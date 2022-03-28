Оккупанты замучили 7 человек в Запорожской области

В оккупированном городе Пологи во время тушения пожара обнаружили тела семерых человек с колото-резаными ранами.

Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.

Тела нашли сотрудники ГСЧС, которые тушили пожар в жилом доме.

"Спасатели обнаружили 7 трупов мужского и женского пола с признаками насильственной смерти, а именно колото-резаными ранами в области грудной клетки и повреждениями вследствие термического действия", - говорится в сообщении полиции.

Сейчас следователи устанавливают личности погибших. Они начали расследование по статье "Умышленное убийство".

Читайте также: Проукраинского депутата райсовета в Херсоне Афанасьева похитили оккупанты. Его пытают

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что некоторых мэров, которых в Украине похитили российские оккупанты, нашли мертвыми.