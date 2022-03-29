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Російська пропаганда готує підґрунтя для виправдання вбивства українців, - Ткаченко

россия,путин,пропаганда,телевидение

На російському телебаченні рупори кремля розпочали активно просувати тези, спрямовані на культивування ненависті росіян до всіх українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр культури та інформаційної политики Олександр Ткаченко заявив у Телеграмі.

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"Зверніть увагу, - зауважив міністр, - як змінювалася риторика і Путіна, і його посіпак за ці 34 дня війни".

Спочатку, за словами Ткаченка, "Путін збирався перемогти "нацистів" і навіть пропонував Збройним силам України не втягуватись в його "спецоперацію" і скласти зброю. Як показала історія, ЗСУ дали гідну відсіч агресору. Тож пропагандисти записали в "нацисти" вже всі наші війська. А заодно і політичне керівництво країни, яке, на думку Кремля, чи то не може контролювати "нацистські батальйони" чи "підпало під їхній вплив".

Але, наголосив міністр, "наші війська, тероборона, волонтери стояли на смерть. Тож російська лімітована версія "Радіо тисячі пагорбів" десь тиждень тому підвищила ставки і почала розповідати, що нібито вже мільйони українців – в заручниках у "нацистів". Тепер в путінських посіпак для своєї зомбованої словом "нацизм" аудиторії нова версія, чому "друга армія світу" не може перемогти нашу. "Значну частину українців охоплено безумством нацизму", – вже заявляють пропагандисти".

"Бачите, як змінилася риторика? Один крок до оголошення ВСІХ жителів України – "нацистами". Це означає, що Путін не зміг "денацифікувати" нас "ударами високоточної зброї" і вже готує підґрунтя для виправдання за вбивства українців.

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Нас демонізують, щоб у жодного росіянина, чи військового чи цивільного, не було навіть краплі сумніву в тому, що українців можна і треба вбивати. Розуміючи, що інформаційний зв’язок зі світом стрімко зводиться до нуля, кремлівці направляють усі свої рупори на власну, російську аудиторію. Для чого? – щоб зомбуючи свій народ черговою брехнею, вигадати пояснення, чому їхнього президента називають вбивцею, а їхнє життя стрімко котиться у прірву. І не тільки економічну", - наголосив Ткаченко.

пропаганда (2798) росія (65010) фашизм (60)


