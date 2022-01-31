Венедиктова подписала подозрение в получении взятки "слуге народа" Кузьминых
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату из фракции "Слуга народа" Сергею Кузьминых, которого Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) разоблачило в получении взятки в размере 558 тыс. грн.
Об этом она сообщила на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"В прошлую пятницу детективами НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП был разоблачен народный депутат Украины 9 созыва. Депутат подозревается в совершении преступления с использованием своих служебных полномочий и влияния. Речь о правонарушениях в сфере медицины. Медицины, на которую сегодня государство выделяет колоссальные средства и небезосновательно, конечно. Обидно. Нечего и добавить", - написала Венедиктова.
Она выразила уверенность в том, что президент Украины, парламентарии, члены КМУ вкладывали совсем другое содержание в процессы, связанные с развитием и поддержкой здравоохранения – "совсем не то, с которым столкнулись в этом случае детективы и прокуроры".
Если для кого-то из правоохранителей отчитаться о раскрытом преступлении – это элемент соревновательного вида спорта, то для меня нет. Я с болью вынуждена констатировать эти факты и надеяться, что их будет меньше. Особенно, когда мы говорим о человеке, брат которого совершал подвиги во имя нашего государства и его граждан. Но уголовная юстиция устроена так, что предыдущие заслуги не конвертируются в иммунитет прокуроров. Мне искренне жаль, что этот человек оступился. Подозрение мною подписано. Дальше свое слово скажет суд.
Напомним, ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Сергей Кузьминых задержан при получении взятки.
По информации НАБУ, нардеп получил 558 тыс. грн при содействии в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.
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Групповушка у бенядликтовой біла)
А тут всі втікали.. Бо там жодних доказів, самі абсурдні обвинувачення, явно замовні.
просто не поделился с клованом, долю "малую" зажал.. что "противоречит всем нормам и правилам" слуг урода))
Щось не бачу реальних справ проти слуг.
Дивіться на Юзіка - краде в законі.
Тут главное не привлечь за взятку, а опорочить АТОшников.....
погибшего брата ермака ещё за волосы притяни))
Брат? Так про брата никто не спрашивает и не интересуется. Он никому не нужен, тот брат.
А вот то что Серёженька, РЕАЛЬНО занимался противоправными действиями в сфере закупок медицинского оборудования в Житомирской области - это правда.
Тут и откаты, и запугивание с намёком на "крышу" из Киева (читаем "зедебилы").
Вся его конченная деятельность в области давно известна.
Ну а он, конечно ПРИКРЫВАЛСЯ своим братом. Которого сам и использовал КАК ТРЯПКУ.
Теперь поинтересуйтесь, а где Олежка Кузьминых)))
на жаль все буде як завжди, в цій країні є лише кривосуддя і очікувати змін при нинішній владі так само марно як і при всіх попередніх, країною продовжують керувати срані олігархи.
@Michael99430547
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https://twitter.com/Michael99430547/status/1488134039643033603 3 ч
Закон каже: "Народним депутатом України може бути обрано громадянина України, якому на день виборів виповнилося двадцять один рік, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п'яти років." Питання: Як Арахамія став нардепом?
А як з Трухіним?
Камери на Бориспільському шосе полагодили?
Заявление В ГБР на депутата монобольшинства Кузьминых написал губернатор Житомирской области Бунечко - генерал СБУ в распоряжении.
Таким образом, подтверждается версия, что Кузьминых слил Офис Президента.
Причиной может быть голосование Кузьминых за инициативу внефракционного нардепа Гео Лероса об обеспечении Владимира Зеленского памперсами на случай новых госпереворотов в Украине.
Этот запрос поддержали два депутата от фракции Слуга народа - Сергей Кузьминых и Сергей Нагорняк.