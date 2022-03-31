УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10201 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
7 842 50

Зустріч Путіна і Зеленського можлива після детального опрацювання тексту домовленостей, - Пєсков

зеленський,путін

Можливій зустрічі президентів Росії та України має передувати детальне опрацювання тексту домовленостей.

Як пишуть росЗМІ, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми і раніше говорили, що зустрічі на найвищому рівні має передувати фіналізація роботи з тексту договору, візування та парафування цього тексту з боку високопосадовців. Тільки потім вже можна вести мову про зустріч на найвищому рівні", - сказав Пєсков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми не бачимо реалізації рішень стамбульських переговорів України і РФ, - глава МЗС Туреччини Чавушоглу

Так він відповів на питання щодо можливості зустрічі президента Росії Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського вже у квітні поточного року.

У зв'язку з цим Пєсков не став називати можливі часові рамки зустрічі Путіна та Зеленського.

Відповідаючи на запитання щодо можливості поновлення російсько-українських переговорів у п'ятницю, 1 квітня, Пєсков сказав: "Якщо це станеться, ми вас проінформуємо".

Також читайте: Україна заявила про готовність виконати принципові вимоги, на яких упродовж останніх років наполягала Росія, - Мединський

Зеленський (23667) перемовини (2848) Пєсков (1606) путін (23750)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+27
весняний місячник старих порахунків оголошується відкритим

Nick Dmytriiev@NDmytriiev

https://twitter.com/NDmytriiev/status/1509438872970747907 3 ч



Вчора розмовляв зі знайомим.
Він вже 15 років мешкає у Німеччині.
Вчора його донька розповіла, що у німецькій школі діти сірійських біженців дітям кацапів кажуть в обличчя, що росіяни - вбивці.
У вати - шок.- Шубін (с)
показати весь коментар
31.03.2022 14:23
+19
"

Вам будуть розказувати, що результати війни вирішувалися на переговорах. Брехатимуть гниди. Це результати переговорів вирішуються на фронті. Тут два епізоди відходу великих колон ворога в бік Білорусі ще за добу до початку переговорів у Стамбулі. Наші бійці дали такого прочухана оркам та настільки зміцнили свої й погіршили їхні позиції, що мордор опинився перед вибором: відхід основних сил, чи друге кільце оточення й розгром розрізнених угруповань на Правобережжі. А ще аншлаг у госпіталях, лікарнях та моргах Наровлі під Мозирем.

Обрали відхід із уже стратегічно втраченого вістря головної атаки. Але вирішили прикритися доброю волею до укрвлади. Замміністра оборони рф алєксандр фомін:
"Принято решение кардинально сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлении. Исходим из того, что в Киеве будут приняты соответствующие основные решения и должны быть созданы условия для дальнейшей нормальной работы".

Байдуже, що бреше ворог, добиває, коли "свої" грають на його боці."
показати весь коментар
31.03.2022 14:29
+16
кто то не потерял надежды заглянуть хйлу в очко
показати весь коментар
31.03.2022 14:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
весняний місячник старих порахунків оголошується відкритим

Nick Dmytriiev@NDmytriiev

https://twitter.com/NDmytriiev/status/1509438872970747907 3 ч



Вчора розмовляв зі знайомим.
Він вже 15 років мешкає у Німеччині.
Вчора його донька розповіла, що у німецькій школі діти сірійських біженців дітям кацапів кажуть в обличчя, що росіяни - вбивці.
У вати - шок.- Шубін (с)
показати весь коментар
31.03.2022 14:23 Відповісти
показати весь коментар
31.03.2022 14:35 Відповісти
В случае Перемоги путина не будет...А других случаев быть не может!
показати весь коментар
31.03.2022 14:24 Відповісти
показати весь коментар
31.03.2022 15:23 Відповісти
Детальна проработка будет после того когда наши ВСУ на востоке Украины разобьют рашку в пух и прах, и пленных не брать они все должны ответить за свои злодеяния.
показати весь коментар
31.03.2022 14:27 Відповісти
На північно-східному напрямку мокша теж відсасує. Ну про це згодом...
показати весь коментар
31.03.2022 14:36 Відповісти
Так значит существует "текст домовленностей"?
показати весь коментар
31.03.2022 14:28 Відповісти
кто то не потерял надежды заглянуть хйлу в очко
показати весь коментар
31.03.2022 14:28 Відповісти
"

Вам будуть розказувати, що результати війни вирішувалися на переговорах. Брехатимуть гниди. Це результати переговорів вирішуються на фронті. Тут два епізоди відходу великих колон ворога в бік Білорусі ще за добу до початку переговорів у Стамбулі. Наші бійці дали такого прочухана оркам та настільки зміцнили свої й погіршили їхні позиції, що мордор опинився перед вибором: відхід основних сил, чи друге кільце оточення й розгром розрізнених угруповань на Правобережжі. А ще аншлаг у госпіталях, лікарнях та моргах Наровлі під Мозирем.

