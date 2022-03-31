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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Нові будинки в Україні проєктуватимуть за новими нормами безпеки, - Кубраков

кубраков

Досвід війни з Росією підтвердив, що нові житлові будинки в містах мають бути спроєктовані із захищеними паркінгами, як це робиться в Ізраїлі.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков на своїй фейсбук-сторінці, розповідаючи про свій візит до Харкова, інформує Цензор.НЕТ.

У Харківській області глава відомства провів низку зустрічей, у фокусі яких, за його словами, було відновлення стійкої логістики для бізнесу та відбудова зруйнованого житла.

"Маємо завдання від президента України будувати нову інфраструктуру, відновлювати міста та селища - тому вже працюємо у цьому напрямі. Пам’ятаю, що більше як місяць назад я був у Харкові і обіцяв харків’янам та меру міста Ігорю Терехову побудувати нову розв’язку в місті. Ми її обов’язково зробимо", - зазначив Кубраков.

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У Харкові, за оцінкою міністра, зруйновано майже 1,3 тис. житлових багатоповерхових будинків, 70 шкіл, 54 дитячі садки, 16 лікарень. Аналогічний масштаб руйнувань зазнали й інші міста у зоні бойових дій.

"Матимемо можливість переосмислити та перезапустити життєдіяльність постраждалих міст. Досвід війни підтверджує, що проєктування нових будинків має відбуватися вже з укріпленим підземним паркінгом (на кшталт того, як це роблять у Ізраїлі), з використанням енергоощадних технологій. Зокрема про це були і є проєкти "Велике будівництво" та "Енергетична незалежність" - про продумані рішення для розбудови сучасної захищеної України", - розповів Кубраков.

Міністр також наголосив, що Мінінфраструктури збирає дані щодо всіх втрат, і Росія обов'язково платитиме за відновлення нашої країни.

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Відновлення соціальної і транспортної інфраструктури в Харківській області міністр обговорив із головою Харківської ОВА Олегом Синєгубовим.

В області, за словами Кубракова, вже налагодили системну логістику для постачання гуманітарної допомоги. На черзі – розбудова логістичних ланцюжків для бізнесу.

Перебудовувати логістичні ланцюжки, як пояснив міністр, доводиться через блокування ворогом морських портів. Але у всіх регіонах рішення знаходяться, бізнес продовжує працювати, а держава розробляє всі можливі варіанти компенсації та зниження податкового та бюрократичного навантаження на підприємців.

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Міністр також звернув увагу, що Харків навіть під ворожими обстрілами залишається чистішим та прибранішим, ніж більшість мирних міст України.

будівництво (3013) Харків (5556) Мінінфраструктури (2060) Кубраков Олександр (447)


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Топ коментарі
+12
Не в домах заключается главная безопасность израильтян. Самое главное, что израильтяне ето националисты которые в свою страну и тем более в свою власть и свою Конституцию не пускают чужаков и вражеских агентов. А так же Израиль не сотрудничает и не ведет переговоры с террористами и тесно сотрудничает с НАТО и США. Поетому если Украина не вступит в НАТО и не поменяет свою капитулятивную риторику то никакие подвалы под домами и подземные паркинги не помогут. Кацапоиды везде вас достанут бункеробойными бомбами и химическим оружием и расстреляют.
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31.03.2022 14:15
+10
Не вірно. Над кожною областю потрібно система ППО із запасом, як мінімум. В кожному будинку повинен бути підвал або бомбосховище, з розрахунку на кожні 300 метрів одне бомбосховище з мінімум 2 виходами, побудоване по ******** нормам, розраховане на необхідну кількість мешканців. Тоді можна думати про будівництво.
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31.03.2022 14:21
+9
Оборонні підприємства мають розміщуватися під землею з таким їбанутим сусідою...
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31.03.2022 14:14
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Мрійник.
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31.03.2022 14:08 Відповісти
ЗАКОНОМ НАДО УСТАНОВИТЬ 90% ВСЕ ГРАЖДАНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ 5 ЭТАЖЕЙ ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ СПЕЦ-ПРОЕКТ КАК В НОРВЕГИИ.. каждый высотный дом оборудован пожарными маршами системой пожаро и дымо тушения площадкой для вертолета... давайте анализ и вы увидите что под раздачу на 80% снарядов ракет- как раз попадали высотки 9-16-22 этажа...
а парковки нефиг строить можно и под 5 этажкой нормальный бункер подвал сделать автономного обеспечения и запасными выходами..
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31.03.2022 14:14 Відповісти
При нинішній кількості автомобілів - парковки це правильно і їх ніхто не заважає обладнати на кшталт бомбосховища. Крім того, в разі чого машини вціліють і люди потім зможуть виїхати самостійно.
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31.03.2022 14:36 Відповісти
теж мрійники

Маніфест архітекторів України

Архітектурна Палата НСАУ створила Координаційний штаб, що працює над стратегією відновлення наших міст та громад. Ми - всеукраїнська організація, що охоплює кожен регіон. Щиро запрошуємо всіх, хто має змогу, долучатися.

