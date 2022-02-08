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Новини Боротьба з корупцією
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Детективи викликали нардепа Кузьміних до НАБУ прямо у залі суду. ФОТО

8 лютого в залі Вищого антикорсуду детективи Національного антикорупційного бюро вручили повістку про виклик народного депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних до антикорбюро для проведення слідчих дій.

Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ із зали суду.

Детективи викликали нардепа Кузьміних до НАБУ прямо у залі суду 01

У коментарі Цензор.НЕТ детективи НАБУ зазначили, що слідчі дії будуть проводитись 9, 13 та 14 лютого.

Читайте: "Слуга народу" Кузьміних не з'явився на допит в НАБУ через хворобу, - адвокат

Детективи викликали нардепа Кузьміних до НАБУ прямо у залі суду 02

Нагадаємо, 28 січня нардепа "Слуги народу" Сергія Кузьміних затримали при отриманні хабаря.

За інформацією НАБУ, нардеп отримав 558 тис. грн за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

Автор: 

НАБУ (5114) депутат (1784) Антикорупційний суд ВАКС (2009) Кузьміних Сергій (52)


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Топ коментарі
+4
На НАРЫ гниду ,на ПОЖИЗНЕННОЕ !!!
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08.02.2022 17:49 Відповісти
+3
Зелена мразота ізголяється над Україною... на нари передаста. Залену пошесть геть із задурманених серіалом мозгів.
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08.02.2022 18:09 Відповісти
+2
https://youtu.be/KBsPrbJuK8M?fbclid=IwAR1vk2MPNpNw1tS2sdiS-9gZgw76hLh5dZzOM82LtCGGUPnrpplqx6H_wG4 https://youtu.be/KBsPrbJuK8M

Депутат Володимир Ар'єв оприлюднив вельми цікаве відео. Можливо ви вже бачили вбо чули, що колишній генеральний прокурор Юрій Луценко анонсував вихід на цьому тижні інтерв'ю з суддею Миколою Чаусом, незаконно викраденим з території Молдови. Уривки цього інтерв'ю виклав Володимир Ар'єв.

Навіть з наведених уривків видно, що:
- Чауса викрали українські спецслужби;
- протягом викрадення Чауса били і кололи йому психотропні речовини;
- Чауса примушували оббрехувати Петра Порошенка. З нього не зізнання вибивали і не інформацію - його примушували на камери повторити те, що хотіли викрадачі.

Агов, громадяни. Якщо завтра хтось отак перейде дорогу служкам, як ви гадаєте, довго будуть примушувати оббрехати себе самого кожного з вас?

Очевидно, Володимир Ар'єв як досвідчений журналіст-розслідник оприлюднив лише маленьку частину розповіді Чауса. Найбільш смачне він залишив на повню демонстрацію інтерв'ю судді. Очевидно також, що для влади це буде навіть не новий Трухін. Це буде новий вагнергейт. Докази того, що зелені дилетанти вломилися українськими військовими на територію іншої, між іншим європейської держави. І що вчиняли тортури з метою розправи над політичними опонентами.

Просто усвідомте. Підлеглі квартиранта помічниці президента (без допуску до держтаємниці) Марії Левченко, генерала Буданова (ГУР) по-бандитськи викрали з території іншої держави людину і потім примушували її двати покази в кращих традиціях НКВД. Такого скандала Україна ще не знала.

Рекомендую подивитися. І слідкувати за виходом повної версії інтерв'ю. З того що знаю я - скоро буде..
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08.02.2022 17:52 Відповісти
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На НАРЫ гниду ,на ПОЖИЗНЕННОЕ !!!
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08.02.2022 17:49 Відповісти
вместе с маланцем
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09.02.2022 00:13 Відповісти
вообще-то он известный волонтер...
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09.02.2022 00:25 Відповісти
Не дождемся, покажут шоу и на этом все закончится. Закон только для рабов....
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09.02.2022 05:55 Відповісти
Show Must Go On
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08.02.2022 17:49 Відповісти
https://youtu.be/KBsPrbJuK8M?fbclid=IwAR1vk2MPNpNw1tS2sdiS-9gZgw76hLh5dZzOM82LtCGGUPnrpplqx6H_wG4 https://youtu.be/KBsPrbJuK8M

Депутат Володимир Ар'єв оприлюднив вельми цікаве відео. Можливо ви вже бачили вбо чули, що колишній генеральний прокурор Юрій Луценко анонсував вихід на цьому тижні інтерв'ю з суддею Миколою Чаусом, незаконно викраденим з території Молдови. Уривки цього інтерв'ю виклав Володимир Ар'єв.

Навіть з наведених уривків видно, що:
- Чауса викрали українські спецслужби;
- протягом викрадення Чауса били і кололи йому психотропні речовини;
- Чауса примушували оббрехувати Петра Порошенка. З нього не зізнання вибивали і не інформацію - його примушували на камери повторити те, що хотіли викрадачі.

Агов, громадяни. Якщо завтра хтось отак перейде дорогу служкам, як ви гадаєте, довго будуть примушувати оббрехати себе самого кожного з вас?

Очевидно, Володимир Ар'єв як досвідчений журналіст-розслідник оприлюднив лише маленьку частину розповіді Чауса. Найбільш смачне він залишив на повню демонстрацію інтерв'ю судді. Очевидно також, що для влади це буде навіть не новий Трухін. Це буде новий вагнергейт. Докази того, що зелені дилетанти вломилися українськими військовими на територію іншої, між іншим європейської держави. І що вчиняли тортури з метою розправи над політичними опонентами.

Просто усвідомте. Підлеглі квартиранта помічниці президента (без допуску до держтаємниці) Марії Левченко, генерала Буданова (ГУР) по-бандитськи викрали з території іншої держави людину і потім примушували її двати покази в кращих традиціях НКВД. Такого скандала Україна ще не знала.

Рекомендую подивитися. І слідкувати за виходом повної версії інтерв'ю. З того що знаю я - скоро буде..
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08.02.2022 17:52 Відповісти
Це той самий Чаус який втікав з України від кримінального провадження за допомогою начальника охорони Порошенка та співробітнків ГУР МО на чартерному літаку по чужим документам?
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08.02.2022 18:10 Відповісти
Як вже дістав той лисий недоумок! То в трусах, т о без них, тільки і шмигає туди-сюди! Невже на термін ще не набігав?
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08.02.2022 18:18 Відповісти
Раніше б відразу "повязали" би.
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08.02.2022 17:57 Відповісти
Зелена мразота ізголяється над Україною... на нари передаста. Залену пошесть геть із задурманених серіалом мозгів.
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08.02.2022 18:09 Відповісти
Оце бидло з телефоном в пуховику біля клітки має право проводити фото і відеофіксацію? Певно з кіностудії ім. Довженка- режисер?
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08.02.2022 20:37 Відповісти
Всего лишь вызвали одного морального урода из сотен других ЗЕбильных выродков, а вони, как будто очистили всю продажную нынешнюю власть и уже претендуют на Нобелевскую премию...
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09.02.2022 07:46 Відповісти
 
 