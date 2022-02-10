Водію Ярославського, який зізнався у скоєнні смертельної ДТП, оголосили підозру
У Харкові оголосили підозру водію з компанії президента групи DCH Олександра Ярославського, який зізнався, що був за кермом під час смертельної ДТП.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це кореспонденту Укрінформу повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.
"Водію оголосили підозру за ч. 2 ст. 286 та ч. 3 ст. 135 (порушення правил дорожнього руху; залишення в небезпеці, що спричинило смерть людини)", - зазначив Чубенко.
За його словами, 50-річний водій прийшов до поліції вранці 10 лютого.
"Він визнав причетність до смертельного ДТП, але вважав, що збив тварину або наїхав на якийсь предмет", - повідомив Чубенко, додавши, що прокуратура в суді наполягатиме на запобіжному заході у вигляді тримання під вартою.
За словами Чубенка, особу загиблого наразі не встановлено, на вигляд йому близько 50 років.
Раніше ЗМІ повідомляли, що кортеж бізнесмена Ярославського збив на смерть людину у Харківській області.
Також медіа повідомили, що літак Ярославського вилетів з України.
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До того ж машин було декілька - кортеж?
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3 января 2018 года около 17 часов по дороге Житомир - Черновцы в районе с. Мотрунки Хмельницкой области случилось смертельное ДТП. В лобовую столкнулись автомобили ВАЗ 2106 и Suzuki SX-4. Водитель ВАЗа - 32-летний мужчина умер на месте. Двое его пассажиров получили серьезные телесные повреждения и были госпитализированы.
За рулем Suzuki, как указано во всех оперативных справках - 37-летний житель Киева. Этот человек - действующий министр внутренних дел Денис Монастырский. Тогда, в 2018-м он был помощником народного депутата Украины 8-го созыва Антона Геращенко.
https://from-ua.info/denys-monast-rskyy-kak-mynystr-*********-smertelnoe-dtp-no-delo-zamialy/
котрий переїхав чоловіка
одразу після першого бо мабуть їхав впритул до нього та не бачив дороги ?
водії міліонерів ввважають людей
котрі попадають під їх брабуси -
...тваринами
знаючи віру харкавчан в "лудших" . то там черга в прокуратуру с "чистоседечнимі" за баріна..
Показания, реальный виновник мог просто КУПИТЬ!