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МЗС Росії офіційно назвало межі визнання "Л/ДНР"

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

МЗС Росії офіційно назвало межі визнання

Росія визнає незалежність "Л/ДНР" у тих межах, всередині яких їхнє керівництво здійснює свої повноваження.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це у вівторок заявив журналістам заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко.

"У межах, у рамках яких керівництво "ЛНР" та "ДНР" здійснює свої владні повноваження та юрисдикції", - сказав він, відповідаючи на відповідне питання.

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Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".

Згодом з'явилася реакція європейських країн на визнання "ЛНР" та "ДНР. У Європі обіцяють нові санкції для Росії та зброю проти танків — для України.
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Топ коментарі
+69
Так тепер треба просто анулювати УКРАЇНСЬКІ ПАСПОРТИ всім мешканцям ДНР і ЛНР бо дуже багато вже їх їздить по Європі на українських паспортах і кричить що Рассія Вялікая страна !!! А потім ще будуть кричати Пуцін ввєді !!!
Нехай тепер їздять в Абхазію і на колиму !!!
Крім того перестати платити українські пенсії і вчити їх дітей в Україні.
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22.02.2022 13:06
+30
Є причина, наші військові не гарматне м'ясо. Те що є нехай боронять те що не контролюєм колись повернемо, ***** не вічне.
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22.02.2022 13:13
+29
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22.02.2022 13:06
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Честно говоря, Вы правы.
Насчет лебеды не знаю, а вот салат из крапивы вкусный, равно как и суп (мы добавляли к щавелю).
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22.02.2022 13:27 Відповісти
Так это же надо ГОТОВИТЬ, а это то чего рукожопые северные агрессивные бесхвостые макаки не умеют.
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22.02.2022 13:29 Відповісти
Жулико Дебелито, а скажите, вот почему от вашего поста так смердит Парашей?
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22.02.2022 13:24 Відповісти
Все , соснул сепарок горловский . Модер ему досвидос сказал)))
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22.02.2022 13:58 Відповісти
Он в своей говенной жизни только тем и занимался, что сосал и лизал. На большее донбасит не способен.
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22.02.2022 14:04 Відповісти
Не надо слушать этих брехунов, это все неправда
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22.02.2022 13:20 Відповісти
Да насрать что вы там себе приняли. Никто кацапоидам не верит и не признает
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22.02.2022 13:21 Відповісти
У них там разногласия по этому вопросу, вон Песков думает иначе:
"Песков: ДНР и ЛНР признаются в провозглашенных ими границах
Дмитрий Песков заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в провозглашённых ими границах. Отвечая на уточняющий вопрос, значит ли это что речь идёт о границах областей, он сказал, что добавить ему больше нечего.

«В тех границах, в которых они были провозглашены и существуют», - сказал он.

По факту это означает, что республики признаются в «старых» границах, которые примерно на 70% больше тех территорий, которые они сейчас занимают фактически, - остальная часть фактически контролируется Украиной." - МК

Как вы понимаете, они в Кремле очень торопятся, их сроки поджинмают.
В ноябре Конгресс будет республиканский, а это значит, что нефть будет за баррель, как при Ельцине (проиндексируют с учетом инфляции).
Нам всем осталось продержаться до *******.
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22.02.2022 13:22 Відповісти
Интересно, а вот пенсии из моего кармана будут продолжать платить этим хражданам? И почему не отключают подачу в эти "независимые" скотники электроэнергию, газ и воду?
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22.02.2022 13:22 Відповісти
Отключат. Байден санкции обещал наложить на всех, кто будет с ними торговать.
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22.02.2022 13:25 Відповісти
Речь не о торговле.
Речь о том, что раз официально ЛНР и ДНР теперь незвисимые, то с какого бодуна им пенсии то платит из бюджета украинских налогоплательщиков?

"Молдова не выплачивает пенсии жителям оккупированной территории, и считает, что Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) должна нести ответственность за социальные выплаты на территории, которую она контролирует."
https://www.stopfake.org/ru/manipulyatsiya-gruziya-i-moldova-ne-platyat-pensii-zhitelyam-okkupirovannyh-territorij/

