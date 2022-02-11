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Обрання запобіжного заходу нардепу Кузьміних перенесли на 14 лютого

Обрання запобіжного заходу нардепу Кузьміних перенесли на 14 лютого

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відклав засідання із обрання запобіжного заходу народному депутату Сергію Кузьміних на 14 лютого.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Оголошено перерву до 14 лютого до 12 години", - поінформував слідчий суддя Олег Ткаченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вважаю себе на 100 відсотків невинуватим і буду доказувати свою невинуватість", - нардеп Кузьміних у суді

Нагадаємо, 28 січня нардепа "Слуги народу" Сергія Кузьміних затримали при отриманні хабаря.

За інформацією НАБУ, нардеп отримав 558 тис. грн за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

31 січня Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру в отриманні хабаря "слузі народу" Кузьміних.

хабар (4689) корупція (4675) суд (11648) Антикорупційний суд (1935) Кузьміних Сергій (50)


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Вже натякають,натякають-а воно дурне не втікає...
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11.02.2022 16:52 Відповісти
Смешно,перерыв на обед три дня,а потом в Лондоне концерт,лыжи и длительное лечение,ещё один судьишко обеспечил себе приличную пенсию.
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11.02.2022 17:05 Відповісти
Дали час щоби адвокат могла поїсти і взяла з собою на 14-е число "тормозок".
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11.02.2022 17:21 Відповісти
Чекають пропозицій
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11.02.2022 17:29 Відповісти
Та навіщо він потрібний такий ВАКС,або працюйте,або йдіть лісом.Чому всі мовчать?
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11.02.2022 19:28 Відповісти
ЗеБанда продолжает покрывать преступления своих членов! Позор!
Эти суды, как часть коррупционной системы зеленского, должны быть ликвидированы со всем их содержимым и содержанием!
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12.02.2022 04:49 Відповісти
 
 