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Новини Війна
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Окупанти закатували 7 людей на Запоріжжі

полиция,шеврон,нацполиция

В окупованому місті Пологи під час гасіння пожежі знайшли тіла семи чоловік та жінок з колото-різаними ранами.

Про це повідомляє поліція Запорізької області, інформує Цензор.НЕТ.

Тіла знайшли співробітники ДСНС, які гасили пожежу в житловому будинку.

"Рятівники виявили 7 трупів чоловічої та жіночої статі з ознаками насильницької смерті, а саме колото-різаними ранами в області грудної клітини та ушкодженнями внаслідок термічної дії", - йдеться у повідомленні поліції.

Зараз слідчі встановлюють особи загиблих. Вони розпочали розслідування за статтею "Умисне вбивство".

Також читайте: "Переламані ребра, розтрощене обличчя, струс мозку": Російські окупанти у Херсоні катують місцевих, які виходять на мітинги

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що деяких міських голів, яких в Україні викрали російські окупанти, знайшли мертвими.

Автор: 

окупація (6680) Нацполіція (15141) катування (598) Запорізька область (3582)


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Топ коментарі
+14
Росгвардію в полон не брати, або брати окремих осіб виключно для допиту бо це московітський аналог гестапо.
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28.03.2022 16:54
+9
Арістовіч і Ко захищають тільки кацапів,геноцид проти українців їм не цікавий
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28.03.2022 16:57
+6
Нажаль россіянці користуются тим що за діями наших військових спостерігають західні країни і майже примушують дотримуватись всіх конвенцій. Тому такі випадки будуть повторюватись до тих пір поки окупанти відчуватимуть свою безкарність, особливо на тих тереторіях які вони тимчасово контролюють.
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28.03.2022 16:52
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Арістовіч і Ко захищають тільки кацапів,геноцид проти українців їм не цікавий
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28.03.2022 16:57 Відповісти
Нажаль россіянці користуются тим що за діями наших військових спостерігають західні країни і майже примушують дотримуватись всіх конвенцій. Тому такі випадки будуть повторюватись до тих пір поки окупанти відчуватимуть свою безкарність, особливо на тих тереторіях які вони тимчасово контролюють.
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28.03.2022 16:52 Відповісти
Росгвардію в полон не брати, або брати окремих осіб виключно для допиту бо це московітський аналог гестапо.
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28.03.2022 16:54 Відповісти
да никого из рф армии в плен не брать .. у них операция, а не война. Они террористы, а не военные..
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28.03.2022 17:49 Відповісти
а що там в Тростянці Сумської області?? Кажуть там чимало закатованих дівчаток (а перед катуванням згвалтованих), чому про це мовчать??? Взагалі чому мовчать про сексуальні злочини орків???
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28.03.2022 17:01 Відповісти
Потому что идёт работа со свидетелями, а вы спросите у тех хто каже.
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28.03.2022 17:24 Відповісти
це поліція має питати, а не я. Бо це не гласна інфа, люди бояться що-небудь казати, бо кордон за 40 км від орків
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28.03.2022 18:23 Відповісти
Ну так не питайте поперед батькi.
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28.03.2022 20:11 Відповісти
Таких животных надо уничтожать в течении максимум двух дней..
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28.03.2022 17:11 Відповісти
После "компромиссов" это станет будничным явлением.С "компромиссами" и людей оркам отдадут на съедение!
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28.03.2022 17:12 Відповісти
мда, похоже "нормальных" там плюс минус от 10 до 30 процентов максимум
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28.03.2022 17:30 Відповісти
за старе взялись. в Донецьку було таким чином десятки закатованих .
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28.03.2022 18:19 Відповісти
Оркам мало маніяків з лугандонії, ще в свою армію злодіїв з в'язниць набирають.
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28.03.2022 21:31 Відповісти
 
 