"Військсервіс волонтер" через неправомірні судові рішення намагається зберегти монополію на ринку харчування ЗСУ, - нардеп "Голосу" Бобровська

Якщо у випадку військовий дій "Військсервіс волонтер" відмовиться виконувати свої зобов’язання, то це може призвести до проблем з забезпеченням армії харчуванням.

Про це заявила нардеп "Голосу" Соломія Бобровська, інформує Цензор.НЕТ.

Міноборони не може провести аукціони на закупівлю харчування для українських військових. Тендери не відбулися через оскарження умов проведення закупівлі збоку компанії, афільованої з монополістом ТОВ "Військсервіс-волонтер".

За словами Бобровської, ОАСК не мав права розглядати та скасовувати вимогу Міноборони до учасників про відповідальність постачальника у разі порушення умов договору поставки іжі, оскільки для цього є господарські суди.

"Минулого року Військсервіс-Волонтер вже намагався покласти відповідальність за логістику та перевірку якості харчування на військові частини через внесення додаткових угод до уже укладених договорів. І хоча вказані додаткові угоди існували недовго, насідки для військових частин були катастрофічними – вони витратили значні видатки на доставку продовольства і її перевірку що призвело до неадресного використання коштів та як результат завдало збитків військовим частинам", - пояснила парламентар.

Водночас, додала нардепка, Міноборони вже готує звернення до правоохоронних органів стосовно ймовірного перешкоджання діяльності ЗСУ.

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"Волонтер для зриву тендеру використовує свого субпідрядника, який заборгував йому значний обсяг коштів. За таких умов довести пряму провину Волонтера буде вельми складно. Волонтер добивається збереження своєї монополії на ринку забезпечення харчування. Очевидно теперішнє керівництво міністерства не готове йти на змову з Волонтером при підписанні договорів і в зв’язку з цим він прагне будь-якою ціною скасувати тендер, уникнути підписання договору з чесним переможцем і добитися пролонгування договорів по постачанню харчів на весь 2022 рік", - додала Бобровська.

Нардеп нагадала, що минулого року Волонтер забезпечував 81 % постачання харчів в армію, а решту - пов’язана з ним фірма Ресурс-сервіс КМ.

"Якщо у випадку військовий дій Волонтер з якихось причин відмовиться виконувати свої зобов’язання, то це може просто призвести до проблем з забезпеченням армії що вплине на її боєздатність", - наголосила парламентар.

За її словами, минулого року зі зловживаннями можна було боротись за допомогою парламентського контролю над міністерством оборони. Зараз же "Волонтер" вирішив забезпечити собі монополію через неправомірні судові рішення. У депутатів немає можливості здійснювати парламентський нагляд за судовими органами влади.

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"Тепер чи не єдиними способами впливу на ситуацію лишилися ґрунтовне вивчення діяльності волонтера на предмет порушення законодавства, на підставі цього звернення до правоохоронних органів з метою їхній протидії, а також звернення до найвищих органів влади з проханням втрутитися у ситуацію з метою забезпечення порядку у продовольчих закупівлях у такий не простий період для країни", - підсумувала Бобровська.

Нагадаємо, як писав Цензор.НЕТ, ТОВ "Військсервіс-Волонтер" 2021 року отримало 1,2 млрд грн на поставку продуктів в армію і всі 100% держпідрядів. Тоді в оборонному комітету ВР заявили, що це становить загрозу нацбезпеці. Комітет врахував, що cам постачальник поводився вкрай недобросовісно. Привозив у військові частини зіпсовані продукти, переморожені овочі, гнилі фрукти, м'ясо найнижчої якості тощо.

Відповідні фото зіпсованих продуктів публікувала Соломія Бобровська.

Також, в інтересах "Волонтера" колишнє керівництво МО оновлювало умови контрактів, зокрема, забороняло командирам ВЧ повертати постачальнику неякісну їжу, натомість дозволяло компанії не оновлювати стратегічні запаси харчування на фронті. Наприкінці жовтня ексзаступник міністра оборони Ігор Халімон отримав підозру ДБР, зокрема, за корупційні схеми з "Військсервіс-Волонтером".

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