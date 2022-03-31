Зустріч Путіна і Зеленського можлива після детального опрацювання тексту домовленостей, - Пєсков
Можливій зустрічі президентів Росії та України має передувати детальне опрацювання тексту домовленостей.
Як пишуть росЗМІ, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми і раніше говорили, що зустрічі на найвищому рівні має передувати фіналізація роботи з тексту договору, візування та парафування цього тексту з боку високопосадовців. Тільки потім вже можна вести мову про зустріч на найвищому рівні", - сказав Пєсков.
Так він відповів на питання щодо можливості зустрічі президента Росії Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського вже у квітні поточного року.
У зв'язку з цим Пєсков не став називати можливі часові рамки зустрічі Путіна та Зеленського.
Відповідаючи на запитання щодо можливості поновлення російсько-українських переговорів у п'ятницю, 1 квітня, Пєсков сказав: "Якщо це станеться, ми вас проінформуємо".
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Nick Dmytriiev@NDmytriiev
https://twitter.com/NDmytriiev/status/1509438872970747907 3 ч
Вчора розмовляв зі знайомим.
Він вже 15 років мешкає у Німеччині.
Вчора його донька розповіла, що у німецькій школі діти сірійських біженців дітям кацапів кажуть в обличчя, що росіяни - вбивці.
У вати - шок.- Шубін (с)
Вам будуть розказувати, що результати війни вирішувалися на переговорах. Брехатимуть гниди. Це результати переговорів вирішуються на фронті. Тут два епізоди відходу великих колон ворога в бік Білорусі ще за добу до початку переговорів у Стамбулі. Наші бійці дали такого прочухана оркам та настільки зміцнили свої й погіршили їхні позиції, що мордор опинився перед вибором: відхід основних сил, чи друге кільце оточення й розгром розрізнених угруповань на Правобережжі. А ще аншлаг у госпіталях, лікарнях та моргах Наровлі під Мозирем.
Обрали відхід із уже стратегічно втраченого вістря головної атаки. Але вирішили прикритися доброю волею до укрвлади. Замміністра оборони рф алєксандр фомін:
"Принято решение кардинально сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлении. Исходим из того, что в Киеве будут приняты соответствующие основные решения и должны быть созданы условия для дальнейшей нормальной работы".
Байдуже, що бреше ворог, добиває, коли "свої" грають на його боці."
Зеля думає, що Дєрьмак, Подляк і Агрохімія дуже умні чуваки, і ведеться на їхні розводняки..
Ну, на фоні акторів 95-го ці персонажі може і є більш хитрожопими. Але реально IQ у цієї шайки в середньому нижчий ніж у мого кота.
Во-вторых, что кроме агрохимии и старых рогов никого в переговорных процесс найти нельзя было. Они же с рашистами пускаются обнимаются и любезничают. Резник ты что совсем офигел ты же глава оборонного ведомства и перед тобой не друзья а враги! А что агрохимия о Крыме и лугандоне несёт? Какие на фиг 15 лет переговоров?
В третьих - это что теперь Украина чтобы вступить в ЕС у путлера разрешения брать должна???
может я чего то не по6имаю, но такие переговоры Украине не нужны! Что там за бумагу вы сочиняете не понятно, но глава рашистов на переговорах мединский заявляет что все эти хотелки уже виде договоренности и протоколах о намерениях оформлены на бумаге и подписаны украинской стороной! Вдумайтесь какой пункт не возьми - это именно то что и хотел путлер. Вопрос - Бубочка что ты творишь
Десь ще один загубився. Хлопці, ви сестри?