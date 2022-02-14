У Бундестазі пропонують конфіскувати нерухомість російських олігархів
Нерухомість російських олігархів у Німеччині може бути конфіскована у разі вторгнення Росії в Україну.
Про це заявив заступник голови фракції Вільної демократичної партії (ВДП) у Бундестазі Александер Ламбсдорф (Alexander Graf Lambsdorff) у вечірньому ефірі телеканалу Bild TV у неділю, 13 лютого, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.
За його словами, деякі олігархи з Росії "мають величезні володіння у Берліні". "У разі відсутності у нас впевненості у джерелі коштів, використаних для фінансування нерухомого майна "Х", нам слід реквізувати нерухоме майно "Х", - запропонував Ламбсдорф".
Як інші заходи він згадав обмеження свободи пересування та заморожування рахунків. "Нам слід політично підходити до цього санкційного питання, досі у нас переважало суто юридичне розуміння санкцій", - зазначив депутат Бундестагу.
На думку Ламбсдорфа, президенту РФ Володимиру Путіну має бути зрозуміло, що напад на Україну означатиме "кінець відносин із Європою". Економічна взаємодія в цьому випадку буде зведена до мінімуму, запроваджуватиметься заборона на певні види діяльності, а рефінансування російських банків стане вкрай складним.
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Запад должен конфисковать ВСЮ !!!! рашкованскую собственность и направить на финанасирование ЗСУ,
а сейчас превентивно ввести на рашкованов традиционный
военный сбор в 1,5%, пока не отведут войска
1. рашисты = фашисты ( но только все без исключения рашисты, как пособники путина)
2. полная конфискация их движимой и недвижимой собственности
3. продажа самих рашистов в сексуальное рабство германским геям
Или рано?
Мнения 13-фев, 19:239 2 298 0
Несмотря на экономические санкции, немецкие компании поставляют в Россию большое количество товаров, которые можно использовать в военных целях. Об этом сообщает немецкое издание WELT AM SONNTAG.
В 2020 году Министерство экономики Германии и экспортный контроль (Bafa) выдали 673 лицензии на экспорт в Россию товаров двойного назначения общей стоимостью на 366 миллионов евро.
Товарами двойного назначения являются те товары, которые можно использовать и в гражданских, и в военных целях. В частности, речь идет о машинах, которые могут использоваться в производстве оружия, технологиях строительства самолетов и химических веществах.
Отмечается, что со времени аннексии Крыма Россией в 2014 году согласно регламенту Евросоюза на подобный экспорт товаров в Россию наложены жесткие критерии. Однако за 2020 год Россия стала четвертой страной-получателем подобных товаров из Германии после Китая, США и Бразилии.
При этом Украина получает из Германии небольшое количество товаров двойного назначения. За 2020 год их стоимость составила 17 миллионов евро.
Депутат германского парламента от партии «Зеленых» Стефан Венцель призвал власти страны быть более внимательными в особенности в состоянии сложившейся напряженной ситуации с Россией.
«Bafa должна контролировать очень тщательно происходящее с товарами двойного назначения и исключить военное использование» - заявил политик.
Сказали б чітко що москвия стане поза законом і усі кацапи будуть депортовані, а усі гроші та недвига буде конфіскована
Её надо судить, ссу кку, за многолетний саботаж.