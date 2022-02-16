"Визнання "ЛДНР" означатиме спробу підірвати суверенітет України, - заступниця Держсекретаря США Шерман

Якщо Росія "визнає "ЛДНР" - це означатиме, що Москва відкинула свої зобов’язання за Мінськими угодами.

Про це заступник держсекретаря США Венді Шерман заявила в інтерв'ю "УП", передає Цензор.НЕТ.

"Ми бачили повідомлення про те, що Дума звернеться до Путіна з проханням визнати так звані Донецьку та Луганську "народні республіки" як нібито "незалежні". Якщо Путін підтримає це звернення, це означатиме, що влада відкинула свої зобов’язання за Мінськими угодами, які визначають шлях до політичної, соціальної та економічної реінтеграції тих частин Донбасу, що з 2014 року перебувають під контролем російських "проксі".

Це буде чітка та вже чергова спроба підірвати суверенітет та цілісність України", - наголосила вона.

Нагадаємо, 15 лютого Держдума РФ підтримала проєкт звернення до Путіна щодо "визнання "ЛДНР".

Водночас в Кремля зазначили, що "визнання "ЛДНР" не корелюється з мінськими угодами.

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