УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14580 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
8 387 60
ГПУ (3639) прокурор (546) державна зрада (1079) Венедіктова (750)

Ми виведемо на чисту воду "щурів" у будь-яких органах, - Венедіктова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гпу,викрито

За процесуального керівництва Спецпрокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону викрито та затримано керівника однієї з окружних прокуратур Миколаївщини за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, керівник окружної прокуратури, будучи прихильником "русского мира", систематично зливав ворогу відомості щодо кількості та місць утримання військовополонених збройних сил РФ. Також він повідомляв про результати обстрілів Миколаївщини, дані про загиблих військовослужбовців і цивільних та іншу інформацію, яка цікавила окупантів. В обмін на неї він сподівався продовжити працювати в органах прокуратури у разі російської окупації регіону.

"Нами зафіксовано, що цей, соромно сказати, прокурор виконував злочинні завдання представників держави-агресора. Він сподівався продовжити працювати в органах прокуратури у разі захоплення ворогом регіону, але забув, що за такі дії передбачено довічне позбавлення волі. Його діяльність вчасно вдалося зупинити та уникнути більш тяжких наслідків", - повідомила Ірина Венедіктова.

Читайте також: Самопроголошеного "мера" Бердянська Сауленка підозрюють в державній зраді

Викрито прокурора Спецпрокуратурою у військовій та оборонній сфері Південного регіону за сприяння керівника Миколаївської обласної прокуратури. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими СБУ.

"Ми виведемо на чисту воду "щурів" у будь-яких органах. Ми про всіх вас знаємо. Тих, хто перефарбовується і перевзувається на льоту чекає вища міра покарання. "Русский мир" не врятує", - наголосила генеральна прокурорка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ізюмський депутат ОПЗЖ Фомичевський провів у місто російських окупантів, - представник міськради Стрельник. ВIДЕО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+56
А почни з ОП,підказати хто...
показати весь коментар
05.04.2022 14:20
+49
Це вона про Прямий, Еспресо та 5-й?
Чи про Баканова, Єрмака та Демченка?
показати весь коментар
05.04.2022 14:21
+38
Татарова з портновим
показати весь коментар
05.04.2022 14:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А почни з ОП,підказати хто...
показати весь коментар
05.04.2022 14:20 Відповісти
Хай із свого чоловіка почне.
показати весь коментар
05.04.2022 14:25 Відповісти
Ну от нахіба так робити-поки я шукав букви на клаві,а ти вже наклацав те що я обдумував!За вами тут не вспієш,блін
показати весь коментар
05.04.2022 14:26 Відповісти
після Бучі проскочила інфа, що у військових РФ були списки на знищення патріотичних українців.Це ж виходить, що такі списки є по всіх населених пунктах?Хотілося б побачити в СІЗО тих "героїв", хто ці списки складав.
показати весь коментар
05.04.2022 18:08 Відповісти
Ми виведемо на чисту воду "щурів" у будь-яких органах - сказала Венедіктова і ...

