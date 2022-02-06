Влада тисне на великий бізнес, ґрунтуючись на незаконних судових рішеннях, - експерт

Обшуки на великих підприємствах пов'язані не з порушеннями в податковому законодавстві, це лише привід для тиску.

Про це заявив президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"У податкової є практика виставлення абсолютно необґрунтованих претензій, які ніяк не встоять у суді. Але для податкової це також привід наїхати на підприємство, створити проблеми і покошмарити бізнес", - розповів Каленков.

Причому, за його словами, в останні роки податкова служба почала таким чином тиснути не тільки на середній і малий бізнес, а й на великий, виробляючи фактично рейдерські захоплення.

"Насправді податкова сьогодні опублікувала, що не має претензій до "Метінвесту" взагалі. Є рішення суду, яке, до речі, було оформлено з істотними порушеннями, які робить його недійсними. Але при цьому це привід для того, щоб просто ціла група силових органів зробила такий ось захід на підприємство. Почала кошмарити бізнес, заводити кримінальні справи проти конкретних посадових осіб, проводити обшуки - і там, де вказано в цьому Липовому рішенні суду, і там, де не вказано", - пояснив Каленков.

Експерт підкреслив: Гірничо-металургійний бізнес давно вийшов на міжнародний рівень і працює строго в рамках законодавства, оскільки будь-яке порушення - репутаційні втрати. Вони не можуть дозволити собі допускати порушення в оподаткуванні.

"Бізнес гірничо-металургійний - це міжнародний бізнес, "Арселор" - найбільша компанія. Їй легше заплатити більше, ніж мати репутаційні ризики. "Метінвест" - теж глобальна компанія. Вона займає кошти за кордоном, 80% продукції продає-експортує за кордон. Там виставляються жорсткі вимоги, в тому числі й до фінансової звітності. Тому зрозуміло, що компанії великі міжнародні існують в рамках міжнародного права", - зазначив Каленков.

Він також звернув увагу на вибірковість в роботі податкової, яка з надуманими звинуваченнями приходить з перевірками на підприємства одних власників, але абсолютно не має претензій до аналогічного бізнесу інших власників.

"Наприклад, марганцева руда - теж залізна. Існуючі принципи оподаткування, з якими зараз заходять до "Арселора", "Метінвесту", поширюються і на марганцеві ГЗК групи "Приват". Але до них ніхто не заходить. Тут не вибірковість законодавства, а вибірковість рішень", - підсумував Каленков.



Нагадаємо, раніше експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявив, що нинішнім представникам влади варто пам'ятати, що вони не вічні, і припинити тиск на чесний бізнес.

