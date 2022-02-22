МЗС Росії офіційно назвало межі визнання "Л/ДНР"
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Росія визнає незалежність "Л/ДНР" у тих межах, всередині яких їхнє керівництво здійснює свої повноваження.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це у вівторок заявив журналістам заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко.
"У межах, у рамках яких керівництво "ЛНР" та "ДНР" здійснює свої владні повноваження та юрисдикції", - сказав він, відповідаючи на відповідне питання.
Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.
За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".
Згодом з'явилася реакція європейських країн на визнання "ЛНР" та "ДНР. У Європі обіцяють нові санкції для Росії та зброю проти танків — для України.
Будь ласка, зачекайте...
Насчет лебеды не знаю, а вот салат из крапивы вкусный, равно как и суп (мы добавляли к щавелю).
"Песков: ДНР и ЛНР признаются в провозглашенных ими границах
Дмитрий Песков заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в провозглашённых ими границах. Отвечая на уточняющий вопрос, значит ли это что речь идёт о границах областей, он сказал, что добавить ему больше нечего.
«В тех границах, в которых они были провозглашены и существуют», - сказал он.
По факту это означает, что республики признаются в «старых» границах, которые примерно на 70% больше тех территорий, которые они сейчас занимают фактически, - остальная часть фактически контролируется Украиной." - МК
Как вы понимаете, они в Кремле очень торопятся, их сроки поджинмают.
В ноябре Конгресс будет республиканский, а это значит, что нефть будет за баррель, как при Ельцине (проиндексируют с учетом инфляции).
Нам всем осталось продержаться до *******.
Речь о том, что раз официально ЛНР и ДНР теперь незвисимые, то с какого бодуна им пенсии то платит из бюджета украинских налогоплательщиков?
"Молдова не выплачивает пенсии жителям оккупированной территории, и считает, что Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) должна нести ответственность за социальные выплаты на территории, которую она контролирует."
https://www.stopfake.org/ru/manipulyatsiya-gruziya-i-moldova-ne-platyat-pensii-zhitelyam-okkupirovannyh-territorij/
Да пошли их пенсии на три буквы просто.
Это же теперь официально независимые терроториальные образования.
Собственно говоря, местные аборигены ЛДНР нюхом чуют, что пенсиям их украинским кранты настали - и потому массового народного ликования ни в Луганнске, ни в Донецке не наблюдается.
Сутки уже прошли, а все нет репортажей, как цаелуют и обнимают АсвАбАдителей.
всех 20 человек ликовавших.
бесплатна, млеко -яйко...
ато абидяцца и пух-пух
и абслужывать нада харашо,
па начам,
им же атдыхать паложена
Они за независимость волеизъявились.
Теперь они независимость свою получили, признали их наконец.
Сейчас Южная Осетия, Приднестровье, Абхазия, Венесуэла, Куба и Науру признают, наконец, незвисимые республики.
Как думаете, Бубочка по прежнему от доброты своей невероятной будет пенсам в ЛДНР пенсии платить или все-таки перестанет, падла?
То ли "лифтёр", то ли "официант", не помню точно, но грозились...
"Росія визнає незалежність "Л/ДНР" у тих межах, всередині яких їхнє керівництво здійснює свої повноваження."
То великий карт-бланш!
Бо на 22 лютого це одні "фактичні" границі, а ось на 22 липня "фактичні" границі ЛНР вже можуть бути десь біля Харківа, а ДНР вже можуть бути біля Дніпра та Запоріжжя, враховуючі шо
"російські брати" будуть надавати помічь в розширенні кордонів "донецьким браткам"...