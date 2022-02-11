Обрання запобіжного заходу нардепу Кузьміних перенесли на 14 лютого
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відклав засідання із обрання запобіжного заходу народному депутату Сергію Кузьміних на 14 лютого.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Оголошено перерву до 14 лютого до 12 години", - поінформував слідчий суддя Олег Ткаченко.
Нагадаємо, 28 січня нардепа "Слуги народу" Сергія Кузьміних затримали при отриманні хабаря.
За інформацією НАБУ, нардеп отримав 558 тис. грн за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.
31 січня Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру в отриманні хабаря "слузі народу" Кузьміних.
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