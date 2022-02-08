РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10909 посетителей онлайн
Новости Борьба с коррупцией
6 203 15

Детективы вызвали нардепа Кузьминых в НАБУ прямо в зале суда. ФОТО

8 февраля в зале Высшего антикорсуда детективы Национального антикоррупционного бюро вручили повестку о вызове народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых в антикорбюро для проведения следственных действий.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Детективы вызвали нардепа Кузьминых в НАБУ прямо в зале суда 01

В комментарии Цензор.НЕТ детективы НАБУ отметили, что следственные действия будут проводиться 9, 13 и 14 февраля.

Читайте также: Суд отложил избрание меры пресечения нардепу Кузьминых на три дня

Детективы вызвали нардепа Кузьминых в НАБУ прямо в зале суда 02

Читайте также: "Слуга народа" Кузьминых явился в Высший антикорсуд. ФОТОрепортаж

Напомним, ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Сергей Кузьминых задержан при получении взятки.

По информации НАБУ, нардеп получил 558 тыс. грн за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Автор: 

НАБУ (4240) депутат (3323) Антикоррупционный суд (1228) Кузьминых Сергей (40)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+4
На НАРЫ гниду ,на ПОЖИЗНЕННОЕ !!!
показать весь комментарий
08.02.2022 17:49 Ответить
+3
Зелена мразота ізголяється над Україною... на нари передаста. Залену пошесть геть із задурманених серіалом мозгів.
показать весь комментарий
08.02.2022 18:09 Ответить
+2
https://youtu.be/KBsPrbJuK8M?fbclid=IwAR1vk2MPNpNw1tS2sdiS-9gZgw76hLh5dZzOM82LtCGGUPnrpplqx6H_wG4 https://youtu.be/KBsPrbJuK8M

Депутат Володимир Ар'єв оприлюднив вельми цікаве відео. Можливо ви вже бачили вбо чули, що колишній генеральний прокурор Юрій Луценко анонсував вихід на цьому тижні інтерв'ю з суддею Миколою Чаусом, незаконно викраденим з території Молдови. Уривки цього інтерв'ю виклав Володимир Ар'єв.

Навіть з наведених уривків видно, що:
- Чауса викрали українські спецслужби;
- протягом викрадення Чауса били і кололи йому психотропні речовини;
- Чауса примушували оббрехувати Петра Порошенка. З нього не зізнання вибивали і не інформацію - його примушували на камери повторити те, що хотіли викрадачі.

Агов, громадяни. Якщо завтра хтось отак перейде дорогу служкам, як ви гадаєте, довго будуть примушувати оббрехати себе самого кожного з вас?

Очевидно, Володимир Ар'єв як досвідчений журналіст-розслідник оприлюднив лише маленьку частину розповіді Чауса. Найбільш смачне він залишив на повню демонстрацію інтерв'ю судді. Очевидно також, що для влади це буде навіть не новий Трухін. Це буде новий вагнергейт. Докази того, що зелені дилетанти вломилися українськими військовими на територію іншої, між іншим європейської держави. І що вчиняли тортури з метою розправи над політичними опонентами.

Просто усвідомте. Підлеглі квартиранта помічниці президента (без допуску до держтаємниці) Марії Левченко, генерала Буданова (ГУР) по-бандитськи викрали з території іншої держави людину і потім примушували її двати покази в кращих традиціях НКВД. Такого скандала Україна ще не знала.

Рекомендую подивитися. І слідкувати за виходом повної версії інтерв'ю. З того що знаю я - скоро буде..
показать весь комментарий
08.02.2022 17:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На НАРЫ гниду ,на ПОЖИЗНЕННОЕ !!!
показать весь комментарий
08.02.2022 17:49 Ответить
вместе с маланцем
показать весь комментарий
09.02.2022 00:13 Ответить
вообще-то он известный волонтер...
показать весь комментарий
09.02.2022 00:25 Ответить
Не дождемся, покажут шоу и на этом все закончится. Закон только для рабов....
показать весь комментарий
09.02.2022 05:55 Ответить
Show Must Go On
показать весь комментарий
08.02.2022 17:49 Ответить
https://youtu.be/KBsPrbJuK8M?fbclid=IwAR1vk2MPNpNw1tS2sdiS-9gZgw76hLh5dZzOM82LtCGGUPnrpplqx6H_wG4 https://youtu.be/KBsPrbJuK8M

Депутат Володимир Ар'єв оприлюднив вельми цікаве відео. Можливо ви вже бачили вбо чули, що колишній генеральний прокурор Юрій Луценко анонсував вихід на цьому тижні інтерв'ю з суддею Миколою Чаусом, незаконно викраденим з території Молдови. Уривки цього інтерв'ю виклав Володимир Ар'єв.

Навіть з наведених уривків видно, що:
- Чауса викрали українські спецслужби;
- протягом викрадення Чауса били і кололи йому психотропні речовини;
- Чауса примушували оббрехувати Петра Порошенка. З нього не зізнання вибивали і не інформацію - його примушували на камери повторити те, що хотіли викрадачі.

Агов, громадяни. Якщо завтра хтось отак перейде дорогу служкам, як ви гадаєте, довго будуть примушувати оббрехати себе самого кожного з вас?

Очевидно, Володимир Ар'єв як досвідчений журналіст-розслідник оприлюднив лише маленьку частину розповіді Чауса. Найбільш смачне він залишив на повню демонстрацію інтерв'ю судді. Очевидно також, що для влади це буде навіть не новий Трухін. Це буде новий вагнергейт. Докази того, що зелені дилетанти вломилися українськими військовими на територію іншої, між іншим європейської держави. І що вчиняли тортури з метою розправи над політичними опонентами.

Просто усвідомте. Підлеглі квартиранта помічниці президента (без допуску до держтаємниці) Марії Левченко, генерала Буданова (ГУР) по-бандитськи викрали з території іншої держави людину і потім примушували її двати покази в кращих традиціях НКВД. Такого скандала Україна ще не знала.

Рекомендую подивитися. І слідкувати за виходом повної версії інтерв'ю. З того що знаю я - скоро буде..
показать весь комментарий
08.02.2022 17:52 Ответить
Це той самий Чаус який втікав з України від кримінального провадження за допомогою начальника охорони Порошенка та співробітнків ГУР МО на чартерному літаку по чужим документам?
показать весь комментарий
08.02.2022 18:10 Ответить
Як вже дістав той лисий недоумок! То в трусах, т о без них, тільки і шмигає туди-сюди! Невже на термін ще не набігав?
показать весь комментарий
08.02.2022 18:18 Ответить
Раніше б відразу "повязали" би.
показать весь комментарий
08.02.2022 17:57 Ответить
Зелена мразота ізголяється над Україною... на нари передаста. Залену пошесть геть із задурманених серіалом мозгів.
показать весь комментарий
08.02.2022 18:09 Ответить
Оце бидло з телефоном в пуховику біля клітки має право проводити фото і відеофіксацію? Певно з кіностудії ім. Довженка- режисер?
показать весь комментарий
08.02.2022 20:37 Ответить
Всего лишь вызвали одного морального урода из сотен других ЗЕбильных выродков, а вони, как будто очистили всю продажную нынешнюю власть и уже претендуют на Нобелевскую премию...
показать весь комментарий
09.02.2022 07:46 Ответить
 
 