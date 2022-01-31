"Слуги народу" мають розглянути питання виключення нардепа Кузьміних із фракції, - Стефанчук. ВIДЕО

Спікер Руслан Стефанчук вважає, що "слуги народу" мають обговорити на фракції питання виключення Сергія Кузьміних зі своїх лав.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу у Верховній Раді в понеділок.

"Із цим питанням краще звернутися до керівництва фракції. Я як голова Верховної Ради є позафракційною особою, але, безперечно, я, як мінімум, розглянув би це питання на фракції. Але я хочу, щоб передумовами цьому були неупереджені дані проведеного розслідування", - зауважив Стефанчук.

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Він зізнався, що дізнався про викриття Кузьміних правоохоронцями із засобів масової інформації. Стефанчук розповів, що ставиться до цієї події вкрай негативно.

"Я хочу бачити чітке зрозуміле законне і об’єктивне та неупереджене розслідування. А після цього розгляд в суді", - зазначив голова Верховної Ради і додав, що ніхто не здійснюватиме вплив на правоохоронні органи та суди.

Спікер також повідомив, що не спілкувався із Кузьміних після викриття нардепа на хабарі.

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"Тому що я вважаю, що зараз прийшов час для того, щоб відповідні компетентні органи пролили світло всім нам на ту ситуацію, що відбулася. Це має стосуватися будь-кого. Я б дуже хотів, щоб аналогічний підхід сповідувався всіма політичними силами, які є в парламенті", - закликав Стефанчук.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що нардепа "Слуги народу" Сергія Кузьміних затримали при отриманні хабаря.

За інформацією НАБУ, нардеп отримав 558 тис. грн за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.