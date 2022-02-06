УКР
Німеччина не виключає жодних варіантів санкцій проти Росії у разі нападу на Україну, зокрема щодо "Північного потоку - 2", - Шольц

Перед поїздкою в США канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг Росію від вторгнення в Україну та погрожував наслідками.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.

"Ми повинні донести до Кремля єдиний і послідовний сигнал: порушення суверенітету та територіальної цілісності України матиме тяжкі наслідки для Росії: політичні, економічні та геостратегічні", - наголосив він.

Шольц додав, що з цим погоджуються всі європейські союзники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна могла б отримувати німецьку оборонну зброю не безпосередньо від ФРН, а в рамках європейських постачань, - лідер ХДС Мерц

За його словами, тривають дискусії про те, як дати зрозуміти Росії, що військова агресія проти України матиме великі наслідки.

"Підготовлені дуже точні угоди зі США, ЄС і всіма, кого це стосується", - сказав Шольц.

Він підкреслив, що у відповідь на посилення агресії проти України обговорюються потужні санкції, включно з призупиненням введення в експлуатацію "Північного потоку - 2".

Водночас, Шольц повторив, що Німеччина не надаватиме Україні зброю, зауваживши, що більшість німців розділяють цю думку.

Також читайте: Сертифікація "Північного потоку-2" залежить від комплексу факторів. Докладаємо максимум зусиль для протидії його запуску, - Макогон

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц 7 лютого має зустрітися з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні.

Німеччина (7742) росія (67998) санкції (12767) Північний потік (2481) Шольц Олаф (1142)
+7
Этот вопрос к любителям кацапосказки про репку. Где дедка ...-внучку. внучок ...-жучку...
06.02.2022 19:51 Відповісти
+5
скоро шольц и не такое запоет
06.02.2022 19:47 Відповісти
+5
То-же самое Гитлеровская Германия вместе со своим другом Сталиным втюхивала английскому Чемберлену в Мюнхене 1938 года, пока вместо Чемберлена не пришел настоящий премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Слава Великобритании 1939 года за Польшу и 2022 год за Украину.
06.02.2022 20:04 Відповісти
скоро шольц и не такое запоет
06.02.2022 19:47 Відповісти
https://newsland.com/community/8521/content/sohu-frantsiia-i-germaniia-predadut-vostochnuiu-evropu-radi-kompromissa-s-rossiei/7548695 Sohu: Франція та Німеччина зрадять Східну Європу заради компромісу з Росією
06.02.2022 19:52 Відповісти
ссылка не открывается, но это и хорошо

меньше в мою голову попадет спама за недорогие деньги

восточная европа тут не при чем, дело вообще не в ценности конкретных территорий.
дело в самой философии запада.
именно согласно ней запад солидарен в отношении к агрессии москвы
06.02.2022 20:00 Відповісти
откуда вы берете такие тексты?
что в комменте, что на том сайте - какая-то каша из фраз, которые пишет человек разучившийся мыслить
07.02.2022 08:28 Відповісти
При чем банки швейцарии и австрии
У них всех со штатами договора об отмывании левых денег
Я как открывал себе, там столько всего было для подписи - вы в сташном сне не представите
07.02.2022 17:36 Відповісти
Тебе что-то не понятно об отрытии счета в австрии и какие в банке подписываешь документы и как штаты там в докумпнтах выглядят?
Ты троллик, сильно не шуми, тебя хорошо видно
07.02.2022 20:55 Відповісти
открылась эта туфта
так и знал
домен подпольный, адрес московский
вам не стыдно приличным людям такое г показывать?
06.02.2022 20:31 Відповісти
Я его заспамил, и вы спамте.

Он в других ветках фото пуйла постит...
07.02.2022 00:46 Відповісти
особенно если начнется и в Германию приедет 3-4 миллионов беженцев
06.02.2022 20:00 Відповісти
беженцы - счастье стареющей германии
показати весь коментар
06.02.2022 20:02 Відповісти
Шольц поёт муйню. Если бы он сказал, что отказывается вообще от русского газа, нефти, от Северного потока1, то да можно было бы послушать. А приостановка второго потока - сказка для детей ни о чем
06.02.2022 21:55 Відповісти
не торопитесь, и вы все увидите воочию
06.02.2022 21:56 Відповісти
В том то и дело, что ничего не увижу даже в случае агрессии. Русские нефть и газ для Германии может отключить только Польша. И правильно сделает
06.02.2022 22:41 Відповісти
Нефть и газ не то сырье, которое нельзя за год организовать из других источников
07.02.2022 17:43 Відповісти
Поляки все организовали и нефть и газ
08.02.2022 20:48 Відповісти
) есть еще этого добра на свете

