УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15134 відвідувача онлайн
Новини За кордоном
11 908 44
Білорусь (5965) Росія (47144) Донбас (21733)

МЗС Білорусі з "повагою та розумінням" сприймає "визнання "ЛДНР" Росією

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

МЗС Білорусі з

МЗС Білорусі прокоментувало "визнання" Росією "ЛДНР".

Про це міністерство повідомляє у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми з повагою та розумінням сприймаємо рішення російської сторони про визнання незалежності "Донецької та Луганської народних республік".
Цей крок Росії має не лише політичний, а й серйозний людський, гуманітарний вимір, враховуючи кількість російських громадян, які проживають на цих територіях і зазнають поневірянь протягом майже восьми років. Білорусам, як нікому іншому, знайомі жахи війни, а прагнення жити у мирі та злагоді між народами – у нашому генетичному коді", - йдеться в повідомленні.

В МЗС РБ додали, що і зараз вважають дипломатичні методи пріоритетними та готові всіляко сприяти цьому процесу.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".

Згодом з'явилася реакція європейських країн на визнання "ЛНР" та "ДНР. У Європі обіцяють нові санкції для Росії та зброю проти танків — для України.

Читайте: Мін'юст готує додаткові матеріали для ЄСПЛ через "визнання "ЛДНР" Росією, - Малюська

