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Новини Агресія Росії проти України Війна
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"Визнання "ЛДНР" означатиме спробу підірвати суверенітет України, - заступниця Держсекретаря США Шерман

Якщо Росія "визнає "ЛДНР" - це означатиме, що Москва відкинула свої зобов’язання за Мінськими угодами.

Про це заступник держсекретаря США Венді Шерман заявила в інтерв'ю "УП", передає Цензор.НЕТ.

"Ми бачили повідомлення про те, що Дума звернеться до Путіна з проханням визнати так звані Донецьку та Луганську "народні республіки" як нібито "незалежні". Якщо Путін підтримає це звернення, це означатиме, що влада відкинула свої зобов’язання за Мінськими угодами, які визначають шлях до політичної, соціальної та економічної реінтеграції тих частин Донбасу, що з 2014 року перебувають під контролем російських "проксі".

Це буде чітка та вже чергова спроба підірвати суверенітет та цілісність України", - наголосила вона.

Нагадаємо, 15 лютого Держдума РФ підтримала проєкт звернення до Путіна щодо "визнання "ЛДНР".

Водночас в Кремля зазначили, що "визнання "ЛДНР" не корелюється з мінськими угодами.

Також читайте: "Ми почули - Україна хоче приєднатися до НАТО": у Держдепі підтримали вибір українського народу

Автор: 

Держдепартамент США (1619) росія (65002) США (22634) Шерман Венді (35) мінські угоди (2231)


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Топ коментарі
+8
Крым не вспомнил . Ещё пару лет и Донбасс забудут . Только не мы . Украина вернёт свои земли .
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16.02.2022 13:14
+6
А тем временем)))

https://fr24.com/FORTE11/2ad444ba

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16.02.2022 13:20
+6
https://fr24.com/HOMER31/2ad5a093 https://fr24.com/HOMER31/2ad5a093


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16.02.2022 13:25
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Крым не вспомнил . Ещё пару лет и Донбасс забудут . Только не мы . Украина вернёт свои земли .
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16.02.2022 13:14 Відповісти
Цієї ночі багато хто не спав. Я впевнена, вони не забудуть цього безсоння, а також відчуття полегшення на ранок, коли ми все ще були у свої квартирах з цілими шибками і поїхали на роботу на своїх не-згорілих машинах.

Попереду у нас іще багато безсонних ночей. Багато гойдалок від надії до відчаю, багато злості - і багато перемог. Я можу собі уявити, як ми не спатимемо у ніч виборів; якою довгою і тривожною вона буде, як гудітимуть ноги від стояння під виборчими дільницями.

Або як ми припадатимемо до моніторів та екранів, а хто ближче виходитиме на вулицю і лягатиме вухом до землі, щоб почути, як вона дрижить. А може і зарево на горизонті буде видно - коли наші хлопчики нарешті поїдуть туди, у бік Донецька.

Щоразу знайдуться ті, хто кричатимуть нам «здавайся» іще до бою. А також ті, хто прийдуть і мовчки стануть поряд з нами. Іще не вечір, звичайно. Але у мене є відчуття, що ота найтемніша ніч, яка перед світанням, потихеньку добігає кінця.

© Тамара Горіха Зерня
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16.02.2022 13:28 Відповісти
Горіха Зерня звісно перебільшує. Для .... метафори. Ніч як ніч. Безсонням страждали хворі. І холерики. Українці погодились. Війна, так війна. Що дуже не сподобалось ...йлу. Він хотів іншого. Білі прапори у кожному місті, у кожному вікні, ще до приходу "зелених колорадів". А тут Джавеліни та Стінгери. Щось пішло не так. Не за планом фюрера. Операція "Барбаросса-Сталі" відкладається.
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16.02.2022 13:34 Відповісти
Может уже хватит суждений наших партнеров, не пора самим призадуматься, что и как?
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16.02.2022 13:20 Відповісти
А так? Українці погодились. Війна, так війна. Що дуже не сподобалось ...йлу. Він хотів іншого. Білі прапори у кожному місті, у кожному вікні, ще до приходу "зелених колорадів". А тут Джавеліни та Стінгери. Щось пішло не так. Не за планом фюрера. Операція "Барбаросса-Сталіна" відкладається. Влаштовує?
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16.02.2022 13:35 Відповісти
А тем временем)))

https://fr24.com/FORTE11/2ad444ba

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16.02.2022 13:20 Відповісти
дякую, прикрили з суші
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16.02.2022 13:27 Відповісти
с вчерашнего вечера кружит.
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16.02.2022 13:41 Відповісти
https://fr24.com/HOMER31/2ad5a093 https://fr24.com/HOMER31/2ad5a093


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16.02.2022 13:25 Відповісти
дякую, прикрили з моря
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16.02.2022 13:27 Відповісти
Похоже сегодня угрозы не заметили, оба с беспилотником уже отправились на базу в Средиземном море. Не верит Байден **ЙЛУ на слово!
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16.02.2022 15:53 Відповісти
З усього видно, що рф погодилась з "холодною війною" проти Заходу. Прощавай Горбачьов. Да здравствует ...йло. Пролетарі всіх країн об'єднуйтесь. Ну, хоча б принаймні ті, хто під комуністичною парасолькою працюють "на благо родины." Війна, так війна - ось відповідь Заходу. Тепер стеріжіться .... слабкі здохнуть перші.
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16.02.2022 13:28 Відповісти
Очень странный кадр)
https://fr24.com/TKTIKTB2/2ad5f705
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16.02.2022 13:52 Відповісти
Bayraktar

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16.02.2022 13:55 Відповісти
на швабру потихоньку натягивают....
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16.02.2022 14:02 Відповісти
куда нападать!? по попе получишь!

куда признавать!? в угол поставлю!
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16.02.2022 14:03 Відповісти
Та никто их никогда не признает ...
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16.02.2022 14:05 Відповісти
ППЦ. КЭП, А ЧЕМ ПО ТВОЕМУ ЭТОТ ЗАПОРЕБРИК ПОСЛЕДНИЕ ЛЕТ 20 ЗАНИМАЛСЯ???

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16.02.2022 14:07 Відповісти
всмислі "попиткою"?
а захоплення Криму - то шо?
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16.02.2022 14:09 Відповісти
 
 