Водителю Ярославского, признавшемуся в совершении смертельного ДТП, объявили подозрение

В Харькове объявили подозрение водителя из компании президента группы DCH Александра Ярославского, который признался, что был за рулем во время смертельного ДТП.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом корреспонденту Укринформа сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

"Водителю объявили подозрение по ч. 2 ст. 286 и ч. 3 ст. 135 (нарушение правил дорожного движения; оставление в опасности, повлекшее смерть человека)", - отметил Чубенко.

По его словам, 50-летний водитель пришел в полицию утром 10 февраля.

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"Он признал причастность к смертельному ДТП, но считал, что сбил животное или наехал на какой-то предмет", - сообщил Чубенко, добавив, что прокуратура в суде будет настаивать на мере пресечения в виде содержания под стражей.

По словам Чубенко, личность погибшего пока не установлена, с виду ему около 50 лет.

Ранее СМИ сообщали, что кортеж бизнесмена Ярославского сбил насмерть человека в Харьковской области.

Также медиа сообщили, что самолет Ярославского вылетел из Украины.

В МВД сообщили, что будут вызывать Ярославского на допрос из-за смертельного ДТП в Харьковской области.

Ярославский заявил, что в момент ДТП, в результате которого погиб человек, находился дома и спал.