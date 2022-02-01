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Монастирський підтвердив, що Голубан затриманий за організацію масових заворушень

Монастирський підтвердив, що Голубан затриманий за організацію масових заворушень

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський підтвердив інформацію про те, що затриманий за організацію масових беспорядків - колишній співробітник поліції, полковник Юрій Голубан.

Про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Щодо людини, ім'я якої сьогодні вже звучало. Так, справді, це людина на прізвище Голубан, яка була співробітником правоохоронних органів, яка має дуже незрозумілу історію минулого, зокрема, у 2013 році", - сказав глава МВС.

Читайте: Скандальний експолковник Голубан - серед затриманих за підготовку заворушень, - Бутусов (оновлено)

Як повідомлялося, 30 січня в Нацполіції заявили про затримання групи людей, які планували організувати в країні масові заворушення. За словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, заворушення мали відбуватися в столиці, а також у Сумській, Чернігівській, Черкаській та Полтавській областях.

31 січня журналіст Юрій Бутусов повідомив з посиланням на власні джерела, що серед затриманих - колишній полковник поліції Юрій Голубан.

Автор: 

заворушення (107) затримання (4355) Голубан Юрій (16) Монастирський Денис (392)


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Топ коментарі
+23
"Террористы" Авакова, "покушение" на Шефира, "путч" от Ахметова, "массовые беспорядки! от Мони Стырского ........ Далі буде
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01.02.2022 00:56 Відповісти
+18
По той же причине по которой на воле персонажи похуже него. Из них половина администрации Зеленского, а некоторые нам пишут законы. А еще один олигарх владеет каналом, который выбрал нам президента и ворует миллиардами.
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01.02.2022 01:16 Відповісти
+16
Ето тот сепар которого Петька с Аваковым пригрели и называли безальтернативным патриотом?
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01.02.2022 00:38 Відповісти
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Ето тот сепар которого Петька с Аваковым пригрели и называли безальтернативным патриотом?
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01.02.2022 00:38 Відповісти
В коли це Пєтька та з Аваковим та дружили, бот безрідний? Із Коломойським Аваков друдюжив. І сам зізнавався, що завдяки йому, як міністру внутрішніх справ Зєлєнскій став президентом. Це перше. І друге - Порошенко лише підпису нагородні листи. А представляють до нагород інші відповідальні особи - безпосередні начальники, військові командири ті інші. Бо ніякий президент не може знати про всі подвиги, ч дії, чи всіх, хто цього достойний. І поданн, на Голубана давав Аваков. Так що ваш масовий виступ по цій темі вказуж на ваше завдання, - дискредитацію Порошенка. От лише це Зєлєнскому ніяк не допоможе ні власний рейтинг підняти, ні Порошенка рейтин опустити. 😁
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01.02.2022 08:55 Відповісти
вас тут всіх послухати , то Порошенко ні за кого не знав і не в чому не винен. Ні за Голубана , ні за Наріка ні за всіх інших ... Що дали на підпис , те й підмахнув , кого привели , того й нагородив .
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01.02.2022 09:04 Відповісти
А ти тут за всіх знаєш? 😊
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01.02.2022 09:51 Відповісти
ти бидло не виховане , стули пельку свою після рошенки , якщо не маєш розуму ввічливо спілкуватись .
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01.02.2022 10:22 Відповісти
По перше, навчився спілкуватися без образ, а потім розквзуй про виховання. 😁По-друге, Перестань тут розносити зелені наратив - від них вже тошнить. І по третє - прочитай, що означає слово "бидло", яким ти відповідаєш кожному, хто не згідний з твоєю писаниною. 😊 Хоча мене люмпен-пролетаріат давно не двує. 😊
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01.02.2022 10:41 Відповісти
вдягніть окуляри і ще раз перегляньте мій перший коментар і як я в ньому до вас звертався , потім ще двоє окулярів одягніть і перегляньте свою відповідь де ви там тикаєте . І на останнє . Я нікого не обзиваю і спотворюю , я лише даю свою оцінку на те бидляче спілкування . І хто я в ваших очах мені байдуже . Таким як ви дав клєймо той лєнін , сморід незакопаний .... ≪хто бил нікем , тот стане всєм≫
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01.02.2022 10:58 Відповісти
Ну а я як звертався? Через "бидло"?
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01.02.2022 11:25 Відповісти
Я розумію що нема чим , але спробуйте зрозуміти . Якщо людина вам не знайома і на вашу думку , не поділяє ваших політичних уподобань (?) , не треба зразу ТИкати і тим самим показувати свою невихованість . І якщо нема що відповісти , краще промовчіть , зійдете за розумного .
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01.02.2022 13:02 Відповісти
Шановний, мені, 50-річному дядькові викати юнакові вашого віку і вашого перебільшено его якось... скажімо, дивно. І уподобання тут до чого? Просто вказую мммм.... на м'яко кажучи... Хоча, що там м' чко - брехня є брехня. І вказувати брехунові на брехню потрібно незалежно від політичних уподобань. Щодо "за розумного зійдете", то у нас з вами різні поняття про розум. 😊
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01.02.2022 13:16 Відповісти
ви свою невихованість віком прикриваєте ? на чиїсь помилки вказуєте , які самі визначили помилками ? багато честі для когось щоб ви були елементарно ввічливим? Да ви дядя не сьогодні таким стали і не в цьому спілкуванні , ви все життя своє таким прожили . До речі мене звільняв Устинов , якщо розумієте про що я . А вихованість вона або є , або родився мертвий .
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01.02.2022 17:54 Відповісти
Ну ну, вихований ви наш! 😁 Так що таке "бидло"? Це мама навчила так всіх обзивати, хто на "ти" звернувся? 😉 То у кого з нас виховання краще? 😊
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01.02.2022 17:58 Відповісти
бидло , це ті які ТИкають людям , вважаючи що це їм дозволено якимось прожитим віком . Це ті , для яких є тільки їх думка правильна , а всі інші без права на існування . Це ті , які вказують іншим як жити, при цьому самі проживши аби як власне життя . Бидло , це ті , які рахують що вихованість і повага лишні в їх житті . Не складно відповів ?
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01.02.2022 18:13 Відповісти
Чесний в наш😁 Сподіваюся прочитати оте ваше "бидло" і стосовно вашого кумира Зєлєнского, який "тикає" всім, де лише може : "Вийди, розбійник!", чи "Я - нє лох? А ти мнє нє пєрєваді!". То Зєлєнскій - " бидло"? 😉 Ну тояк, чесний ви наш?
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01.02.2022 18:21 Відповісти
Зеленський клоун , а Порошенко той хто програв клоуну . Але обговорювали ми не їх , бачу ви так і не зрозуміли .
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01.02.2022 18:34 Відповісти
Дивись, чоловіче, на "ви", я звертаюся до опонентів, які викликають повагу. Ти мало того, що анонім, ще й викручуєшся. Я дав тобі можливість заслужити повагу, але ти е скористався і так і залишився анонімним ботом "Владіміром Владіміровічєм". Тепер про " бидло". Ось тобі Віквпедія:

