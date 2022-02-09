В Україні 40% людей віком від 60 років отримали COVID-щеплення, - Кузін

В Україні лише 40% людей віком від 60 років отримали щеплення проти COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін написав у Фейсбуці.

"Одним із пріоритетних завдань кампанії вакцинації є захист найбільш вразливих до коронавірусу. Йдеться як і про людей віком 60+, так і тих, хто має супутні захворювання. Станом на 7 лютого лише 40% людей віком 60+ отримали щеплення", - зазначив Кузін.

За його словами, для спрощення доступу цієї категорії людей до вакцинації, особливо в сільській місцевості, з 10 січня розпочали роботу мобільні бригади з вакцинації. Зосереджена робота таких бригад на тих громадах, де щеплення отримали менш ніж 25% літніх людей.

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"Станом на 4 лютого вже було здійснено близько 11 тисяч виїздів. Загалом вони зробили близько 120 тисяч щеплень. За минулий тиждень мобільні бригади здійснили 3 244 виїзди. За цей час у відповідних громадах ними було зроблено більш ніж 31 тисячу щеплень", - підкреслив Кузін.

Він наголосив, що "загалом же, з 28 січня по 4 лютого, третина всіх щеплень серед літніх людей були зроблені саме завдяки роботі мобільних бригад".

Нагадаємо, 8 лютого президент України Володимир Зеленський оголосив, що навесні всі вакциновані українці старше 60 років отримають безкоштовний смартфон. У "Слузі народу" порахували, що ця ініціатива буде коштувати Держбюджету $1,1 млрд.