МЗС Росії офіційно назвало межі визнання "Л/ДНР"

Росія визнає незалежність "Л/ДНР" у тих межах, всередині яких їхнє керівництво здійснює свої повноваження.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це у вівторок заявив журналістам заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко.

"У межах, у рамках яких керівництво "ЛНР" та "ДНР" здійснює свої владні повноваження та юрисдикції", - сказав він, відповідаючи на відповідне питання.

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Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".

Згодом з'явилася реакція європейських країн на визнання "ЛНР" та "ДНР. У Європі обіцяють нові санкції для Росії та зброю проти танків — для України.