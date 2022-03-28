Окупанти закатували 7 людей на Запоріжжі

В окупованому місті Пологи під час гасіння пожежі знайшли тіла семи чоловік та жінок з колото-різаними ранами.

Про це повідомляє поліція Запорізької області, інформує Цензор.НЕТ.

Тіла знайшли співробітники ДСНС, які гасили пожежу в житловому будинку.

"Рятівники виявили 7 трупів чоловічої та жіночої статі з ознаками насильницької смерті, а саме колото-різаними ранами в області грудної клітини та ушкодженнями внаслідок термічної дії", - йдеться у повідомленні поліції.

Зараз слідчі встановлюють особи загиблих. Вони розпочали розслідування за статтею "Умисне вбивство".

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що деяких міських голів, яких в Україні викрали російські окупанти, знайшли мертвими.