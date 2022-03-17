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армія РФ (13428) генерал (49)

П'ята частина генералів російських окупаційних військ в Україні загинула, - ВВС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

колесніков

Українці заявили про чотирьох загиблих російських генералів. Аналітики вважають, що російські воєнні дії в Україні очолюють близько 20 генералів, а це означає, що якщо всі повідомлення про смерті підтвердяться, п'ята частина російських генералів була вбита в бою. Через такі великі втрати деякі експерти вважають, що генерали не просто опинилися не в тому місці не в той час, а що українці, ймовірно, свідомо обирають за мішені російських офіцерів вищого рівня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ВВС.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час бойових дій загинув ще один російський генерал. Він не назвав імені офіцера, але радник голови МВС України Антон Геращенко повідомив, що бійці "Азову" вбили генерал-майора Олега Мітяєва.

Генерал Мітяєв загинув під Маріуполем і є четвертим загиблим генералом, про якого заявили українці. Через це виникає питання - чому такі високопоставлені російські військові перебувають так близько до лінії фронту.

Також є підтверджені численні повідомлення про загиблих командирів дивізій та полків.

"Я не думаю, що це нещасний випадок. Один - це нещасний випадок, але так багато означає, що вони є мішенями", - сказала ВВС Ріта Конаєва з Джорджтаунського університету.

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У розмові з Wall Street Journal людина з найближчого оточення президента Зеленського сказала, що в Україні є група військової розвідки, яка займається атаками на російських офіцерів: "Вони шукають високопоставлених генералів, льотчиків, командирів артилерії".

За словами Конаєвої, оскільки українські військові програють за чисельністю, їхня орієнтація на високопосадовців може стати важливою частиною інформаційної війни. "Якщо припустити, що є елемент свідомого націлювання, це живить моральний дух України. Є елемент перемоги. Це надихає".

Щоб Україна могла націлюватись на конкретних російських офіцерів, вона повинна знати, де вони. Аналітики кажуть, що Росія використовує відкриті канали зв'язку, які можуть дати підказки про те, де розташовані ті чи інші цілі.

"Якщо росіяни використовують мобільні телефони чи аналогові радіостанції для зв'язку зі старшими офіцерами, українці мають усе на тарілці", - сказав BBC аналітик з питань оборони Конрад Музика з Rochan Consulting.

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Після смерті іншого старшого офіцера - генерал-майора Віталія Герасимова - Україна оприлюднила запис, на якому нібито двоє російських силовиків обговорюють смерть генерала та скаржаться на те, що їхня захищена мережа зв'язку не працює.

За даними офіційних українських джерел, 11 березня у боях загинув генерал-майор 29-ї загальновійськової армії Андрій Колесніков. Обставини його смерті не розкривають.

Начальник штабу 41-ї загальновійськової армії Росії генерал-майор Віталій Герасимов був убитий 7 березня біля східного міста Харкова, повідомило Міністерство оборони України.

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Також повідомляють, що 3 березня від пострілу снайпера загинув генерал-майор Андрій Суховецький, заступник командира тієї ж частини, що й Герасимов. Як і Герасимов, Суховецький брав участь у військових операціях Росії в Криму та Сирії.

На відміну від інших генералів, про смерть Суховецького повідомляли російські ЗМІ, а президент Росії Володимир Путін у своїй промові підтвердив, що в Україні загинув генерал.

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Топ коментарі
+31
Як Вам пиво у Рівному? 😍
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17.03.2022 21:52
+23
Щоб двічі не вставати. На додаток до командира 331-го гвардійського парашутно-десантного полку РФ полковника Сергія Сухарєва наші ЗСУ ліквідували і його заступника - майора Сергія Крилова
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17.03.2022 21:58
+13
Что генерал что рядовой горят одинаково красиво
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17.03.2022 21:51
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Я русский - мне не стыдно.

https://www.facebook.com/levan.dadiani.5661/videos/350948516914857
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17.03.2022 21:50 Відповісти
отбился от стада...бувайе.
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17.03.2022 21:52 Відповісти
людина з найближчого оточення президента Зеленського сказала, що в Україні є група військової розвідки, яка займається атаками на російських офіцерів: "Вони шукають високопоставлених генералів, льотчиків, командирів артилерії".

