Согласование законопроектов, предусмотренных Минскими соглашениями, не означает обязательного прямого диалога Украины с ОРДЛО, - Костин
Согласование законопроектов, предусмотренных Минскими соглашениями, не означает обязательного прямого диалога с представителями ОРДЛО.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил исполняющий обязанности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.
"Да, Минские соглашения содержат позицию, что ряд проектов законов подлежит согласованию в ТКГ. Один из них уже находился на согласовании – это проект закона о внесении изменений в закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО Украины. В частности, изменения, связанные с необходимостью включения так называемой формулы Штайнмайера в текст законопроекта. Мы проводили такую работу. К сожалению, эта работа была заблокирована другими участниками консультаций. Они не хотят это делать, и это очень странная позиция, поскольку они отказываются делать то, что непосредственно предусмотрено Комплексом мер по выполнению Минских соглашений", - заявил Костин, комментируя итоги встречи советников лидеров "нормандской четверки" в Париже.
По его словам, Украина готова в рамках ТКГ согласовывать законопроекты, предусмотренные Минскими соглашениями, однако вопрос заключается в самой процедуре согласования.
"Вопрос в том, что такое согласование, каков его механизм и результат? На эти вопросы нет ответов в Минских соглашениях. Сейчас мы работаем над этим. Это очень важный элемент переговорного процесса, и здесь будет крайне важна, на мой взгляд, активная позиция ОБСЕ, поскольку согласование – это достаточно общая фраза, и каждый может ее понимать по-своему", - сказал он.
В то же время, как отметил Костин, "все разговоры, к которым подталкивают представители РФ относительно согласования документов, не предусмотренных Минскими соглашениями, представляют собой повышение ставок в переговорном процессе со стороны РФ и являются бесперспективными".
"Мы четко разделяем два процесса: обсуждение и согласование. Любой переговорный процесс предполагает обсуждение самых разных вопросов, но не обязательно предполагает согласование", - сообщил он.
"Попытка представителей России, как кто-то говорит, склонить, опустить до уровня прямого диалога с ОРДЛО – это попытка, по сути, перевернуть саму суть переговорного процесса, снять с себя ответственность. Это даже не просто попытка представить себя посредником, а попытаться сделать так, чтобы все с этим согласились, а потом сказать: "Подождите, а за что санкции?" Эта тактика всем видна и понятна, мы откровенно с ними на эту тему говорим. Все попытки РФ эту ситуацию переформатировать именно таким способом бесперспективны и безрезультатны. Мы на это не пойдем. Только формат ТКГ, "нормандский формат" или иные международно-дипломатические форматы, где будет присутствовать и Украина, и РФ, являются для нас приемлемыми. В рамках этих форматов мы сможем продолжать работу по мирному урегулированию ситуации на Донбассе", - отметил собеседник.
Отвечая на вопрос о двухнедельной паузе перед следующей встречей советников лидеров "нормандского формата" в Берлине, Костин ответил, что она необходима для подготовки в рамках договоренностей и продвижения по тем или иным элементам, в частности по всему гуманитарному блоку, а также связана с графиками всех представителей переговорного процесса.
Как сообщалось, 26 января по итогам встречи советников лидеров "нормандского формата" в Париже заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак заявил, что до новой встречи в Берлине украинская сторона должна дать ответ на письменные предложения представителей самопровозглашенных "республик" по гуманитарным, политическим и вопросам безопасности, которые были внесены ими более года назад на рассмотрение в ТКГ, а также на предложенный ими законопроект об особом порядке местного саморегулирования и поправки к Конституции Украины в части децентрализации. В то же время Козак сообщил, что украинская сторона якобы попросила две недели, чтобы "обдумать эту ситуацию".
Согласно Минским соглашениям, Верховная Рада должна принять закон "О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", закон, запрещающий преследование и наказание лиц, участвовавших в конфликте на востоке страны, новую Конституцию, предусматривающую в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованную с представителями этих районов).
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Інакше це є виконанням ультиматуму путлєра про федералізацію України шляхом надання автономії на вимогу агресора, який окупував ОРДЛО.
В кожному з випадків - це виконання умов капітуляції.
Порошенко подписал Минские договоренности под угрозой окупации УкраиньІ, когда у нас армия бьІла обессилена и под давлением Франции и Гермаании.
Но он же умудрился не виполнять их.
Так какого х.. теперь решили их вьІполнять, что обстановка сейчас хуже чем во время Иловайска или Дебальцева?
Так нет.
Армия сейчас намного сильнее, украинцьІ готовьІ воевать и записьІваются в резерв. Оружия у нас теперь много. Почему теперь сливать страну? Что жить спокойно под кацапским протекторатом денежньІм мешкам и проходимцам захотелось и дальше воровать?
дай до рук тупої блондинки болгарку - що станеться???
Ці шоколадні договорняки нікчемні, таке можна запроваджувати лише загальнодержавним референдумом
https://www.youtube.com/watch?v=ZnaJaom79o4