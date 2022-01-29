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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Согласование законопроектов, предусмотренных Минскими соглашениями, не означает обязательного прямого диалога Украины с ОРДЛО, - Костин

Согласование законопроектов, предусмотренных Минскими соглашениями, не означает обязательного прямого диалога Украины с ОРДЛО, - Костин

Согласование законопроектов, предусмотренных Минскими соглашениями, не означает обязательного прямого диалога с представителями ОРДЛО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил исполняющий обязанности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.

"Да, Минские соглашения содержат позицию, что ряд проектов законов подлежит согласованию в ТКГ. Один из них уже находился на согласовании – это проект закона о внесении изменений в закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО Украины. В частности, изменения, связанные с необходимостью включения так называемой формулы Штайнмайера в текст законопроекта. Мы проводили такую работу. К сожалению, эта работа была заблокирована другими участниками консультаций. Они не хотят это делать, и это очень странная позиция, поскольку они отказываются делать то, что непосредственно предусмотрено Комплексом мер по выполнению Минских соглашений", - заявил Костин, комментируя итоги встречи советников лидеров "нормандской четверки" в Париже.

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По его словам, Украина готова в рамках ТКГ согласовывать законопроекты, предусмотренные Минскими соглашениями, однако вопрос заключается в самой процедуре согласования.

"Вопрос в том, что такое согласование, каков его механизм и результат? На эти вопросы нет ответов в Минских соглашениях. Сейчас мы работаем над этим. Это очень важный элемент переговорного процесса, и здесь будет крайне важна, на мой взгляд, активная позиция ОБСЕ, поскольку согласование – это достаточно общая фраза, и каждый может ее понимать по-своему", - сказал он.

В то же время, как отметил Костин, "все разговоры, к которым подталкивают представители РФ относительно согласования документов, не предусмотренных Минскими соглашениями, представляют собой повышение ставок в переговорном процессе со стороны РФ и являются бесперспективными".

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"Мы четко разделяем два процесса: обсуждение и согласование. Любой переговорный процесс предполагает обсуждение самых разных вопросов, но не обязательно предполагает согласование", - сообщил он.

"Попытка представителей России, как кто-то говорит, склонить, опустить до уровня прямого диалога с ОРДЛО – это попытка, по сути, перевернуть саму суть переговорного процесса, снять с себя ответственность. Это даже не просто попытка представить себя посредником, а попытаться сделать так, чтобы все с этим согласились, а потом сказать: "Подождите, а за что санкции?" Эта тактика всем видна и понятна, мы откровенно с ними на эту тему говорим. Все попытки РФ эту ситуацию переформатировать именно таким способом бесперспективны и безрезультатны. Мы на это не пойдем. Только формат ТКГ, "нормандский формат" или иные международно-дипломатические форматы, где будет присутствовать и Украина, и РФ, являются для нас приемлемыми. В рамках этих форматов мы сможем продолжать работу по мирному урегулированию ситуации на Донбассе", - отметил собеседник.

Отвечая на вопрос о двухнедельной паузе перед следующей встречей советников лидеров "нормандского формата" в Берлине, Костин ответил, что она необходима для подготовки в рамках договоренностей и продвижения по тем или иным элементам, в частности по всему гуманитарному блоку, а также связана с графиками всех представителей переговорного процесса.

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Как сообщалось, 26 января по итогам встречи советников лидеров "нормандского формата" в Париже заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак заявил, что до новой встречи в Берлине украинская сторона должна дать ответ на письменные предложения представителей самопровозглашенных "республик" по гуманитарным, политическим и вопросам безопасности, которые были внесены ими более года назад на рассмотрение в ТКГ, а также на предложенный ими законопроект об особом порядке местного саморегулирования и поправки к Конституции Украины в части децентрализации. В то же время Козак сообщил, что украинская сторона якобы попросила две недели, чтобы "обдумать эту ситуацию".

Согласно Минским соглашениям, Верховная Рада должна принять закон "О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", закон, запрещающий преследование и наказание лиц, участвовавших в конфликте на востоке страны, новую Конституцию, предусматривающую в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованную с представителями этих районов).

