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Венедиктова подписала подозрение в получении взятки "слуге народа" Кузьминых

Венедиктова подписала подозрение в получении взятки

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату из фракции "Слуга народа" Сергею Кузьминых, которого Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) разоблачило в получении взятки в размере 558 тыс. грн.

Об этом она сообщила на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"В прошлую пятницу детективами НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП был разоблачен народный депутат Украины 9 созыва. Депутат подозревается в совершении преступления с использованием своих служебных полномочий и влияния. Речь о правонарушениях в сфере медицины. Медицины, на которую сегодня государство выделяет колоссальные средства и небезосновательно, конечно. Обидно. Нечего и добавить", - написала Венедиктова.

Она выразила уверенность в том, что президент Украины, парламентарии, члены КМУ вкладывали совсем другое содержание в процессы, связанные с развитием и поддержкой здравоохранения – "совсем не то, с которым столкнулись в этом случае детективы и прокуроры".

Читайте также: "Слуги народа" должны рассмотреть вопрос исключения нардепа Кузьминых из фракции, - Стефанчук. ВИДЕО

Если для кого-то из правоохранителей отчитаться о раскрытом преступлении – это элемент соревновательного вида спорта, то для меня нет. Я с болью вынуждена констатировать эти факты и надеяться, что их будет меньше. Особенно, когда мы говорим о человеке, брат которого совершал подвиги во имя нашего государства и его граждан. Но уголовная юстиция устроена так, что предыдущие заслуги не конвертируются в иммунитет прокуроров. Мне искренне жаль, что этот человек оступился. Подозрение мною подписано. Дальше свое слово скажет суд.

Напомним, ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Сергей Кузьминых задержан при получении взятки.

По информации НАБУ, нардеп получил 558 тыс. грн при содействии в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В "Слуге народа" подтвердили информацию НАБУ о причастности нардепа Кузьминых к получению взятки

Автор: 

взятка (6185) задержание (6690) Венедиктова Ирина (726) Кузьминых Сергей (39) подозрение (504)


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Топ комментарии
+20
ахах.. на "підозру" Пороху, она на сутки ушла в отпуск.. гыгыгы))
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31.01.2022 17:38 Ответить
+16
не только она, а и все ее 4 зама.. Причем - все оба раза)
Групповушка у бенядликтовой біла)
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31.01.2022 17:39 Ответить
+16
І це при тому що на заході прокурори би змагались за право підписати підозру президентові.
А тут всі втікали.. Бо там жодних доказів, самі абсурдні обвинувачення, явно замовні.
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31.01.2022 17:39 Ответить
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ахах.. на "підозру" Пороху, она на сутки ушла в отпуск.. гыгыгы))
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31.01.2022 17:38 Ответить
не только она, а и все ее 4 зама.. Причем - все оба раза)
Групповушка у бенядликтовой біла)
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31.01.2022 17:39 Ответить
Вона ж не повна дурепа, не хоче з Голобородьковатним на дно
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31.01.2022 17:46 Ответить
І це при тому що на заході прокурори би змагались за право підписати підозру президентові.
А тут всі втікали.. Бо там жодних доказів, самі абсурдні обвинувачення, явно замовні.
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31.01.2022 17:39 Ответить
неподелился
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31.01.2022 17:38 Ответить
Хуже...попався )
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31.01.2022 18:03 Ответить
Явно замовна справа. Не виключено, що це підстава.
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31.01.2022 17:38 Ответить
нее.. какой там..

просто не поделился с клованом, долю "малую" зажал.. что "противоречит всем нормам и правилам" слуг урода))
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31.01.2022 17:40 Ответить
НАБУ накрыло...
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31.01.2022 17:42 Ответить
А хто там зараз у НАБУ ?
Щось не бачу реальних справ проти слуг.
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31.01.2022 17:45 Ответить
Вроде в контрах..судя по ситуации с САП...не пропускают человека из НАБУ
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31.01.2022 18:28 Ответить
Справи вони, здебільшого, кладуть в шкаф. До кращих часів. Бо жодне серйозне напрацювання зараз не пройде. Найкращий приклад - похована справа Татарова.
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31.01.2022 22:56 Ответить
Вистава.
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31.01.2022 17:48 Ответить
підстава?, зебіли, ви що там всі наркомани?
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31.01.2022 22:20 Ответить
Тут як тут. Не ділився, самовольничав - получи підозру. Щоб другі слуги урода боялись.
Дивіться на Юзіка - краде в законі.
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31.01.2022 17:41 Ответить
Сакральна жертва.
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31.01.2022 17:48 Ответить
юзік з квартала, йому можна, а тут посаду продали, от накрили якогось, щоб місце звільнити.
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31.01.2022 22:21 Ответить
Тут можно, тут нестрашно
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31.01.2022 17:41 Ответить
І, навіть, відпустку не взяла!
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31.01.2022 17:42 Ответить
Слуга народа ? Какая серия ? Как издевательство .
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31.01.2022 17:42 Ответить
Подписала лично и так быстро по одной причине - брат этого нардепа известный герой-киборг !
Тут главное не привлечь за взятку, а опорочить АТОшников.....
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31.01.2022 17:50 Ответить
при чём тут брат?!)))

