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Новости Война
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Оккупанты замучили 7 человек в Запорожской области

полиция,шеврон,нацполиция

В оккупированном городе Пологи во время тушения пожара обнаружили тела семерых человек с колото-резаными ранами.

Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.

Тела нашли сотрудники ГСЧС, которые тушили пожар в жилом доме.

"Спасатели обнаружили 7 трупов мужского и женского пола с признаками насильственной смерти, а именно колото-резаными ранами в области грудной клетки и повреждениями вследствие термического действия", - говорится в сообщении полиции.

Сейчас следователи устанавливают личности погибших. Они начали расследование по статье "Умышленное убийство".

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что некоторых мэров, которых в Украине похитили российские оккупанты, нашли мертвыми.

Автор: 

оккупация (10130) Нацполиция (16436) пытки (833) Запорожская область (3060)


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Топ комментарии
+14
Росгвардію в полон не брати, або брати окремих осіб виключно для допиту бо це московітський аналог гестапо.
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28.03.2022 16:54
+9
Арістовіч і Ко захищають тільки кацапів,геноцид проти українців їм не цікавий
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28.03.2022 16:57
+6
Нажаль россіянці користуются тим що за діями наших військових спостерігають західні країни і майже примушують дотримуватись всіх конвенцій. Тому такі випадки будуть повторюватись до тих пір поки окупанти відчуватимуть свою безкарність, особливо на тих тереторіях які вони тимчасово контролюють.
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28.03.2022 16:52
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Арістовіч і Ко захищають тільки кацапів,геноцид проти українців їм не цікавий
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28.03.2022 16:57 Ответить
Нажаль россіянці користуются тим що за діями наших військових спостерігають західні країни і майже примушують дотримуватись всіх конвенцій. Тому такі випадки будуть повторюватись до тих пір поки окупанти відчуватимуть свою безкарність, особливо на тих тереторіях які вони тимчасово контролюють.
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28.03.2022 16:52 Ответить
Росгвардію в полон не брати, або брати окремих осіб виключно для допиту бо це московітський аналог гестапо.
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28.03.2022 16:54 Ответить
да никого из рф армии в плен не брать .. у них операция, а не война. Они террористы, а не военные..
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28.03.2022 17:49 Ответить
а що там в Тростянці Сумської області?? Кажуть там чимало закатованих дівчаток (а перед катуванням згвалтованих), чому про це мовчать??? Взагалі чому мовчать про сексуальні злочини орків???
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28.03.2022 17:01 Ответить
Потому что идёт работа со свидетелями, а вы спросите у тех хто каже.
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28.03.2022 17:24 Ответить
це поліція має питати, а не я. Бо це не гласна інфа, люди бояться що-небудь казати, бо кордон за 40 км від орків
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28.03.2022 18:23 Ответить
Ну так не питайте поперед батькi.
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28.03.2022 20:11 Ответить
Таких животных надо уничтожать в течении максимум двух дней..
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28.03.2022 17:11 Ответить
После "компромиссов" это станет будничным явлением.С "компромиссами" и людей оркам отдадут на съедение!
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28.03.2022 17:12 Ответить
мда, похоже "нормальных" там плюс минус от 10 до 30 процентов максимум
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28.03.2022 17:30 Ответить
за старе взялись. в Донецьку було таким чином десятки закатованих .
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28.03.2022 18:19 Ответить
Оркам мало маніяків з лугандонії, ще в свою армію злодіїв з в'язниць набирають.
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28.03.2022 21:31 Ответить
 
 