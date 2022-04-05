Ми виведемо на чисту воду "щурів" у будь-яких органах, - Венедіктова
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За процесуального керівництва Спецпрокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону викрито та затримано керівника однієї з окружних прокуратур Миколаївщини за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, керівник окружної прокуратури, будучи прихильником "русского мира", систематично зливав ворогу відомості щодо кількості та місць утримання військовополонених збройних сил РФ. Також він повідомляв про результати обстрілів Миколаївщини, дані про загиблих військовослужбовців і цивільних та іншу інформацію, яка цікавила окупантів. В обмін на неї він сподівався продовжити працювати в органах прокуратури у разі російської окупації регіону.
"Нами зафіксовано, що цей, соромно сказати, прокурор виконував злочинні завдання представників держави-агресора. Він сподівався продовжити працювати в органах прокуратури у разі захоплення ворогом регіону, але забув, що за такі дії передбачено довічне позбавлення волі. Його діяльність вчасно вдалося зупинити та уникнути більш тяжких наслідків", - повідомила Ірина Венедіктова.
Викрито прокурора Спецпрокуратурою у військовій та оборонній сфері Південного регіону за сприяння керівника Миколаївської обласної прокуратури. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими СБУ.
"Ми виведемо на чисту воду "щурів" у будь-яких органах. Ми про всіх вас знаємо. Тих, хто перефарбовується і перевзувається на льоту чекає вища міра покарання. "Русский мир" не врятує", - наголосила генеральна прокурорка.
Будь ласка, зачекайте...
наступила на свій голий хвіст
Чи про Баканова, Єрмака та Демченка?
Це приховування злочинів окупанта.
Якби в Бучу разом із військовими не зайшли журналісти, можливо, весь світ не взнав би і про ад в Бучі.
Ми знаємо хто це зробив , чи знаєте ви ,прокурори ?
травили Порошенка, Марусю, Софію, Антоненка, Пояркова?...
А от хто відкрив кацапам дорогу з Криму? Це очевидно, чи ні?
татарова, єрмака, демченка, портнова, шефірів .... всю гидоту не перерахуєшь.
він з ними, навіть не знайомий!
Бо друг покидька - 100% покидьок!
Декілька днів тому:
Указом №197/2022 Наумов понижений у військовому званні на один ступінь (тобто тепер він полковник), Криворучко - так само за указом 196/2022, але із поясненням "відповідно до Закону України "Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України".
Відповідно до указу 195/2022 Криворучка звільнено з посади начальника Управління Служби безпеки України в Херсонській області.
БЄНЄДІКТОВА, ЗЛОВЖИВАННЯ ПІДТЯЖКАМИ ШКІРИ НА ОБЛИЧЧІ ПРИЗВОДИТЬ ДО ТИСКУ НА ДІЛЯНКИ МОЗКУ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ ЗА РОЗУМОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ!
Ловила щурів или подпускала их к власти на всех уровнях?
Т.е. за 40 дней войны вы выявили в "органах" одного предателя (и то, не известно при каких обстоятельствах. Подозреваю, что сам по тупости спалился на чем-то).
Да там все коррупционеры, вата и потенциальные (или уже действующие) предатели!
Напомнить Крым? Напомнить Донецк, Луганск?
Озвучь нам Венедиктова прокуроскую статистику по Херсону, Бердянску, Каховке, Мелитополю и т.п. Тогда и поговорим о "предателях".