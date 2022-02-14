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У Бундестазі пропонують конфіскувати нерухомість російських олігархів

У Бундестазі пропонують конфіскувати нерухомість російських олігархів

Нерухомість російських олігархів у Німеччині може бути конфіскована у разі вторгнення Росії в Україну.

Про це заявив заступник голови фракції Вільної демократичної партії (ВДП) у Бундестазі Александер Ламбсдорф (Alexander Graf Lambsdorff) у вечірньому ефірі телеканалу Bild TV у неділю, 13 лютого, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.

За його словами, деякі олігархи з Росії "мають величезні володіння у Берліні". "У разі відсутності у нас впевненості у джерелі коштів, використаних для фінансування нерухомого майна "Х", нам слід реквізувати нерухоме майно "Х", - запропонував Ламбсдорф".

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Як інші заходи він згадав обмеження свободи пересування та заморожування рахунків. "Нам слід політично підходити до цього санкційного питання, досі у нас переважало суто юридичне розуміння санкцій", - зазначив депутат Бундестагу.

На думку Ламбсдорфа, президенту РФ Володимиру Путіну має бути зрозуміло, що напад на Україну означатиме "кінець відносин із Європою". Економічна взаємодія в цьому випадку буде зведена до мінімуму, запроваджуватиметься заборона на певні види діяльності, а рефінансування російських банків стане вкрай складним.

Також читайте: Віцеканцлер Німеччини Габек: "Ми не залишимо Україну на самоті"

Німеччина (7326) конфіскація (848) нерухомість (885) росія (64958) Бундестаг (195)


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Топ коментарі
+30
Для первого шага это уже неплохо....
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14.02.2022 10:45
+22
Надо максимально стимулировать их аппетит...
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14.02.2022 10:47
+18
Вчора показували яхти росіских сисунів. Так їхня загальна вартість перевищує вартість всього росіского флоту.
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14.02.2022 10:56
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Для первого шага это уже неплохо....
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14.02.2022 10:45 Відповісти
Для першого кроку це вже не актуальні - запізно. Тут першим кроком мало б бути озброєння.
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14.02.2022 11:47 Відповісти
Ну, не скажите...
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14.02.2022 13:53 Відповісти
Байден конфискован афганские активы и 50% (1, млд. долл.) направит на компенсации семьям 11 сентября, а остальные на трастовый фонд по копменсации позовов будущих жертв талибов.

Запад должен конфисковать ВСЮ !!!! рашкованскую собственность и направить на финанасирование ЗСУ,

а сейчас превентивно ввести на рашкованов традиционный
военный сбор в 1,5%, пока не отведут войска
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14.02.2022 11:56 Відповісти
хороший проект !

1. рашисты = фашисты ( но только все без исключения рашисты, как пособники путина)
2. полная конфискация их движимой и недвижимой собственности
3. продажа самих рашистов в сексуальное рабство германским геям
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14.02.2022 12:10 Відповісти
третий пункт вьізьівает сомнения. зачем немецким геям смердючая кацапская вата. хрен его знает какой заразьi от них можно подцепить.
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14.02.2022 13:24 Відповісти
Дай Бог, чтобы это были не пустые слова. Хотя, сам факт того, что ведутся такие разговоры очень позитивный звоночек.
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14.02.2022 10:45 Відповісти
Гієни вирішили відкусить шматок від старого ослабленого ведмедя?
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14.02.2022 10:45 Відповісти
Надо максимально стимулировать их аппетит...
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14.02.2022 10:47 Відповісти
медведь вкусный, медведь вкусный, попробуйте. вам понравится)
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15.02.2022 00:19 Відповісти
Какого медведя?! Кацапия это наглый разжиревший грязный свин.
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14.02.2022 10:48 Відповісти
Не оскорбляйте свиней. Это милейшие создания
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14.02.2022 10:57 Відповісти
цена отказа от ядерного оружия 😂🤣
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14.02.2022 10:46 Відповісти
Поздно. Нельзя было позволять сомнительным деньгам приобретать огромные владения в Германии... Говорильня.
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14.02.2022 10:46 Відповісти
Притомним німцям-респект...
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14.02.2022 10:47 Відповісти
Это всё фикция. Вся недвижимость и счета зарегистрированы на зарубежные компании и подставных лиц
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14.02.2022 10:50 Відповісти
Я думаю, ніхто церемонитись вже не буде. Заберуть і все.
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14.02.2022 10:56 Відповісти
Гарная ідея. На покриття Україною збитків кошти підуть.
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14.02.2022 10:52 Відповісти
Вчора показували яхти росіских сисунів. Так їхня загальна вартість перевищує вартість всього росіского флоту.
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14.02.2022 10:56 Відповісти
гарно, побудуемо авіаносець "Гетьман Порошенко"
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14.02.2022 12:01 Відповісти
Например "Северный поток"?
Или рано?
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14.02.2022 10:58 Відповісти
А превентивно не? С условием разблокирования средств только после отвода сил в район уральских гор.
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14.02.2022 11:02 Відповісти
А заодно і українських , тих що повтікали . Гроші зараз потрібні на безпекову стабілізацію в Європі та армію .
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14.02.2022 11:05 Відповісти
от вони і вставлять зараз мозги *****
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14.02.2022 11:05 Відповісти
Про це заявив заступник голови фракції Вільної демократичної партії (ВДП) німецькі ср,,аколизи рашиста,від провладних парій ХДС і СД будуть проти
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14.02.2022 11:09 Відповісти
Головне,що це набуло розголосу.Тепер нехай ті,що проти,заявлять про це.При сьогоднішньому настороженому ставленні до Німеччини,побачимо,як таке вдарить по їх же політичній репутації
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14.02.2022 12:23 Відповісти
СМИ: Германия в условиях санкций поставляет в РФ товары, которые можно использовать в военной отрасли
Мнения 13-фев, 19:239 2 298 0

