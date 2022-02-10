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Новости ДТП
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Водителю Ярославского, признавшемуся в совершении смертельного ДТП, объявили подозрение

Водителю Ярославского, признавшемуся в совершении смертельного ДТП, объявили подозрение

В Харькове объявили подозрение водителя из компании президента группы DCH Александра Ярославского, который признался, что был за рулем во время смертельного ДТП.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом корреспонденту Укринформа сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

"Водителю объявили подозрение по ч. 2 ст. 286 и ч. 3 ст. 135 (нарушение правил дорожного движения; оставление в опасности, повлекшее смерть человека)", - отметил Чубенко.

По его словам, 50-летний водитель пришел в полицию утром 10 февраля.

Читайте также: Мы неоднократно фиксировали Ярославского за рулем. В ДТП, где погиб человек, попал "брабус" из кортежа олигарха стоимостью 18 млн, - журналист Ткач. ФОТО

"Он признал причастность к смертельному ДТП, но считал, что сбил животное или наехал на какой-то предмет", - сообщил Чубенко, добавив, что прокуратура в суде будет настаивать на мере пресечения в виде содержания под стражей.

По словам Чубенко, личность погибшего пока не установлена, с виду ему около 50 лет.

Ранее СМИ сообщали, что кортеж бизнесмена Ярославского сбил насмерть человека в Харьковской области.

Также медиа сообщили, что самолет Ярославского вылетел из Украины.

В МВД сообщили, что будут вызывать Ярославского на допрос из-за смертельного ДТП в Харьковской области.

Ярославский заявил, что в момент ДТП, в результате которого погиб человек, находился дома и спал.

Автор: 

ДТП (7670) Харьков (7433) Ярославский Александр (182)


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Топ комментарии
+17
Як швидко все зробили, за одну ніч. Ані свілкійв не допитали, ані камери не перевірили.
Чекаємо відео.
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10.02.2022 22:49
+13
Если Ярославский не виноват, почему он так быстро улетел в Лондон?
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10.02.2022 22:45
+13
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10.02.2022 22:54
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Если Ярославский не виноват, почему он так быстро улетел в Лондон?
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10.02.2022 22:45 Ответить
какаяразнiца?
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10.02.2022 22:56 Ответить
Так может по этой же причине и улетел? Потому что не виноват.
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10.02.2022 22:58 Ответить
Пане Рекрут,такі запитання треба задавати в усіх випадках відльотів в "теплі" краї за кордон.Типу "якщо не винен,то чому вилетів в Польшу?"
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10.02.2022 23:24 Ответить
Димінський запросив.
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10.02.2022 23:26 Ответить
Лондон это не лес.
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10.02.2022 23:28 Ответить
По суті речей все вірно зазначив той водій: збив тварину( тобто для таких ярослвських димінських-трухінихі-простий народ це - тварини!
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11.02.2022 00:02 Ответить
потому- что у него личный самолет, бабло ,награбленное, потому, что сбил человека и потому отсидится за границей
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11.02.2022 07:31 Ответить
Дорогущою машиною, щось довбонув і навіть не вийшов подивитися на пошкодження?
До того ж машин було декілька - кортеж?
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10.02.2022 22:48 Ответить
Як швидко все зробили, за одну ніч. Ані свілкійв не допитали, ані камери не перевірили.
Чекаємо відео.
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10.02.2022 22:49 Ответить
Навряд чи знайдеться хтось. Хоч і бачив.
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10.02.2022 22:51 Ответить
Живий
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10.02.2022 23:26 Ответить
Главу поліції Харківщини звільнили - підозрюють у фальсифікації щодо ДТП з кортежем Ярославського
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10.02.2022 23:14 Ответить
По ТВ передали шо водила,признавшийся в ДТП, был в это время в другом месте.
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10.02.2022 23:26 Ответить
Посадить сначала водилу, который пришел - за дачу ложных показаний, а потом найти виновного!
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11.02.2022 00:08 Ответить
Денис Монастырский - как министр совершил смертельное ДТП но дело замяли.

3 января 2018 года около 17 часов по дороге Житомир - Черновцы в районе с. Мотрунки Хмельницкой области случилось смертельное ДТП. В лобовую столкнулись автомобили ВАЗ 2106 и Suzuki SX-4. Водитель ВАЗа - 32-летний мужчина умер на месте. Двое его пассажиров получили серьезные телесные повреждения и были госпитализированы.

