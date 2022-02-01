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Монастырский подтвердил, что Голубан задержан за организацию массовых беспорядков

Монастырский подтвердил, что Голубан задержан за организацию массовых беспорядков

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский подтвердил информацию о том, что задержанный за организацию массовых беспорядков – бывший сотрудник полиции, полковник Юрий Голубан.

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Что касается человека, имя которого сегодня уже звучало. Да, действительно, это человек по фамилии Голубан, который был сотрудником правоохранительных органов, у которого очень непонятная история в прошлом, в частности, в 2013 году", - сказал глава МВД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скандальный экс-полковник Голубан - среди задержанных за подготовку беспорядков, - Бутусов (обновлено)

Как сообщалось, 30 января в Нацполиции заявили о задержании группы людей, планировавших организовать в стране массовые беспорядки. По словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, беспорядки должны были проходить в столице, а также в Сумской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях.

31 января журналист Юрий Бутусов сообщил со ссылкой на собственные источники, что среди задержанных – бывший полковник полиции Юрий Голубан.

Автор: 

беспорядки (334) задержание (6690) Голубан Юрий (19) Монастырский Денис (335)


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Топ комментарии
+23
"Террористы" Авакова, "покушение" на Шефира, "путч" от Ахметова, "массовые беспорядки! от Мони Стырского ........ Далі буде
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01.02.2022 00:56 Ответить
+18
По той же причине по которой на воле персонажи похуже него. Из них половина администрации Зеленского, а некоторые нам пишут законы. А еще один олигарх владеет каналом, который выбрал нам президента и ворует миллиардами.
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01.02.2022 01:16 Ответить
+16
Ето тот сепар которого Петька с Аваковым пригрели и называли безальтернативным патриотом?
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01.02.2022 00:38 Ответить
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Ето тот сепар которого Петька с Аваковым пригрели и называли безальтернативным патриотом?
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01.02.2022 00:38 Ответить
В коли це Пєтька та з Аваковим та дружили, бот безрідний? Із Коломойським Аваков друдюжив. І сам зізнавався, що завдяки йому, як міністру внутрішніх справ Зєлєнскій став президентом. Це перше. І друге - Порошенко лише підпису нагородні листи. А представляють до нагород інші відповідальні особи - безпосередні начальники, військові командири ті інші. Бо ніякий президент не може знати про всі подвиги, ч дії, чи всіх, хто цього достойний. І поданн, на Голубана давав Аваков. Так що ваш масовий виступ по цій темі вказуж на ваше завдання, - дискредитацію Порошенка. От лише це Зєлєнскому ніяк не допоможе ні власний рейтинг підняти, ні Порошенка рейтин опустити. 😁
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01.02.2022 08:55 Ответить
вас тут всіх послухати , то Порошенко ні за кого не знав і не в чому не винен. Ні за Голубана , ні за Наріка ні за всіх інших ... Що дали на підпис , те й підмахнув , кого привели , того й нагородив .
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01.02.2022 09:04 Ответить
А ти тут за всіх знаєш? 😊
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01.02.2022 09:51 Ответить
ти бидло не виховане , стули пельку свою після рошенки , якщо не маєш розуму ввічливо спілкуватись .
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01.02.2022 10:22 Ответить
По перше, навчився спілкуватися без образ, а потім розквзуй про виховання. 😁По-друге, Перестань тут розносити зелені наратив - від них вже тошнить. І по третє - прочитай, що означає слово "бидло", яким ти відповідаєш кожному, хто не згідний з твоєю писаниною. 😊 Хоча мене люмпен-пролетаріат давно не двує. 😊
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01.02.2022 10:41 Ответить
вдягніть окуляри і ще раз перегляньте мій перший коментар і як я в ньому до вас звертався , потім ще двоє окулярів одягніть і перегляньте свою відповідь де ви там тикаєте . І на останнє . Я нікого не обзиваю і спотворюю , я лише даю свою оцінку на те бидляче спілкування . І хто я в ваших очах мені байдуже . Таким як ви дав клєймо той лєнін , сморід незакопаний .... ≪хто бил нікем , тот стане всєм≫
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01.02.2022 10:58 Ответить
Ну а я як звертався? Через "бидло"?
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01.02.2022 11:25 Ответить
Я розумію що нема чим , але спробуйте зрозуміти . Якщо людина вам не знайома і на вашу думку , не поділяє ваших політичних уподобань (?) , не треба зразу ТИкати і тим самим показувати свою невихованість . І якщо нема що відповісти , краще промовчіть , зійдете за розумного .
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01.02.2022 13:02 Ответить
Шановний, мені, 50-річному дядькові викати юнакові вашого віку і вашого перебільшено его якось... скажімо, дивно. І уподобання тут до чого? Просто вказую мммм.... на м'яко кажучи... Хоча, що там м' чко - брехня є брехня. І вказувати брехунові на брехню потрібно незалежно від політичних уподобань. Щодо "за розумного зійдете", то у нас з вами різні поняття про розум. 😊
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01.02.2022 13:16 Ответить
ви свою невихованість віком прикриваєте ? на чиїсь помилки вказуєте , які самі визначили помилками ? багато честі для когось щоб ви були елементарно ввічливим? Да ви дядя не сьогодні таким стали і не в цьому спілкуванні , ви все життя своє таким прожили . До речі мене звільняв Устинов , якщо розумієте про що я . А вихованість вона або є , або родився мертвий .
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01.02.2022 17:54 Ответить
Ну ну, вихований ви наш! 😁 Так що таке "бидло"? Це мама навчила так всіх обзивати, хто на "ти" звернувся? 😉 То у кого з нас виховання краще? 😊
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01.02.2022 17:58 Ответить
бидло , це ті які ТИкають людям , вважаючи що це їм дозволено якимось прожитим віком . Це ті , для яких є тільки їх думка правильна , а всі інші без права на існування . Це ті , які вказують іншим як жити, при цьому самі проживши аби як власне життя . Бидло , це ті , які рахують що вихованість і повага лишні в їх житті . Не складно відповів ?
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01.02.2022 18:13 Ответить
Чесний в наш😁 Сподіваюся прочитати оте ваше "бидло" і стосовно вашого кумира Зєлєнского, який "тикає" всім, де лише може : "Вийди, розбійник!", чи "Я - нє лох? А ти мнє нє пєрєваді!". То Зєлєнскій - " бидло"? 😉 Ну тояк, чесний ви наш?
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01.02.2022 18:21 Ответить
Зеленський клоун , а Порошенко той хто програв клоуну . Але обговорювали ми не їх , бачу ви так і не зрозуміли .
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01.02.2022 18:34 Ответить
Дивись, чоловіче, на "ви", я звертаюся до опонентів, які викликають повагу. Ти мало того, що анонім, ще й викручуєшся. Я дав тобі можливість заслужити повагу, але ти е скористався і так і залишився анонімним ботом "Владіміром Владіміровічєм". Тепер про " бидло". Ось тобі Віквпедія:

