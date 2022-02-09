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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні 40% людей віком від 60 років отримали COVID-щеплення, - Кузін

В Україні 40% людей віком від 60 років отримали COVID-щеплення, - Кузін

В Україні лише 40% людей віком від 60 років отримали щеплення проти COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін написав у Фейсбуці.

"Одним із пріоритетних завдань кампанії вакцинації є захист найбільш вразливих до коронавірусу. Йдеться як і про людей віком 60+, так і тих, хто має супутні захворювання. Станом на 7 лютого лише 40% людей віком 60+ отримали щеплення", - зазначив Кузін.

За його словами, для спрощення доступу цієї категорії людей до вакцинації, особливо в сільській місцевості, з 10 січня розпочали роботу мобільні бригади з вакцинації. Зосереджена робота таких бригад на тих громадах, де щеплення отримали менш ніж 25% літніх людей.

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"Станом на 4 лютого вже було здійснено близько 11 тисяч виїздів. Загалом вони зробили близько 120 тисяч щеплень. За минулий тиждень мобільні бригади здійснили 3 244 виїзди. За цей час у відповідних громадах ними було зроблено більш ніж 31 тисячу щеплень", - підкреслив Кузін.

Він наголосив, що "загалом же, з 28 січня по 4 лютого, третина всіх щеплень серед літніх людей були зроблені саме завдяки роботі мобільних бригад".

Нагадаємо, 8 лютого президент України Володимир Зеленський оголосив, що навесні всі вакциновані українці старше 60 років отримають безкоштовний смартфон. У "Слузі народу" порахували, що ця ініціатива буде коштувати Держбюджету $1,1 млрд.

Автор: 

