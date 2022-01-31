Венедіктова підписала підозру в отриманні хабаря "слузі народу" Кузьміних
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату із фракції "Слуга народу" Сергію Кузьміних, якого Національне антикорупційне бюро (НАБУ) викрило в отриманні хабаря у розмірі 558 тис. грн.
Про це вона повідомила на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Минулої п’ятниці детективами НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП був викритий народний депутат України 9 скликання. Депутат підозрюється у скоєнні злочину з використанням своїх службових повноважень і впливу. Мова про правопорушення в сфері медицини. Медицини, на яку сьогодні держава виділяє колосальні кошти і небезпідставно, звісно. Образливо. Нічого і додати", - написала Венедіктова.
Вона висловила впевненість у тому, що президент України, парламентарі, члени КМУ вкладали зовсім інший зміст у процеси, пов’язані із розвитком і підтримкою охорони здров’я – "зовсім не той, із яким стикнулися в цьому випадку детективи і прокурори".
"Якщо для когось із правоохоронців відзвітувати про розкритий злочин – це елемент змагального виду спорту, то для мене – ні. Я з болем вимушена констатувати ці факти і сподіватися, що їх буде менше. Особливо, коли ми говоримо про людину, брат якої здійснював подвиги в ім’я нашої держави і її громадян. Але кримінальна юстиція влаштована так, що попередні заслуги не конвертуються в імунітет від прокурорів. Мені щиро шкода, що ця людина оступилася. Підозра мною підписана. Далі своє слово скаже суд", - резюмувала Венедіктова.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що нардепа "Слуги народу" Сергія Кузьміних затримали при отриманні хабаря.
За інформацією НАБУ, нардеп отримав 558 тис. грн за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.
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Групповушка у бенядликтовой біла)
А тут всі втікали.. Бо там жодних доказів, самі абсурдні обвинувачення, явно замовні.
просто не поделился с клованом, долю "малую" зажал.. что "противоречит всем нормам и правилам" слуг урода))
Щось не бачу реальних справ проти слуг.
Дивіться на Юзіка - краде в законі.
Тут главное не привлечь за взятку, а опорочить АТОшников.....
погибшего брата ермака ещё за волосы притяни))
Брат? Так про брата никто не спрашивает и не интересуется. Он никому не нужен, тот брат.
А вот то что Серёженька, РЕАЛЬНО занимался противоправными действиями в сфере закупок медицинского оборудования в Житомирской области - это правда.
Тут и откаты, и запугивание с намёком на "крышу" из Киева (читаем "зедебилы").
Вся его конченная деятельность в области давно известна.
Ну а он, конечно ПРИКРЫВАЛСЯ своим братом. Которого сам и использовал КАК ТРЯПКУ.
Теперь поинтересуйтесь, а где Олежка Кузьминых)))
на жаль все буде як завжди, в цій країні є лише кривосуддя і очікувати змін при нинішній владі так само марно як і при всіх попередніх, країною продовжують керувати срані олігархи.
@Michael99430547
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https://twitter.com/Michael99430547/status/1488134039643033603 3 ч
Закон каже: "Народним депутатом України може бути обрано громадянина України, якому на день виборів виповнилося двадцять один рік, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п'яти років." Питання: Як Арахамія став нардепом?
А як з Трухіним?
Камери на Бориспільському шосе полагодили?
Заявление В ГБР на депутата монобольшинства Кузьминых написал губернатор Житомирской области Бунечко - генерал СБУ в распоряжении.
Таким образом, подтверждается версия, что Кузьминых слил Офис Президента.
Причиной может быть голосование Кузьминых за инициативу внефракционного нардепа Гео Лероса об обеспечении Владимира Зеленского памперсами на случай новых госпереворотов в Украине.
Этот запрос поддержали два депутата от фракции Слуга народа - Сергей Кузьминых и Сергей Нагорняк.