Есть многое на свете, друг Горацио,
Что и не снилось нашим мудрецам

в шекспир
08.02.2022 20:53 Відповісти
Этот вопрос к любителям кацапосказки про репку. Где дедка ...-внучку. внучок ...-жучку...
06.02.2022 19:51 Відповісти
херасе фантазия
06.02.2022 20:00 Відповісти
Вава, а ты возьми и заклейми те санкции, как дружеские амер данные со спутников(о враге у наших границ).
06.02.2022 19:48 Відповісти
кажуть Німечина у разі чого обіцяла, ще направити до України велику партію своїх "свінгерів"!
06.02.2022 19:49 Відповісти
Запретят поставлять оригинальные глушители к опелям, мерсам и фольксвагенам?
06.02.2022 19:49 Відповісти
10 млрд м3 додатково китаю та кацапам по..й на ваш сп2 чи це їх колись зупиняло в пяному угарі
06.02.2022 19:51 Відповісти
Україна мае показовий приклад веденя ввйни, це Англія Черчиля, тим паче, шо Україна мае свого, українського Черчиля, це Ярош!
06.02.2022 19:52 Відповісти
свят свят свят
06.02.2022 19:57 Відповісти
паче, членчиля судить надо было..... бы.
за Дрезден. жаль что твои дед и бабка там не были, шоб я тут этот комент не писал то
06.02.2022 20:01 Відповісти
Ну да-да-да, как и Трумана за Хиросиму и Нагасаки. Агрессор должен нести ответственность за свои действия
07.02.2022 00:03 Відповісти
и от чего бежало
06.02.2022 19:55 Відповісти
тогда *дружок,ротик прикрой и помолчи
06.02.2022 20:06 Відповісти
🖕
06.02.2022 19:55 Відповісти
Ви санкції ще не включали-щоб їх не виключати...
06.02.2022 19:55 Відповісти
ну тут все такие планы разрисовали захвата нас

перербить газопровод и приехали ... а они молодцы в этом деле

и как всегда путйло недооценивает наш народ

у него рабы, а мы САМОСТІЙНІ

бульбаш там тоже пусть подумает ....
06.02.2022 19:59 Відповісти
ну уж точно не от тебя
06.02.2022 20:07 Відповісти
я тебе больше скажу я даже на пенсию от украины не расчитываю не то что на твои налоги
06.02.2022 20:14 Відповісти
нет конечно я имею убд защищая Украину,что кроме как сбежав ты сделал для Украины или твои *миротворцы немцы
06.02.2022 20:24 Відповісти
факт один станет херово у немцев побежишь дальше ты человекбез родины ты слуга холодильника
06.02.2022 20:36 Відповісти
у меня а6 2003 мне нравится
06.02.2022 20:39 Відповісти
что тебе показать?что немцы прадажные шлюхи?
06.02.2022 20:46 Відповісти
нет ты просто приспособленец
06.02.2022 20:57 Відповісти
сушеная виноградинка богата фруктозой,полезна для могза,какая от тебя польза
06.02.2022 21:07 Відповісти
Добавлю, что будет разбита на территории "росии" вся наземная инфраструктура не только СП2, но и СП1, южного и турецкого потока, мало известных мне нефтепроводов и т.п. И под водой все это дерьмо потеряет целостность.
Приказ, если промедлит "верховный" "главнокомандующий" - патентованый предатель зеленский, отдаст Главнокомандующий УДА Д. Ярош, и он будет исполнен.
06.02.2022 20:45 Відповісти
типа фрицам газпромовским светит газенваген...бредятина от шольца.
06.02.2022 20:03 Відповісти
Ух ти!!! Яка "різка" заява!
06.02.2022 20:03 Відповісти
Непреодолимым препятствием являются нефтянное и газовое эмбарго.
Результативность другого спорная и неограничена во времени.
Эмбарго на полгода - это предельный срок, который может выдержать мордор.
Эмбарго - это игла Кощея, которая находится в яйце, которое держит в своих руках Германия.
Инструмент эмбарго уже давным давно установил бы мир в Европе, но им не пользуются. Почему?
06.02.2022 20:04 Відповісти
любому тут если сказать - давай у тя зарплатка завтра урезана будет на 10%
= жалобное скуление - за что?
----- а за то шо Бразилия напала на Эквадор, вот за что.

