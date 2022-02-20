Перед фактом російської загрози Євросоюз надалі поглиблюватиме зв’язки з Україною, - Мішель

Перед фактом російської загрози та безпекових викликів, що постають перед Європою внаслідок російського військового нарощування вздовж кордонів України, Європейський Союз надалі поглиблюватиме економічні та політичні відносини з Україною, зокрема, проведе конференцію донорів для підтримки її економіки.

Про це на Мюнхенській безпековій конференції сказав президент Європейської ради Шарль Мішель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Російська мета ослабити західну та європейську підтримку України є прорахунком, тому що такі спроби лише загартовують нашу рішучість. У дуже короткий час ми вирішили мобілізувати 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги для України. Кілька днів тому я запропонував провести конференцію міжнародних донорів з метою підтримати макроекономічну стабільність України та її економічні реформи. З моєї точки зору, ми маємо також поглибити політичні та економічні відносини між Україною і Європейським Союзом", - наголосив Мішель.

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При цьому президент Європейської ради не дав прямої відповіді на пряме запитання колишньої президентки Естонії Керсти Кальюлайд, чи не варто Євросоюзу у сучасних умовах запропонувати Україні певного роду надзвичайне запрошення до початку переговорів з ЄС щодо членства, щоб підтримати моральний дух народу, який постає перед загрозою війни, та показати Путіну, що загрозами він не досягне своїх цілей.

"Якщо ми хочемо бути розумними в наших геополітичних амбіціях, нам потрібно діяти цим шляхом, - показати, що російські спроби дестабілізації мають зворотний ефект. Мені особисто не потрібно мати російську агресію, щоб просувати роботу в нашому Східному партнерстві. Безумовно, ми можемо більше зробити у співробітництві з Україною, зміцнювати наші економічні зв’язки", - сказав Мішель.

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Він висловив переконання, що події минулих днів підштовхують ЄС до змістовних кроків, щоб зробити для України "стільки, скільки зможемо", - підтримати її територіальну цілісність та економіку.

"Ми плануємо провести конференцію донорів для України, тому що поточні події мали руйнівний ефект для її економіки. Інвесторам зараз важко інвестувати в країну, і це призводить до економічної нестабільності. Але ви можете бути певними, що ми підтримуватимемо Україну разом із країнами-членами і надалі зміцнюватимемо наші зв’язки", - додав Мішель.

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