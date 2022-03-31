Нові будинки в Україні проєктуватимуть за новими нормами безпеки, - Кубраков

Досвід війни з Росією підтвердив, що нові житлові будинки в містах мають бути спроєктовані із захищеними паркінгами, як це робиться в Ізраїлі.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков на своїй фейсбук-сторінці, розповідаючи про свій візит до Харкова, інформує Цензор.НЕТ.

У Харківській області глава відомства провів низку зустрічей, у фокусі яких, за його словами, було відновлення стійкої логістики для бізнесу та відбудова зруйнованого житла.

"Маємо завдання від президента України будувати нову інфраструктуру, відновлювати міста та селища - тому вже працюємо у цьому напрямі. Пам’ятаю, що більше як місяць назад я був у Харкові і обіцяв харків’янам та меру міста Ігорю Терехову побудувати нову розв’язку в місті. Ми її обов’язково зробимо", - зазначив Кубраков.

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У Харкові, за оцінкою міністра, зруйновано майже 1,3 тис. житлових багатоповерхових будинків, 70 шкіл, 54 дитячі садки, 16 лікарень. Аналогічний масштаб руйнувань зазнали й інші міста у зоні бойових дій.

"Матимемо можливість переосмислити та перезапустити життєдіяльність постраждалих міст. Досвід війни підтверджує, що проєктування нових будинків має відбуватися вже з укріпленим підземним паркінгом (на кшталт того, як це роблять у Ізраїлі), з використанням енергоощадних технологій. Зокрема про це були і є проєкти "Велике будівництво" та "Енергетична незалежність" - про продумані рішення для розбудови сучасної захищеної України", - розповів Кубраков.

Міністр також наголосив, що Мінінфраструктури збирає дані щодо всіх втрат, і Росія обов'язково платитиме за відновлення нашої країни.

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Відновлення соціальної і транспортної інфраструктури в Харківській області міністр обговорив із головою Харківської ОВА Олегом Синєгубовим.

В області, за словами Кубракова, вже налагодили системну логістику для постачання гуманітарної допомоги. На черзі – розбудова логістичних ланцюжків для бізнесу.

Перебудовувати логістичні ланцюжки, як пояснив міністр, доводиться через блокування ворогом морських портів. Але у всіх регіонах рішення знаходяться, бізнес продовжує працювати, а держава розробляє всі можливі варіанти компенсації та зниження податкового та бюрократичного навантаження на підприємців.

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Міністр також звернув увагу, що Харків навіть під ворожими обстрілами залишається чистішим та прибранішим, ніж більшість мирних міст України.