А теперь по честному.... да я и вопроса то не задам - просто(думай...)
те.

стратегов вижу, развелось до.... багато в общем
06.02.2022 20:04 Відповісти
Діло в тому що зарплата яка була - така і залишиться. Могла б зрости на 10 доларів.
06.02.2022 20:18 Відповісти
так я ж "образно"
а то шо може зрости - ну так, я-я. живіт хіба, та й то якщо на пиво буде бабло.
06.02.2022 20:24 Відповісти
Как же она останется такой же, если себестоимость выпускаемой продукции повысится? Для того, что бы она была конкурентоспособной на мировом рынке, надо или цену на производимый товар повышать или на зарплате экономить. И это ещё хорошо если на 10%, а ведь могут целые отрасли остановиться. Нефтехимия, удобрения, из газа и нефти делается, не говоря уж о тепле и энергии. А эмбарго, это добровольное самоудушение всей цепочки производства. И кому это понравится? И сколько там той Украины, и какая от неё польза, что бы за неё убивать производство?
10.02.2022 17:27 Відповісти
То-же самое Гитлеровская Германия вместе со своим другом Сталиным втюхивала английскому Чемберлену в Мюнхене 1938 года, пока вместо Чемберлена не пришел настоящий премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Слава Великобритании 1939 года за Польшу и 2022 год за Украину.
06.02.2022 20:04 Відповісти
ты посмотри как Гнрманию унизили, а потом раззевай свой тупой рот.
гниды тупо думают - ой, ВНИЗАПНАНАПАЛЕНАФСЕХФОЩЫЗЪМЪ
животные тупые - ты и за совок походу, да?
то же самое - Европе понадобились бараки недогноенного быдла совкового. тьху!
06.02.2022 20:27 Відповісти
"А Козел себе все скакал козлом, но пошаливать он стал втихомолочку.
Как-то бороду завязал узлом - из кустов назвал Путю сволочью."
06.02.2022 20:09 Відповісти
ты уже купил,человек без родины,а похоже прокацапское отребье через впн
06.02.2022 20:12 Відповісти
идите на4ой, пассивные 🐔
06.02.2022 20:11 Відповісти
бла- бла - бла від німецьких друзів рашистського к,,,ла.Німецькі санкції за окупацію українського Криму і частини Сходу України від 2014 року-будівництво газової труби ,котра має принести в кишеню українського окупанта біля 60 млр.як не більше доларів ,а також мінус 3 млрд для України транзитних грошей,
06.02.2022 20:13 Відповісти
да ну ясно что большенство гансов против дачи оружия.... ведь не вас (пока ) собираются бомбить бомбами и ракетами....но кто знает....может это временно и рашка всё исправит....(( вы там так и не поняли что за горе фашизм? был ваш...стал русский...(( передали получается эстафету пострадавшим от вашего фашизма, теперь они заразились им же...
06.02.2022 20:15 Відповісти
Вони могли б ще ввести санкції проти Газпрому відкликавши Шредера з посади.
06.02.2022 20:16 Відповісти
как говорил недавно Ю.Швец, Путин подарил кетайцам 4.5 кв.км территории, и кетайцЫ радуются как дети - впервые с 1969 года ( с Даманского) заставили таки ползать "российского лидера" перед СИ. А там дальше возврат Владивостока, Благовещенска до и города Свободный. Войска переброжены, так как фюрер нашел другого "супостата" и эта хрень воевать то способна ? Росбалт нашел финна стратега, тот дал строк рузге в два дня для покорения Украины. Скорее будет наоборот - два дня строку и вся эта угрофинская сволочь убежит к себе на болотные просторы. В 1941 их деды так навоевали, что едва успели убежать из Белоруссиии на реку Угру и Оку.
06.02.2022 20:33 Відповісти
разговоры для лохов.
по действиям германии уже давно всё понятно.
оружие - нет, потоки - да. шредер из роснефти уже в совете директоров газпрома, ну что еще кому не ясно?
06.02.2022 22:38 Відповісти
"Мы должны донести до Кремля единый и последовательный сигнал: нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины будет иметь тяжелые последствия для России: политические, экономические и геостратегические", - подчеркнул Шольц.

Крым и Донбасс уже не считается за нарушение территориальной целостности Украины???!
07.02.2022 03:40 Відповісти
 
 