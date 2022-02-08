Детективы вызвали нардепа Кузьминых в НАБУ прямо в зале суда. ФОТО

8 февраля в зале Высшего антикорсуда детективы Национального антикоррупционного бюро вручили повестку о вызове народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых в антикорбюро для проведения следственных действий.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

В комментарии Цензор.НЕТ детективы НАБУ отметили, что следственные действия будут проводиться 9, 13 и 14 февраля.

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Напомним, ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Сергей Кузьминых задержан при получении взятки.

По информации НАБУ, нардеп получил 558 тыс. грн за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.