Монастирський підтвердив, що Голубан затриманий за організацію масових заворушень
Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський підтвердив інформацію про те, що затриманий за організацію масових беспорядків - колишній співробітник поліції, полковник Юрій Голубан.
Про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Щодо людини, ім'я якої сьогодні вже звучало. Так, справді, це людина на прізвище Голубан, яка була співробітником правоохоронних органів, яка має дуже незрозумілу історію минулого, зокрема, у 2013 році", - сказав глава МВС.
Як повідомлялося, 30 січня в Нацполіції заявили про затримання групи людей, які планували організувати в країні масові заворушення. За словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, заворушення мали відбуватися в столиці, а також у Сумській, Чернігівській, Черкаській та Полтавській областях.
31 січня журналіст Юрій Бутусов повідомив з посиланням на власні джерела, що серед затриманих - колишній полковник поліції Юрій Голубан.
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Бидло (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 пол. bydło) - зневажлива назва, яку вживала https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%82%D0%B0 шляхта Речі Посполитої стосовно кріпаків чи людей нижчих верств суспільства взагалі, дослівно - https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0 «худоба» . В останньому значенні використовується досі.
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0 Бидло - давня узагальнена назва всіх свійських форм (порід) https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Bos_taurus Bos taurus , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0 велика рогата худоба .
Ти вважаєш себе польським шляхтичем, чи пастухом? 😁 Від скромності, бачу не помреш точно. Інші для тебе вочевидь кріпаки, або геть нижчі. 😉 Але вибачай, для мене ти точно не авторитет, а безликий бот. Тому обійдешся без "ви". 😊 Будь здоровий. Це все.
На полковника Голубана на початку квітня 2017 заведено справу, - СБУ
Щодо можливої участі в терористичній організації полковника поліції Юрія Голубана Служба безпеки України зареєструвала кримінальне провадження на початку квітня.
Як передає https://censor.net/ із посиланням на http://www.unian.ua/ УНІАН , про це на брифінгу сказав керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук. Джерело:
Или там злого Ахметова, а не вагнергейт.
парасюк, семенченко, ходаковский
это коломойский. а теперь вспомните
1. кого отбуцал голубан на блокпосту? парасюка.
2. а чего тот там оказался? по команде бени блокировал поставки угля с шахт ахметова.
3. а кто резко закрыл заседание ВР когда депутаты привели туда голубана для рассказа как все было? депутатка от "самонемочи" сектантка сыроед.
Я хочу о правосудии. Массовые беспорядки - это когда люди вышли на улицы и сожгли магазины и разграбили магазины, спалили горсовет или здание кривосудия и затоптали роту нацгвардии. Если без этого, то это просто массовые протесты, на которые имеем право по Конституции или как там сейчас эта книжка называется.
Так вот - поджогов, погромов и избиений с убиениями еще не состоялось, а людей уже за них привлекают. Я даже рад, шо привлекли мента - не все же время им боговать и измываться над людями! (Балдею таки от слуг - это как напоминание нонешним ментам, шо палка, даже милицейская о двух концах) НО очень не хотелось, чтобы эти же "правохренители" судили женщину, которая к нам во двор приносит молоко для продажи за нанесение ущерба зЭкономике в особо крупных размерах - как мы начинаем видеть зИдиотизм не знает пределов!
Капітан Лоховец, сержант Лопухан та пе₴ріло Голубан. Шоу маст го он.. ))