За рулем Suzuki, как указано во всех оперативных справках - 37-летний житель Киева. Этот человек - действующий министр внутренних дел Денис Монастырский. Тогда, в 2018-м он был помощником народного депутата Украины 8-го созыва Антона Геращенко.
https://from-ua.info/denys-monast-rskyy-kak-mynystr-*********-smertelnoe-dtp-no-delo-zamialy/
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11.02.2022 00:30 Ответить
Опа, а хто тоді був міністром МВС.
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11.02.2022 10:17 Ответить
бычары.
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10.02.2022 22:49 Ответить
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10.02.2022 22:50 Ответить
путін - гонорейна собача ******, москалі собаки!
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10.02.2022 22:51 Ответить
это здесь к чему?
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10.02.2022 22:54 Ответить
Недоумок пытается увести от темы. Он-то, как и большинство читателей, не сомневаются: ЗА РУЛЕМ БЫЛ ПОДОНОК ЯРОСЛАВСКИЙ.
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10.02.2022 23:06 Ответить
😆
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10.02.2022 22:51 Ответить
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10.02.2022 22:54 Ответить
а де другий водій кортежа?
котрий переїхав чоловіка
одразу після першого бо мабуть їхав впритул до нього та не бачив дороги ?
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10.02.2022 22:59 Ответить
короче я понял,
водії міліонерів ввважають людей
котрі попадають під їх брабуси -
...тваринами
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10.02.2022 23:02 Ответить
Там один поліцейському взятку давав на камеру і нічо.
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10.02.2022 23:02 Ответить
Картина наезда уже у ментов готовая. За сценарий можете меня не благодарить.
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10.02.2022 23:03 Ответить
Это как такое может быть! Это что за отморозки! Даже не остановились. Человека сбить и не заметить, это как вообще.. с этими б@дями я живу в одной стране
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10.02.2022 23:04 Ответить
и ЭТА МРАЗЬ, типа ярославского, считает себя элитой Украины...
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10.02.2022 23:07 Ответить
Так после того как сбили срочно нужно было улетать в Лондон. Спешили однако.
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10.02.2022 23:10 Ответить
Все по законам "русской правды" ..ты точно также можешь задавить своим корытом ярославского если получится и тебе за это ничего не будет если ты внесешь денег по цене жизни олигарха...ярославский соответсвенно оплатит стоимость смерда и ему за это ничего не будет
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10.02.2022 23:11 Ответить
Кандидат в терпилы найден быстро. Бабки решают все, а большие тем более.
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10.02.2022 23:09 Ответить
меня подозрило - гнал на стоянку в харьков, у бизнесьмена нет денех организовать стоянку на месте?
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10.02.2022 23:13 Ответить
Жаль якщо невинний водій загине в тюрмі випадково...
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10.02.2022 23:15 Ответить
Сам підписався.
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11.02.2022 12:18 Ответить
мне вообще претит, как можно уе*ть что аж номер отлетел, и не выйти посмотреть. а иначе тупо скрылся с места преступления (такое поведение похоже на синьку. а потом в лондон от греха подальше)
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10.02.2022 23:15 Ответить
то есть дело было типа так - ***** что-то (что аж номер отлетел) и поехал спокойно дальше. такое возможно только по большой (реально большой) синьке, или ты бизнесьмен у которого бабла как фантиков, и оно все решает
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10.02.2022 23:18 Ответить
наехал на "предмет" что аж передок вмнулся и номер отлетел, и поехал дальше. верю!
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10.02.2022 23:21 Ответить
Та той "предмет" при такому ударі повинен впасти на капот і пошкодити лобове скло. Треба самому бути твариною щоб не зупинитися на місці події.
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11.02.2022 07:17 Ответить
Колись був свідком -на перехрест крузак з кенгурятником довбонув жигуленок -не знаю,хто винен ,але в жигуленка багажнік,капот,стойки повідкривалися,речі на дорогу,підбіг допоміг тіткам вилізти,ніби шиї не зламали і т.д...Але вразила поведінка водія крузака метрів за 10!-вийшло,подивилося на подряпини кенгурятника почало дзвонити..Не підійшов навіть до розбитої жиги....!
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11.02.2022 09:10 Ответить
"Новий мільйонер народився..." хто ж посміє пред'явити "головному донору" Харкова...
знаючи віру харкавчан в "лудших" . то там черга в прокуратуру с "чистоседечнимі" за баріна..
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10.02.2022 23:24 Ответить
зелохи в очередной раз сцут в очи... 73% мн вас жалко, уже желтые отложения на глазах пошли
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10.02.2022 23:27 Ответить
я чувствую когда мне камушек в кузов прилетел, а тут водила типа не заметил как ушатал человека 70+ кг, что аж передок вгнулся и номер отлетел, и поехал дальше... это под какими наркотиками надо быть
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10.02.2022 23:31 Ответить
Да, к гадалке не ходи - Ярославский был в ЖОПУ ПЬЯНЫЙ.
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11.02.2022 08:36 Ответить
а почему не объявили ярославскому подозрение, если монастырский уволил главмента харькова за фальсификацию...
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10.02.2022 23:46 Ответить
А КРОМЕ показаний ещё какие-то доказательства есть, что именно он был за рулем?!!
Показания, реальный виновник мог просто КУПИТЬ!
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11.02.2022 00:52 Ответить
Вы думаете, что для опытного следака установить самооговор водителя－это большая проблема？😀. По－этому, то и начальник так быстро улетел за границу.😀
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11.02.2022 01:32 Ответить
Навіть цікаво скільки лимонів у мільйонах пообіцяв відвалити Ярославський цьому водієві. Або він точно недоживе до кінця відсидки свого тривалого кримінального строку. Тоді навіть і башляти зовсім не потрібно буде.
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11.02.2022 05:45 Ответить
Чувствую у родственников водителя скоро появится много денег.
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11.02.2022 05:51 Ответить
Похоже, что бухой Ярославский переехал БОМЖА - так, что одна экономия.
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11.02.2022 08:33 Ответить
а камеры что? или на этой трассе нет камер?
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11.02.2022 09:05 Ответить
 
 