Бидло (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 пол. bydło) - зневажлива назва, яку вживала https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%82%D0%B0 шляхта Речі Посполитої стосовно кріпаків чи людей нижчих верств суспільства взагалі, дослівно - https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0 «худоба» . В останньому значенні використовується досі.
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0 Бидло - давня узагальнена назва всіх свійських форм (порід) https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Bos_taurus Bos taurus , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0 велика рогата худоба .
Ти вважаєш себе польським шляхтичем, чи пастухом? 😁 Від скромності, бачу не помреш точно. Інші для тебе вочевидь кріпаки, або геть нижчі. 😉 Але вибачай, для мене ти точно не авторитет, а безликий бот. Тому обійдешся без "ви". 😊 Будь здоровий. Це все.
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01.02.2022 19:05 Відповісти
я дав тобі можливість ....... ніколи такого не було і ось знову .
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01.02.2022 21:20 Відповісти
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01.02.2022 00:38 Відповісти
во срань встрепенулась - поэтому его и подсуетили - чтобы подмазать Порошенко - врага путена и резидента Буратино.
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01.02.2022 00:58 Відповісти
Да, кстати. Боты работают. Им же надо как-то заглушить, что их герой с командой сейчас спичрайтеры у россиян.
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01.02.2022 01:00 Відповісти
Та да. Уголовное дело -- хорошая награда

На полковника Голубана на початку квітня 2017 заведено справу, - СБУ



Щодо можливої участі в терористичній організації полковника поліції Юрія Голубана Служба безпеки України зареєструвала кримінальне провадження на початку квітня.
Як передає https://censor.net/ із посиланням на http://www.unian.ua/ УНІАН , про це на брифінгу сказав керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук. Джерело:
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01.02.2022 01:06 Відповісти
И почему же он на воле до сих пор?
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01.02.2022 01:15 Відповісти
По той же причине по которой на воле персонажи похуже него. Из них половина администрации Зеленского, а некоторые нам пишут законы. А еще один олигарх владеет каналом, который выбрал нам президента и ворует миллиардами.
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01.02.2022 01:16 Відповісти
А кто стал главою СБУ в 2019?
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01.02.2022 01:32 Відповісти
Очередной ПЕРЕВОРОТ вОВА ТЕБЕ РОТ !
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01.02.2022 00:41 Відповісти
Та да. И именно поэтому в 2018 СБУ завело на этого выкормыша уголовное дело.

