Российская пропаганда готовит основу для оправдания убийств украинцев, - Ткаченко
На российском телевидении рупоры кремля начали активно продвигать тезисы, направленные на культивирование ненависти россиян ко всем украинцам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил в Телеграме.
"Обратите внимание, - заметил министр, - как менялась риторика и Путина, и его приспешников за эти 34 дня войны".
Сначала, по словам Ткаченко, "Путин собирался победить "нацистов" и даже предлагал Вооруженным силам Украины не втягиваться в его "спецоперацию" и сложить оружие. Как показала история, ВСУ дали достойный отпор агрессору. Поэтому пропагандисты записали в "нацисты" уже все наши войска, а заодно и политическое руководство страны, которое, по мнению Кремля, не может контролировать "нацистские батальоны" или "подверглось их влиянию".
Но, отметил министр, "наши войска, тероборона, волонтеры стояли насмерть. Поэтому российская лимитированная версия "Радио тысячи холмов" где-то неделю назад повысила ставки и начала рассказывать, что якобы уже миллионы украинцев – в заложниках у "нацистов". Теперь у путинских приспешников для своей зомбированной словом "нацизм" аудитории новая версия, почему "вторая армия мира" не может победить нашу. "Значительная часть украинцев охвачена безумием нацизма", – уже заявляют пропагандисты.
"Видите, как изменилась риторика? Один шаг к оглашению ВСЕХ жителей Украины – "нацистами". Это значит, что Путин не смог "денацифицировать" нас "ударами высокоточного оружия" и уже готовит основу для оправдания за убийства украинцев.
Нас демонизируют, чтобы ни у одного россиянина, военного или гражданского, не было даже капли сомнения в том, что украинцев можно и нужно убивать. Понимая, что информационная связь с миром стремительно сводится к нулю, кремлевцы направляют все свои рупоры на собственную, российскую аудиторию. Зачем? – Чтобы зомбируя свой народ очередной ложью, придумать объяснение, почему их президента называют убийцей, а их жизнь стремительно катится в бездну. И не только экономическую", - подчеркнул Ткаченко.
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якийсь ....к навіть казав що набагато треба більше сміливості щоб вийти з плакатиком ніж лізти під танки, але...чомусь йти на фронт і лізти на танки чомусь, курва, відмовився.
а разве Азов в роддоме Марика и нацики в театре там же, зачатие коронавируса в наших биолабораториях и ядерное оружие на шоколадной фабрике в Тростянце ...уже как-то не оправдывают рашку???
суки, твари последние...какое "оправдание" вы б не высрали - все равно прокляты на века...
Принципиально давать им хорошей ***** за желание лаптей ее получить.
Базар закончен ещё 34 дня назад.
путин
@hu_popa
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47 хв
Бесит. Нахрена мы обсуждаем какое-то видео с какими-то пленными из рашки на переговорах?
Мы должны обсуждать фото и видео убитых детей. Трупов в Мариуполе и Волновахе. Эти страшные фотографии должны обсуждаться на переговорах. А мы пляшем под их балалайку.