наступила на свій голий хвіст
показати весь коментар
05.04.2022 14:31 Відповісти
БеняДиктовна, то може вже треба держзрадника Пороха саджати ?
показати весь коментар
05.04.2022 14:35 Відповісти
ЗРАДНИК , тот , кто хамил лучшим разведкам мира , "будет день папеды и шашлыки "
показати весь коментар
05.04.2022 15:56 Відповісти
Зеленський, Татаров, Єрмак, Венедіктова, Коломойський….. і багато інших бандитів.
показати весь коментар
05.04.2022 14:48 Відповісти
Це вона про Прямий, Еспресо та 5-й?
Чи про Баканова, Єрмака та Демченка?
показати весь коментар
05.04.2022 14:21 Відповісти
Татарова з портновим
показати весь коментар
05.04.2022 14:21 Відповісти
Так вони ж невинуваті як целочки Вона мала на увазі клятого Порошенка.
показати весь коментар
05.04.2022 14:26 Відповісти
Для початку нехай патріота Семенченко відпустять воювати прокурори, тоді повіримо.
показати весь коментар
05.04.2022 14:40 Відповісти
Так що там в Бородянці ,пані прокурорша? Ви обіцяли щось показати/ росказати...
показати весь коментар
05.04.2022 14:21 Відповісти
Так. Сказала вчора одне речення, що весь світ дізнається про злочини рашистів, тяжчі ніж в Бучі, і мовчить.
Це приховування злочинів окупанта.
Якби в Бучу разом із військовими не зайшли журналісти, можливо, весь світ не взнав би і про ад в Бучі.
показати весь коментар
05.04.2022 14:32 Відповісти
Молодець! І з ДБР не забудь вивести!
показати весь коментар
05.04.2022 14:21 Відповісти
Я так тоже понял, что под ОП копает?
показати весь коментар
05.04.2022 14:21 Відповісти
Бенядиктова,лови підказку:увесь офіс президента і самого президента в буцигарню!
показати весь коментар
05.04.2022 14:22 Відповісти
А доречі, прокурора САП, Вже Об'явили
показати весь коментар
05.04.2022 14:23 Відповісти
Перший переляк пройшов, зелена мерзота пір`я стріпує.
показати весь коментар
05.04.2022 14:23 Відповісти
Наверное эта тварь сделала наводку на кабинет в ОДА
показати весь коментар
05.04.2022 14:23 Відповісти
в буковель вже повезли повістки?
показати весь коментар
05.04.2022 14:24 Відповісти
А как там Суркисы сбежавшие и прочие депутаны и олигархи? как там погранички в Западной Украине? хорошо поживают? за 2-3 к евро пропускают мужиков? уже всех наказали?
показати весь коментар
05.04.2022 14:24 Відповісти
там тих митників ..слова не надходжу, шоб сказати там все прогнило корупцією
показати весь коментар
05.04.2022 14:26 Відповісти
його зловили? відкиздили? майно конфіскували? чи просто висунули ..якусь міфічну підозру
показати весь коментар
05.04.2022 14:24 Відповісти
Починайте з ОП там "щурі "пригодовані" і навіть не ховаються.
показати весь коментар
05.04.2022 14:25 Відповісти
Почни з себе: прийми щурячу отруту, запий водою.
показати весь коментар
05.04.2022 14:25 Відповісти
Та їм і виводити не треба спитайте у зеленського і дермака вони іх всівх і призачали
показати весь коментар
05.04.2022 14:25 Відповісти
Бенядиктова , ви там акуратно виводьте , бо виведете на себе і всю фсбшну кротоферму на Банковій і СБУ , які успішно злили Херсон !

Ми знаємо хто це зробив , чи знаєте ви ,прокурори ?
показати весь коментар
05.04.2022 14:27 Відповісти
Де була уся ця сволота у перші дні війни? Усі ці Венедиктови та дЕрмаки. дЕрмака взагалі не було чутно, а зараз чи не на усіх каналах. Зелю слухаєш - як дежа вю. Чи знов на наркоту присів? Взагалі не зрозуміло що воно верзе.
показати весь коментар
05.04.2022 14:27 Відповісти
а чим ви три роки до того займалися?
травили Порошенка, Марусю, Софію, Антоненка, Пояркова?...
показати весь коментар
05.04.2022 14:29 Відповісти
Газманов, Валерія, Кіркоров... дуже сміливо. Кобзона ще забули!?
А от хто відкрив кацапам дорогу з Криму? Це очевидно, чи ні?
показати весь коментар
05.04.2022 14:30 Відповісти
Даю наводку-стерненко, порошенко
показати весь коментар
05.04.2022 14:32 Відповісти
До речі, цікаво....Сам Зеленський відкликав свої заяви проти Пояркова, Звіробій, Федини? Звичайно, часу в нього небагато, проте сам процес це не забирає багато, не більше хвилини. Просто сказати, все буде зроблено без його участі. Залишиться тільки поставити підпис.
показати весь коментар
05.04.2022 14:33 Відповісти
Добре, що великий зе не має ніякого відношення до:
татарова, єрмака, демченка, портнова, шефірів .... всю гидоту не перерахуєшь.
він з ними, навіть не знайомий!
Бо друг покидька - 100% покидьок!
показати весь коментар
05.04.2022 14:33 Відповісти
І ще ви повернули гроші застави за визволення генерала Марченко, який зараз захищае Миколаів, з вязниці ? Ви встали на коліна і попросили в нього пробачення ? Цікаво а де зараз і чим займаются прокуроришки які отримують величезні зарплати і працюють по вказівкам зеленського коломойского та ОП
показати весь коментар
05.04.2022 14:33 Відповісти
Ти себе криса, виведи
показати весь коментар
05.04.2022 14:38 Відповісти
ты своих крыс сначала выведи!
показати весь коментар
05.04.2022 14:39 Відповісти
от от , питань багато, -чому не були розгорнуті війська до 24 лютого , як втік мерветчук, хто займався разконсервацією бомбосховищ у прикордоних областях, два місяці орки товклися біля кордону а ніхто не почухався з замінуванням мостів, замість асфальту вклалися б в ВПО, не в ті очі спромогалися дивитися панове
показати весь коментар
05.04.2022 14:40 Відповісти
І шо там, льоша зіллі - глава дбр, вже отримав підозру?
показати весь коментар
05.04.2022 14:42 Відповісти
Таке враження, що жодні жахи війни, не змінять отих всіх дерьмаків і шоблу. Де були СБУшники і оці "відважні" прокурорші, коли Україну здавали усілякі медведчуки, дерьмаки, рабіновічі, ківи , пискаті чорнороті бондаренчихи і германші т.д. і т.п. хіба вони менш гучно закликали до зради України, ніж підар басков. Де справа про розмінування перешийку з Криму. Комфортніше воювати з Марусями.?
показати весь коментар
05.04.2022 14:50 Відповісти
я дам тобі щурячу отруту !
показати весь коментар
05.04.2022 14:51 Відповісти
А прикольно, що зрадників в Генпрокуратурі шукає СБУ, в керівництві якої 90% - це зрадники України!

