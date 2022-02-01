Монастырский подтвердил, что Голубан задержан за организацию массовых беспорядков

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский подтвердил информацию о том, что задержанный за организацию массовых беспорядков – бывший сотрудник полиции, полковник Юрий Голубан.

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Что касается человека, имя которого сегодня уже звучало. Да, действительно, это человек по фамилии Голубан, который был сотрудником правоохранительных органов, у которого очень непонятная история в прошлом, в частности, в 2013 году", - сказал глава МВД.

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Как сообщалось, 30 января в Нацполиции заявили о задержании группы людей, планировавших организовать в стране массовые беспорядки. По словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, беспорядки должны были проходить в столице, а также в Сумской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях.

31 января журналист Юрий Бутусов сообщил со ссылкой на собственные источники, что среди задержанных – бывший полковник полиции Юрий Голубан.