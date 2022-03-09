Кабмін запровадив контроль цін на низку позицій хліба, круп, борошна, олії, яєць, м'яса, овочів, ліків і пального
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Україна на період дії воєнного стану доручила обласним військовим адміністраціям разом з Нацполіцією, Держпродспживслужбою і Держлікслужбою забезпечити контроль за встановленням роздрібними продавцями цін на низку товарів, зокрема на борошно пшеничне, макаронні вироби, батон, хліб, крупу гречану, крупу вівсяну.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів №223 від 6 березня, розміщеною на сайті уряду, в цьому списку також свинина, яловичина, птиця (тушки курячі), молоко, масло вершкове, сметана, яйця курячі, олія соняшникова і цукор кристалічний, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Окрім того, здійснюватиметься контроль роздрібних цін капусти білокачанної, цибулі ріпчастої, буряка, моркви, картоплі, етанолу (розчин 96%), вітчизняних нестероїдних протизапальних і антибактеріальних ліків, бензину А-95, дизпального та скрапленого газу.
Як повідомлялося, прем'єр-міністр Денис Шмигаль 7 березня заявив, що уряд сформував пакет рішень, які мають підтримати український бізнес під час війни. За його словами, зокрема, уряд скасує всі заходи ринкового та споживчого нагляду з усіх питань, окрім регулювання цін і контролю за ціноутворенням.
Будь ласка, зачекайте...
товари по контрольваних цінах стануть дефіцитом і здрастуй чорний ринок з іншимі цінами.
совок - проходили.
можливо на певний і короткий час це і має сенс.
тут треба бути дуже обережним бо так і до совка доплюнути можна.
а орки саме за тим і напали - загнати всіх обратно в совок.
дуже і дуже обережно коли влада намагаеться контролювати ціни і ринок.
бо слідуючій крок це "планова економіка".
Миттєво проблема була вирішена. За 1 день.
Про такси не знаю, не езжу
надо ещё бороться в продажей гуманитарки, приравнять это к мародёрству.