Венедиктова подписала подозрение в получении взятки "слуге народа" Кузьминых

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату из фракции "Слуга народа" Сергею Кузьминых, которого Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) разоблачило в получении взятки в размере 558 тыс. грн.

Об этом она сообщила на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"В прошлую пятницу детективами НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП был разоблачен народный депутат Украины 9 созыва. Депутат подозревается в совершении преступления с использованием своих служебных полномочий и влияния. Речь о правонарушениях в сфере медицины. Медицины, на которую сегодня государство выделяет колоссальные средства и небезосновательно, конечно. Обидно. Нечего и добавить", - написала Венедиктова.

Она выразила уверенность в том, что президент Украины, парламентарии, члены КМУ вкладывали совсем другое содержание в процессы, связанные с развитием и поддержкой здравоохранения – "совсем не то, с которым столкнулись в этом случае детективы и прокуроры".

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Если для кого-то из правоохранителей отчитаться о раскрытом преступлении – это элемент соревновательного вида спорта, то для меня нет. Я с болью вынуждена констатировать эти факты и надеяться, что их будет меньше. Особенно, когда мы говорим о человеке, брат которого совершал подвиги во имя нашего государства и его граждан. Но уголовная юстиция устроена так, что предыдущие заслуги не конвертируются в иммунитет прокуроров. Мне искренне жаль, что этот человек оступился. Подозрение мною подписано. Дальше свое слово скажет суд.

Напомним, ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Сергей Кузьминых задержан при получении взятки.

По информации НАБУ, нардеп получил 558 тыс. грн при содействии в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

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