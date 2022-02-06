Німеччина не виключає жодних варіантів санкцій проти Росії у разі нападу на Україну, зокрема щодо "Північного потоку - 2", - Шольц

Перед поїздкою в США канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг Росію від вторгнення в Україну та погрожував наслідками.

"Ми повинні донести до Кремля єдиний і послідовний сигнал: порушення суверенітету та територіальної цілісності України матиме тяжкі наслідки для Росії: політичні, економічні та геостратегічні", - наголосив він.

Шольц додав, що з цим погоджуються всі європейські союзники.

За його словами, тривають дискусії про те, як дати зрозуміти Росії, що військова агресія проти України матиме великі наслідки.

"Підготовлені дуже точні угоди зі США, ЄС і всіма, кого це стосується", - сказав Шольц.

Він підкреслив, що у відповідь на посилення агресії проти України обговорюються потужні санкції, включно з призупиненням введення в експлуатацію "Північного потоку - 2".

Водночас, Шольц повторив, що Німеччина не надаватиме Україні зброю, зауваживши, що більшість німців розділяють цю думку.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц 7 лютого має зустрітися з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні.