Зустріч Путіна і Зеленського можлива після детального опрацювання тексту домовленостей, - Пєсков

Можливій зустрічі президентів Росії та України має передувати детальне опрацювання тексту домовленостей.

Як пишуть росЗМІ, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми і раніше говорили, що зустрічі на найвищому рівні має передувати фіналізація роботи з тексту договору, візування та парафування цього тексту з боку високопосадовців. Тільки потім вже можна вести мову про зустріч на найвищому рівні", - сказав Пєсков.

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Так він відповів на питання щодо можливості зустрічі президента Росії Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського вже у квітні поточного року.

У зв'язку з цим Пєсков не став називати можливі часові рамки зустрічі Путіна та Зеленського.

Відповідаючи на запитання щодо можливості поновлення російсько-українських переговорів у п'ятницю, 1 квітня, Пєсков сказав: "Якщо це станеться, ми вас проінформуємо".

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