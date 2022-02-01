Монастырский подтвердил, что Голубан задержан за организацию массовых беспорядков
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский подтвердил информацию о том, что задержанный за организацию массовых беспорядков – бывший сотрудник полиции, полковник Юрий Голубан.
Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Что касается человека, имя которого сегодня уже звучало. Да, действительно, это человек по фамилии Голубан, который был сотрудником правоохранительных органов, у которого очень непонятная история в прошлом, в частности, в 2013 году", - сказал глава МВД.
Как сообщалось, 30 января в Нацполиции заявили о задержании группы людей, планировавших организовать в стране массовые беспорядки. По словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, беспорядки должны были проходить в столице, а также в Сумской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях.
31 января журналист Юрий Бутусов сообщил со ссылкой на собственные источники, что среди задержанных – бывший полковник полиции Юрий Голубан.
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Бидло (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 пол. bydło) - зневажлива назва, яку вживала https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%82%D0%B0 шляхта Речі Посполитої стосовно кріпаків чи людей нижчих верств суспільства взагалі, дослівно - https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0 «худоба» . В останньому значенні використовується досі.
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0 Бидло - давня узагальнена назва всіх свійських форм (порід) https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Bos_taurus Bos taurus , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0 велика рогата худоба .
Ти вважаєш себе польським шляхтичем, чи пастухом? 😁 Від скромності, бачу не помреш точно. Інші для тебе вочевидь кріпаки, або геть нижчі. 😉 Але вибачай, для мене ти точно не авторитет, а безликий бот. Тому обійдешся без "ви". 😊 Будь здоровий. Це все.
На полковника Голубана на початку квітня 2017 заведено справу, - СБУ
Щодо можливої участі в терористичній організації полковника поліції Юрія Голубана Служба безпеки України зареєструвала кримінальне провадження на початку квітня.
Як передає https://censor.net/ із посиланням на http://www.unian.ua/ УНІАН , про це на брифінгу сказав керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук. Джерело:
Или там злого Ахметова, а не вагнергейт.
парасюк, семенченко, ходаковский
это коломойский. а теперь вспомните
1. кого отбуцал голубан на блокпосту? парасюка.
2. а чего тот там оказался? по команде бени блокировал поставки угля с шахт ахметова.
3. а кто резко закрыл заседание ВР когда депутаты привели туда голубана для рассказа как все было? депутатка от "самонемочи" сектантка сыроед.
Я хочу о правосудии. Массовые беспорядки - это когда люди вышли на улицы и сожгли магазины и разграбили магазины, спалили горсовет или здание кривосудия и затоптали роту нацгвардии. Если без этого, то это просто массовые протесты, на которые имеем право по Конституции или как там сейчас эта книжка называется.
Так вот - поджогов, погромов и избиений с убиениями еще не состоялось, а людей уже за них привлекают. Я даже рад, шо привлекли мента - не все же время им боговать и измываться над людями! (Балдею таки от слуг - это как напоминание нонешним ментам, шо палка, даже милицейская о двух концах) НО очень не хотелось, чтобы эти же "правохренители" судили женщину, которая к нам во двор приносит молоко для продажи за нанесение ущерба зЭкономике в особо крупных размерах - как мы начинаем видеть зИдиотизм не знает пределов!
Капітан Лоховец, сержант Лопухан та пе₴ріло Голубан. Шоу маст го он.. ))