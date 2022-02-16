"Визнання "ЛДНР" означатиме спробу підірвати суверенітет України, - заступниця Держсекретаря США Шерман
Якщо Росія "визнає "ЛДНР" - це означатиме, що Москва відкинула свої зобов’язання за Мінськими угодами.
Про це заступник держсекретаря США Венді Шерман заявила в інтерв'ю "УП", передає Цензор.НЕТ.
"Ми бачили повідомлення про те, що Дума звернеться до Путіна з проханням визнати так звані Донецьку та Луганську "народні республіки" як нібито "незалежні". Якщо Путін підтримає це звернення, це означатиме, що влада відкинула свої зобов’язання за Мінськими угодами, які визначають шлях до політичної, соціальної та економічної реінтеграції тих частин Донбасу, що з 2014 року перебувають під контролем російських "проксі".
Це буде чітка та вже чергова спроба підірвати суверенітет та цілісність України", - наголосила вона.
Нагадаємо, 15 лютого Держдума РФ підтримала проєкт звернення до Путіна щодо "визнання "ЛДНР".
Водночас в Кремля зазначили, що "визнання "ЛДНР" не корелюється з мінськими угодами.
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Попереду у нас іще багато безсонних ночей. Багато гойдалок від надії до відчаю, багато злості - і багато перемог. Я можу собі уявити, як ми не спатимемо у ніч виборів; якою довгою і тривожною вона буде, як гудітимуть ноги від стояння під виборчими дільницями.
Або як ми припадатимемо до моніторів та екранів, а хто ближче виходитиме на вулицю і лягатиме вухом до землі, щоб почути, як вона дрижить. А може і зарево на горизонті буде видно - коли наші хлопчики нарешті поїдуть туди, у бік Донецька.
Щоразу знайдуться ті, хто кричатимуть нам «здавайся» іще до бою. А також ті, хто прийдуть і мовчки стануть поряд з нами. Іще не вечір, звичайно. Але у мене є відчуття, що ота найтемніша ніч, яка перед світанням, потихеньку добігає кінця.
© Тамара Горіха Зерня
https://fr24.com/FORTE11/2ad444ba
https://fr24.com/TKTIKTB2/2ad5f705
куда признавать!? в угол поставлю!
а захоплення Криму - то шо?