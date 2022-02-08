Детективи викликали нардепа Кузьміних до НАБУ прямо у залі суду. ФОТО

8 лютого в залі Вищого антикорсуду детективи Національного антикорупційного бюро вручили повістку про виклик народного депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних до антикорбюро для проведення слідчих дій.

Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ із зали суду.

У коментарі Цензор.НЕТ детективи НАБУ зазначили, що слідчі дії будуть проводитись 9, 13 та 14 лютого.

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Нагадаємо, 28 січня нардепа "Слуги народу" Сергія Кузьміних затримали при отриманні хабаря.

За інформацією НАБУ, нардеп отримав 558 тис. грн за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.