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Кабмін запровадив контроль цін на низку позицій хліба, круп, борошна, олії, яєць, м'яса, овочів, ліків і пального

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кабмін запровадив контроль цін на низку позицій хліба, круп, борошна, олії, яєць, м'яса, овочів, ліків і пального

Україна на період дії воєнного стану доручила обласним військовим адміністраціям разом з Нацполіцією, Держпродспживслужбою і Держлікслужбою забезпечити контроль за встановленням роздрібними продавцями цін на низку товарів, зокрема на борошно пшеничне, макаронні вироби, батон, хліб, крупу гречану, крупу вівсяну.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів №223 від 6 березня, розміщеною на сайті уряду, в цьому списку також свинина, яловичина, птиця (тушки курячі), молоко, масло вершкове, сметана, яйця курячі, олія соняшникова і цукор кристалічний, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Окрім того, здійснюватиметься контроль роздрібних цін капусти білокачанної, цибулі ріпчастої, буряка, моркви, картоплі, етанолу (розчин 96%), вітчизняних нестероїдних протизапальних і антибактеріальних ліків, бензину А-95, дизпального та скрапленого газу.

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Як повідомлялося, прем'єр-міністр Денис Шмигаль 7 березня заявив, що уряд сформував пакет рішень, які мають підтримати український бізнес під час війни. За його словами, зокрема, уряд скасує всі заходи ринкового та споживчого нагляду з усіх питань, окрім регулювання цін і контролю за ціноутворенням.
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Топ коментарі
+6
тільки боюсь це рішення саме спекуляції і зроблять.
товари по контрольваних цінах стануть дефіцитом і здрастуй чорний ринок з іншимі цінами.
совок - проходили.
можливо на певний і короткий час це і має сенс.
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09.03.2022 17:57
+4
Смішно
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09.03.2022 17:46
+4
Або платити дорого і мати харчі, або сидіти взагалі без харчів. Зараз бажаючих ризикувати життям аби вийти на роботу дуже мало, тому підвищення роздрібних цін - єдина можливість мати їжу у магазах.
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09.03.2022 17:54
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Смішно
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09.03.2022 17:46 Відповісти
Чому?
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09.03.2022 17:52 Відповісти
Що смішного, стандартне рішення проти спекуляцій.
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09.03.2022 17:53 Відповісти
тільки боюсь це рішення саме спекуляції і зроблять.
товари по контрольваних цінах стануть дефіцитом і здрастуй чорний ринок з іншимі цінами.
совок - проходили.
можливо на певний і короткий час це і має сенс.
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09.03.2022 17:57 Відповісти
Не вийде, завезуть з за кордону.
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09.03.2022 17:59 Відповісти
тому і сказав на короткий час і в деяких місцях.
тут треба бути дуже обережним бо так і до совка доплюнути можна.
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09.03.2022 18:02 Відповісти
Совок був закритою системою, хоча подалі від кордону може й бути як ви написали, просто не захтять їхати під можливі авіаудари.
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09.03.2022 18:17 Відповісти
саме про це і писав.
а орки саме за тим і напали - загнати всіх обратно в совок.
дуже і дуже обережно коли влада намагаеться контролювати ціни і ринок.
бо слідуючій крок це "планова економіка".
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09.03.2022 18:23 Відповісти
ти просто тварина!!!! люди голодують!!!
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09.03.2022 21:41 Відповісти
на воронежі?
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09.03.2022 21:45 Відповісти
На півдні, який ви здали.
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10.03.2022 02:37 Відповісти
який ви, кацапюри-вори, украли.
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10.03.2022 02:40 Відповісти
Ты, придурок и дегенерат, даже не знаешь где я сейчас и в каких условиях. Поэтому завали хлебало, чмо **********.
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10.03.2022 03:25 Відповісти
та мені накласти де ти, чорнороте, і як ти...