Бидло (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 пол. bydło) - зневажлива назва, яку вживала https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%82%D0%B0 шляхта Речі Посполитої стосовно кріпаків чи людей нижчих верств суспільства взагалі, дослівно - https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0 «худоба» . В останньому значенні використовується досі.
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0 Бидло - давня узагальнена назва всіх свійських форм (порід) https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Bos_taurus Bos taurus , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0 велика рогата худоба .
Ти вважаєш себе польським шляхтичем, чи пастухом? 😁 Від скромності, бачу не помреш точно. Інші для тебе вочевидь кріпаки, або геть нижчі. 😉 Але вибачай, для мене ти точно не авторитет, а безликий бот. Тому обійдешся без "ви". 😊 Будь здоровий. Це все.
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01.02.2022 19:05 Ответить
я дав тобі можливість ....... ніколи такого не було і ось знову .
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01.02.2022 21:20 Ответить
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01.02.2022 00:38 Ответить
во срань встрепенулась - поэтому его и подсуетили - чтобы подмазать Порошенко - врага путена и резидента Буратино.
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01.02.2022 00:58 Ответить
Да, кстати. Боты работают. Им же надо как-то заглушить, что их герой с командой сейчас спичрайтеры у россиян.
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01.02.2022 01:00 Ответить
Та да. Уголовное дело -- хорошая награда

На полковника Голубана на початку квітня 2017 заведено справу, - СБУ



Щодо можливої участі в терористичній організації полковника поліції Юрія Голубана Служба безпеки України зареєструвала кримінальне провадження на початку квітня.
Як передає https://censor.net/ із посиланням на http://www.unian.ua/ УНІАН , про це на брифінгу сказав керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук. Джерело:
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01.02.2022 01:06 Ответить
И почему же он на воле до сих пор?
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01.02.2022 01:15 Ответить
По той же причине по которой на воле персонажи похуже него. Из них половина администрации Зеленского, а некоторые нам пишут законы. А еще один олигарх владеет каналом, который выбрал нам президента и ворует миллиардами.
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01.02.2022 01:16 Ответить
А кто стал главою СБУ в 2019?
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01.02.2022 01:32 Ответить
Очередной ПЕРЕВОРОТ вОВА ТЕБЕ РОТ !
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01.02.2022 00:41 Ответить
Та да. И именно поэтому в 2018 СБУ завело на этого выкормыша уголовное дело.

