Оккупанты замучили 7 человек в Запорожской области
В оккупированном городе Пологи во время тушения пожара обнаружили тела семерых человек с колото-резаными ранами.
Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.
Тела нашли сотрудники ГСЧС, которые тушили пожар в жилом доме.
"Спасатели обнаружили 7 трупов мужского и женского пола с признаками насильственной смерти, а именно колото-резаными ранами в области грудной клетки и повреждениями вследствие термического действия", - говорится в сообщении полиции.
Сейчас следователи устанавливают личности погибших. Они начали расследование по статье "Умышленное убийство".
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что некоторых мэров, которых в Украине похитили российские оккупанты, нашли мертвыми.
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