вакцина (4419) пенсіонери (894) Ігор Кузін (315) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
Государство не может ничего дарить своего...потому что у него нет ничего своего....все что у него есть это приобретено за счет наших налогов...
Следовательно все его "подарки"...оплачены тобой...мной...и всеми остальными украинцами...
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09.02.2022 15:28 Відповісти
+5
Два года типа пандемии...и они живы...а многие даже и не болели....ни разу...
Мож не так страшен черт как его ляшки прочие товаришЧи от около медицины малюют...а??
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09.02.2022 15:23 Відповісти
+4
Кто тебе сказал что это лучше?? Да и на этих смартфонах они тоже руки нагреют не слабо...
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09.02.2022 15:55 Відповісти
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Це потенційні власники е-Бубофонів.)
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09.02.2022 15:17 Відповісти
Це розумні люди,які рятують життя. А якщо подарує держава - то дарованій коняці в зуби не дивляться.
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09.02.2022 15:26 Відповісти
Государство не может ничего дарить своего...потому что у него нет ничего своего....все что у него есть это приобретено за счет наших налогов...
Следовательно все его "подарки"...оплачены тобой...мной...и всеми остальными украинцами...
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09.02.2022 15:28 Відповісти
а лучше, когда заработанное мной и тобой барыги тырят и все себе? а народу мову и молитву
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09.02.2022 15:53 Відповісти
Кто тебе сказал что это лучше?? Да и на этих смартфонах они тоже руки нагреют не слабо...
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09.02.2022 15:55 Відповісти
нагреют и у персионера тоже согреет руку смартфон, а не молитва и вера
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09.02.2022 15:56 Відповісти
Согреет...но в глядя потом на ценники в магазинах...тот пенсионер сразу охолонет....
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09.02.2022 15:57 Відповісти
ты прав, лучше вера и молитва
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09.02.2022 15:59 Відповісти
И заметь...своя вера...и своя молитва...на не гундяевская....
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09.02.2022 16:00 Відповісти
иди и молись, а мне лучше смартфон
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09.02.2022 16:46 Відповісти
Не знаю как смартфон...а губозакаточная машинка тебе точно нужна....
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09.02.2022 16:52 Відповісти
иди лоб побей в церкви и батюшкину мотню , стоячи на коленях, понюхай
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09.02.2022 17:02 Відповісти
Звісно ні. Ще декомунізацію.
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09.02.2022 15:57 Відповісти
Вот если бы осел за свои офшорные бабки их купил...тогда да... это был бы подарок...
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09.02.2022 15:29 Відповісти
после петрухая
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09.02.2022 15:54 Відповісти
Петро не мало своих денег потратил на оборону... в отличии от осла твоего...
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09.02.2022 15:56 Відповісти
знаем, знатный отдавальщик
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09.02.2022 15:57 Відповісти
Конечно знаем....знаем какое бабло осел в паРаше со своих киноподелок поднимает....
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09.02.2022 15:58 Відповісти
что значит, подарит??
у "государства" нет своих денег, есть народные деньги - деньги налогоплательщиков... пусть аферист голобородько из своих миллионов этот пиар оплачивает..
а государство - те "прислуги" у власти грабят .. народ скоро сорвётся с цепи..
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09.02.2022 20:19 Відповісти
Остальные 60% - антиваксеры-самоубийцы?
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09.02.2022 15:18 Відповісти
Два года типа пандемии...и они живы...а многие даже и не болели....ни разу...
Мож не так страшен черт как его ляшки прочие товаришЧи от около медицины малюют...а??
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09.02.2022 15:23 Відповісти
Я двічі чіпований. Все наче гаразд, тільки якісь щупальця з-під ребер відростають. А так все добре. Ось тільки на пляж тепер - зась!
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09.02.2022 15:49 Відповісти
А я ни разу....и жив-здоров...и не болел ни разу....
Первый год...и маску одевал...и руки дезинфектором...дезинфектор и в машине...и в кармане...
Второй год...маску одеваю только по требованию...дезинфектором не пользуюсь.... так как уже это все оста...ло....
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09.02.2022 15:53 Відповісти
Ваша маска вас не предохраняет. она предохраняет собеседника, если вы заразный. бо в маске, при разговоре, вы плюетесь максимум на 25 см, вместо 2-3 метра без маски.
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09.02.2022 17:20 Відповісти
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09.02.2022 17:26 Відповісти
А только боллее 100 тыс населения умерло от ковид и это только официально и в основном 60+. Им сейчас государство пенсии заслуженные не доплачивает. Налоги тоже платили в бюджет и поставке 37% от зарплаты, а не 22% как сейчас. Стыдно сейчас писать, что пенсионерам что - то дарят за счет ваших налогов. Пенсионеры заслуживают достойную пенсию за которою смогли бы сами без проблем платить комуналку и все остальное.
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09.02.2022 17:39 Відповісти
Вам подобається то хто ж проти колітсья на "здоров'я". Якби можна було дози "вакцин" дарувати я б вам з великою радістю свої подарував.
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09.02.2022 17:43 Відповісти
60 процентов виртуальных смартфонов зеленое стадо уже решило пустить на лево....
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09.02.2022 15:24 Відповісти
Бабо Ванго, скажи краще коли Пуйло нападе?
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09.02.2022 15:27 Відповісти
Особо одаренным ...и тупым зебилам..я просто напомню....если они вдруг не знали...или забыли..***** напало на Украину еще в 2014-м году....
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09.02.2022 15:30 Відповісти
Всі хто не хвалить Петра відразу зеБіли? Подивись соціологію ВУНДЕРКІНД.
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09.02.2022 15:40 Відповісти
Тот кто не знает о том что ***** уже давно напало на Украину...тот зебил...причем очень тупой...
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09.02.2022 15:42 Відповісти
Ну почему тупой... Обычный самый
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09.02.2022 15:45 Відповісти
Звичайний червоно-чорний. Який вважає, що ваші, що їхні - два чоботи пара.
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09.02.2022 15:56 Відповісти
Если чЬО , обращайтесь. Я трижды ваксер, отдам вам свой причитающийся смарт, бо западло от зебила брать подачки( и тысячу в придачу). Накуплю при вас медспирту на зебилотыСЧу. А вы его перегоните на самогон и отобьете бабки.
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09.02.2022 17:23 Відповісти
ДаЙОшь вместо задрыпаного таукитайского смартика подачку в конвертике.
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09.02.2022 17:30 Відповісти
 
 