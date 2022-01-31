Венедіктова підписала підозру в отриманні хабаря "слузі народу" Кузьміних

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату із фракції "Слуга народу" Сергію Кузьміних, якого Національне антикорупційне бюро (НАБУ) викрило в отриманні хабаря у розмірі 558 тис. грн.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Минулої п’ятниці детективами НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП був викритий народний депутат України 9 скликання. Депутат підозрюється у скоєнні злочину з використанням своїх службових повноважень і впливу. Мова про правопорушення в сфері медицини. Медицини, на яку сьогодні держава виділяє колосальні кошти і небезпідставно, звісно. Образливо. Нічого і додати", - написала Венедіктова.

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Вона висловила впевненість у тому, що президент України, парламентарі, члени КМУ вкладали зовсім інший зміст у процеси, пов’язані із розвитком і підтримкою охорони здров’я – "зовсім не той, із яким стикнулися в цьому випадку детективи і прокурори".

"Якщо для когось із правоохоронців відзвітувати про розкритий злочин – це елемент змагального виду спорту, то для мене – ні. Я з болем вимушена констатувати ці факти і сподіватися, що їх буде менше. Особливо, коли ми говоримо про людину, брат якої здійснював подвиги в ім’я нашої держави і її громадян. Але кримінальна юстиція влаштована так, що попередні заслуги не конвертуються в імунітет від прокурорів. Мені щиро шкода, що ця людина оступилася. Підозра мною підписана. Далі своє слово скаже суд", - резюмувала Венедіктова.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що нардепа "Слуги народу" Сергія Кузьміних затримали при отриманні хабаря.

За інформацією НАБУ, нардеп отримав 558 тис. грн за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.