Монастирський підтвердив, що Голубан затриманий за організацію масових заворушень

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський підтвердив інформацію про те, що затриманий за організацію масових беспорядків - колишній співробітник поліції, полковник Юрій Голубан.

Про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Щодо людини, ім'я якої сьогодні вже звучало. Так, справді, це людина на прізвище Голубан, яка була співробітником правоохоронних органів, яка має дуже незрозумілу історію минулого, зокрема, у 2013 році", - сказав глава МВС.

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Як повідомлялося, 30 січня в Нацполіції заявили про затримання групи людей, які планували організувати в країні масові заворушення. За словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, заворушення мали відбуватися в столиці, а також у Сумській, Чернігівській, Черкаській та Полтавській областях.

31 січня журналіст Юрій Бутусов повідомив з посиланням на власні джерела, що серед затриманих - колишній полковник поліції Юрій Голубан.