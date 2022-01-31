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"Слуги народу" мають розглянути питання виключення нардепа Кузьміних із фракції, - Стефанчук. ВIДЕО

Спікер Руслан Стефанчук вважає, що "слуги народу" мають обговорити на фракції питання виключення Сергія Кузьміних зі своїх лав.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу у Верховній Раді в понеділок.

"Із цим питанням краще звернутися до керівництва фракції. Я як голова Верховної Ради є позафракційною особою, але, безперечно, я, як мінімум, розглянув би це питання на фракції. Але я хочу, щоб передумовами цьому були неупереджені дані проведеного розслідування", - зауважив Стефанчук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Мотовиловець про затриманого на хабарі колегу по фракції Кузьміних: "За злочини відповідатимуть всі"

Він зізнався, що дізнався про викриття Кузьміних правоохоронцями із засобів масової інформації. Стефанчук розповів, що ставиться до цієї події вкрай негативно.

"Я хочу бачити чітке зрозуміле законне і об’єктивне та неупереджене розслідування. А після цього розгляд в суді", - зазначив голова Верховної Ради і додав, що ніхто не здійснюватиме вплив на правоохоронні органи та суди.

Спікер також повідомив, що не спілкувався із Кузьміних після викриття нардепа на хабарі.

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"Тому що я вважаю, що зараз прийшов час для того, щоб відповідні компетентні органи пролили світло всім нам на ту ситуацію, що відбулася. Це має стосуватися будь-кого. Я б дуже хотів, щоб аналогічний підхід сповідувався всіма політичними силами, які є в парламенті", - закликав Стефанчук.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що нардепа "Слуги народу" Сергія Кузьміних затримали при отриманні хабаря.

За інформацією НАБУ, нардеп отримав 558 тис. грн за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

Автор: 

хабар (4736) ВР (15045) Слуга народу (2820) Стефанчук Руслан (760) Кузьміних Сергій (51)


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Топ коментарі
+13
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31.01.2022 13:41 Відповісти
+12
Yuriy
@YSamar_n2
·
1 год
Кожного дня, хтось прибуває з поважних високих гостей з США, Британії, Євросоюзу, телефонують, зв'язуються, пишуть... Їм вже ясно, що цього Фанфарона не можна залишати в спокої, бо здасть Україну не моргнувши.
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31.01.2022 13:30 Відповісти
+8
да, гречка по 20 (а не 60) и олия по 24 (а не 80) не помешали бы...

верни.
ты ж обещал "снести, если что", разве не?
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31.01.2022 13:47 Відповісти
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Опасный прецедент
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31.01.2022 13:28 Відповісти
Та як так можна. Он Мосійчука ловили і відео навіть є...

При попередниках такого б не було! Верніть все взад
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31.01.2022 13:29 Відповісти
да, гречка по 20 (а не 60) и олия по 24 (а не 80) не помешали бы...

верни.
ты ж обещал "снести, если что", разве не?
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31.01.2022 13:47 Відповісти
Гречка ще при Ющенкові була біля 20 грн і за його часів відбувся стрімкий скачок з маніпуляціями.

При Петру ніколи не було олії по 24...хіба що пляшка 0,45л

Не соромно брехати?

Що я за Петра памятаю, як позичав гроші, коли доллар був 21, а віддавав, як став 38...а через пару днів усе назад повернулось. Мене цей атаман прокатав і урок дав в стилі Ющенка (він також так країну з колін після Майдану піднімав)
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31.01.2022 13:54 Відповісти
Не соромно брехати"- Це тобі, чмо подолякове, таку аватарку треба зробити.
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31.01.2022 13:58 Відповісти
от ти зебільне брехло.. доллар воно по 38 віддавало

як й про "олію" забуло що по 24..34 була за 1 литр
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31.01.2022 14:26 Відповісти
мож і віддавало...
мож у нього хобі - брати по 20, а віддавати по 38
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31.01.2022 15:07 Відповісти
Уже отвечал- вывезли свои и реализовали через «дочек» в Европе. Деньги там и оставил
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31.01.2022 15:15 Відповісти
а це - на гречку, по 17-20 грн за 1 кг.
Та інші товари
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31.01.2022 14:58 Відповісти
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31.01.2022 16:18 Відповісти
так - при попередниках депутата позбавляли мандата і відправляли під суд. При Зеленському роблять вигляд, що "виключають із фракції", хоча згідно ст. 81 п.6 Конституції України депутат АВТОМАТИЧНО втрачає мандат, якщо він виключений з фракції. Отже всі оті Дубинські-Шевченки і досі є депутатами Слуги Народу. І цей буде.
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31.01.2022 13:54 Відповісти
Ну і хто в цей суд потрапив?)

Це Ви не про Тягнибока, якого з партіює Свобода ефектно уснунули цинічні бандерівці?
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31.01.2022 13:57 Відповісти
Yuriy
@YSamar_n2
·
1 год
Кожного дня, хтось прибуває з поважних високих гостей з США, Британії, Євросоюзу, телефонують, зв'язуються, пишуть... Їм вже ясно, що цього Фанфарона не можна залишати в спокої, бо здасть Україну не моргнувши.
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31.01.2022 13:30 Відповісти
Зходять вже з ума та розуму тi зебiли, все не можуть до пуття зiйти, як i тi китайцi, що горобцiв хтiли повбивати.
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31.01.2022 13:31 Відповісти
Если бы это был единичный случай. Мораль сегодняшнего депутата:
"А что Ты сегодня поднял? "
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31.01.2022 13:31 Відповісти
Весна придет, сажать будем...
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31.01.2022 13:33 Відповісти
Так там всех надо выгонять...
А последний, кто будет уходить, что бы облил всё бензином и чиркнул спичкой.
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31.01.2022 13:35 Відповісти
А если он 558 занесет куда надо, может смените гнев на милость?
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31.01.2022 13:37 Відповісти
Юрченка вже виключили, ну і шо?
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31.01.2022 13:39 Відповісти
А нішо. 99% його голосуваннь в ВР така сама як у фракції слуг.
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31.01.2022 14:03 Відповісти
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31.01.2022 13:41 Відповісти
Случай, как говорится, классический. Кто же его исключит? Такие же как и он? Любители заносов в конвертах в туалетах ВР? Он же всех и сдаст.
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31.01.2022 13:43 Відповісти
Принцип такий-якщо спалився ,кожен за себе,і не тягти нікого за собою а затихне-не забудем.
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31.01.2022 13:46 Відповісти
может и обойдётся. с занесением. после занесения - поставят на вид. почему сразу так жестоко - партбилет на стол?
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31.01.2022 13:46 Відповісти
Это примерно как в классическом фильме. Старый пoц живёт за счёт вора, но признавать этого не хочет. Так и сейчас: все слуги урода воруют, а один попался.
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31.01.2022 13:46 Відповісти
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31.01.2022 13:50 Відповісти
а может его по законам военного времени на свидание с Берией отправить?
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31.01.2022 13:46 Відповісти
а может традиционно на падлюки возьмёте ?
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31.01.2022 13:50 Відповісти
ни в коем случае, забрать, поделиться и дать медаль
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31.01.2022 13:51 Відповісти
а шо так? Проблема шо воровал или проблема шо попался?
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31.01.2022 13:59 Відповісти
"Чуть помедленнннееее КОНИ.... "
Треба пригальмувати, бо скоро не буде "монорельса"
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31.01.2022 14:05 Відповісти
один брат барига, другий кіборг.
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31.01.2022 14:13 Відповісти
предлагаи эту фракцию перемеиновать не слуги а свиньи
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31.01.2022 14:26 Відповісти
 
 