Обрали відхід із уже стратегічно втраченого вістря головної атаки. Але вирішили прикритися доброю волею до укрвлади. Замміністра оборони рф алєксандр фомін:
"Принято решение кардинально сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлении. Исходим из того, что в Киеве будут приняты соответствующие основные решения и должны быть созданы условия для дальнейшей нормальной работы".

Байдуже, що бреше ворог, добиває, коли "свої" грають на його боці."
показати весь коментар
31.03.2022 14:29 Відповісти
Ну так само собой. Силу в переговорах дают только победы армии и никак иначе. Все решается на фронте, переговоры идут просто, как итог боевых действий.
показати весь коментар
31.03.2022 14:54 Відповісти
***** з Зеленским може зустріться тільки при одній умові це підписання капітиуляції України при інших обставинах де кацапи програють та ще особиста присутність ***** приниження. і підписання особисто смертний вирок... ви в це вірите? і що війська Мордора уберуться з Херсона Бердянска Маріуполя ?
показати весь коментар
31.03.2022 14:30 Відповісти
Зеля по ходу вірить. Дуже багато часу і зусиль витрачає на організацію зустрічі з путлєром. Між тим, путлєр дійсно не піде ні на які зустрічі з Зелею, окрім зустрічі для капітуляції України.
Зеля думає, що Дєрьмак, Подляк і Агрохімія дуже умні чуваки, і ведеться на їхні розводняки..
Ну, на фоні акторів 95-го ці персонажі може і є більш хитрожопими. Але реально IQ у цієї шайки в середньому нижчий ніж у мого кота.
показати весь коментар
31.03.2022 14:46 Відповісти
Не будет встречи, х#йло теперь никогда не вылезет из бункера.
показати весь коментар
31.03.2022 14:31 Відповісти
Двойник-тройник приедет
показати весь коментар
31.03.2022 14:55 Відповісти
Путляре надо встретиться с Хароном и как можно скорее.
показати весь коментар
31.03.2022 14:39 Відповісти
зараз у рашистів, окрім блокади Маріуполя абсолютно немає переваги на фронті. Ракетні удари по Україні абсолютно не ефективні з точки зору успіхів у війні. Ще місяць приниження рашистскьої армії і куйло сам виведе війська без ніякого мирного договору. Однак хтось дуже сильно хоче заглянуть в очко путіну за рахунок державних інтересів українського народу.
показати весь коментар
31.03.2022 14:41 Відповісти
На українській правді є чудова стаття про стамбульский договорняк. Дуже рекомендую почитати аби розуміти в яку сраку тягнуть країну всякі подоляки-абізьянії
показати весь коментар
31.03.2022 14:43 Відповісти
показати весь коментар
31.03.2022 14:45 Відповісти
Посилання
показати весь коментар
31.03.2022 14:52 Відповісти
Не гоже Президенту України зустрічатись з військовим злочинцем!
показати весь коментар
31.03.2022 14:42 Відповісти
Пишу вдруге: команда слуг команда усі пункти договору вважають перемогою. Істерику у мережі звалюють на опозицію. А бажання чавити русню до останнього - думкою лбюдей, що не під обстрілами. Суцільна маніпуляція. Ще й концерву Чалого приперли.
показати весь коментар
31.03.2022 14:42 Відповісти
на місті Зеленського як б сказав Пуйлу: "Ти називав мене клоуном? так я став президентом Великой країни і моя вакансія клоуна звільнилася, то ж ти можеш її зайняти, бо президент с тебе ніякий"
показати весь коментар
31.03.2022 14:43 Відповісти
Встреча Зеленского с пукиным будет возможна только после визита к патологоанатому последнего...
показати весь коментар
31.03.2022 14:43 Відповісти
показати весь коментар
31.03.2022 14:44 Відповісти
Никаких домовленостей нет. Домовленности могут быть только после уничтожения и изгнания всех москалей с территории Украины!! После суда главных ордынских преступников в Нюрнберге и выплаты всех репараций
показати весь коментар
31.03.2022 14:44 Відповісти
путкін тупо тягне час для перегруповання.Нафіга зе йому підігрує?Арахамія,Подоляк,Єрмак та О.Чалий тільки розколюють суспільство своїми заявами!
показати весь коментар
31.03.2022 14:55 Відповісти
Ці зрадники все ще сподіваються підсунути Україні капітуляцію за переможним маршем ЗСУ у тотальному знищенні ворога на нашій землі. Чомусь вони настільки впевнені, що їм дозволять це зробити
показати весь коментар
31.03.2022 14:59 Відповісти
Не надоело этот бред нести? Никуда пуйло не поедет.
показати весь коментар
31.03.2022 15:05 Відповісти
зеля поедет. подпишет и не вернется
показати весь коментар
31.03.2022 15:06 Відповісти
Его подпись без ратификации Рады- никчекмная бумажка.
показати весь коментар
01.04.2022 15:23 Відповісти
https://pbs.twimg.com/media/FMdC54GWUAAQN3m?format=jpg&name=small
показати весь коментар
31.03.2022 15:14 Відповісти
два варианта - либо зеле надо перестать принимать шмурдяк от быканова, либо...
показати весь коментар
31.03.2022 15:24 Відповісти
Никаких поездок на встречу с пуйлом. Надо подождать пока приживутся ядовитые железы в зубах нашего президента. Пускай Зэ требует встречу в очень тесном близком кругу где он пообещает сказать что то ценное фуйлу на ушко. И в этом момент укусит. После победы именем Зеленского будут названы улицы газеты параходы и прочие архитектурные формы.
показати весь коментар
31.03.2022 15:30 Відповісти
А лучше в лобешник куйлу из парабеллума. И сразу трижды герой Украины и пожизненная пенсия. Ты бубочка подумай над этим. И отзови агрохимию из переговоров он ручкается с врагами и несёт куйню…
показати весь коментар
31.03.2022 15:42 Відповісти
Короче говоря,после окончания боевых действий..и победы Украины над рашистам
показати весь коментар
31.03.2022 15:33 Відповісти
Может я чего то не понимаю - во-первых кто решил что Украине не надо в НАТО? Бубочка единолично? Он что уже эдаким Путиным заделался? Что хочет то и воротит? А как же Военная доктрина и Конституция Украины где курс в НАТО прописан очень ясно и чётко?
Во-вторых, что кроме агрохимии и старых рогов никого в переговорных процесс найти нельзя было. Они же с рашистами пускаются обнимаются и любезничают. Резник ты что совсем офигел ты же глава оборонного ведомства и перед тобой не друзья а враги! А что агрохимия о Крыме и лугандоне несёт? Какие на фиг 15 лет переговоров?
В третьих - это что теперь Украина чтобы вступить в ЕС у путлера разрешения брать должна???

может я чего то не по6имаю, но такие переговоры Украине не нужны! Что там за бумагу вы сочиняете не понятно, но глава рашистов на переговорах мединский заявляет что все эти хотелки уже виде договоренности и протоколах о намерениях оформлены на бумаге и подписаны украинской стороной! Вдумайтесь какой пункт не возьми - это именно то что и хотел путлер. Вопрос - Бубочка что ты творишь
показати весь коментар
31.03.2022 15:38 Відповісти
В його мозоку Україна уже капітулювала. Тепер їм залишилось лише все підписати і отримати свій куш. А з усіма українцями хоч потоп
показати весь коментар
31.03.2022 15:56 Відповісти
После победы именем Зеленского будет названа тюрьма где он будет ....
показати весь коментар
31.03.2022 15:39 Відповісти
В договорянностях обязательно должен быть пункт о выводе оккупационных войск из Беларуси.
показати весь коментар
31.03.2022 15:43 Відповісти
Задача агента Ермака склонить зеледента к подписанию завуалированных капитулянтских соглашений типа будапештского меморандума.
показати весь коментар
31.03.2022 15:48 Відповісти

Десь ще один загубився. Хлопці, ви сестри?
показати весь коментар
31.03.2022 16:28 Відповісти
Знайшовся -
показати весь коментар
31.03.2022 16:35 Відповісти
Ещё, раз ну ,что не понятного что ли ,***** военный преступник, вместе с подельниками , встречаться только в Гаагском требунале . Зеленский будет главным свидетелем
показати весь коментар
31.03.2022 16:36 Відповісти
Ця зустріч ні до чого не приведе, занадто багато вбитих дітей . громадян України, військовослужбовців та пошкоджено майна, тільки повна перемога і поверненя ЛНР,ДНР та Криму
показати весь коментар
31.03.2022 16:54 Відповісти
Після підписання договору такого змісту як озвучено, Зеленському краще відразу з Путлєром їхати до нього в бункер. Піаніно там 100% Пуйло припас.
показати весь коментар
31.03.2022 22:54 Відповісти
А сторінками договору будуть підтиратись
показати весь коментар
31.03.2022 22:56 Відповісти
 
 