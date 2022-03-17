П'ята частина генералів російських окупаційних військ в Україні загинула, - ВВС

Українці заявили про чотирьох загиблих російських генералів. Аналітики вважають, що російські воєнні дії в Україні очолюють близько 20 генералів, а це означає, що якщо всі повідомлення про смерті підтвердяться, п'ята частина російських генералів була вбита в бою. Через такі великі втрати деякі експерти вважають, що генерали не просто опинилися не в тому місці не в той час, а що українці, ймовірно, свідомо обирають за мішені російських офіцерів вищого рівня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ВВС.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час бойових дій загинув ще один російський генерал. Він не назвав імені офіцера, але радник голови МВС України Антон Геращенко повідомив, що бійці "Азову" вбили генерал-майора Олега Мітяєва.

Генерал Мітяєв загинув під Маріуполем і є четвертим загиблим генералом, про якого заявили українці. Через це виникає питання - чому такі високопоставлені російські військові перебувають так близько до лінії фронту.

Також є підтверджені численні повідомлення про загиблих командирів дивізій та полків.

"Я не думаю, що це нещасний випадок. Один - це нещасний випадок, але так багато означає, що вони є мішенями", - сказала ВВС Ріта Конаєва з Джорджтаунського університету.

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У розмові з Wall Street Journal людина з найближчого оточення президента Зеленського сказала, що в Україні є група військової розвідки, яка займається атаками на російських офіцерів: "Вони шукають високопоставлених генералів, льотчиків, командирів артилерії".

За словами Конаєвої, оскільки українські військові програють за чисельністю, їхня орієнтація на високопосадовців може стати важливою частиною інформаційної війни. "Якщо припустити, що є елемент свідомого націлювання, це живить моральний дух України. Є елемент перемоги. Це надихає".

Щоб Україна могла націлюватись на конкретних російських офіцерів, вона повинна знати, де вони. Аналітики кажуть, що Росія використовує відкриті канали зв'язку, які можуть дати підказки про те, де розташовані ті чи інші цілі.

"Якщо росіяни використовують мобільні телефони чи аналогові радіостанції для зв'язку зі старшими офіцерами, українці мають усе на тарілці", - сказав BBC аналітик з питань оборони Конрад Музика з Rochan Consulting.

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Після смерті іншого старшого офіцера - генерал-майора Віталія Герасимова - Україна оприлюднила запис, на якому нібито двоє російських силовиків обговорюють смерть генерала та скаржаться на те, що їхня захищена мережа зв'язку не працює.

За даними офіційних українських джерел, 11 березня у боях загинув генерал-майор 29-ї загальновійськової армії Андрій Колесніков. Обставини його смерті не розкривають.

Начальник штабу 41-ї загальновійськової армії Росії генерал-майор Віталій Герасимов був убитий 7 березня біля східного міста Харкова, повідомило Міністерство оборони України.

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Також повідомляють, що 3 березня від пострілу снайпера загинув генерал-майор Андрій Суховецький, заступник командира тієї ж частини, що й Герасимов. Як і Герасимов, Суховецький брав участь у військових операціях Росії в Криму та Сирії.

На відміну від інших генералів, про смерть Суховецького повідомляли російські ЗМІ, а президент Росії Володимир Путін у своїй промові підтвердив, що в Україні загинув генерал.

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