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Новости Агрессия России против Украины Война
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Российская пропаганда готовит основу для оправдания убийств украинцев, - Ткаченко

россия,путин,пропаганда,телевидение

На российском телевидении рупоры кремля начали активно продвигать тезисы, направленные на культивирование ненависти россиян ко всем украинцам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил в Телеграме.

"Обратите внимание, - заметил министр, - как менялась риторика и Путина, и его приспешников за эти 34 дня войны".

Сначала, по словам Ткаченко, "Путин собирался победить "нацистов" и даже предлагал Вооруженным силам Украины не втягиваться в его "спецоперацию" и сложить оружие. Как показала история, ВСУ дали достойный отпор агрессору. Поэтому пропагандисты записали в "нацисты" уже все наши войска, а заодно и политическое руководство страны, которое, по мнению Кремля, не может контролировать "нацистские батальоны" или "подверглось их влиянию".

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Но, отметил министр, "наши войска, тероборона, волонтеры стояли насмерть. Поэтому российская лимитированная версия "Радио тысячи холмов" где-то неделю назад повысила ставки и начала рассказывать, что якобы уже миллионы украинцев – в заложниках у "нацистов". Теперь у путинских приспешников для своей зомбированной словом "нацизм" аудитории новая версия, почему "вторая армия мира" не может победить нашу. "Значительная часть украинцев охвачена безумием нацизма", – уже заявляют пропагандисты.

"Видите, как изменилась риторика? Один шаг к оглашению ВСЕХ жителей Украины – "нацистами". Это значит, что Путин не смог "денацифицировать" нас "ударами высокоточного оружия" и уже готовит основу для оправдания за убийства украинцев.

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Нас демонизируют, чтобы ни у одного россиянина, военного или гражданского, не было даже капли сомнения в том, что украинцев можно и нужно убивать. Понимая, что информационная связь с миром стремительно сводится к нулю, кремлевцы направляют все свои рупоры на собственную, российскую аудиторию. Зачем? – Чтобы зомбируя свой народ очередной ложью, придумать объяснение, почему их президента называют убийцей, а их жизнь стремительно катится в бездну. И не только экономическую", - подчеркнул Ткаченко.

Автор: 

пропаганда (3672) россия (95420) фашизм (325)