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Топ коментарі
+30
Меня больше беспокоит рвение наших ********** при власти наказать наших воинов, которые взяли в плен козломордых тварей и обьяснили этой мрази что обстреливать мирных жителей нельзя.
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29.03.2022 13:41
+25
Одно из таких оправданий....
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29.03.2022 13:41
+13
Роспропаганда уже ни на кого кроме самих рашистов не действует.
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29.03.2022 13:42
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Одно из таких оправданий....
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29.03.2022 13:41 Відповісти
НАС ЦЕ МАЄ ЯКОСЬ **..ТИ?
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29.03.2022 13:49 Відповісти
Меня больше беспокоит рвение наших ********** при власти наказать наших воинов, которые взяли в плен козломордых тварей и обьяснили этой мрази что обстреливать мирных жителей нельзя.
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29.03.2022 13:41 Відповісти
вони мусять це говорити в медіапростосторі, за зачиненими дверима пожмуть їм руки і ще самі піддадуть!)
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29.03.2022 13:44 Відповісти
это знак нашим военным просто не брать никого в плен. поймали, расстреляли, и главное, на видео ничего не писать
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29.03.2022 14:34 Відповісти
Да уже было же опровержение от СБУ что это фейковое видео.
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29.03.2022 15:31 Відповісти
Роспропаганда уже ни на кого кроме самих рашистов не действует.
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29.03.2022 13:42 Відповісти
Це не так: https://www.pravda.com.ua/columns/2022/03/15/7331479/ Операція "Овсяннікова" або як змусити всіх забути про Маріуполь
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29.03.2022 13:51 Відповісти
ага, стільки сліз лили, що ж з бідною дівчинкою зроблять ну й нічого їй не зробили.
якийсь ....к навіть казав що набагато треба більше сміливості щоб вийти з плакатиком ніж лізти під танки, але...чомусь йти на фронт і лізти на танки чомусь, курва, відмовився.
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29.03.2022 14:45 Відповісти
Уже смотрю поступили эти новые методички, читаю, что у нас 99% бЕндеравцев и нацистов, даже дети рождаются такими, поэтому можно всех убивать.
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29.03.2022 13:43 Відповісти
А куда делись наркоманы из правительства? Изгнание наркоманов уже не интересует?
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29.03.2022 13:43 Відповісти
наркоманы 4 года кричат "нада проста пиристать стрелять"
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29.03.2022 16:39 Відповісти
На фіга ще нашим посадовцям писати про цю єресь, хай хоч там на раші обка...ються, що там кажуть, нам повинно бути фіолетово, поменше таким високопосадовцям писати про таке.
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29.03.2022 13:44 Відповісти
Як там у Горького було "безумству храбрых поем мы песню". Ми безумні в любові до Батьківщини, своїх дітей та рідних, до свободи. А вони безумні в ненависті до всього на світі і, в першу чергу, до самих себе дозволяючі скаженому ***** знищувати своїх дітей.
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29.03.2022 13:46 Відповісти
сдохнуть від своєї ненависті.
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29.03.2022 14:46 Відповісти
Кацапия--недострана больных нацистких ублюдков. Больны все поголовно
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29.03.2022 13:47 Відповісти
шо еще что-то? )))
а разве Азов в роддоме Марика и нацики в театре там же, зачатие коронавируса в наших биолабораториях и ядерное оружие на шоколадной фабрике в Тростянце ...уже как-то не оправдывают рашку???
суки, твари последние...какое "оправдание" вы б не высрали - все равно прокляты на века...
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29.03.2022 13:52 Відповісти
Пленных брать нельзя! Раненых пристреливать!
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29.03.2022 13:53 Відповісти
главное не снимать это на видео и тем более не выкладывать в интернет
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29.03.2022 15:33 Відповісти
Навіщо Подоляк своїми заявами підтримує путінсько-геббельсівську пропаганду?
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29.03.2022 13:58 Відповісти
Напоминаю, что 71% лаптей поддерживает войну, поэтому какое там ещё гавно будут лить на их головы уже давно не принципиально.
Принципиально давать им хорошей ***** за желание лаптей ее получить.
Базар закончен ещё 34 дня назад.
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29.03.2022 14:05 Відповісти
жесть просто,... всего за пару недель можно легко перезомбировать все население параши и они легко поверят в любую галиматью..., интересно, там что-то распыляют или это такие приемы массового гипноза...
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29.03.2022 14:10 Відповісти
Потомственное воздействие отрицательного отбора, некачественного алкоголя, химического и радиологического загрязнения. Потому не странно что там были большие успехи у Кашпировского и всяких причудливых сект.
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29.03.2022 15:04 Відповісти
Их и перезомбировать не нужно. Сама их жизнь в стиле и образе зомби - их обычное состояние.
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29.03.2022 15:06 Відповісти
"Наши бомбы и ракеты несут мир и радость на вашу землю!"
путин
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29.03.2022 14:13 Відповісти
***** сам вже заплутався в своєму піZдабольстві. Вийшов би з бункера і прямо б прокашляв тіпа "- рєпоєди , ну ви самі ж хотіли когось паваєвать і жить в гамні , а спітциальні апірації - це дорого. Так шо отвічать будем вмєстє!"
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29.03.2022 14:18 Відповісти
****** Попасная
@hu_popa
·
47 хв
Бесит. Нахрена мы обсуждаем какое-то видео с какими-то пленными из рашки на переговорах?
Мы должны обсуждать фото и видео убитых детей. Трупов в Мариуполе и Волновахе. Эти страшные фотографии должны обсуждаться на переговорах. А мы пляшем под их балалайку.
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29.03.2022 14:31 Відповісти
Ізюм
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29.03.2022 18:22 Відповісти
Вони вже давно виправдовують.
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29.03.2022 14:42 Відповісти
чем больше свинорылокозломордой кацапни будет уничтожено - тем лучше... лучше всего каждого первого... не будет людей - не будет проблем...
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29.03.2022 14:44 Відповісти
Я и говорю, видео заслуженного наказания одного козломордого перевешивает у западной аудитории 5000 убитых гражданских в Мариуполе. Жаль, но пропаганда работает именно так. Максимально давит на эмоции. А в Мариуполе некому было под градами ходить снимать видео смерти каждого из этих тысяч.
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29.03.2022 15:28 Відповісти
На росії адекватних можна на пальцях перелічити, а дикій орді шкалів всеодно кого кусати.
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29.03.2022 15:41 Відповісти
Росія = Північна Корея. Україна = Південна Корея. шлях до перемоги - зосередитися на кращих технологіях та кращих міжнародних відносинах. нехай росіяни стануть відсталими вівцями.
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29.03.2022 16:04 Відповісти
ПУТИНА НЕОБХОДИМО ПРОУЧИТЬ И ПРОУЧИТЬ ВСЕМ МИРОМ !!! ЧТОБЫ ДРУГИМ БЫЛО НЕПОВАДНО ДЕЛАТЬ ЧТО ТО ПОДОБНОЕ БЛИЖАЙШИЕ ХОТЯ БЫ ЕЩЁ 70 ЛЕТ !!!
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29.03.2022 16:39 Відповісти
300 роківі
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29.03.2022 18:19 Відповісти
 
 