти
Інструмент за рахунок здачі національних інтересів через пропихання законів і змін до Конституції в інтересах ворога. Це називається державна зрада, майстер стримування федерастів.
Ці шоколадні договорняки нікчемні, таке можна запроваджувати лише загальнодержавним референдумом
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31.01.2022 00:12 Відповісти
Токаев показал, что делать Украине с боевиками на Донбассе
https://www.youtube.com/watch?v=ZnaJaom79o4
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30.01.2022 15:09 Відповісти
Трохи не коректне порівняння Казахстану з Україною. Але в чому повністю згідний, так в тому, що ми ДІЙСНО знаємо, що робити з бойовиками
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30.01.2022 17:46 Відповісти
Кротяча гидота!
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30.01.2022 15:20 Відповісти
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