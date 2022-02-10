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Новини ДТП
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Водію Ярославського, який зізнався у скоєнні смертельної ДТП, оголосили підозру

Водію Ярославського, який зізнався у скоєнні смертельної ДТП, оголосили підозру

У Харкові оголосили підозру водію з компанії президента групи DCH Олександра Ярославського, який зізнався, що був за кермом під час смертельної ДТП.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це кореспонденту Укрінформу повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

"Водію оголосили підозру за ч. 2 ст. 286 та ч. 3 ст. 135 (порушення правил дорожнього руху; залишення в небезпеці, що спричинило смерть людини)", - зазначив Чубенко.

За його словами, 50-річний водій прийшов до поліції вранці 10 лютого.

"Він визнав причетність до смертельного ДТП, але вважав, що збив тварину або наїхав на якийсь предмет", - повідомив Чубенко, додавши, що прокуратура в суді наполягатиме на запобіжному заході у вигляді тримання під вартою.

За словами Чубенка, особу загиблого наразі не встановлено, на вигляд йому близько 50 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми неодноразово фіксували Ярославського за кермом. У ДТП, де загинула людина, потрапив "брабус" з кортежа олігарха вартістю 18 млн, - журналіст Ткач. ФОТО

Раніше ЗМІ повідомляли, що кортеж бізнесмена Ярославського збив на смерть людину у Харківській області.

Також медіа повідомили, що літак Ярославського вилетів з України.

Також читайте: Кортеж бізнесмена Ярославського збив на смерть людину у Харківській області, - ЗМІ

Автор: 

ДТП (4464) Харків (5546) Ярославський Олександр (272)


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Топ коментарі
+17
Як швидко все зробили, за одну ніч. Ані свілкійв не допитали, ані камери не перевірили.
Чекаємо відео.
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10.02.2022 22:49
+13
Если Ярославский не виноват, почему он так быстро улетел в Лондон?
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10.02.2022 22:45
+13
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10.02.2022 22:54
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Если Ярославский не виноват, почему он так быстро улетел в Лондон?
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10.02.2022 22:45 Відповісти
какаяразнiца?
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10.02.2022 22:56 Відповісти
Так может по этой же причине и улетел? Потому что не виноват.
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10.02.2022 22:58 Відповісти
Пане Рекрут,такі запитання треба задавати в усіх випадках відльотів в "теплі" краї за кордон.Типу "якщо не винен,то чому вилетів в Польшу?"
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10.02.2022 23:24 Відповісти
Димінський запросив.
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10.02.2022 23:26 Відповісти
Лондон это не лес.
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10.02.2022 23:28 Відповісти
По суті речей все вірно зазначив той водій: збив тварину( тобто для таких ярослвських димінських-трухінихі-простий народ це - тварини!
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11.02.2022 00:02 Відповісти
потому- что у него личный самолет, бабло ,награбленное, потому, что сбил человека и потому отсидится за границей
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11.02.2022 07:31 Відповісти
Дорогущою машиною, щось довбонув і навіть не вийшов подивитися на пошкодження?
До того ж машин було декілька - кортеж?
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10.02.2022 22:48 Відповісти
Як швидко все зробили, за одну ніч. Ані свілкійв не допитали, ані камери не перевірили.
Чекаємо відео.
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10.02.2022 22:49 Відповісти
Навряд чи знайдеться хтось. Хоч і бачив.
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10.02.2022 22:51 Відповісти
Живий
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10.02.2022 23:26 Відповісти
Главу поліції Харківщини звільнили - підозрюють у фальсифікації щодо ДТП з кортежем Ярославського
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10.02.2022 23:14 Відповісти
По ТВ передали шо водила,признавшийся в ДТП, был в это время в другом месте.
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10.02.2022 23:26 Відповісти
Посадить сначала водилу, который пришел - за дачу ложных показаний, а потом найти виновного!
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11.02.2022 00:08 Відповісти
Денис Монастырский - как министр совершил смертельное ДТП но дело замяли.

3 января 2018 года около 17 часов по дороге Житомир - Черновцы в районе с. Мотрунки Хмельницкой области случилось смертельное ДТП. В лобовую столкнулись автомобили ВАЗ 2106 и Suzuki SX-4. Водитель ВАЗа - 32-летний мужчина умер на месте. Двое его пассажиров получили серьезные телесные повреждения и были госпитализированы.