Несмотря на экономические санкции, немецкие компании поставляют в Россию большое количество товаров, которые можно использовать в военных целях. Об этом сообщает немецкое издание WELT AM SONNTAG.

В 2020 году Министерство экономики Германии и экспортный контроль (Bafa) выдали 673 лицензии на экспорт в Россию товаров двойного назначения общей стоимостью на 366 миллионов евро.

Товарами двойного назначения являются те товары, которые можно использовать и в гражданских, и в военных целях. В частности, речь идет о машинах, которые могут использоваться в производстве оружия, технологиях строительства самолетов и химических веществах.

Отмечается, что со времени аннексии Крыма Россией в 2014 году согласно регламенту Евросоюза на подобный экспорт товаров в Россию наложены жесткие критерии. Однако за 2020 год Россия стала четвертой страной-получателем подобных товаров из Германии после Китая, США и Бразилии.

При этом Украина получает из Германии небольшое количество товаров двойного назначения. За 2020 год их стоимость составила 17 миллионов евро.

Депутат германского парламента от партии «Зеленых» Стефан Венцель призвал власти страны быть более внимательными в особенности в состоянии сложившейся напряженной ситуации с Россией.

«Bafa должна контролировать очень тщательно происходящее с товарами двойного назначения и исключить военное использование» - заявил политик.
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14.02.2022 11:29 Відповісти
А разве для этого нужно сейчас нападать на Украину когда они уже напали анексировав Крым и ведя 8 лет горячую войну на востоке страны?
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14.02.2022 11:44 Відповісти
Предлагать они могут что угодно,только сделают всё наоборот.Немцы пособники российской террористической организации РФ
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14.02.2022 11:45 Відповісти
У разі відсутності у нас впевненості у джерелі коштів, використаних для фінансування нерухомого майна "Х", нам слід реквізувати нерухоме майно "Х", - запропонував Ламбсдорф - шо та мямлять непереконливо і запашок я б сказав що віддає - єврейсько-комуняцьким якимось посилом.
Сказали б чітко що москвия стане поза законом і усі кацапи будуть депортовані, а усі гроші та недвига буде конфіскована
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14.02.2022 11:48 Відповісти
на восемь лет опаздывают
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14.02.2022 11:54 Відповісти
Почему не арестовали 8 лет назад,месяц назад,вчера да еше и сегодня пока еще олигархи могут отдать приказ ***** отвести войска?Ведь практически они управляют страной и правительством мокшандии.Но нет нужно ждать когда начнется война а потом вже действовать по ситуации,возможно арестовывать а возможно и нет.
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14.02.2022 11:54 Відповісти
***** був попереджений, тому своєчасно забрав свою супер-яхту з Гамбургу.
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14.02.2022 11:59 Відповісти
Это лучше сделать британцам,все недвижимость кремлевцев в основном в Лондоне.
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14.02.2022 12:00 Відповісти
А коли ж дійде і чи дійде взагалі черга до туго набитого ГАМАНЦЯ *****?!!
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14.02.2022 12:00 Відповісти
Вы не предлагайте - а возьмите и конфискуйте, вот это буде номер!!! Все равно это 100% на ворованные деньги куплено!!!
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14.02.2022 12:04 Відповісти
По сути единственное правильное действие Запада - взать российских олигархов за яйца. Заблокировать средства и имущество и депортировать ихних ребятишек и жёнушек обратно в Рашу.
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14.02.2022 12:08 Відповісти
Хто такий "Х"? Путлєр?
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14.02.2022 12:12 Відповісти
Сразу видно как меняется Германия с уходом штази комсомолки Меркель.
Её надо судить, ссу кку, за многолетний саботаж.
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14.02.2022 12:30 Відповісти
Так! До бюджету України. Все вірно!
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14.02.2022 13:20 Відповісти
Так, розчиняй кишені ширше.
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14.02.2022 13:34 Відповісти
Дякуємо графу, але впевнений що у нього не знайдеться достатньо прибічників для втілення, безумовно, гарної пропозиції. Дуже уж звикли німчури годуватися з долонь путлера.
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14.02.2022 13:33 Відповісти
 
 