Декілька днів тому:
Указом №197/2022 Наумов понижений у військовому званні на один ступінь (тобто тепер він полковник), Криворучко - так само за указом 196/2022, але із поясненням "відповідно до Закону України "Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України".
Відповідно до указу 195/2022 Криворучка звільнено з посади начальника Управління Служби безпеки України в Херсонській області.

БЄНЄДІКТОВА, ЗЛОВЖИВАННЯ ПІДТЯЖКАМИ ШКІРИ НА ОБЛИЧЧІ ПРИЗВОДИТЬ ДО ТИСКУ НА ДІЛЯНКИ МОЗКУ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ ЗА РОЗУМОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ!
показати весь коментар
05.04.2022 14:51 Відповісти
не варто думати ,що українські "щурі" виводитимуть на чисту воду прорашистських ,чи то рашистських "щурів" ,Всі вони з одного щурячого роду.
показати весь коментар
05.04.2022 14:51 Відповісти
Татарова виведи Демченка, дурепа...
показати весь коментар
05.04.2022 14:53 Відповісти
Ми виведемо на чисту воду "щурів" у будь-яких органах, - Венедіктова Джерело: https://censor.net/ua/n3331538 Не створюй конкуренцію головному шоумену країни, сішит -це його професія, твоя інша, і по всьому ти не справляєшся. Чому Ермаки, Агрохімії, та Портнови не на допитах? Чому Кал омойського ще не передали американським слідчим? До якого часу будете працювати на Парашу?
показати весь коментар
05.04.2022 15:00 Відповісти
Хай почне з себе !!!
показати весь коментар
05.04.2022 15:12 Відповісти
І чому я тобі не вірю?...
показати весь коментар
05.04.2022 15:17 Відповісти
А чем ты занималась прошедшие 2 года?
Ловила щурів или подпускала их к власти на всех уровнях?
показати весь коментар
05.04.2022 15:35 Відповісти
Ты даже не понимаешь, как давно и успешно плаваешь в этом дерьме в месте с тем кто тебя назначил.
показати весь коментар
05.04.2022 15:49 Відповісти
проблема в тому що керують країною українці не українського походження . типу чебурики і інші....
показати весь коментар
05.04.2022 16:05 Відповісти
Я уже это где-то слышал. Кажется, на стадионе в 19-м году. "Прийде весна, саджати будемо!"
показати весь коментар
05.04.2022 16:05 Відповісти
А хто дав команду Чонгар розмінувати вже вивели ? В нього має бути військове звання не нижче уклоніста.
показати весь коментар
05.04.2022 16:08 Відповісти
"Ми про всіх вас знаємо" - повеселило.
Т.е. за 40 дней войны вы выявили в "органах" одного предателя (и то, не известно при каких обстоятельствах. Подозреваю, что сам по тупости спалился на чем-то).
Да там все коррупционеры, вата и потенциальные (или уже действующие) предатели!
Напомнить Крым? Напомнить Донецк, Луганск?
Озвучь нам Венедиктова прокуроскую статистику по Херсону, Бердянску, Каховке, Мелитополю и т.п. Тогда и поговорим о "предателях".
показати весь коментар
05.04.2022 16:14 Відповісти
Как насчет сбежавшего Баканова, Тищенко? Шо там с Ермаком?
показати весь коментар
05.04.2022 16:32 Відповісти
Отлично ,начинайте за строительство дорог которые сейчас разрушены,вместо вооружения армии !За разминирование Чонгара и гибели погранцов ,за ОПЗЖ предателей которые сидели при власти,За монополии цен на газ и сумашедшие квартплаты.Да да да начните с себя отвечать.
показати весь коментар
05.04.2022 17:14 Відповісти
щур щуру поганого не зробить.
показати весь коментар
05.04.2022 17:37 Відповісти
та понятно. для тебя "первая крыса" - это Порошенко. Да, крыса?
показати весь коментар
05.04.2022 17:40 Відповісти
 
 