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01.02.2022 01:02 Відповісти
Я вспомнил что же мне это напомнило. Когда в Казахстане рассказывали о злых террористах, то "курировал" их местный зек в законе на котором пятна ставить негде. Типа, вот это доказывает что все террористы и зеки. Так что, увы, совковая методичка. Нашли козла отпущения и зачем-то устроили этот цирковой вброс.
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01.02.2022 00:49 Відповісти
Кстати, хорошо что на этот раз хотя бы обвинили реально чувака, который обмазан до головы, а не очередных волонтеров и активистов. Хоть какой-то прогресс. Этого то никто защищать не будет.
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01.02.2022 00:53 Відповісти
"Террористы" Авакова, "покушение" на Шефира, "путч" от Ахметова, "массовые беспорядки! от Мони Стырского ........ Далі буде
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01.02.2022 00:56 Відповісти
И русня в ООН цитирует Нелоха в качестве отмазок.
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01.02.2022 01:34 Відповісти
"Фильм Земляне смотреть всем!" (c)
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01.02.2022 02:50 Відповісти
Здесь явно какие-то хитрые манипуляции зеленой плесени.
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01.02.2022 01:16 Відповісти
Схема простая. Устраиваем вброс, чтобы перебить зашквар Зеленского. Короче, это идея, что люди мыслят лишь одним днем, а дальше забывают. Оттого надо постоянно менять тему. Типа, давайте обсуждать страшный переворот вместо того что Зеленский там обосрался перед всем миром.

Или там злого Ахметова, а не вагнергейт.
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01.02.2022 01:18 Відповісти
Барижно..рюкзакове ПРотеже
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01.02.2022 05:16 Відповісти
единственно что связывает три фамилии
парасюк, семенченко, ходаковский
это коломойский. а теперь вспомните
1. кого отбуцал голубан на блокпосту? парасюка.
2. а чего тот там оказался? по команде бени блокировал поставки угля с шахт ахметова.
3. а кто резко закрыл заседание ВР когда депутаты привели туда голубана для рассказа как все было? депутатка от "самонемочи" сектантка сыроед.
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01.02.2022 05:19 Відповісти
Мусор мусора ..відмазує
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01.02.2022 06:01 Відповісти
бред ...пшик...очередной сценарий Квартал 95 а ля...Шефира покушение.......Только против тарифов и что Зе плесень обещания не выполняет не выходите на протесты. Нашли одного терпилу с Реальным сроком...как обычно мусора пообещали льготы в отсидке и скостить годков за участие в "шоу постановке" для Лохтората! Этакая Надя Савченко от алкаша Луценко!
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01.02.2022 08:27 Відповісти
Все следы ведут к порошенке и медведчуку. За ними тянется шушара пониже рангом.
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01.02.2022 08:34 Відповісти
для зели любая акция вроде митинга - массовые беспорядки. пусть вспомнит как карлсон тут воду мутил
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01.02.2022 08:38 Відповісти
Причем тут, кто и с кем связан! Все они повязаны - одни грабили Украину по очереди, а друние их прикрывали от народного недовольства. Ничего не изменилосб до сиз пор - просто пришла очередь грабить первыми Зеленского с Коломойским.
Я хочу о правосудии. Массовые беспорядки - это когда люди вышли на улицы и сожгли магазины и разграбили магазины, спалили горсовет или здание кривосудия и затоптали роту нацгвардии. Если без этого, то это просто массовые протесты, на которые имеем право по Конституции или как там сейчас эта книжка называется.
Так вот - поджогов, погромов и избиений с убиениями еще не состоялось, а людей уже за них привлекают. Я даже рад, шо привлекли мента - не все же время им боговать и измываться над людями! (Балдею таки от слуг - это как напоминание нонешним ментам, шо палка, даже милицейская о двух концах) НО очень не хотелось, чтобы эти же "правохренители" судили женщину, которая к нам во двор приносит молоко для продажи за нанесение ущерба зЭкономике в особо крупных размерах - как мы начинаем видеть зИдиотизм не знает пределов!
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01.02.2022 08:38 Відповісти
95-й жжеть.
Капітан Лоховец, сержант Лопухан та пе₴ріло Голубан. Шоу маст го он.. ))
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01.02.2022 14:23 Відповісти
ПУТИН - ГОЛУБАН )))
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01.02.2022 16:38 Відповісти
 
 