Німеччина не виключає жодних варіантів санкцій проти Росії у разі нападу на Україну, зокрема щодо "Північного потоку - 2", - Шольц
Перед поїздкою в США канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг Росію від вторгнення в Україну та погрожував наслідками.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.
"Ми повинні донести до Кремля єдиний і послідовний сигнал: порушення суверенітету та територіальної цілісності України матиме тяжкі наслідки для Росії: політичні, економічні та геостратегічні", - наголосив він.
Шольц додав, що з цим погоджуються всі європейські союзники.
За його словами, тривають дискусії про те, як дати зрозуміти Росії, що військова агресія проти України матиме великі наслідки.
"Підготовлені дуже точні угоди зі США, ЄС і всіма, кого це стосується", - сказав Шольц.
Він підкреслив, що у відповідь на посилення агресії проти України обговорюються потужні санкції, включно з призупиненням введення в експлуатацію "Північного потоку - 2".
Водночас, Шольц повторив, що Німеччина не надаватиме Україні зброю, зауваживши, що більшість німців розділяють цю думку.
Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц 7 лютого має зустрітися з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні.
меньше в мою голову попадет спама за недорогие деньги
восточная европа тут не при чем, дело вообще не в ценности конкретных территорий.
дело в самой философии запада.
именно согласно ней запад солидарен в отношении к агрессии москвы
что в комменте, что на том сайте - какая-то каша из фраз, которые пишет человек разучившийся мыслить
У них всех со штатами договора об отмывании левых денег
Я как открывал себе, там столько всего было для подписи - вы в сташном сне не представите
Ты троллик, сильно не шуми, тебя хорошо видно
так и знал
домен подпольный, адрес московский
вам не стыдно приличным людям такое г показывать?
Он в других ветках фото пуйла постит...
разговоры о нежелании принимать беженцев - туфта для вас предназначенная
Есть многое на свете, друг Горацио,
Что и не снилось нашим мудрецам
в шекспир
за Дрезден. жаль что твои дед и бабка там не были, шоб я тут этот комент не писал то
перербить газопровод и приехали ... а они молодцы в этом деле
и как всегда путйло недооценивает наш народ
у него рабы, а мы САМОСТІЙНІ
бульбаш там тоже пусть подумает ....
Приказ, если промедлит "верховный" "главнокомандующий" - патентованый предатель зеленский, отдаст Главнокомандующий УДА Д. Ярош, и он будет исполнен.
Результативность другого спорная и неограничена во времени.
Эмбарго на полгода - это предельный срок, который может выдержать мордор.
Эмбарго - это игла Кощея, которая находится в яйце, которое держит в своих руках Германия.
Инструмент эмбарго уже давным давно установил бы мир в Европе, но им не пользуются. Почему?
= жалобное скуление - за что?
----- а за то шо Бразилия напала на Эквадор, вот за что.
А теперь по честному.... да я и вопроса то не задам - просто(думай...)
те.
стратегов вижу, развелось до.... багато в общем
а то шо може зрости - ну так, я-я. живіт хіба, та й то якщо на пиво буде бабло.
гниды тупо думают - ой, ВНИЗАПНАНАПАЛЕНАФСЕХФОЩЫЗЪМЪ
животные тупые - ты и за совок походу, да?
то же самое - Европе понадобились бараки недогноенного быдла совкового. тьху!
Как-то бороду завязал узлом - из кустов назвал Путю сволочью."
по действиям германии уже давно всё понятно.
оружие - нет, потоки - да. шредер из роснефти уже в совете директоров газпрома, ну что еще кому не ясно?
Крым и Донбасс уже не считается за нарушение территориальной целостности Украины???!