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Топ комментарии
+30
Меня больше беспокоит рвение наших ********** при власти наказать наших воинов, которые взяли в плен козломордых тварей и обьяснили этой мрази что обстреливать мирных жителей нельзя.
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29.03.2022 13:41
+25
Одно из таких оправданий....
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29.03.2022 13:41
+13
Роспропаганда уже ни на кого кроме самих рашистов не действует.
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29.03.2022 13:42
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Одно из таких оправданий....
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29.03.2022 13:41 Ответить
НАС ЦЕ МАЄ ЯКОСЬ **..ТИ?
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29.03.2022 13:49 Ответить
Меня больше беспокоит рвение наших ********** при власти наказать наших воинов, которые взяли в плен козломордых тварей и обьяснили этой мрази что обстреливать мирных жителей нельзя.
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29.03.2022 13:41 Ответить
вони мусять це говорити в медіапростосторі, за зачиненими дверима пожмуть їм руки і ще самі піддадуть!)
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29.03.2022 13:44 Ответить
это знак нашим военным просто не брать никого в плен. поймали, расстреляли, и главное, на видео ничего не писать
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29.03.2022 14:34 Ответить
Да уже было же опровержение от СБУ что это фейковое видео.
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29.03.2022 15:31 Ответить
Роспропаганда уже ни на кого кроме самих рашистов не действует.
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29.03.2022 13:42 Ответить
Це не так: https://www.pravda.com.ua/columns/2022/03/15/7331479/ Операція "Овсяннікова" або як змусити всіх забути про Маріуполь
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29.03.2022 13:51 Ответить
ага, стільки сліз лили, що ж з бідною дівчинкою зроблять ну й нічого їй не зробили.
якийсь ....к навіть казав що набагато треба більше сміливості щоб вийти з плакатиком ніж лізти під танки, але...чомусь йти на фронт і лізти на танки чомусь, курва, відмовився.
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29.03.2022 14:45 Ответить
Уже смотрю поступили эти новые методички, читаю, что у нас 99% бЕндеравцев и нацистов, даже дети рождаются такими, поэтому можно всех убивать.
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29.03.2022 13:43 Ответить
А куда делись наркоманы из правительства? Изгнание наркоманов уже не интересует?
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29.03.2022 13:43 Ответить
наркоманы 4 года кричат "нада проста пиристать стрелять"
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29.03.2022 16:39 Ответить
На фіга ще нашим посадовцям писати про цю єресь, хай хоч там на раші обка...ються, що там кажуть, нам повинно бути фіолетово, поменше таким високопосадовцям писати про таке.
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29.03.2022 13:44 Ответить
Як там у Горького було "безумству храбрых поем мы песню". Ми безумні в любові до Батьківщини, своїх дітей та рідних, до свободи. А вони безумні в ненависті до всього на світі і, в першу чергу, до самих себе дозволяючі скаженому ***** знищувати своїх дітей.
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29.03.2022 13:46 Ответить
сдохнуть від своєї ненависті.
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29.03.2022 14:46 Ответить
Кацапия--недострана больных нацистких ублюдков. Больны все поголовно
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29.03.2022 13:47 Ответить
шо еще что-то? )))
а разве Азов в роддоме Марика и нацики в театре там же, зачатие коронавируса в наших биолабораториях и ядерное оружие на шоколадной фабрике в Тростянце ...уже как-то не оправдывают рашку???
суки, твари последние...какое "оправдание" вы б не высрали - все равно прокляты на века...
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29.03.2022 13:52 Ответить
Пленных брать нельзя! Раненых пристреливать!
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29.03.2022 13:53 Ответить
главное не снимать это на видео и тем более не выкладывать в интернет
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29.03.2022 15:33 Ответить
Навіщо Подоляк своїми заявами підтримує путінсько-геббельсівську пропаганду?
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29.03.2022 13:58 Ответить
Напоминаю, что 71% лаптей поддерживает войну, поэтому какое там ещё гавно будут лить на их головы уже давно не принципиально.
Принципиально давать им хорошей ***** за желание лаптей ее получить.
Базар закончен ещё 34 дня назад.
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29.03.2022 14:05 Ответить
жесть просто,... всего за пару недель можно легко перезомбировать все население параши и они легко поверят в любую галиматью..., интересно, там что-то распыляют или это такие приемы массового гипноза...
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29.03.2022 14:10 Ответить
Потомственное воздействие отрицательного отбора, некачественного алкоголя, химического и радиологического загрязнения. Потому не странно что там были большие успехи у Кашпировского и всяких причудливых сект.
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29.03.2022 15:04 Ответить
Их и перезомбировать не нужно. Сама их жизнь в стиле и образе зомби - их обычное состояние.
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29.03.2022 15:06 Ответить
"Наши бомбы и ракеты несут мир и радость на вашу землю!"
путин
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29.03.2022 14:13 Ответить
***** сам вже заплутався в своєму піZдабольстві. Вийшов би з бункера і прямо б прокашляв тіпа "- рєпоєди , ну ви самі ж хотіли когось паваєвать і жить в гамні , а спітциальні апірації - це дорого. Так шо отвічать будем вмєстє!"
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29.03.2022 14:18 Ответить
****** Попасная
@hu_popa
·
47 хв
Бесит. Нахрена мы обсуждаем какое-то видео с какими-то пленными из рашки на переговорах?
Мы должны обсуждать фото и видео убитых детей. Трупов в Мариуполе и Волновахе. Эти страшные фотографии должны обсуждаться на переговорах. А мы пляшем под их балалайку.
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29.03.2022 14:31 Ответить
Ізюм
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29.03.2022 18:22 Ответить
Вони вже давно виправдовують.
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29.03.2022 14:42 Ответить
чем больше свинорылокозломордой кацапни будет уничтожено - тем лучше... лучше всего каждого первого... не будет людей - не будет проблем...
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29.03.2022 14:44 Ответить
Я и говорю, видео заслуженного наказания одного козломордого перевешивает у западной аудитории 5000 убитых гражданских в Мариуполе. Жаль, но пропаганда работает именно так. Максимально давит на эмоции. А в Мариуполе некому было под градами ходить снимать видео смерти каждого из этих тысяч.
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29.03.2022 15:28 Ответить
На росії адекватних можна на пальцях перелічити, а дикій орді шкалів всеодно кого кусати.
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29.03.2022 15:41 Ответить
Росія = Північна Корея. Україна = Південна Корея. шлях до перемоги - зосередитися на кращих технологіях та кращих міжнародних відносинах. нехай росіяни стануть відсталими вівцями.
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29.03.2022 16:04 Ответить
ПУТИНА НЕОБХОДИМО ПРОУЧИТЬ И ПРОУЧИТЬ ВСЕМ МИРОМ !!! ЧТОБЫ ДРУГИМ БЫЛО НЕПОВАДНО ДЕЛАТЬ ЧТО ТО ПОДОБНОЕ БЛИЖАЙШИЕ ХОТЯ БЫ ЕЩЁ 70 ЛЕТ !!!
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29.03.2022 16:39 Ответить
300 роківі
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29.03.2022 18:19 Ответить
 
 