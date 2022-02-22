МЗС Білорусі з "повагою та розумінням" сприймає "визнання "ЛДНР" Росією

МЗС Білорусі прокоментувало "визнання" Росією "ЛДНР".

Про це міністерство повідомляє у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми з повагою та розумінням сприймаємо рішення російської сторони про визнання незалежності "Донецької та Луганської народних республік".

Цей крок Росії має не лише політичний, а й серйозний людський, гуманітарний вимір, враховуючи кількість російських громадян, які проживають на цих територіях і зазнають поневірянь протягом майже восьми років. Білорусам, як нікому іншому, знайомі жахи війни, а прагнення жити у мирі та злагоді між народами – у нашому генетичному коді", - йдеться в повідомленні.

В МЗС РБ додали, що і зараз вважають дипломатичні методи пріоритетними та готові всіляко сприяти цьому процесу.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".

Згодом з'явилася реакція європейських країн на визнання "ЛНР" та "ДНР. У Європі обіцяють нові санкції для Росії та зброю проти танків — для України.

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