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01.02.2022 01:02 Ответить
Я вспомнил что же мне это напомнило. Когда в Казахстане рассказывали о злых террористах, то "курировал" их местный зек в законе на котором пятна ставить негде. Типа, вот это доказывает что все террористы и зеки. Так что, увы, совковая методичка. Нашли козла отпущения и зачем-то устроили этот цирковой вброс.
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01.02.2022 00:49 Ответить
Кстати, хорошо что на этот раз хотя бы обвинили реально чувака, который обмазан до головы, а не очередных волонтеров и активистов. Хоть какой-то прогресс. Этого то никто защищать не будет.
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01.02.2022 00:53 Ответить
"Террористы" Авакова, "покушение" на Шефира, "путч" от Ахметова, "массовые беспорядки! от Мони Стырского ........ Далі буде
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01.02.2022 00:56 Ответить
И русня в ООН цитирует Нелоха в качестве отмазок.
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01.02.2022 01:34 Ответить
"Фильм Земляне смотреть всем!" (c)
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01.02.2022 02:50 Ответить
Здесь явно какие-то хитрые манипуляции зеленой плесени.
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01.02.2022 01:16 Ответить
Схема простая. Устраиваем вброс, чтобы перебить зашквар Зеленского. Короче, это идея, что люди мыслят лишь одним днем, а дальше забывают. Оттого надо постоянно менять тему. Типа, давайте обсуждать страшный переворот вместо того что Зеленский там обосрался перед всем миром.

Или там злого Ахметова, а не вагнергейт.
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01.02.2022 01:18 Ответить
Барижно..рюкзакове ПРотеже
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01.02.2022 05:16 Ответить
единственно что связывает три фамилии
парасюк, семенченко, ходаковский
это коломойский. а теперь вспомните
1. кого отбуцал голубан на блокпосту? парасюка.
2. а чего тот там оказался? по команде бени блокировал поставки угля с шахт ахметова.
3. а кто резко закрыл заседание ВР когда депутаты привели туда голубана для рассказа как все было? депутатка от "самонемочи" сектантка сыроед.
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01.02.2022 05:19 Ответить
Мусор мусора ..відмазує
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01.02.2022 06:01 Ответить
бред ...пшик...очередной сценарий Квартал 95 а ля...Шефира покушение.......Только против тарифов и что Зе плесень обещания не выполняет не выходите на протесты. Нашли одного терпилу с Реальным сроком...как обычно мусора пообещали льготы в отсидке и скостить годков за участие в "шоу постановке" для Лохтората! Этакая Надя Савченко от алкаша Луценко!
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01.02.2022 08:27 Ответить
Все следы ведут к порошенке и медведчуку. За ними тянется шушара пониже рангом.
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01.02.2022 08:34 Ответить
для зели любая акция вроде митинга - массовые беспорядки. пусть вспомнит как карлсон тут воду мутил
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01.02.2022 08:38 Ответить
Причем тут, кто и с кем связан! Все они повязаны - одни грабили Украину по очереди, а друние их прикрывали от народного недовольства. Ничего не изменилосб до сиз пор - просто пришла очередь грабить первыми Зеленского с Коломойским.
Я хочу о правосудии. Массовые беспорядки - это когда люди вышли на улицы и сожгли магазины и разграбили магазины, спалили горсовет или здание кривосудия и затоптали роту нацгвардии. Если без этого, то это просто массовые протесты, на которые имеем право по Конституции или как там сейчас эта книжка называется.
Так вот - поджогов, погромов и избиений с убиениями еще не состоялось, а людей уже за них привлекают. Я даже рад, шо привлекли мента - не все же время им боговать и измываться над людями! (Балдею таки от слуг - это как напоминание нонешним ментам, шо палка, даже милицейская о двух концах) НО очень не хотелось, чтобы эти же "правохренители" судили женщину, которая к нам во двор приносит молоко для продажи за нанесение ущерба зЭкономике в особо крупных размерах - как мы начинаем видеть зИдиотизм не знает пределов!
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01.02.2022 08:38 Ответить
95-й жжеть.
Капітан Лоховец, сержант Лопухан та пе₴ріло Голубан. Шоу маст го он.. ))
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01.02.2022 14:23 Ответить
ПУТИН - ГОЛУБАН )))
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01.02.2022 16:38 Ответить
 
 