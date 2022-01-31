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Новини
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Венедіктова підписала підозру в отриманні хабаря "слузі народу" Кузьміних

Венедіктова підписала підозру в отриманні хабаря

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату із фракції "Слуга народу" Сергію Кузьміних, якого Національне антикорупційне бюро (НАБУ) викрило в отриманні хабаря у розмірі 558 тис. грн.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Минулої п’ятниці детективами НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП був викритий народний депутат України 9 скликання. Депутат підозрюється у скоєнні злочину з використанням своїх службових повноважень і впливу. Мова про правопорушення в сфері медицини. Медицини, на яку сьогодні держава виділяє колосальні кошти і небезпідставно, звісно. Образливо. Нічого і додати", - написала Венедіктова.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Слуги народу" мають розглянути питання виключення нардепа Кузьміних із фракції, - Стефанчук. ВIДЕО

Вона висловила впевненість у тому, що президент України, парламентарі, члени КМУ вкладали зовсім інший зміст у процеси, пов’язані із розвитком і підтримкою охорони здров’я – "зовсім не той, із яким стикнулися в цьому випадку детективи і прокурори".

"Якщо для когось із правоохоронців відзвітувати про розкритий злочин – це елемент змагального виду спорту, то для мене – ні. Я з болем вимушена констатувати ці факти і сподіватися, що їх буде менше. Особливо, коли ми говоримо про людину, брат якої здійснював подвиги в ім’я нашої держави і її громадян. Але кримінальна юстиція влаштована так, що попередні заслуги не конвертуються в імунітет від прокурорів. Мені щиро шкода, що ця людина оступилася. Підозра мною підписана. Далі своє слово скаже суд", - резюмувала Венедіктова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ викрило нардепа на отриманні 558 тис. грн хабаря, джерела кажуть, це "слуга народу" Кузьміних. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що нардепа "Слуги народу" Сергія Кузьміних затримали при отриманні хабаря.

За інформацією НАБУ, нардеп отримав 558 тис. грн за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

хабар (4736) затримання (4355) Венедіктова Ірина (829) Кузьміних Сергій (51) підозра (787)


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Топ коментарі
+20
ахах.. на "підозру" Пороху, она на сутки ушла в отпуск.. гыгыгы))
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31.01.2022 17:38 Відповісти
+16
не только она, а и все ее 4 зама.. Причем - все оба раза)
Групповушка у бенядликтовой біла)
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31.01.2022 17:39 Відповісти
+16
І це при тому що на заході прокурори би змагались за право підписати підозру президентові.
А тут всі втікали.. Бо там жодних доказів, самі абсурдні обвинувачення, явно замовні.
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31.01.2022 17:39 Відповісти
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ахах.. на "підозру" Пороху, она на сутки ушла в отпуск.. гыгыгы))
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31.01.2022 17:38 Відповісти
не только она, а и все ее 4 зама.. Причем - все оба раза)
Групповушка у бенядликтовой біла)
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31.01.2022 17:39 Відповісти
Вона ж не повна дурепа, не хоче з Голобородьковатним на дно
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31.01.2022 17:46 Відповісти
І це при тому що на заході прокурори би змагались за право підписати підозру президентові.
А тут всі втікали.. Бо там жодних доказів, самі абсурдні обвинувачення, явно замовні.
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31.01.2022 17:39 Відповісти
неподелился
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31.01.2022 17:38 Відповісти
Хуже...попався )
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31.01.2022 18:03 Відповісти
Явно замовна справа. Не виключено, що це підстава.
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31.01.2022 17:38 Відповісти
нее.. какой там..

просто не поделился с клованом, долю "малую" зажал.. что "противоречит всем нормам и правилам" слуг урода))
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31.01.2022 17:40 Відповісти
НАБУ накрыло...
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31.01.2022 17:42 Відповісти
А хто там зараз у НАБУ ?
Щось не бачу реальних справ проти слуг.
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31.01.2022 17:45 Відповісти
Вроде в контрах..судя по ситуации с САП...не пропускают человека из НАБУ
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31.01.2022 18:28 Відповісти
Справи вони, здебільшого, кладуть в шкаф. До кращих часів. Бо жодне серйозне напрацювання зараз не пройде. Найкращий приклад - похована справа Татарова.
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31.01.2022 22:56 Відповісти
Вистава.
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31.01.2022 17:48 Відповісти
підстава?, зебіли, ви що там всі наркомани?
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31.01.2022 22:20 Відповісти
Тут як тут. Не ділився, самовольничав - получи підозру. Щоб другі слуги урода боялись.
Дивіться на Юзіка - краде в законі.
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31.01.2022 17:41 Відповісти
Сакральна жертва.
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31.01.2022 17:48 Відповісти
юзік з квартала, йому можна, а тут посаду продали, от накрили якогось, щоб місце звільнити.
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31.01.2022 22:21 Відповісти
Тут можно, тут нестрашно
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31.01.2022 17:41 Відповісти
І, навіть, відпустку не взяла!
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31.01.2022 17:42 Відповісти
Слуга народа ? Какая серия ? Как издевательство .
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31.01.2022 17:42 Відповісти
Подписала лично и так быстро по одной причине - брат этого нардепа известный герой-киборг !
Тут главное не привлечь за взятку, а опорочить АТОшников.....
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31.01.2022 17:50 Відповісти
при чём тут брат?!)))

