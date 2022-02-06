УКР
Влада тисне на великий бізнес, ґрунтуючись на незаконних судових рішеннях, - експерт

Обшуки на великих підприємствах пов'язані не з порушеннями в податковому законодавстві, це лише привід для тиску.

Про це заявив президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. 

"У податкової є практика виставлення абсолютно необґрунтованих претензій, які ніяк не встоять у суді. Але для податкової це також привід наїхати на підприємство, створити проблеми і покошмарити бізнес", - розповів Каленков.

Причому, за його словами, в останні роки податкова служба почала таким чином тиснути не тільки на середній і малий бізнес, а й на великий, виробляючи фактично рейдерські захоплення.

"Насправді податкова сьогодні опублікувала, що не має претензій до "Метінвесту" взагалі. Є рішення суду, яке, до речі, було оформлено з істотними порушеннями, які робить його недійсними. Але при цьому це привід для того, щоб просто ціла група силових органів зробила такий ось захід на підприємство. Почала кошмарити бізнес, заводити кримінальні справи проти конкретних посадових осіб, проводити обшуки - і там, де вказано в цьому Липовому рішенні суду, і там, де не вказано", - пояснив Каленков.

Експерт підкреслив: Гірничо-металургійний бізнес давно вийшов на міжнародний рівень і працює строго в рамках законодавства, оскільки будь-яке порушення - репутаційні втрати. Вони не можуть дозволити собі допускати порушення в оподаткуванні.

"Бізнес гірничо-металургійний - це міжнародний бізнес, "Арселор" - найбільша компанія. Їй легше заплатити більше, ніж мати репутаційні ризики. "Метінвест" - теж глобальна компанія. Вона займає кошти за кордоном, 80% продукції продає-експортує за кордон. Там виставляються жорсткі вимоги, в тому числі й до фінансової звітності. Тому зрозуміло, що компанії великі міжнародні існують в рамках міжнародного права", - зазначив Каленков.

Він також звернув увагу на вибірковість в роботі податкової, яка з надуманими звинуваченнями приходить з перевірками на підприємства одних власників, але абсолютно не має претензій до аналогічного бізнесу інших власників.

"Наприклад, марганцева руда - теж залізна. Існуючі принципи оподаткування, з якими зараз заходять до "Арселора", "Метінвесту", поширюються і на марганцеві ГЗК групи "Приват". Але до них ніхто не заходить. Тут не вибірковість законодавства, а вибірковість рішень", - підсумував Каленков.

Нагадаємо, раніше експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявив, що нинішнім представникам влади варто пам'ятати, що вони не вічні, і припинити тиск на чесний бізнес.

Топ коментарі
+7
Бідний наш великий бізнес... Мабуть з торбами піде
06.02.2022 15:13 Відповісти
+3
Уточни, що корова це дрібний і частково середній бізнес. А щодо великого - дивись на списки Форбс.
06.02.2022 15:17 Відповісти
+3
солома


Давид Арахамія збирає гроші на утримання провладної партії серед бізнесу,для цього він пішов вимагати гроші в СКМ,а коли ті не дали,то наслав на них правоохоронців, - Геннадій Москаль.

https://twitter.com/i/status/1488985024154189833
06.02.2022 15:18 Відповісти
Бідний наш великий бізнес... Мабуть з торбами піде
06.02.2022 15:13 Відповісти
То чому ж податкова дала задню, стіко порушень аж перевірка, а тут хопа і тишина
показати весь коментар
Він то не піде, а от убогі ідіоти, тобі подібні, точно підуть.
06.02.2022 15:18 Відповісти
Мнєніє удмурдского барана нєінтєрєсна
06.02.2022 15:20 Відповісти
Само собою навіть не цікавишся? Шизофренію лікувати не пробував?
показати весь коментар
Вам, убогім удмурдам, віднєє А гдє ти лєчішься?
показати весь коментар
Від дзеркала, придурку, відійди, а то ще розіб`єш і покалічишся.
показати весь коментар
Лексіка Гала :убогі ідіоти, шизофренія, висрало убоге... Чекаємо подальших шедеврів.
показати весь коментар
То не в моїй лексиці, придурку, проблема, а у вас, ЗЕдебілах. В черговий раз обісрались і знову винного шукаєте. А чого ж, ходіть так, вам пасує, засранцям.
показати весь коментар
БІзнес в Україні-дійна корова для влади яку не годують а тільки доять...
показати весь коментар
Уточни, що корова це дрібний і частково середній бізнес. А щодо великого - дивись на списки Форбс.
показати весь коментар
так мова йде саме про корів а не про ненажерливих свиней...
показати весь коментар
великий бізнес намекнув зеЛоху що кловани при владі - то горе в Україні..
лохторат у зеЛоха офшорного стає все меньшим..
показати весь коментар
І судові рішення незаконні, і СБУ діє незаконно,,і і і . Єдине що законно, так це ухиляння навіть тих тих МІКРОСКОПІЧНИХ податків, які повинний платити великий бізнес.
показати весь коментар
Ну і що ти висрало, убоге?
показати весь коментар
Гал, ти грузчиком, чи на стройці у мокшів працював? Одарєнний в 5 поколінні.
показати весь коментар
Ударений ти наш, ЗЕдебіле, а попробуй докупи зліпити то, що ти тут висрало.
показати весь коментар
Он редкой породы упоротости и тупости=)))
показати весь коментар
Два ЗЕбіла єто сіла!
показати весь коментар
солома


Давид Арахамія збирає гроші на утримання провладної партії серед бізнесу,для цього він пішов вимагати гроші в СКМ,а коли ті не дали,то наслав на них правоохоронців, - Геннадій Москаль.

https://twitter.com/i/status/1488985024154189833
06.02.2022 15:18 Відповісти
Мародерам сейчас главное больше урвать, чтобы потом если что свалить и было на что внукам жить))
показати весь коментар
З вогнем граються, це не ФОПів кошмарити.
показати весь коментар
На всех слуг конвертов не хватает. А тут еще запросы "сотрудников" офиса и запросы дружка Бени Карабаса
показати весь коментар
А чьо?😲 Валили Порошенка Бєня разом з Ахметовим. Тобто були в одній упряжці. А що тепер? Путі-дарожкі разашлісь? 😊 Хоча можу закластися, що і один, і інший знову об'єднаються, якщо Порошенко знову піде у президенти. Бо при Порошенку один взагалі за кордоном сидів, а другий збіднів ледве не у три рази. А при Зєлєнскому обидва наростила капітал. Правда, Коломойський - більше.
показати весь коментар
на нари йому дорога а не у президенти
показати весь коментар
Великий бізнес в Україні взагалі незаконний. Тільки на жаб'ячі рила натягли смокінги і хочуть, щоб усі забули як виник цей бізнес.
показати весь коментар
Головне не Барига. Їжте...
показати весь коментар
рішення суду, яке, до речі, було оформлено з істотними порушеннями, які робить його недійсними Джерело: *****, рішення робить недійсним його скасування вищестоячою інстанцією, а не недоліки в офрмленні, але дурналісти такі дурналісти.
показати весь коментар
Податки треба платити всім і великим і малим.
показати весь коментар
