"Слуги народу" мають розглянути питання виключення нардепа Кузьміних із фракції, - Стефанчук. ВIДЕО
Спікер Руслан Стефанчук вважає, що "слуги народу" мають обговорити на фракції питання виключення Сергія Кузьміних зі своїх лав.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу у Верховній Раді в понеділок.
"Із цим питанням краще звернутися до керівництва фракції. Я як голова Верховної Ради є позафракційною особою, але, безперечно, я, як мінімум, розглянув би це питання на фракції. Але я хочу, щоб передумовами цьому були неупереджені дані проведеного розслідування", - зауважив Стефанчук.
Він зізнався, що дізнався про викриття Кузьміних правоохоронцями із засобів масової інформації. Стефанчук розповів, що ставиться до цієї події вкрай негативно.
"Я хочу бачити чітке зрозуміле законне і об’єктивне та неупереджене розслідування. А після цього розгляд в суді", - зазначив голова Верховної Ради і додав, що ніхто не здійснюватиме вплив на правоохоронні органи та суди.
Спікер також повідомив, що не спілкувався із Кузьміних після викриття нардепа на хабарі.
"Тому що я вважаю, що зараз прийшов час для того, щоб відповідні компетентні органи пролили світло всім нам на ту ситуацію, що відбулася. Це має стосуватися будь-кого. Я б дуже хотів, щоб аналогічний підхід сповідувався всіма політичними силами, які є в парламенті", - закликав Стефанчук.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що нардепа "Слуги народу" Сергія Кузьміних затримали при отриманні хабаря.
За інформацією НАБУ, нардеп отримав 558 тис. грн за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.
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ты ж обещал "снести, если что", разве не?
При Петру ніколи не було олії по 24...хіба що пляшка 0,45л
Не соромно брехати?
Що я за Петра памятаю, як позичав гроші, коли доллар був 21, а віддавав, як став 38...а через пару днів усе назад повернулось. Мене цей атаман прокатав і урок дав в стилі Ющенка (він також так країну з колін після Майдану піднімав)
як й про "олію" забуло що по 24..34 була за 1 литр
мож у нього хобі - брати по 20, а віддавати по 38
Та інші товари
Це Ви не про Тягнибока, якого з партіює Свобода ефектно уснунули цинічні бандерівці?
@YSamar_n2
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1 год
Кожного дня, хтось прибуває з поважних високих гостей з США, Британії, Євросоюзу, телефонують, зв'язуються, пишуть... Їм вже ясно, що цього Фанфарона не можна залишати в спокої, бо здасть Україну не моргнувши.
"А что Ты сегодня поднял? "
А последний, кто будет уходить, что бы облил всё бензином и чиркнул спичкой.
Треба пригальмувати, бо скоро не буде "монорельса"