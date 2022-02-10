Водію Ярославського, який зізнався у скоєнні смертельної ДТП, оголосили підозру

У Харкові оголосили підозру водію з компанії президента групи DCH Олександра Ярославського, який зізнався, що був за кермом під час смертельної ДТП.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це кореспонденту Укрінформу повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

"Водію оголосили підозру за ч. 2 ст. 286 та ч. 3 ст. 135 (порушення правил дорожнього руху; залишення в небезпеці, що спричинило смерть людини)", - зазначив Чубенко.

За його словами, 50-річний водій прийшов до поліції вранці 10 лютого.

"Він визнав причетність до смертельного ДТП, але вважав, що збив тварину або наїхав на якийсь предмет", - повідомив Чубенко, додавши, що прокуратура в суді наполягатиме на запобіжному заході у вигляді тримання під вартою.

За словами Чубенка, особу загиблого наразі не встановлено, на вигляд йому близько 50 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми неодноразово фіксували Ярославського за кермом. У ДТП, де загинула людина, потрапив "брабус" з кортежа олігарха вартістю 18 млн, - журналіст Ткач. ФОТО

Раніше ЗМІ повідомляли, що кортеж бізнесмена Ярославського збив на смерть людину у Харківській області.

Також медіа повідомили, що літак Ярославського вилетів з України.

Також читайте: Кортеж бізнесмена Ярославського збив на смерть людину у Харківській області, - ЗМІ