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Детективи викликали нардепа Кузьміних до НАБУ прямо у залі суду. ФОТО
8 лютого в залі Вищого антикорсуду детективи Національного антикорупційного бюро вручили повістку про виклик народного депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних до антикорбюро для проведення слідчих дій.
Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ із зали суду.
У коментарі Цензор.НЕТ детективи НАБУ зазначили, що слідчі дії будуть проводитись 9, 13 та 14 лютого.
Нагадаємо, 28 січня нардепа "Слуги народу" Сергія Кузьміних затримали при отриманні хабаря.
За інформацією НАБУ, нардеп отримав 558 тис. грн за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.
Топ коментарі
+4 Мистер Икс #492862
показати весь коментар08.02.2022 17:49 Відповісти Посилання
+3 Панас Стець
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+2 ПравдаЛюбка
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Депутат Володимир Ар'єв оприлюднив вельми цікаве відео. Можливо ви вже бачили вбо чули, що колишній генеральний прокурор Юрій Луценко анонсував вихід на цьому тижні інтерв'ю з суддею Миколою Чаусом, незаконно викраденим з території Молдови. Уривки цього інтерв'ю виклав Володимир Ар'єв.
Навіть з наведених уривків видно, що:
- Чауса викрали українські спецслужби;
- протягом викрадення Чауса били і кололи йому психотропні речовини;
- Чауса примушували оббрехувати Петра Порошенка. З нього не зізнання вибивали і не інформацію - його примушували на камери повторити те, що хотіли викрадачі.
Агов, громадяни. Якщо завтра хтось отак перейде дорогу служкам, як ви гадаєте, довго будуть примушувати оббрехати себе самого кожного з вас?
Очевидно, Володимир Ар'єв як досвідчений журналіст-розслідник оприлюднив лише маленьку частину розповіді Чауса. Найбільш смачне він залишив на повню демонстрацію інтерв'ю судді. Очевидно також, що для влади це буде навіть не новий Трухін. Це буде новий вагнергейт. Докази того, що зелені дилетанти вломилися українськими військовими на територію іншої, між іншим європейської держави. І що вчиняли тортури з метою розправи над політичними опонентами.
Просто усвідомте. Підлеглі квартиранта помічниці президента (без допуску до держтаємниці) Марії Левченко, генерала Буданова (ГУР) по-бандитськи викрали з території іншої держави людину і потім примушували її двати покази в кращих традиціях НКВД. Такого скандала Україна ще не знала.
Рекомендую подивитися. І слідкувати за виходом повної версії інтерв'ю. З того що знаю я - скоро буде..