За рулем Suzuki, как указано во всех оперативных справках - 37-летний житель Киева. Этот человек - действующий министр внутренних дел Денис Монастырский. Тогда, в 2018-м он был помощником народного депутата Украины 8-го созыва Антона Геращенко.
https://from-ua.info/denys-monast-rskyy-kak-mynystr-*********-smertelnoe-dtp-no-delo-zamialy/
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11.02.2022 00:30 Відповісти
Опа, а хто тоді був міністром МВС.
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11.02.2022 10:17 Відповісти
бычары.
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10.02.2022 22:49 Відповісти
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10.02.2022 22:50 Відповісти
путін - гонорейна собача ******, москалі собаки!
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10.02.2022 22:51 Відповісти
это здесь к чему?
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10.02.2022 22:54 Відповісти
Недоумок пытается увести от темы. Он-то, как и большинство читателей, не сомневаются: ЗА РУЛЕМ БЫЛ ПОДОНОК ЯРОСЛАВСКИЙ.
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10.02.2022 23:06 Відповісти
😆
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10.02.2022 22:51 Відповісти
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10.02.2022 22:54 Відповісти
а де другий водій кортежа?
котрий переїхав чоловіка
одразу після першого бо мабуть їхав впритул до нього та не бачив дороги ?
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10.02.2022 22:59 Відповісти
короче я понял,
водії міліонерів ввважають людей
котрі попадають під їх брабуси -
...тваринами
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10.02.2022 23:02 Відповісти
Там один поліцейському взятку давав на камеру і нічо.
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10.02.2022 23:02 Відповісти
Картина наезда уже у ментов готовая. За сценарий можете меня не благодарить.
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10.02.2022 23:03 Відповісти
Это как такое может быть! Это что за отморозки! Даже не остановились. Человека сбить и не заметить, это как вообще.. с этими б@дями я живу в одной стране
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10.02.2022 23:04 Відповісти
и ЭТА МРАЗЬ, типа ярославского, считает себя элитой Украины...
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10.02.2022 23:07 Відповісти
Так после того как сбили срочно нужно было улетать в Лондон. Спешили однако.
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10.02.2022 23:10 Відповісти
Все по законам "русской правды" ..ты точно также можешь задавить своим корытом ярославского если получится и тебе за это ничего не будет если ты внесешь денег по цене жизни олигарха...ярославский соответсвенно оплатит стоимость смерда и ему за это ничего не будет
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10.02.2022 23:11 Відповісти
Кандидат в терпилы найден быстро. Бабки решают все, а большие тем более.
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10.02.2022 23:09 Відповісти
меня подозрило - гнал на стоянку в харьков, у бизнесьмена нет денех организовать стоянку на месте?
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10.02.2022 23:13 Відповісти
Жаль якщо невинний водій загине в тюрмі випадково...
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10.02.2022 23:15 Відповісти
Сам підписався.
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11.02.2022 12:18 Відповісти
мне вообще претит, как можно уе*ть что аж номер отлетел, и не выйти посмотреть. а иначе тупо скрылся с места преступления (такое поведение похоже на синьку. а потом в лондон от греха подальше)
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10.02.2022 23:15 Відповісти
то есть дело было типа так - ***** что-то (что аж номер отлетел) и поехал спокойно дальше. такое возможно только по большой (реально большой) синьке, или ты бизнесьмен у которого бабла как фантиков, и оно все решает
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10.02.2022 23:18 Відповісти
наехал на "предмет" что аж передок вмнулся и номер отлетел, и поехал дальше. верю!
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10.02.2022 23:21 Відповісти
Та той "предмет" при такому ударі повинен впасти на капот і пошкодити лобове скло. Треба самому бути твариною щоб не зупинитися на місці події.
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11.02.2022 07:17 Відповісти
Колись був свідком -на перехрест крузак з кенгурятником довбонув жигуленок -не знаю,хто винен ,але в жигуленка багажнік,капот,стойки повідкривалися,речі на дорогу,підбіг допоміг тіткам вилізти,ніби шиї не зламали і т.д...Але вразила поведінка водія крузака метрів за 10!-вийшло,подивилося на подряпини кенгурятника почало дзвонити..Не підійшов навіть до розбитої жиги....!
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11.02.2022 09:10 Відповісти
"Новий мільйонер народився..." хто ж посміє пред'явити "головному донору" Харкова...
знаючи віру харкавчан в "лудших" . то там черга в прокуратуру с "чистоседечнимі" за баріна..
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10.02.2022 23:24 Відповісти
зелохи в очередной раз сцут в очи... 73% мн вас жалко, уже желтые отложения на глазах пошли
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10.02.2022 23:27 Відповісти
я чувствую когда мне камушек в кузов прилетел, а тут водила типа не заметил как ушатал человека 70+ кг, что аж передок вгнулся и номер отлетел, и поехал дальше... это под какими наркотиками надо быть
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10.02.2022 23:31 Відповісти
Да, к гадалке не ходи - Ярославский был в ЖОПУ ПЬЯНЫЙ.
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11.02.2022 08:36 Відповісти
а почему не объявили ярославскому подозрение, если монастырский уволил главмента харькова за фальсификацию...
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10.02.2022 23:46 Відповісти
А КРОМЕ показаний ещё какие-то доказательства есть, что именно он был за рулем?!!
Показания, реальный виновник мог просто КУПИТЬ!
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11.02.2022 00:52 Відповісти
Вы думаете, что для опытного следака установить самооговор водителя－это большая проблема？😀. По－этому, то и начальник так быстро улетел за границу.😀
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11.02.2022 01:32 Відповісти
Навіть цікаво скільки лимонів у мільйонах пообіцяв відвалити Ярославський цьому водієві. Або він точно недоживе до кінця відсидки свого тривалого кримінального строку. Тоді навіть і башляти зовсім не потрібно буде.
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11.02.2022 05:45 Відповісти
Чувствую у родственников водителя скоро появится много денег.
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11.02.2022 05:51 Відповісти
Похоже, что бухой Ярославский переехал БОМЖА - так, что одна экономия.
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11.02.2022 08:33 Відповісти
а камеры что? или на этой трассе нет камер?
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11.02.2022 09:05 Відповісти
 
 