Автор: 

переговоры (5070) Донбасс (26957) Костин Андрей (181)


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Топ комментарии
+34
формула штангенциркуля уже подается беней как победа)
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29.01.2022 18:02 Ответить
+34
если не называть прямые переговоры прямыми переговорами, то это не прямые переговоры.
шах и мат, зебилы. третий год основа внутренней политики - откровенное враньё
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29.01.2022 18:04 Ответить
+32
нікому не здається що зелень готує подарунок путіну?
бо мова йде про якісь зміни в самоврядуванні ордло
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29.01.2022 18:07 Ответить
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От жеж **** продажна...
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29.01.2022 21:31 Ответить
Ніякої "формули швайнмаєра" нема в мінських угодах... Цю хрєнь пообіцяв путєну вліпити туди бєнін макак, у паріжику...
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29.01.2022 21:33 Ответить
вы не переживайте, это не то, что вы подумали, это совсем не зрада, это совсем другое ...
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29.01.2022 21:50 Ответить
ЗЕшоблу в отставку!!!! ЗЕчмо импичмент заработал уже на полном основании
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29.01.2022 21:51 Ответить
я правильно понял - выпустили какого-то пингвина холерного?, чтобы он проблеял нарратив определенный и на реакцию посмотреть? плохая идея...
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29.01.2022 23:30 Ответить
...это просто означает , что зелеколаборанты не стремятся сбросить с Украины ярмо минской капитуляции , а ищут как бы в это ярмо поглубже влезть...
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30.01.2022 12:02 Ответить
продовжують зраду шоколадного бариги
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30.01.2022 12:32 Ответить
Виконання мінського т.з. договорняка путлера і шоколадного бариги з т.з. формулою швайнмаєра лише визнає наявність якогось громадянського конфлікту в ОРДЛО шляхом надання державних функцій і повноважень окремій області унітарної держави, руйнування верховенства права через законодавчу відмову від невідворотності покарання за вчинені злочини.
Інакше це є виконанням ультиматуму путлєра про федералізацію України шляхом надання автономії на вимогу агресора, який окупував ОРДЛО.
В кожному з випадків - це виконання умов капітуляції.
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30.01.2022 12:44 Ответить
Так чего ж тьІ пид.... принялся верещишь о вьІполнении етих договоренностей.
Порошенко подписал Минские договоренности под угрозой окупации УкраиньІ, когда у нас армия бьІла обессилена и под давлением Франции и Гермаании.
Но он же умудрился не виполнять их.
Так какого х.. теперь решили их вьІполнять, что обстановка сейчас хуже чем во время Иловайска или Дебальцева?
Так нет.
Армия сейчас намного сильнее, украинцьІ готовьІ воевать и записьІваются в резерв. Оружия у нас теперь много. Почему теперь сливать страну? Что жить спокойно под кацапским протекторатом денежньІм мешкам и проходимцам захотелось и дальше воровать?
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30.01.2022 13:20 Ответить
парашенко пропхнув закон про особливий статус ОРДЛО, навіть майже вніс зміни в Конституцію про федералізацію України, якщо ти забув. Це так він умудрился?
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30.01.2022 13:29 Ответить
Мінські угоди, це інструмент стримування фєдєрастів. Вся справа в тому - в чиїх руках той інструмент. Зараз він в руках ватного ****** - бєніної макаки, яку обрали піввареникові довпойопи…
дай до рук тупої блондинки болгарку - що станеться???
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30.01.2022 14:14 Ответить
Інструмент за рахунок здачі національних інтересів через пропихання законів і змін до Конституції в інтересах ворога. Це називається державна зрада, майстер стримування федерастів.
Ці шоколадні договорняки нікчемні, таке можна запроваджувати лише загальнодержавним референдумом
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31.01.2022 00:12 Ответить
Токаев показал, что делать Украине с боевиками на Донбассе
https://www.youtube.com/watch?v=ZnaJaom79o4
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30.01.2022 15:09 Ответить
Трохи не коректне порівняння Казахстану з Україною. Але в чому повністю згідний, так в тому, що ми ДІЙСНО знаємо, що робити з бойовиками
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30.01.2022 17:46 Ответить
Кротяча гидота!
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30.01.2022 15:20 Ответить
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