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Детективы вызвали нардепа Кузьминых в НАБУ прямо в зале суда. ФОТО
8 февраля в зале Высшего антикорсуда детективы Национального антикоррупционного бюро вручили повестку о вызове народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых в антикорбюро для проведения следственных действий.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
В комментарии Цензор.НЕТ детективы НАБУ отметили, что следственные действия будут проводиться 9, 13 и 14 февраля.
Напомним, ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Сергей Кузьминых задержан при получении взятки.
По информации НАБУ, нардеп получил 558 тыс. грн за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.
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+4 Мистер Икс #492862
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Депутат Володимир Ар'єв оприлюднив вельми цікаве відео. Можливо ви вже бачили вбо чули, що колишній генеральний прокурор Юрій Луценко анонсував вихід на цьому тижні інтерв'ю з суддею Миколою Чаусом, незаконно викраденим з території Молдови. Уривки цього інтерв'ю виклав Володимир Ар'єв.
Навіть з наведених уривків видно, що:
- Чауса викрали українські спецслужби;
- протягом викрадення Чауса били і кололи йому психотропні речовини;
- Чауса примушували оббрехувати Петра Порошенка. З нього не зізнання вибивали і не інформацію - його примушували на камери повторити те, що хотіли викрадачі.
Агов, громадяни. Якщо завтра хтось отак перейде дорогу служкам, як ви гадаєте, довго будуть примушувати оббрехати себе самого кожного з вас?
Очевидно, Володимир Ар'єв як досвідчений журналіст-розслідник оприлюднив лише маленьку частину розповіді Чауса. Найбільш смачне він залишив на повню демонстрацію інтерв'ю судді. Очевидно також, що для влади це буде навіть не новий Трухін. Це буде новий вагнергейт. Докази того, що зелені дилетанти вломилися українськими військовими на територію іншої, між іншим європейської держави. І що вчиняли тортури з метою розправи над політичними опонентами.
Просто усвідомте. Підлеглі квартиранта помічниці президента (без допуску до держтаємниці) Марії Левченко, генерала Буданова (ГУР) по-бандитськи викрали з території іншої держави людину і потім примушували її двати покази в кращих традиціях НКВД. Такого скандала Україна ще не знала.
Рекомендую подивитися. І слідкувати за виходом повної версії інтерв'ю. З того що знаю я - скоро буде..