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+28
показати весь коментар
22.02.2022 15:03
+13
в вашем генетическом коде только рабство и цветы ментам
показати весь коментар
22.02.2022 15:03
+12
Какой может быть МИД у белорусской области?! Может и в ростовской или воронежской есть свой МИД?
показати весь коментар
22.02.2022 15:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Еще один ляпас Кловану как должностному лицу, отвечающему за внешнюю политику
показати весь коментар
22.02.2022 15:02 Відповісти
Дибилизм продолжать обзывать своего президента во время войны .Тем более это уже совсем другой человек .Я раньше его так же называл .Сейчас он повзрослел .А ты льешь воду на кремлевскую мельницу .Кацапенок чи шо?
показати весь коментар
22.02.2022 16:22 Відповісти
Ты вообще в какой реальности живешь?:? Это четырежды откосившее гавно исправилось???
Мне тебя реально жалко.....
показати весь коментар
22.02.2022 16:44 Відповісти
Не жалей меня ,учись мыслить рационально .Президент один (на данный момент замене не подлежит)Он делает все что может (и это правда)надо помочь и держаться всем вместе .Если ты другого мнения то ты противник ,ибо никто во время войны не срет друг на друга .Ферштейн?
показати весь коментар
25.02.2022 20:04 Відповісти
*мзс беларуси* ето где и что ето?
показати весь коментар
22.02.2022 15:02 Відповісти
главное чтобы штаны не лопнули когда прогибались перед окурком?????
показати весь коментар
22.02.2022 15:04 Відповісти
МЗС = Міністэрства замежных спраў
показати весь коментар
22.02.2022 15:14 Відповісти
МЗС Беларуси это министерство по связям Беларуси и России. Направлений на остальные страны не осталось
показати весь коментар
22.02.2022 16:00 Відповісти
МИД РБ. Ведомство макея
показати весь коментар
22.02.2022 16:39 Відповісти
в вашем генетическом коде только рабство и цветы ментам
показати весь коментар
22.02.2022 15:03 Відповісти
А вот и кукольный театр с кацапскими руками в опе подал голос.
показати весь коментар
22.02.2022 15:03 Відповісти
показати весь коментар
22.02.2022 15:03 Відповісти
Нельзя такие ножки лукашилу приставлять, могут начать писать из ЛГБТ. Там волосатые, такие старческие поленья, короче всё как извращенец ***** любит.
показати весь коментар
22.02.2022 16:22 Відповісти
Хто на зеленого клоуна ще не сцяв?!
показати весь коментар
22.02.2022 15:03 Відповісти
Если б только на зеленского, а так белорусские ************* нассали на Украину и украинцев в целом.
Не понимаю, чему ты злорадствуешь? Или тупишь??
показати весь коментар
22.02.2022 15:27 Відповісти
В общем, знатно пощекотали усиками очко х*йла
показати весь коментар
22.02.2022 15:03 Відповісти
Що ще могли видати дуполизи *****?
показати весь коментар
22.02.2022 15:03 Відповісти
С нетерпением ждем заявлений от МИД Северной Кореи, Венесуэллы, Сирии и пр. путинского клуба по интересам
показати весь коментар
22.02.2022 15:04 Відповісти
Какой может быть МИД у белорусской области?! Может и в ростовской или воронежской есть свой МИД?
показати весь коментар
22.02.2022 15:04 Відповісти
Закрыть нах... с дебилорашей границу!
показати весь коментар
22.02.2022 15:04 Відповісти
Если видите в Украине машину с бел номерами это 99% ябатьки или кацапская агентура. У нас списки невыездных. Всех, кто засветился в антитаракановской движухе посадили под колпак. Кто активней, тот в концлагере, кто на коленках с цветами, тот с запертом на выезд и запретом на работу в госорганизациях. Так, инфа к размышлению.
показати весь коментар
22.02.2022 15:10 Відповісти
Белорусская губерния рашки всегда будет кукарекать в унисон с Москвой.
показати весь коментар
22.02.2022 15:05 Відповісти
но сама ,теперь уж белоруссия не признала
показати весь коментар
22.02.2022 15:06 Відповісти
Надо бы таракану и придристрове со всякими обхезиями признать. А то сосет хлу послушно, но как-то без энтузиазма и задора в глазах.
показати весь коментар
22.02.2022 15:06 Відповісти
це не мзс білорусі
а очколизи фуйла...
и они живут своей жизнью,
отличной от своего народа !
показати весь коментар
22.02.2022 15:07 Відповісти
Ввести жорсткий візовий режим з бульбами!!!
Обмежити торгівлю з ними і купувати паливо у інших постачальників!!!
показати весь коментар
22.02.2022 15:08 Відповісти
показати весь коментар
22.02.2022 15:08 Відповісти
Великий гуманітарій лука кривавий
показати весь коментар
22.02.2022 15:10 Відповісти
новость чуть ниже
єто как понимать разговор с убийцами по душам
Залужний обговорив з начальником Генштабу Білорусі військово-політичну ситуацію в регіоні Джерело: https://censor.net/ua/n3317999
показати весь коментар
22.02.2022 15:11 Відповісти
і тільки наша придуркувата влада визнає режим Лукашенка, купляє в них ресурси, а міністри оборони України і Республіки Білорусь проводять переговори. Причому наш олігофрен-міністр оборони Резніков реально вірить, що йому говорять білоруськи силовики. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/02/14/7323943/
показати весь коментар
22.02.2022 15:11 Відповісти
Прямая речь (тиждень тому, 14.02) Резникова (міністр оборони України): "Благодарю моего коллегу Виктора Хренина (міністр оборони Білорусі) за откровенный разговор. Я неоднократно подчеркивал, что отношения между украинским и белорусским народами особенные. Наши чувства очень теплые. Какие-либо угрозы или провокации со стороны Украины по отношению к Беларуси исключены, это просто невозможно. Виктор Геннадиевич также заверил меня в отсутствии рисков и угроз для Украины с территории Республики Беларусь. Мы обсудили вещи, которые сейчас на повестке дня и определили алгоритм дальнейшего взаимодействия. Воспринимаю это как положительный сигнал и первый шаг к плодотворному сотрудничеству".
показати весь коментар
22.02.2022 15:16 Відповісти
Удивительного не вижу.
показати весь коментар
22.02.2022 15:29 Відповісти
Що це за МЗС таке? МЗС держави, якої вже не існує.
показати весь коментар
22.02.2022 15:21 Відповісти
У области рашки МЗС быть не может.
показати весь коментар
22.02.2022 15:28 Відповісти
Хватит оскорблять народ Беларуси. И я уверен, что мы никогда не станем частью РФии
показати весь коментар
22.02.2022 16:48 Відповісти
вы уже часть эрэфии, нет никакой беларуси, есть беларуская губерния эрэфии, поддержавшая расеянскую агрессию в отношении Украины. И это в корне меняет отношение украинцев к народу этой губернии.
показати весь коментар
22.02.2022 17:37 Відповісти
С таким подходом ты потеряешь всех сторонников в этой губернии. Меня ты уже потерял. И если я искал варианты, как помочь украинцам теми же перечислениями, то теперь подтирай свою задницу. Недоязык твой - враг твой.
показати весь коментар
22.02.2022 18:58 Відповісти
Ты бы о своей заднице побеспокоился. Вы УЖЕ свою страну просрали ,
а мы еще за свою постоим и без помощи таких как ты обойдемся. Вы же с расейкой"адиннарот" -значит нам с вами не по пути.
показати весь коментар
22.02.2022 19:10 Відповісти
Пусть будет так, но только ты лично за свою страну стоять зассышь, потому что ты дешевый путинский провокатор. И не говори в отношении себя МЫ. не смеши
показати весь коментар
22.02.2022 19:15 Відповісти
Внучок, я свое уже отвоевал, мне уже под 70, но не смотря на возраст еще смогу забрать с собой несколько расеян(выучка и наличие средств позволяет) и это не бахвальство, это констатация факта.
показати весь коментар
22.02.2022 19:21 Відповісти
Очень жаль, что в твоем возрасте ты мозгов не прикупил. И до сих пор для тебя "мудрого" власть и народ оно и то же. Но твои проблемы. Насчет внучка ты маленько ошибся, у меня у самого уже две внучки, а в это году мне будет 70.
показати весь коментар
22.02.2022 19:27 Відповісти
Комментарии какие-то раздаются откуда-то. Больше похоже на чмоки в чью-то задницу.
показати весь коментар
22.02.2022 15:28 Відповісти
 
 