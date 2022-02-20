Російські війська станом на десяту вечора 20 лютого 74 рази відкривали вогонь на Донбасі, - пресцентр ОС
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Станом на 22 годину 20 лютого збройні формування Російської Федерації 74 рази порушили режим припинення вогню, при цьому 68 разів застосовували забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об’єднаних сил.
Зазначається, що російсько-окупаційні війська обстріляли:
- п’ять разів Красногорівку - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
- три рази Авдіївку - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.
- двічі Гранітне - з мінометів калібру 120 мм та 82мм.
- три рази Старогнатівку - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів.
- п’ять разів Луганське - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, та великокаліберних кулеметів.
- три рази Опитне - з мінометів калібру 120 мм.
- двічі Піски - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- три рази Новогнатівку - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- чотири рази Щастя - з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
- Артема - з мінометів калібру 120 мм.
- чотири рази Новотошківське - з артилерії калібру 152 мм та мінометів калібру 120 мм.
- Тарамчук - з артилерії калібру 122 мм.
- Старомихайлівку - з мінометів калібру 120 мм.
- чотири рази Світлодарськ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів, станкових протитанкових гранатометів, протитанкових керованих ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
- Золоте - з мінометів калібру 120 мм.
- двічі Південне - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- Новотроїцьке - з мінометів калібру 82 мм.
- три рази Троїцьке - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- Причепилівку - з артилерії калібру 152 мм.
- Павлопіль - з мінометів калібру 82 мм.
- три рази Болотене - з артилерії калібру 122 мм тамінометів калібру 82 мм.
- Кримське - з мінометів калібру 82 мм.
- двічі Лопаскіне - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- Новогригорівку - з станкових протитанкових гранатометів.
- Трудівське - з артилерії калібру 122 мм.
- двічі Мар’їнку - з мінометів калібру 120 мм.
- двічі Калинове - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
- Миколаївку - з мінометів калібру 120 мм.
- двічі Новозваніку - з мінометів калібру 120 мм.
- двічі Богданівку - з артилерії калібру 122 мм.
- Шуми - з мінометів калібру 82 мм.
- Станицю Луганську - з мінометів калібру 120 мм.
- Нью-Йорк - з мінометів калібру 82 мм.
- Новолуганське - з мінометів калібру 120 мм.
- Старий Айдар - з мінометів калібру 120 мм.
- Лобаеве - з артилерії калібру 122 мм.
"Під час обстрілу із мінометів калібру 120 мм населеного пункту Залізне пошкоджено приватний будинок. Постраждалих цивільних осіб немає.
Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав осколкові поранення середньої тяжкості та знаходиться у лікувальному закладі. Стан здоров’я задовільний.
Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога", - підкреслено в повідомленні.
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Просто сьогодні з людиною говорив.
Орки використовують тактику блукаючих батарей. Виїжджають, наприклад, на околиці Горлівки, розгортаються просто у житловому масиві, дають декілька пострілів і на сйобки на іншу околицю міста. Щоб їх вполювати, треба пів Горлівки розвалити. Цього ніхто робити не збирається, бо саме цього вони і прагнуть.
В нас є загиблі, є поранені, є вкрай зайопані цією ситуацією. Особливо важко тим, для кого це перша ротація, перші обстріли з важкого. Втім, масового явлення змії очкової на позиціях не спостерігається.
Зараз - саме провокують і зайобують. Те, що сам спостерігав з позиції. Поки працювали - почали крити артою сусідню, десь за кілометр. Якраз через поле, видно було добре. Десять пострілів - і на лижі. Тому переважна більшість снарядів лягає поруч. Не встигають тупо пристрілятися.
Танки орків працюють. Але отут вони очкують ще більше. Працюють з закритих позицій, у русі, переважно в темряві. Бо очко грає, ніхто джавеліна в башту спіймати не хоче.
Вчора на Торез колона, Шахтерск - колона ...
І через Керч пройшла група кораблів. Можливий десант у Бердянську!?