погибшего брата ермака ещё за волосы притяни))
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31.01.2022 18:08 Ответить
Какое отношение АТОшники, имеют к этому дятлу?
Брат? Так про брата никто не спрашивает и не интересуется. Он никому не нужен, тот брат.
А вот то что Серёженька, РЕАЛЬНО занимался противоправными действиями в сфере закупок медицинского оборудования в Житомирской области - это правда.
Тут и откаты, и запугивание с намёком на "крышу" из Киева (читаем "зедебилы").
Вся его конченная деятельность в области давно известна.
Ну а он, конечно ПРИКРЫВАЛСЯ своим братом. Которого сам и использовал КАК ТРЯПКУ.
Теперь поинтересуйтесь, а где Олежка Кузьминых)))
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31.01.2022 18:10 Ответить
точно, у всіх АТОшніків брати хабарники із слуг урода.
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31.01.2022 22:24 Ответить
"...президент України, парламентарі, члени КМУ вкладали зовсім інший зміст у процеси, пов'язані із розвитком і підтримкою охорони здров'я - "зовсім не той, із яким стикнулися в цьому випадку детективи і прокурори". Какое , *** , здоровье ?
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31.01.2022 17:50 Ответить
намагаються показово під час "карантину" Ради повернути слухняність слуг в "монобільшості",яка зникла.
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31.01.2022 17:59 Ответить
Хоч хтось у "слугах" ще є не "законтачений"?
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31.01.2022 18:11 Ответить
Да вряд там такой найдётся, как говорится, все они одним миром мазаны.
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31.01.2022 19:05 Ответить
Абиднаа... да, тааакой малчик! І преЗЕдент не то думав, шо казав і робив! І до чого тут заслуги брата, на що бідкається пракурвоша? Так просто опустити кіборгів? Чи на щось більше натякає? Натякни краще, чому Пороху засцяла підписати, борець за законність, бл...!
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31.01.2022 18:12 Ответить
який пафос...... , курка облізла..... , будеш гамніти тоді коли цей вилупок сяде за грати з конфіскацією.
на жаль все буде як завжди, в цій країні є лише кривосуддя і очікувати змін при нинішній владі так само марно як і при всіх попередніх, країною продовжують керувати срані олігархи.
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31.01.2022 18:13 Ответить
Змоделювала "небезпеки" для себе особисто.... і вирішила, в відпустку ходити непотрібно...
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31.01.2022 18:17 Ответить
Вангую , через сутки выйдет под залог в лям гривен , а через пол года дело похоронят в печерском суде , а все это время оно исправно будет получать и по 20 штук от Осла и зарплату , бо голосовать оно будет теперь очень правильно.
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31.01.2022 18:18 Ответить
Нет. Это показательный процесс будет - "видите мы не потерпим коррупции в своих рядах". Скоро еще парочку таких арестов будет. А цель простая показать что боремся с коррупцией и рассказать что - арест Пороха, это не политически мотивированное дело.
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31.01.2022 18:53 Ответить
Этим дебилам поверят так же как и в покушение на Шефира и гос переворот .То есть кроме них самих не кто и не как в этот тупорылый чес не поверит.
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31.01.2022 22:16 Ответить
А им и не надо чтобы им верили. Это и называется "хуцпа".
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31.01.2022 23:40 Ответить
- профилактическая дрессировка зелёных баранов
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31.01.2022 18:25 Ответить
Michael


@Michael99430547

·
https://twitter.com/Michael99430547/status/1488134039643033603 3 ч



Закон каже: "Народним депутатом України може бути обрано громадянина України, якому на день виборів виповнилося двадцять один рік, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п'яти років." Питання: Як Арахамія став нардепом?
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31.01.2022 18:30 Ответить
Ну з Кузьміних зрозуміло.
А як з Трухіним?
Камери на Бориспільському шосе полагодили?
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31.01.2022 18:42 Ответить
Вони ремонту не підлягають. (((
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31.01.2022 19:21 Ответить
Видно, податок на хабар не заніс...
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31.01.2022 18:57 Ответить
Проблема Кузьміних у тому, що був волонтером. А блаЗЄнські таких можуть лише топити...
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31.01.2022 19:05 Ответить
Брат кіборг, добру справу робить з реабілітації воїнів, а брат... Точно вже не раз кажу, що поріг Верховної дари якимось зіллям намазаний: переступив і... з людини перетворився на казна що.
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31.01.2022 19:20 Ответить
оце смілива прокурорша, навіть на лікарняне не втекла. "Своя людина на всі 100%"
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31.01.2022 19:32 Ответить
Его можно раскрутить за смягчение срока - рассказать о всех коррупционерах о которых ему известно!
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31.01.2022 21:14 Ответить
З телеграму «Темный рыцарь»

Заявление В ГБР на депутата монобольшинства Кузьминых написал губернатор Житомирской области Бунечко - генерал СБУ в распоряжении.

Таким образом, подтверждается версия, что Кузьминых слил Офис Президента.

Причиной может быть голосование Кузьминых за инициативу внефракционного нардепа Гео Лероса об обеспечении Владимира Зеленского памперсами на случай новых госпереворотов в Украине.

Этот запрос поддержали два депутата от фракции Слуга народа - Сергей Кузьминых и Сергей Нагорняк.
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31.01.2022 22:03 Ответить
Сакральна жертва ...пішака. І рука не здригнулася...ай да маладца Іріша. Де ж ти була, коли пороха потрібно було жучити, 100% ти наш прокурор...
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01.02.2022 05:05 Ответить
 
 