знову киздьож ?
Порох визнав причетність наших спецслужб до знищення "героїв Динири" лише через декілька років !
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18.03.2022 02:03 Відповісти
Что генерал что рядовой горят одинаково красиво
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17.03.2022 21:51 Відповісти
Для вас це новина?!
ГРУ та СБУ про це прямо попереджали!
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17.03.2022 21:51 Відповісти
Йа плакалъ
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17.03.2022 21:52 Відповісти
Як Вам пиво у Рівному? 😍
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17.03.2022 21:52 Відповісти
насрать))
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17.03.2022 21:52 Відповісти
Хєрмайори мля
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17.03.2022 21:54 Відповісти
і так буде з кожним, хто в Україну приперся на повбивати українців.
вони всі мішені, від сраного кацапського пісаря до сраноного кацапського енерала.
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17.03.2022 21:55 Відповісти
Це зажмурення кацапохенералів українцями почалося в 44році з освободітєля ватутіна.
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17.03.2022 21:58 Відповісти
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17.03.2022 22:00 Відповісти
Так це ж далеко не весь перелік "жмурів" з великими зірками на погонах!
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17.03.2022 21:58 Відповісти
Щоб двічі не вставати. На додаток до командира 331-го гвардійського парашутно-десантного полку РФ полковника Сергія Сухарєва наші ЗСУ ліквідували і його заступника - майора Сергія Крилова
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17.03.2022 21:58 Відповісти
Ещё Сергея Шойгу - и полный боекомплект им. Кобзона.
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17.03.2022 22:53 Відповісти
У фронтовій попалві якось згадували, що генерали іноді знаходяться на передній лінії по фану та згадували відео початку війни, де нібито генерал с гранатометом йде серед танків по дорозі (він в той день наче б то 2 танки знащив особисто). Російські генерали можливо теж подібним займаються і просто потрапили невдало
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17.03.2022 22:01 Відповісти
Та вони бухі там просто всі ті генерали, ось і пішли до пекла
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17.03.2022 22:10 Відповісти
"Тихо прийшов, тихо пішов,
ворога знищено як був наказ"

Слава українським воїнам!
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17.03.2022 22:14 Відповісти
Я не думаю что кто-то спецом за ними охотится, утилизированные генералы повторяют участь своих войск. Итого если официально погибло 20 процентов дегенералов то и войск примерно столько же погибло.а неофициально думаю процент до 30 доходит, что по войскам, что по дегенералам. Нужно ещё учитывать, что русня очень любит звания на шару раздавать, так что там количество генералов может быть запредельным.
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17.03.2022 22:46 Відповісти
П'ята частина генералів російських окупаційних військ в Україні загинула, - ВВС Джерело: https://censor.net/ua/n3326240

НЕ ПРАВДА !!! АЖ П'ята частина генералів російських окупаційних військ в Україні загинула.!!!!!!!!!!!!!!
Наші КОЗАКИ БУЛИ ЗАВЖДИ НАЙКРАЩІ.
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17.03.2022 22:50 Відповісти
Ну давайте, раструбите всем про тактику и способы зашквара кацапского генералитета.
Кого надо, того и зажмурили.
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17.03.2022 22:58 Відповісти
людина з найближчого оточення президента Зеленського сказала
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18.03.2022 02:05 Відповісти
Про яку чисельну перевагу кацапів вони всі постійно розповідають ?
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18.03.2022 00:02 Відповісти
Якщо правда що всі розмови кацапів прослуховуваються, то не важко і виявити місцезнаходження оркокомандирів і хенералів, бо тупі кацапи по п'яні 100% щось таке можуть ляпнуть своїм свиноматкам.
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18.03.2022 00:07 Відповісти
BBC і їхні "аналітики" допомагають нашим ворогам тим, що розкривають публічно ймовірні технології, які дозволяють нашим захисникам досягати таких бажаних результатів.

Ціль таких публікацій очевидна: автори їхні хочуть, щоб наші вороги врахували і виправили відповідні недоліки, щоб нам вже не вдавалося досягати таких результатів!
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18.03.2022 01:13 Відповісти
людина з найближчого оточення президента Зеленського сказала

Порох мовчав про причетність до знищення моторол та інших гіві декілька років - це правила спецслужб: не розкривати ні причетності, ні методів роботи.
подивіться як працюють ізраільтяни

тихо прийшов,
тихо пішов..
і зайвого не патякай
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18.03.2022 02:09 Відповісти
До ВВС - не загинули ці морди, а їх ЗНИЩИЛИ наші воїни.

Приєднуюся до інших: стаття мутна геть. На фіга розказувати зайві деталі ? Пишіть про щось інше.
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18.03.2022 03:42 Відповісти
 
 