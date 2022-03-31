Нові будинки в Україні проєктуватимуть за новими нормами безпеки, - Кубраков
Досвід війни з Росією підтвердив, що нові житлові будинки в містах мають бути спроєктовані із захищеними паркінгами, як це робиться в Ізраїлі.
Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков на своїй фейсбук-сторінці, розповідаючи про свій візит до Харкова, інформує Цензор.НЕТ.
У Харківській області глава відомства провів низку зустрічей, у фокусі яких, за його словами, було відновлення стійкої логістики для бізнесу та відбудова зруйнованого житла.
"Маємо завдання від президента України будувати нову інфраструктуру, відновлювати міста та селища - тому вже працюємо у цьому напрямі. Пам’ятаю, що більше як місяць назад я був у Харкові і обіцяв харків’янам та меру міста Ігорю Терехову побудувати нову розв’язку в місті. Ми її обов’язково зробимо", - зазначив Кубраков.
У Харкові, за оцінкою міністра, зруйновано майже 1,3 тис. житлових багатоповерхових будинків, 70 шкіл, 54 дитячі садки, 16 лікарень. Аналогічний масштаб руйнувань зазнали й інші міста у зоні бойових дій.
"Матимемо можливість переосмислити та перезапустити життєдіяльність постраждалих міст. Досвід війни підтверджує, що проєктування нових будинків має відбуватися вже з укріпленим підземним паркінгом (на кшталт того, як це роблять у Ізраїлі), з використанням енергоощадних технологій. Зокрема про це були і є проєкти "Велике будівництво" та "Енергетична незалежність" - про продумані рішення для розбудови сучасної захищеної України", - розповів Кубраков.
Міністр також наголосив, що Мінінфраструктури збирає дані щодо всіх втрат, і Росія обов'язково платитиме за відновлення нашої країни.
Відновлення соціальної і транспортної інфраструктури в Харківській області міністр обговорив із головою Харківської ОВА Олегом Синєгубовим.
В області, за словами Кубракова, вже налагодили системну логістику для постачання гуманітарної допомоги. На черзі – розбудова логістичних ланцюжків для бізнесу.
Перебудовувати логістичні ланцюжки, як пояснив міністр, доводиться через блокування ворогом морських портів. Але у всіх регіонах рішення знаходяться, бізнес продовжує працювати, а держава розробляє всі можливі варіанти компенсації та зниження податкового та бюрократичного навантаження на підприємців.
Міністр також звернув увагу, що Харків навіть під ворожими обстрілами залишається чистішим та прибранішим, ніж більшість мирних міст України.
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а парковки нефиг строить можно и под 5 этажкой нормальный бункер подвал сделать автономного обеспечения и запасными выходами..
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Перше що треба відбудовувати це АРМІЯ
Баланду будете хльобати, а не будувати. Мрійники.
Нові норми, нові ДБНи, проекти, експертизи, відкати