Да пошли их пенсии на три буквы просто.
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22.02.2022 13:30 Відповісти
Самой любопытно.
Это же теперь официально независимые терроториальные образования.
Собственно говоря, местные аборигены ЛДНР нюхом чуют, что пенсиям их украинским кранты настали - и потому массового народного ликования ни в Луганнске, ни в Донецке не наблюдается.
Сутки уже прошли, а все нет репортажей, как цаелуют и обнимают АсвАбАдителей.
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22.02.2022 13:26 Відповісти
А как же, и фотографии видела.
всех 20 человек ликовавших.
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22.02.2022 13:34 Відповісти
Хотелось бы надеяться, что такая обстановка будет располагать местных лугандонцев - олигофренов к к суициду. Массовому.
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22.02.2022 15:26 Відповісти
Ванька петров-кацап смердючий с балалайкой в жопе..
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22.02.2022 15:38 Відповісти
а асвабадителей кармить нада
бесплатна, млеко -яйко...
ато абидяцца и пух-пух
и абслужывать нада харашо,
па начам,
им же атдыхать паложена
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22.02.2022 13:32 Відповісти
А то.
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22.02.2022 13:33 Відповісти
Германия останавливает сертификацию Сев. потока 2.
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22.02.2022 13:23 Відповісти
ЛДНР настолько мразотные, что их даже Роисся не захотела присоединять
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22.02.2022 13:24 Відповісти
А разве они голосовлаи за "присоединение"?
Они за независимость волеизъявились.
Теперь они независимость свою получили, признали их наконец.
Сейчас Южная Осетия, Приднестровье, Абхазия, Венесуэла, Куба и Науру признают, наконец, незвисимые республики.
Как думаете, Бубочка по прежнему от доброты своей невероятной будет пенсам в ЛДНР пенсии платить или все-таки перестанет, падла?
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22.02.2022 13:32 Відповісти
Что им сказали.то они и делали.
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22.02.2022 14:00 Відповісти
Не уберегли Чорновола и теперь глотаем все что нам в рот суют. А могли бы как Польша и Балты...
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22.02.2022 13:25 Відповісти
К сожалению не могли.Украина, это же была кузница кадров для кремля.
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22.02.2022 14:03 Відповісти
Значит если российские войска с ЛНР ДНР захватят весь восток Украины, то Л/ДНР расширять пределы, внутри которых их руководство будет осуществляет свои полномочия
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22.02.2022 13:27 Відповісти
Вплоть до Ла-Манша....
То ли "лифтёр", то ли "официант", не помню точно, но грозились...
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22.02.2022 14:33 Відповісти
мид рф уже мысль сформулировать не может, совсем перенюхали...
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22.02.2022 13:34 Відповісти
""
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22.02.2022 13:33 Відповісти
Очень расплывчатая и скольская формулировка, но с другой стороны кацапы явно не идут на обострение (не признали в границах административных областей Украины), есть шанс, что все уляжется и утрясется (пока ОНО не сдохнет окончательно)!
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22.02.2022 13:39 Відповісти
Не рассосётся никогда. Абхазию июжн.осетию признали тоже. И что?... Рассосались???
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22.02.2022 13:47 Відповісти
я об активной военной фазе пишу, абхазский вариант сейчас был бы оченькстати, ***** вечно жить не будет, помрет скоро, а там и все изменится
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22.02.2022 13:50 Відповісти
Друже, Сталин давно помер, а пол- Сахалина и Курилов никто не рассосал. Калининградскую обо тоже немцы не отсосали обратно. Так то Япония и Германия, - четвертая и пятая економики в мире. А что рассосет Украина??? Коррумпирует какого нибудь журналиста и попросят денег на олигарха??? Не рассосется поверьте. Страну, в которой за 30 лет Незалежности из 52 млн. народа осталось 30 и это без Гитлера ,без Бухенвальда и Аушвича будут реорганизовывать. Поверьте.
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22.02.2022 20:20 Відповісти
До Берлина их юрисдикция достает?
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22.02.2022 13:43 Відповісти
Берите выше! До Ла-Манша!!!
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22.02.2022 14:34 Відповісти
Таки що, официально ввели войска РФ??? Теперь в сообщениях можно официально публиковать, что обстреляла росс.армия.
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22.02.2022 13:45 Відповісти
Ну шо не понятного, будут наступать дальше , пока их не остановят силой , пока похоронки не пойдут потоком , на росию . Если кто то ещё надеется на дипломатию , то он лукавит или дебил
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22.02.2022 13:48 Відповісти
На самом деле изменилось все.РФ по всему миру утверждала, что она не сторона конфликта и в Украине гражданская война, теперь Россия - сторона конфликта и перед всем миром РФ является агрессором, захватчиком Украины. Теперь в ОРДЛО воюют российские солдаты, а не "сепары", боевики" и т.д. Налицо открытый захват РФ территории другого государства. Теперь для всего мира на Донбассе не какие-то там "ЛНР" и "ДНР", а открыто оккпированные российскими войсками территории Украины. Для всего мира теперь РФ - агрессор, захватчик чужих территорий под фашисткими лозунгами "превосходства русского мира" над остальными народами и прежде всего над украинским народом.
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22.02.2022 13:49 Відповісти
Ничего не изменилось. Россия с 2014 года после захвата Крыма является агрессором, захватчиком Украины!!!
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22.02.2022 13:55 Відповісти
Это для нас с вами, а для остального мира было не все так однозначно. Теперь будет именно так!
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22.02.2022 13:57 Відповісти
Еще недавно весть мир думал что Украина это Россия.
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22.02.2022 14:02 Відповісти
Это может быть в Украине , а может быть уже а Польше
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22.02.2022 13:49 Відповісти
Кацапам вірити-себе не поважати.
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22.02.2022 13:57 Відповісти
Йоу... оцє так ДА...
"Росія визнає незалежність "Л/ДНР" у тих межах, всередині яких їхнє керівництво здійснює свої повноваження."

То великий карт-бланш!
Бо на 22 лютого це одні "фактичні" границі, а ось на 22 липня "фактичні" границі ЛНР вже можуть бути десь біля Харківа, а ДНР вже можуть бути біля Дніпра та Запоріжжя, враховуючі шо
"російські брати" будуть надавати помічь в розширенні кордонів "донецьким браткам"...
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22.02.2022 14:34 Відповісти
если мид россии на полном серьезе рассуждает о границах отдельных районов украинских Донецкой и Луганской областей как о границах каких-то "государств", о какой официальности может идти речь, эти рассуждения говорят только о невменяемости этого мида, руководства этой как бэ страны и ее опасности для всего мира...
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22.02.2022 15:51 Відповісти
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