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10.03.2022 07:27 Відповісти
Торгаш?
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09.03.2022 17:55 Відповісти
Або платити дорого і мати харчі, або сидіти взагалі без харчів. Зараз бажаючих ризикувати життям аби вийти на роботу дуже мало, тому підвищення роздрібних цін - єдина можливість мати їжу у магазах.
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09.03.2022 17:54 Відповісти
Але ж в межах розумного, а не по-мародерськи.
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09.03.2022 17:59 Відповісти
НІ. ВИ, ТВАРЮКИ НЕ БУДЕТЕ НАЖИВАТИСЬ НА НАС!
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09.03.2022 21:42 Відповісти
Виродок тупоголовий, я тобі детально пояснив, чому держ регулювання цін не буде працювати в надзвичайних умовах. Якщо ти настільки тупий щоб осмислити написане, то це твої проблеми.
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10.03.2022 07:59 Відповісти
В Варшаві з'явились "таксисти", які за шалені гроші "допомагали" біженцям з України: брали 100 злотих за посадку в машину і 40 злотих за кілометр. Як тільки це явище з'явилося - ЗМІ, і слід за ними і поліція відреагували миттєво. Біженцям роздають листівки з телефонами довіри, де розмовляють українською і куди можна сповістити про проблеми. Поліція проінформувала всіх таксистів, що того, кого впіймають за ганебні дії - піде в тюрму по статті за шахрайство. І т.д.
Миттєво проблема була вирішена. За 1 день.
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09.03.2022 18:01 Відповісти
В Украине уже тоже деятелей много появилось. Бенз 95 под 50 грн., газ по 25 грн. Мародеры еще те...
Про такси не знаю, не езжу
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09.03.2022 18:26 Відповісти
Маю можливість перепрофілювати виробництво під війскові потреби, потрібна допомога
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09.03.2022 18:20 Відповісти
Вони (ЗЄ-команда) збиралися робити це й без війни, якщо хтось забув.
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09.03.2022 18:53 Відповісти
Армия контролёров готова атаковать бизнес,может их всех на фронт,пусть повоюет с орками.
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09.03.2022 19:16 Відповісти
***** ТОРГАШЕЙ В РОТ!
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09.03.2022 21:43 Відповісти
Виєбай тих хто зерно держрезерву спродав і кінців не знайдуть . На ДП Золотоніський КХП що входить до структури підприємств Держрезерву спочатку украли 120000 тн зерна держрезерву - крайнього не виявили , підприємство оголосили банкротом , відповідальності ніхто не поніс , новопризначений директор минулого року зумів собі виписати мільйон гривень премії і украсти більше 30000 тн зерна вже приватних осіб - винуватця крадіжки " не можуть знайти" , таких прикладів по державі десятки , а тепер ти тут ореш що люди голодають (( Ану проори мені де державні запаси на випадок надзвичайних ситуацій і хто покараний за їхнє розкрадання ? Так що не ****@кай тут про торгашей , бо більшість власників закладів торгівлі нині товчеться щоб хоч якийсь мінімум товарів забезпечити людям бо великі мережі зараз паралізовані (( Ну а справедливості ради - так поодинокі випадки нажитися на чужому горі є , але для цього є і органи контролю та місцева влада .
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09.03.2022 23:09 Відповісти
Сам ты ****@ка. Виноват клоун зеленый предатель. Еще и переизберут его опять, навеличнішого політика та полководця **********.
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10.03.2022 02:43 Відповісти
Чмырь - лечись (( Ти , баран круторогий , постом вище ****@кав про торгашів а тепер на зеленку перекинувся (( випий барбовальчику і поспи , у тебе гіперактивність ((
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10.03.2022 02:48 Відповісти
Говно собачье, заткни рота, пока целый.
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10.03.2022 03:27 Відповісти
І що ж ти мені зробиш , мудило, ти ж " падихаєш ат голада " ? (( правда дивлюся віджерся так що і до ранку ніяк не заспокоїшся (( Скільки там нині кацапня тобі платить за таку активність ? Га , кацапику ? ((
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10.03.2022 09:13 Відповісти
всё верно.
надо ещё бороться в продажей гуманитарки, приравнять это к мародёрству.
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09.03.2022 23:38 Відповісти
 
 