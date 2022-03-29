Российская пропаганда готовит основу для оправдания убийств украинцев, - Ткаченко

На российском телевидении рупоры кремля начали активно продвигать тезисы, направленные на культивирование ненависти россиян ко всем украинцам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил в Телеграме.

"Обратите внимание, - заметил министр, - как менялась риторика и Путина, и его приспешников за эти 34 дня войны".

Сначала, по словам Ткаченко, "Путин собирался победить "нацистов" и даже предлагал Вооруженным силам Украины не втягиваться в его "спецоперацию" и сложить оружие. Как показала история, ВСУ дали достойный отпор агрессору. Поэтому пропагандисты записали в "нацисты" уже все наши войска, а заодно и политическое руководство страны, которое, по мнению Кремля, не может контролировать "нацистские батальоны" или "подверглось их влиянию".

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Но, отметил министр, "наши войска, тероборона, волонтеры стояли насмерть. Поэтому российская лимитированная версия "Радио тысячи холмов" где-то неделю назад повысила ставки и начала рассказывать, что якобы уже миллионы украинцев – в заложниках у "нацистов". Теперь у путинских приспешников для своей зомбированной словом "нацизм" аудитории новая версия, почему "вторая армия мира" не может победить нашу. "Значительная часть украинцев охвачена безумием нацизма", – уже заявляют пропагандисты.

"Видите, как изменилась риторика? Один шаг к оглашению ВСЕХ жителей Украины – "нацистами". Это значит, что Путин не смог "денацифицировать" нас "ударами высокоточного оружия" и уже готовит основу для оправдания за убийства украинцев.

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Нас демонизируют, чтобы ни у одного россиянина, военного или гражданского, не было даже капли сомнения в том, что украинцев можно и нужно убивать. Понимая, что информационная связь с миром стремительно сводится к нулю, кремлевцы направляют все свои рупоры на собственную, российскую аудиторию. Зачем? – Чтобы зомбируя свой народ очередной ложью, придумать объяснение, почему их президента называют убийцей, а их жизнь стремительно катится в бездну. И не только экономическую", - подчеркнул Ткаченко.