погибшего брата ермака ещё за волосы притяни))
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31.01.2022 18:08 Відповісти
Какое отношение АТОшники, имеют к этому дятлу?
Брат? Так про брата никто не спрашивает и не интересуется. Он никому не нужен, тот брат.
А вот то что Серёженька, РЕАЛЬНО занимался противоправными действиями в сфере закупок медицинского оборудования в Житомирской области - это правда.
Тут и откаты, и запугивание с намёком на "крышу" из Киева (читаем "зедебилы").
Вся его конченная деятельность в области давно известна.
Ну а он, конечно ПРИКРЫВАЛСЯ своим братом. Которого сам и использовал КАК ТРЯПКУ.
Теперь поинтересуйтесь, а где Олежка Кузьминых)))
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31.01.2022 18:10 Відповісти
точно, у всіх АТОшніків брати хабарники із слуг урода.
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31.01.2022 22:24 Відповісти
"...президент України, парламентарі, члени КМУ вкладали зовсім інший зміст у процеси, пов'язані із розвитком і підтримкою охорони здров'я - "зовсім не той, із яким стикнулися в цьому випадку детективи і прокурори". Какое , *** , здоровье ?
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31.01.2022 17:50 Відповісти
намагаються показово під час "карантину" Ради повернути слухняність слуг в "монобільшості",яка зникла.
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31.01.2022 17:59 Відповісти
Хоч хтось у "слугах" ще є не "законтачений"?
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31.01.2022 18:11 Відповісти
Да вряд там такой найдётся, как говорится, все они одним миром мазаны.
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31.01.2022 19:05 Відповісти
Абиднаа... да, тааакой малчик! І преЗЕдент не то думав, шо казав і робив! І до чого тут заслуги брата, на що бідкається пракурвоша? Так просто опустити кіборгів? Чи на щось більше натякає? Натякни краще, чому Пороху засцяла підписати, борець за законність, бл...!
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31.01.2022 18:12 Відповісти
який пафос...... , курка облізла..... , будеш гамніти тоді коли цей вилупок сяде за грати з конфіскацією.
на жаль все буде як завжди, в цій країні є лише кривосуддя і очікувати змін при нинішній владі так само марно як і при всіх попередніх, країною продовжують керувати срані олігархи.
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31.01.2022 18:13 Відповісти
Змоделювала "небезпеки" для себе особисто.... і вирішила, в відпустку ходити непотрібно...
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31.01.2022 18:17 Відповісти
Вангую , через сутки выйдет под залог в лям гривен , а через пол года дело похоронят в печерском суде , а все это время оно исправно будет получать и по 20 штук от Осла и зарплату , бо голосовать оно будет теперь очень правильно.
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31.01.2022 18:18 Відповісти
Нет. Это показательный процесс будет - "видите мы не потерпим коррупции в своих рядах". Скоро еще парочку таких арестов будет. А цель простая показать что боремся с коррупцией и рассказать что - арест Пороха, это не политически мотивированное дело.
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31.01.2022 18:53 Відповісти
Этим дебилам поверят так же как и в покушение на Шефира и гос переворот .То есть кроме них самих не кто и не как в этот тупорылый чес не поверит.
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31.01.2022 22:16 Відповісти
А им и не надо чтобы им верили. Это и называется "хуцпа".
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31.01.2022 23:40 Відповісти
- профилактическая дрессировка зелёных баранов
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31.01.2022 18:25 Відповісти
Michael


@Michael99430547

·
https://twitter.com/Michael99430547/status/1488134039643033603 3 ч



Закон каже: "Народним депутатом України може бути обрано громадянина України, якому на день виборів виповнилося двадцять один рік, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п'яти років." Питання: Як Арахамія став нардепом?
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31.01.2022 18:30 Відповісти
Ну з Кузьміних зрозуміло.
А як з Трухіним?
Камери на Бориспільському шосе полагодили?
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31.01.2022 18:42 Відповісти
Вони ремонту не підлягають. (((
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31.01.2022 19:21 Відповісти
Видно, податок на хабар не заніс...
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31.01.2022 18:57 Відповісти
Проблема Кузьміних у тому, що був волонтером. А блаЗЄнські таких можуть лише топити...
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31.01.2022 19:05 Відповісти
Брат кіборг, добру справу робить з реабілітації воїнів, а брат... Точно вже не раз кажу, що поріг Верховної дари якимось зіллям намазаний: переступив і... з людини перетворився на казна що.
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31.01.2022 19:20 Відповісти
оце смілива прокурорша, навіть на лікарняне не втекла. "Своя людина на всі 100%"
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31.01.2022 19:32 Відповісти
Его можно раскрутить за смягчение срока - рассказать о всех коррупционерах о которых ему известно!
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31.01.2022 21:14 Відповісти
З телеграму «Темный рыцарь»

Заявление В ГБР на депутата монобольшинства Кузьминых написал губернатор Житомирской области Бунечко - генерал СБУ в распоряжении.

Таким образом, подтверждается версия, что Кузьминых слил Офис Президента.

Причиной может быть голосование Кузьминых за инициативу внефракционного нардепа Гео Лероса об обеспечении Владимира Зеленского памперсами на случай новых госпереворотов в Украине.

Этот запрос поддержали два депутата от фракции Слуга народа - Сергей Кузьминых и Сергей Нагорняк.
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31.01.2022 22:03 Відповісти
Сакральна жертва ...пішака. І рука не здригнулася...ай да маладца Іріша. Де ж ти була, коли пороха потрібно було жучити, 100% ти наш прокурор...
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01.02.2022 05:05 Відповісти
 
 