Якщо ви архітектор, інженер, проєктувальник, виробник чи постачальник будівельних матеріалів і готові до співпраці, просимо заповнити цю форму:



Якщо ви представник органу місцевого самоврядування, містянин, той, кому потрібна архітектурна допомога, просимо заповнити цю форму:



З усіх питань звертайтеся, будь ласка, на мейл голови комісії зі зв'язків з громадськістю АП НСАУ Кирила Чуйка https://mail.google.com/mail/u/0/h/9qzca3xrbgfb/?&cs=wh&v=b&to=kyrylo.******@gmail.com kyrylo.******@gmail.com
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31.03.2022 14:13 Відповісти
А чому старі будинку де вдудовані підземні сховижа ЖЕКИ поздавали в оренду всі підвальні приміщеня, з цього потрібно починати,
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31.03.2022 14:13 Відповісти
Тільки після повернення Крима та Донбаса, інакше Мордор не зупиниться, жити на пороховій бочці як 8 років якщо вдасться навіть повернуться на 23.02 і залишити ордло і крим а потім орки наростять сили і через пару років знищить все нової войною
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31.03.2022 14:13 Відповісти
Оборонні підприємства мають розміщуватися під землею з таким їбанутим сусідою...
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31.03.2022 14:14 Відповісти
А ще казарми хоча б військових частин.
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31.03.2022 15:12 Відповісти
...РОЗПИЛ?
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31.03.2022 14:15 Відповісти
Не в домах заключается главная безопасность израильтян. Самое главное, что израильтяне ето националисты которые в свою страну и тем более в свою власть и свою Конституцию не пускают чужаков и вражеских агентов. А так же Израиль не сотрудничает и не ведет переговоры с террористами и тесно сотрудничает с НАТО и США. Поетому если Украина не вступит в НАТО и не поменяет свою капитулятивную риторику то никакие подвалы под домами и подземные паркинги не помогут. Кацапоиды везде вас достанут бункеробойными бомбами и химическим оружием и расстреляют.
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31.03.2022 14:15 Відповісти
Самі більші націоналісти - євреї. І ніхто про це не оре.
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31.03.2022 14:37 Відповісти
Дороги вже будувати не комільфо, будемо будувати паркінги. "Велике паркінгове будівництво". І шо оте витримає бомбу ФАБ-500 чи ФАБ-1000? ЧЕрговий розводняк для лохів. І до чого взагалі цей понос, ми що вже перемогли? Вже можна щось будуватиГ? Чи воно відкрило рота, щоб там не завонялось?
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31.03.2022 14:16 Відповісти
ну так эти дороги фашисты и использовали для продвижения ..
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31.03.2022 14:18 Відповісти
Вочевидь, крім сховищ має бути міцна система ППО та ПРО...
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31.03.2022 18:23 Відповісти
может рановато мечтать, сейчас совсем другим нужно заниматься ...
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31.03.2022 14:17 Відповісти
"Велике будівництво" та "Енергетична незалежність"
Нудить від цих словосполучень.
Перше що треба відбудовувати це АРМІЯ
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31.03.2022 14:18 Відповісти
Не вірно. Над кожною областю потрібно система ППО із запасом, як мінімум. В кожному будинку повинен бути підвал або бомбосховище, з розрахунку на кожні 300 метрів одне бомбосховище з мінімум 2 виходами, побудоване по ******** нормам, розраховане на необхідну кількість мешканців. Тоді можна думати про будівництво.
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31.03.2022 14:21 Відповісти
І парочку джавелінов на поготові.
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31.03.2022 14:36 Відповісти
Прямо в кожному? Під всіма мільйонами будівель викопати бомбосховища?
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31.03.2022 14:48 Відповісти
Сподіваюся що то будуть малоповерхові будинки (до 5 поверхів), з підземними паркінгами. Саме так будує цивілізований світ
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31.03.2022 14:26 Відповісти
Маємо завдання від президента України будувати нову інфраструктуру Джерело:

Баланду будете хльобати, а не будувати. Мрійники.
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31.03.2022 14:34 Відповісти
Опа! Нова тема для нового дерибану аідтягнулася.
Нові норми, нові ДБНи, проекти, експертизи, відкати
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31.03.2022 15:24 Відповісти
МУДРО,.. точно также как в Израиле.
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31.03.2022 15:35 Відповісти
Нема жодних сумнівів, що тупорила команда слуг буде саме виконувати завдання важдя, а не виконувати ефективне управління
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31.03.2022 15:35 Відповісти
Курви тилові вже планують "Мега крадівництво-2". Мега, бо очікують, що буде у валюті і не треба буде бігати по обмінникам.
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31.03.2022 18:07 Відповісти
буде потрібно перебудова. це можливість побудувати краще. необхідно буде переконатися, що прозорість і антикорупційні системи працюють, інакше гроші на реконструкцію будуть витрачені даремно, і країна буде ослаблена для наступного вторгнення.
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01.04.2022 07:53 Відповісти
 
 